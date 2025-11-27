Академик Николай Денков поиска свалянето на имунитета на Хамид Хамид

Наред с емоциите, които имахме покрай Народното събрание, сме имали и агресия. Наш сътрудник е бил нападнат, има и медицинско за лека телесна повреда. Ще поискаме сваляне на имунитета на депутата Х.Х. Ще изпратим сигнал до прокуратурата. Пълно безобразие е. Агресията не идва от нас, а от тези който по безобразен начин приемат закони и бюджети. Трябва да има социален подход, но той не се получава като се раздават юмруци. Тези протести не са срещу еврото, те са свързани с подхода на правителството и силовото налагане на изключително важни решения от тяхна страна. Ние сме, за да имаме балансиран бюджет. Това заяви акад. Николай Денков в кулоарите на НС.
Калоян Дървов е нещатен сътрудник към ПП и разкри, че е бил шокиран от агресията на Хамид Хамид, който го е удрял в лицето. Тук съм, защото ми пука какво се случва в държавата. Бяхме аз и още един нещатен сътрудник, бяха ядосани сигурно защото ги снимам. Хамид Хамид излезе и започна да го души със закачалка, не сме го провокирали. Имаме и заснето видео, обясни Дървов.
Денков обяви, че ще си застрахова сътрудниците. "Това нещо не е приемливо", отсече той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Турци вилняха в Парламента!
Коментиран от #52
12:41 27.11.2025
2 Вашето мнение
12:42 27.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 верига на въженце
12:43 27.11.2025
5 Боко Тиквата се уплаши от народа
12:45 27.11.2025
6 Република България
12:45 27.11.2025
7 Браво
12:45 27.11.2025
8 Боруна Лом
12:46 27.11.2025
9 Далавера Импекс
Коментиран от #28
12:46 27.11.2025
10 Агресивните депутати от ДПС
Коментиран от #41
12:47 27.11.2025
11 Ганя Путинофила
Другата половина руски еничари!
12:47 27.11.2025
12 Отдавна
12:47 27.11.2025
13 Гласоподавател
12:47 27.11.2025
14 Шиши шиши
Коментиран от #38
12:48 27.11.2025
15 Горският
12:48 27.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хамидът
12:50 27.11.2025
18 Капитан Петко войвода
12:50 27.11.2025
19 Денко мишока
12:51 27.11.2025
20 Кирил
12:51 27.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Коня Солтуклиева
12:51 27.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Готвача
Коментиран от #33
12:52 27.11.2025
25 руzофил
Коментиран от #42
12:52 27.11.2025
26 въпрос
12:52 27.11.2025
27 Кирото
12:53 27.11.2025
28 нормално
До коментар #9 от "Далавера Импекс":Навремето именно на такива са разчитали в османската империя .
12:53 27.11.2025
29 Анонимен
12:54 27.11.2025
30 Лицемерни 60клуци
12:54 27.11.2025
31 само питам
Коментиран от #36, #45, #47
12:55 27.11.2025
32 Ех,бай Тоше,...бай,Тоше!
12:56 27.11.2025
33 Този ядеше
До коментар #24 от "Готвача":И сюнетчийски кожички
12:57 27.11.2025
34 Така е...но пеевски отговори
"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов (Васил Пандов от ПП-ДБ - б.р.) и ПП-ДБ да се гонят депутати по коридорите, да бъдат притеснявани. Връщаме народния съд ли? Това ли искат? Искате ли да блокирам аз парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Ромите също са пълноправни Български граждани.
12:57 27.11.2025
35 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Измисленият Сапунар иска на Дюран Дюран па т урите.
Цирк за стадото.
12:57 27.11.2025
36 Само отговарям
До коментар #31 от "само питам":Всички са такива,не само от Промяната
12:58 27.11.2025
37 Промяна
12:59 27.11.2025
38 Той шиши преди малко излезе
До коментар #14 от "Шиши шиши":С декларация. Че не се плаши от многохилядни протести. Може да докара също толкова хора роми
12:59 27.11.2025
39 Е га ти...
13:00 27.11.2025
40 Др.Тодор Живков 🇧🇬
руски еничари като радев ,Денков копейкин са приключени!
Делян и Бойко поведоха България в Европейския и Атлантически път!
Коментиран от #48
13:02 27.11.2025
41 Анонимни
До коментар #10 от "Агресивните депутати от ДПС":АГРЕСИВНИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ДЕПУТАТИ ВЪН ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ ТЕРОР НАЛАГАТ ШАРЛАТАНИТЕ ВОДЕНИ СНОЩИ ОТ ЧЕРЕПА ИМА ЛИ ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ
13:02 27.11.2025
42 Руски колхозник
До коментар #25 от "руzофил":Достатъчно е само началото му👍
13:02 27.11.2025
43 Промяна
13:03 27.11.2025
44 Противно
гледах, на Ивайло Мирчев му липсваще снощи ролицейска униформа и той да арестува.АМА МИРНО а?Как мирно с бандити и мафиоти, дето ви бият, крадат и унижават.
Не заслужавате уважение ППДБ.
13:03 27.11.2025
45 гост
До коментар #31 от "само питам":Луканов и Младенов ни докараха демокрацията,какво наследство искаш да са ти оставили. Виж в Румъния как си решиха проблема. А за Словения, Чехия...... виждаме колко са пред нас. Ние сме по руски модел, всички комунисти станаха капиталисти. Виж другаря Путин
13:03 27.11.2025
46 Стилиан
Коментиран от #49
13:04 27.11.2025
47 Боклукмарка
До коментар #31 от "само питам":Най-много са от турската и руските партии! Анадънму, понимаеш?!
13:06 27.11.2025
48 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли ги сиренясали а СФ сървуле ?
13:11 27.11.2025
49 Чайшукарие
До коментар #46 от "Стилиан":Викаш, само на корпулентни и менти да се дава думата, а другарю?
13:12 27.11.2025
50 Практиката е Депутати в контейнери смет
13:15 27.11.2025
51 Уау,
Коментиран от #55
13:16 27.11.2025
52 Тцтцтцтцтцтц
До коментар #1 от "Турци вилняха в Парламента!":Нещата отиват на гражданска война
13:17 27.11.2025
53 Мимюн
13:18 27.11.2025
54 Тагарев Тошко
13:19 27.11.2025
55 Тцтцтцтцтцтц
До коментар #51 от "Уау,":А делянчо, как е? При г-н 800 дни? А!!?!!?!? 80 набор 2013 на 33 и хоп за шеф на ДАНС. Айде да не си мерим логиките.
13:19 27.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.