Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 15 декември: Предимно слънчево, в сутрешните часове видимостта ще е намалена

Времето днес, прогноза за понеделник, 15 декември: Предимно слънчево, в сутрешните часове видимостта ще е намалена

15 Декември, 2025 04:36, обновена 15 Декември, 2025 03:49 258 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Сутрешни мъгли и предимно слънчево време следобед в следващите дни

Времето днес, прогноза за понеделник, 15 декември: Предимно слънчево, в сутрешните часове видимостта ще е намалена - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта ще бъде почти тихо и на много места в равнините котловините отново ще се образува мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между минус 3 и плюс 2 градуса, в отделни котловини до минус 4.

Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, в сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София около 8 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са около 9-10 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.

През следващите дни ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните между 7 и 12 градуса по-ниски в местата с трайна мъгла.

В четвъртък и в петък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 10 и 15 градуса.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове