Плевнелиев: Правителствата се свалят в София, но се избират в страната

Благодаря на гражданите, които по демократичен начин излязоха на улиците, които по един демократичен начин имат морална кауза, което е достойно за уважение дотолкова, доколкото гражданите искат по-добре работещи и по-прозрачни институции, европейско и демократично надграждане на България. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017), бурните политически събития от изминалата седмица.
„Политическата логика сочи, че когато имате такава силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, тогава въпросът е да се минимизират щетите. Борисов е много добър в това нещо, виждал съм го през годините доста пъти да усеща пулса и да дава назад”, допълни той.
Плевнелиев припомни принципа в българската политика, че „правителствата се свалят в София, но се избират в страната”.
Изводът е само един - партията е изключително важна, тази партия трябва да бъде подготвена, съхранена за събитията, които тепърва ще се случват. Това е логиката, допълни той.
„Виждал съм и други времена, когато имаше тежка схватка от една страна между Борисов и Цветанов и от друга - между Доган и Пеевски”, отбеляза той.
„Сега е друго. Надявам се политическа партия ГЕРБ да разбере, че демонстрирането на такава зависимост отвъд нормалните коалиционни и политически отношения в един парламент не им помогна. Оттук нататък само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции колкото се може по-публично, за да няма съмнения в задкулисие”, подчерта бившият държавен глава.
Плевнелиев беше категоричен, че популисткият подход на ПП прави невъзможен диалога с ГЕРБ.
Хората трябва да разберат, че това са елементарните два подхода, които определят политиката на днешна България и избираме между едното и другото - популизъм и демократичен подход… Невъзможността между ГЕРБ и ПП-ДБ като два големи блока в евроатлантическото пространство на българската политика да работят заедно е базирано на популистския подход на ПП, не на ДБ. Затова винаги съм съжалявал, че ПП и ДБ са заедно, каза още той.
По думите му пътят пред Румен Радев е категорично разчистен, „но зависи само от него”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Комсомолската
12:31 13.12.2025
2 гост
12:32 13.12.2025
3 Протеклият сопол
Плювко и ти си мразен не по- малко от Борисов и Пеевски!
12:33 13.12.2025
4 Тоз
12:33 13.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Брусли
Коментиран от #7
12:36 13.12.2025
7 кой знае
До коментар #6 от "Брусли":Може да е имало ала-бала с портоколите, но тогава никой не се сети да занимае Конституционния съд с резултатите.
12:38 13.12.2025
8 Дориана
12:39 13.12.2025
9 гербав израстък
12:39 13.12.2025
10 Спомени
Та и тоя...дойде ли събота,синятаптичката му отвързва каишката и тоя хуква по тв-студията...
Коментиран от #15
12:41 13.12.2025
11 Демек
12:41 13.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 По села и паланки
12:44 13.12.2025
14 ООрана държава
12:45 13.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 лев нелиев
12:46 13.12.2025
17 Този едиот
12:48 13.12.2025
18 Дервишоглу
12:51 13.12.2025
19 Кюлчетар
12:53 13.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЦИБААА
12:54 13.12.2025
22 1488
12:55 13.12.2025
23 Никой
12:59 13.12.2025
24 Горчива краставица
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аре на бас, че ти си единият! Другият още не се е събудил от петъчния запой...
13:02 13.12.2025
25 Смешник
13:04 13.12.2025
26 Мда
Най- срамния президент ?
Мухльо
13:07 13.12.2025
27 НОЯ ЗАДНИК
13:08 13.12.2025
28 Даа!
13:11 13.12.2025
29 Газо
13:13 13.12.2025
30 ЦИБААА
13:14 13.12.2025
31 Архимандрисандрит Бибиян
13:18 13.12.2025
32 Наистина
13:20 13.12.2025
33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
защото ако не - довечера пак ще спи на балкона...
13:20 13.12.2025
34 Райков
13:21 13.12.2025
35 Този е
13:22 13.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Димитър Георгиев
13:22 13.12.2025