Академик Николай Денков поиска свалянето на имунитета на Хамид Хамид

Наред с емоциите, които имахме покрай Народното събрание, сме имали и агресия. Наш сътрудник е бил нападнат, има и медицинско за лека телесна повреда. Ще поискаме сваляне на имунитета на депутата Х.Х. Ще изпратим сигнал до прокуратурата. Пълно безобразие е. Агресията не идва от нас, а от тези който по безобразен начин приемат закони и бюджети. Трябва да има социален подход, но той не се получава като се раздават юмруци. Тези протести не са срещу еврото, те са свързани с подхода на правителството и силовото налагане на изключително важни решения от тяхна страна. Ние сме, за да имаме балансиран бюджет. Това заяви акад. Николай Денков в кулоарите на НС.

Калоян Дървов е нещатен сътрудник към ПП и разкри, че е бил шокиран от агресията на Хамид Хамид, който го е удрял в лицето. Тук съм, защото ми пука какво се случва в държавата. Бяхме аз и още един нещатен сътрудник, бяха ядосани сигурно защото ги снимам. Хамид Хамид излезе и започна да го души със закачалка, не сме го провокирали. Имаме и заснето видео, обясни Дървов.

Денков обяви, че ще си застрахова сътрудниците. "Това нещо не е приемливо", отсече той.