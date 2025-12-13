Новини
България »
Плевнелиев: Правителствата се свалят в София, но се избират в страната

Плевнелиев: Правителствата се свалят в София, но се избират в страната

13 Декември, 2025 12:28 785 37

  • росен плевнелиев-
  • правителство-
  • протест-
  • оставка

„Виждал съм и други времена, когато имаше тежка схватка от една страна между Борисов и Цветанов и от друга - между Доган и Пеевски”, отбеляза той

Плевнелиев: Правителствата се свалят в София, но се избират в страната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Благодаря на гражданите, които по демократичен начин излязоха на улиците, които по един демократичен начин имат морална кауза, което е достойно за уважение дотолкова, доколкото гражданите искат по-добре работещи и по-прозрачни институции, европейско и демократично надграждане на България. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017), бурните политически събития от изминалата седмица.

„Политическата логика сочи, че когато имате такава силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, тогава въпросът е да се минимизират щетите. Борисов е много добър в това нещо, виждал съм го през годините доста пъти да усеща пулса и да дава назад”, допълни той.

Плевнелиев припомни принципа в българската политика, че „правителствата се свалят в София, но се избират в страната”.

Изводът е само един - партията е изключително важна, тази партия трябва да бъде подготвена, съхранена за събитията, които тепърва ще се случват. Това е логиката, допълни той.

„Виждал съм и други времена, когато имаше тежка схватка от една страна между Борисов и Цветанов и от друга - между Доган и Пеевски”, отбеляза той.

„Сега е друго. Надявам се политическа партия ГЕРБ да разбере, че демонстрирането на такава зависимост отвъд нормалните коалиционни и политически отношения в един парламент не им помогна. Оттук нататък само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции колкото се може по-публично, за да няма съмнения в задкулисие”, подчерта бившият държавен глава.

Плевнелиев беше категоричен, че популисткият подход на ПП прави невъзможен диалога с ГЕРБ.

Хората трябва да разберат, че това са елементарните два подхода, които определят политиката на днешна България и избираме между едното и другото - популизъм и демократичен подход… Невъзможността между ГЕРБ и ПП-ДБ като два големи блока в евроатлантическото пространство на българската политика да работят заедно е базирано на популистския подход на ПП, не на ДБ. Затова винаги съм съжалявал, че ПП и ДБ са заедно, каза още той.

По думите му пътят пред Румен Радев е категорично разчистен, „но зависи само от него”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комсомолската

    40 1 Отговор
    граблива врачка се спотайваше и сега реши да осмърди де що има с наглостта си и мизерната същност ! Марш , бе !

    12:31 13.12.2025

  • 2 гост

    30 1 Отговор
    Хайде и чехльо и той с народа! Сега ще каже, че е бил на протеста с плакат написан на тапет! Как ли не са го забелязали "националните" телевизии? ГолИАм пропуск! "Какъв сам аз - фалшив герой" - песен на Тодор Колев

    12:32 13.12.2025

  • 3 Протеклият сопол

    28 1 Отговор
    Пак се секне по платените медии.
    Плювко и ти си мразен не по- малко от Борисов и Пеевски!

    12:33 13.12.2025

  • 4 Тоз

    24 0 Отговор
    Сега последно Борисов добър човек ли е, да попитам Плевнелиев, че се обърках.

    12:33 13.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Брусли

    24 1 Отговор
    Този е смешник. Как можа България да го изтърве да стане президент на времето.

    Коментиран от #7

    12:36 13.12.2025

  • 7 кой знае

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Брусли":

    Може да е имало ала-бала с портоколите, но тогава никой не се сети да занимае Конституционния съд с резултатите.

    12:38 13.12.2025

  • 8 Дориана

    7 2 Отговор
    Плевнелиев като патерица на Борисов и Пеевски умишлено дава грешна оценка и прикрива действителността, а тя е че, протестите довели до Революция бяха в цяла България и чужбина. Борисов разчете правилно народния гняв и за това кабинета Желязков подаде оставка , защото следващата революция щеше да бъде окървавена. И той предотврати точно това.

    12:39 13.12.2025

  • 9 гербав израстък

    16 1 Отговор
    това е то плевника!

    12:39 13.12.2025

  • 10 Спомени

    13 1 Отговор
    ...като в казармата ,едно време,се надявахме на ,,градски отпуск" в събота или неделя...
    Та и тоя...дойде ли събота,синятаптичката му отвързва каишката и тоя хуква по тв-студията...

    Коментиран от #15

    12:41 13.12.2025

  • 11 Демек

    6 1 Отговор
    Шопара ще ви покаже какво може и ще роди такива %, че ще се пулим и кръстим!!!

    12:41 13.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По села и паланки

    13 0 Отговор
    Сте си назначили калинки на хранилка. Те ви купуват изборите.

    12:44 13.12.2025

  • 14 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Плевньо, вземи бойко и вървете малко на почивка. В тайланд и камбоджа сега разбрах че било много хубаво. Айде приятна почивка

    12:45 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 лев нелиев

    2 2 Отговор
    ПП ще рече Популистка Партия т.е. Народна Партия с телефонни привърженици, но пък какви лидери Асен Василев, Киро ботевата брада, Прашков автентичен цивилен милиционер от далечно социалистическо минало.

    12:46 13.12.2025

  • 17 Този едиот

    11 0 Отговор
    помни ли какво Му каза ББ когато го "избраха" за пРезилдент? Да Му припомня: "Магаре да бях предложил, магаре щяха да изберат"! Магарето щеше да е в пъти по добър президент от нЕго.

    12:48 13.12.2025

  • 18 Дервишоглу

    0 1 Отговор
    Ей Реджепка, нали не си забравил, че Туркие е нашата родина.

    12:51 13.12.2025

  • 19 Кюлчетар

    11 0 Отговор
    Герб били демократи. Тоя е най смешните и жалък човечец.

    12:53 13.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЦИБААА

    7 0 Отговор
    НИЩОТО като какъв се изказва ?

    12:54 13.12.2025

  • 22 1488

    3 2 Отговор
    бг правителствата вече 35 г се избират в София на адреси Козяк 16, Драган Цанков 28 и Васил Левски 80

    12:55 13.12.2025

  • 23 Никой

    0 0 Отговор
    Нямаше накъде.

    12:59 13.12.2025

  • 24 Горчива краставица

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аре на бас, че ти си единият! Другият още не се е събудил от петъчния запой...

    13:02 13.12.2025

  • 25 Смешник

    6 0 Отговор
    Този да не е оня Чехльо дето жена му го оснави

    13:04 13.12.2025

  • 26 Мда

    8 0 Отговор
    Чехльо, Деса синоптичката Деса пак ли те изпусна бе?
    Най- срамния президент ?
    Мухльо

    13:07 13.12.2025

  • 27 НОЯ ЗАДНИК

    5 1 Отговор
    ОЩЕ ЛИ Е ЖИВ

    13:08 13.12.2025

  • 28 Даа!

    2 0 Отговор
    В едно е безспорно прав...За правителството и кой го избира.Това са областните и малки градове и селища..Знаем поговорката: Капка по капка- вир! Те подсигуряват да се напълни " вира" с капките от всички секции.Защо подаде бойко/ джелезко оставка? Изпреварващ ход! Те са спокойни,че когато и да се проведат изборите ( Март- Април) реалната власт( местната ) е тяхна.От кмет на село или община,до големите градове.ЦИК е в техни ръце.МВР ,съд, също.Просто ще си " поделят" държавата по региони с Делян,вместо да влязат в пряка конфронтация.Отсега мога да посоча класирането след изборите! Герб първа политическа сила.Втори ще бъде Пеевски! За трето и четвърто място е под въпрос: Или ППДБ,или Възраждане.Леви и Итн са аут,ще оцелее Радостин с МЕЧ ,но на същото ниво.Тоест: българина пак ще получи същия прокиснал гювеч,но с друг етикет. Да,има шанс да настъпи коренен прелом.Но ако има над 80-85% от цялото население са реално гласували,и ако българина най - сетне разбере,че графа" не поддържам никого" е крайно вредна.Помага на точно на онези,който " не подържа" Отишъл си - гласувай.Но за реален играч.По твой избор и съвест.С не подържам" им помагате с малък брой гласове да вкарват повече депутати,а контролираният вот набира сила.Проста,елементарна аритметика!

    13:11 13.12.2025

  • 29 Газо

    1 0 Отговор
    Йготуранаженати

    13:13 13.12.2025

  • 30 ЦИБААА

    1 0 Отговор
    Този като го видя и ми действа като разхлабително. Моля не го давайте повече разваля уйкенда на хората.

    13:14 13.12.2025

  • 31 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Сички кои са част од фатмашкио матреал да турат калпаци ,да опашат потурите и обуят цървулите! После сите на мегдана да направиме тарапана да ебнеме кой кого фана!

    13:18 13.12.2025

  • 32 Наистина

    2 0 Отговор
    Трябва да се има предвид,че Плевн..елиев подготвя почвата, че ГЕПИ и Новото нача..ло ще фал..шифицират изборите,...и ще ги спечелят.....с помощта на М..В...Р..то ......и пак ще духаме супата..... каква подмолна наглост на пома...ка.

    13:20 13.12.2025

  • 33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Дано Плювнюалиев е получил разрешение от синоптичката да се изкаже,
    защото ако не - довечера пак ще спи на балкона...

    13:20 13.12.2025

  • 34 Райков

    1 0 Отговор
    Безличника Чехлю пак манипулира. Високо вдигнатят юмрук е пооздравът на пилотите, когато колелата на самолета докоснат пистата. Ама в помашките села къде са виждали самолет.

    13:21 13.12.2025

  • 35 Този е

    1 0 Отговор
    Говорещото магаре наТиквата

    13:22 13.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор
    Тоя поплювко Плевнелиев кой му дава трибуна?! Интервюто при Любенов по БНТ беше жалка картинка! Жалък опит да се разцепи единствената истинска опозиция ППДБ, евтини внушения,които обаче не работят! Видя се на огромните протести!

    13:22 13.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове