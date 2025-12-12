Новини
Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

12 Декември, 2025 22:27 890 42

Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи

Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада. Това заявих на среща днес с членове и симпатизанти на партията в Силистра.

За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл.

Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват.

ГЕРБ за пореден път прояви държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива на нашите деца. Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", пише в публикaцията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 0 Отговор
    Кажи кой ти спря тока❗

    22:31 12.12.2025

  • 2 ООрана държава

    26 0 Отговор
    Стига лъжи и монолози бе човек, оля се да не кажа освини...

    22:32 12.12.2025

  • 3 Дориана

    26 1 Отговор
    И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Те не притежават необходимите професионални качества доказаха се като слаби финансисти , на които писаха Слаб 2. Не могат и не искат да направят необходимите реформи , но за това подчинявайки се на Пеевски раздават на калпак свръх високо повишение на заплати в силовите структури за да си осигурят безпроблемното купуване и фалшифициране на изборите за да могат техни депутати да влязат през задната врата на Парламента и отново да продължават да ограбват и заробват България със заеми за да има за техните партийни касички. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист , който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво дотъкмени 3 процента. И понеже не са в състояние да се справят типично като Борисов винаги другите тоест техните предшественици им са виновни. Пълен провал са отвсякъде.

    Коментиран от #9

    22:33 12.12.2025

  • 4 Гост

    21 1 Отговор
    Стига си лъгал бе, престани вече! пеефски те изяде, престани да лъжеш вече. Кой те брои вече. Даже и бикоф, и сачева не ти вярват

    22:33 12.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 0 Отговор
    Борис.ОФ, Два дни преди протеста : " за оставки ще говорим след Нова година!" ❗
    Вчера хвърли кърпата , за да не го заличат❗

    22:33 12.12.2025

  • 6 С ръка на рамото

    19 1 Отговор
    Тук някой трябва да му каже като при задържане, че всичко казано от него, може да се използва срещу него в съда, защото този човек не осъзнава, с постоянната демонстрация на арогантното си его, колко си вреди!

    22:35 12.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор
    Между тези две фрази...Сретан Йосич излезе от затвора и висш американски политик е бил в България 🤔‼️
    Не че има връзка де 😄

    22:35 12.12.2025

  • 8 цвете гербер

    15 1 Отговор
    Като озверее народа , защото напук вкарвате еврото , ше ви ходи по къщите , така да знаеш ! Напук забранихте реферндума , напук вкарвате еврото и на всичко отгоре с неверни данни . Напук ще спрем да плащаме данъци и сметки ! Голям бунт има в народа заради еврото , война ще избухне да знаеш

    Коментиран от #18

    22:36 12.12.2025

  • 9 Малък въпрос

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Защо трябва да е в евро?

    22:36 12.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 1 Отговор
    АБЕ ТИ НЕ СПРЯ ДА НИ ДРАЗНИШ...
    РАЗБЕРИ,ЧЕ ТЕ МРАЗИМ И НЕНАВИЖДАМЕ...И ТО МНООООГО!
    ИЗЧЕЗНИ НЕЗАБАВНО ОТ ПОЛИТИКАТА!
    КРАДЕЦ И ЛЪЖЕЦ
    ТИ СИ ЗА БЕСИЛКАТА!

    22:37 12.12.2025

  • 11 Да да да

    11 1 Отговор
    Бойко спри да се фукаш.

    22:38 12.12.2025

  • 13 Факт

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:39 12.12.2025

  • 14 2020

    8 1 Отговор
    Да бе да 9 месеца протести най подготвения да си изкара мандата

    22:40 12.12.2025

  • 15 информиран

    7 4 Отговор
    Какво е 1 милиард лева за избори , сравнено с 1 милиард евро които европа ни поиска днес , или 2 тона злато кото харизахме .Хората вече четем ,даже и на чужди езици можем да четем, даже интернет използваме и на секундата научаваме новините .Някой вече започнаха да учат усилено руски език

    22:40 12.12.2025

  • 16 Дориана

    8 2 Отговор
    Въпрос на време е Пешо - мутрата да влезе в затвора!

    22:41 12.12.2025

  • 17 Силикон

    11 1 Отговор
    Баце ами много крадете бе като почнете от общински кмет, вашите фирми, вашите проекти за физкултурни площадки на бабите по празните села, пътчета къито не водят до никъде, пътчета до села дето вече нема никой ама широки като на магистрала, ненужни проекти които никога нема да си върнат парите, огромната администрация която се ползва само са правилното гласуване, огромната полиция с големите заплати за малка България за да пази власта и тормози гражданите и т.д. Ами паричките от една " жипка" ... Айде аут се вече.

    22:42 12.12.2025

  • 18 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "цвете гербер":

    Ти ли бе?

