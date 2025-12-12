Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

"В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада. Това заявих на среща днес с членове и симпатизанти на партията в Силистра.
За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл.
Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват.
ГЕРБ за пореден път прояви държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива на нашите деца. Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", пише в публикaцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
22:31 12.12.2025
2 ООрана държава
22:32 12.12.2025
3 Дориана
Коментиран от #9
22:33 12.12.2025
4 Гост
22:33 12.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Вчера хвърли кърпата , за да не го заличат❗
22:33 12.12.2025
6 С ръка на рамото
22:35 12.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Не че има връзка де 😄
22:35 12.12.2025
8 цвете гербер
Коментиран от #18
22:36 12.12.2025
9 Малък въпрос
До коментар #3 от "Дориана":Защо трябва да е в евро?
22:36 12.12.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
РАЗБЕРИ,ЧЕ ТЕ МРАЗИМ И НЕНАВИЖДАМЕ...И ТО МНООООГО!
ИЗЧЕЗНИ НЕЗАБАВНО ОТ ПОЛИТИКАТА!
КРАДЕЦ И ЛЪЖЕЦ
ТИ СИ ЗА БЕСИЛКАТА!
22:37 12.12.2025
11 Да да да
22:38 12.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
22:39 12.12.2025
14 2020
22:40 12.12.2025
15 информиран
22:40 12.12.2025
16 Дориана
22:41 12.12.2025
17 Силикон
22:42 12.12.2025
18 Анонимен
До коментар #8 от "цвете гербер":Ти ли бе?
22:42 12.12.2025
19 3 ти Март
Коментиран от #22
22:43 12.12.2025
20 Джо
Коментиран от #21, #24
22:48 12.12.2025
21 Факт
До коментар #20 от "Джо":Е и?
22:50 12.12.2025
22 Ку-ку
До коментар #19 от "3 ти Март":И какво си мислите, че като дойде зеления чорап ще ви оправи положението ли....🤣🤣🤣....с нетърпение очакваме да започне да изпълнява обещанията си подпомаган от Костадинов и да ви води към Русия с любов.... 😂😂😂
22:56 12.12.2025
23 инфо
22:56 12.12.2025
24 И не само пита
До коментар #20 от "Джо":Ами и изненада му е подготвил..
23:00 12.12.2025
25 ШЕФА
23:08 12.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тулуп!
23:09 12.12.2025
28 скоро
23:10 12.12.2025
29 Град Симитли
..... Много мъгляво е казал, че американското посолство му е наредило
да се пръждосва:))
23:10 12.12.2025
30 протестиращ
23:11 12.12.2025
31 Кюлчетар
Коментиран от #33
23:18 12.12.2025
32 За Достойна България
23:19 12.12.2025
33 Петър
До коментар #31 от "Кюлчетар":Само бай Ставри ще го излекува!
Коментиран от #34
23:19 12.12.2025
34 Факт
До коментар #33 от "Петър":Ти гледай да не изпревариш!
23:22 12.12.2025
35 Банкя
Но трудно ще се възкресиш политически,винаги от тук напред ще си трета цигулка!
Така е с комунистите ,знаеш ли го!
Но ти си си еничер и си подлога,но този път и Пашата и Маджо ти удариха хикса!Сбогом!
23:23 12.12.2025
36 Факт
23:26 12.12.2025
37 Тома
23:27 12.12.2025
38 Червената шапчица
5 рунда и сумати балъци да набият
милиони наживо за Кубрат!
И ПОСЛЕ ОБРАТ!
23:28 12.12.2025
39 Толкова искрено
23:30 12.12.2025
40 Верно ли
23:32 12.12.2025
41 А колко ни
23:32 12.12.2025
