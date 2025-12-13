Плевнелиев: Правителствата се свалят в София, но се избират в страната

Благодаря на гражданите, които по демократичен начин излязоха на улиците, които по един демократичен начин имат морална кауза, което е достойно за уважение дотолкова, доколкото гражданите искат по-добре работещи и по-прозрачни институции, европейско и демократично надграждане на България. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017), бурните политически събития от изминалата седмица.

„Политическата логика сочи, че когато имате такава силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, тогава въпросът е да се минимизират щетите. Борисов е много добър в това нещо, виждал съм го през годините доста пъти да усеща пулса и да дава назад”, допълни той.

Плевнелиев припомни принципа в българската политика, че „правителствата се свалят в София, но се избират в страната”.

Изводът е само един - партията е изключително важна, тази партия трябва да бъде подготвена, съхранена за събитията, които тепърва ще се случват. Това е логиката, допълни той.

„Виждал съм и други времена, когато имаше тежка схватка от една страна между Борисов и Цветанов и от друга - между Доган и Пеевски”, отбеляза той.

„Сега е друго. Надявам се политическа партия ГЕРБ да разбере, че демонстрирането на такава зависимост отвъд нормалните коалиционни и политически отношения в един парламент не им помогна. Оттук нататък само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции колкото се може по-публично, за да няма съмнения в задкулисие”, подчерта бившият държавен глава.

Плевнелиев беше категоричен, че популисткият подход на ПП прави невъзможен диалога с ГЕРБ.

Хората трябва да разберат, че това са елементарните два подхода, които определят политиката на днешна България и избираме между едното и другото - популизъм и демократичен подход… Невъзможността между ГЕРБ и ПП-ДБ като два големи блока в евроатлантическото пространство на българската политика да работят заедно е базирано на популистския подход на ПП, не на ДБ. Затова винаги съм съжалявал, че ПП и ДБ са заедно, каза още той.

По думите му пътят пред Румен Радев е категорично разчистен, „но зависи само от него”.