    22:42 12.12.2025

  • 19 3 ти Март

    10 2 Отговор
    Гледай сега как напук ще се наговорим да гласуваме за Радев и ще му дадем 2 милиона гласа за 160 депутата .Само стой и гледай как един народ може да прави напук .Еврото ще ни набутва .Вземам децата и ги оствям пред вас , ти да ги отгледаш с еврото

    Коментиран от #22

    22:43 12.12.2025

  • 20 Джо

    10 2 Отговор
    Казват пуснали някакъв апаш Йоца ли,Йоцо ли? Дали не пита за аверчето си?

    Коментиран от #21, #24

    22:48 12.12.2025

  • 21 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Джо":

    Е и?

    22:50 12.12.2025

  • 22 Ку-ку

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "3 ти Март":

    И какво си мислите, че като дойде зеления чорап ще ви оправи положението ли....🤣🤣🤣....с нетърпение очакваме да започне да изпълнява обещанията си подпомаган от Костадинов и да ви води към Русия с любов.... 😂😂😂

    22:56 12.12.2025

  • 23 инфо

    10 0 Отговор
    Главния чобанин на Републиката и завършен европеец. Ще води стадото в "еврото". Овцете са във възторг.

    22:56 12.12.2025

  • 24 И не само пита

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джо":

    Ами и изненада му е подготвил..

    23:00 12.12.2025

  • 25 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Доходи няма защото ти и престъпника Шиши ги откраднахте предварително.

    23:08 12.12.2025

  • 27 Тулуп!

    6 0 Отговор
    Изчезни с 200,бе, Мутро!

    23:09 12.12.2025

  • 28 скоро

    2 0 Отговор
    Готви се, бибитков, като хвръкнат цените заради еврото догодина, ще търсим тоя, който ни набута вътре.

    23:10 12.12.2025

  • 29 Град Симитли

    2 0 Отговор
    ".... Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", пише в публикaцията."
    ..... Много мъгляво е казал, че американското посолство му е наредило
    да се пръждосва:))

    23:10 12.12.2025

  • 30 протестиращ

    5 0 Отговор
    Нищо няма да се промени докато не видим тоя в затвора.

    23:11 12.12.2025

  • 31 Кюлчетар

    2 0 Отговор
    Борисов трябва да се лекува, че ще полудее

    Коментиран от #33

    23:18 12.12.2025

  • 32 За Достойна България

    2 0 Отговор
    Хора вижте го , не спря да лъже . Тоя не разбрали ,че хората не го искат или очаква нещо да се случи с него както о време с Луканов пред домът му. Йоско е на свобода вече ,а се говори ,че помеждуим имат сметки за уреждане .Да му мисли ББ

    23:19 12.12.2025

  • 33 Петър

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Кюлчетар":

    Само бай Ставри ще го излекува!

    Коментиран от #34

    23:19 12.12.2025

  • 34 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Петър":

    Ти гледай да не изпревариш!

    23:22 12.12.2025

  • 35 Банкя

    1 0 Отговор
    Хитро са те подвели по линия на Каракачанското куче -Владимир!
    Но трудно ще се възкресиш политически,винаги от тук напред ще си трета цигулка!
    Така е с комунистите ,знаеш ли го!
    Но ти си си еничер и си подлога,но този път и Пашата и Маджо ти удариха хикса!Сбогом!

    23:23 12.12.2025

  • 36 Факт

    0 1 Отговор
    Всичко казано от политиците можеше да бъде вярно, а и донякъде оправдано, ако не бяхме се набълбукали с дългове!

    23:26 12.12.2025

  • 37 Тома

    0 0 Отговор
    Винаги когато видя бойчето се сещам какво стана в Симитли на паркинга

    23:27 12.12.2025

  • 38 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Сценария на букитата беше нашия да налага чеченеца

    5 рунда и сумати балъци да набият
    милиони наживо за Кубрат!

    И ПОСЛЕ ОБРАТ!

    23:28 12.12.2025

  • 39 Толкова искрено

    0 0 Отговор
    Лъже че вече е готов за продуцент на сапунени сериали 😂

    23:30 12.12.2025

  • 40 Верно ли

    0 0 Отговор
    Бойко отишъл в града на Маджо! Остави се да го яхне Прасето и му бра гайлето.

    23:32 12.12.2025

  • 41 А колко ни

    0 0 Отговор
    Струваха простотиите ви за НАТЮ, тенекии, олигофрении и за Украйна, дето сега ги търсим за доходи ? Заводи за барути а? Заеми за Украйна а? ... И що на ченгетата и патканите заплатите са през министерско постановление а не през бюджета а? За да НЕ може сега да им се върнат заплатите на старите нива нали ? А другите да дуят супата. Нали подла гнидичко тлъста

    23:32 12.12.2025

