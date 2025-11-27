Новини
Академик Николай Денков поиска свалянето на имунитета на Хамид Хамид

27 Ноември, 2025 12:39 1 621 56

  • николай денков-
  • имунитет-
  • хамид хамид-
  • побой-
  • сътрудник-
  • калоян дървов

Калоян Дървов е нещатен сътрудник към ПП и разкри, че е бил шокиран от агресията на Хамид Хамид, който го е удрял в лицето

Академик Николай Денков поиска свалянето на имунитета на Хамид Хамид - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наред с емоциите, които имахме покрай Народното събрание, сме имали и агресия. Наш сътрудник е бил нападнат, има и медицинско за лека телесна повреда. Ще поискаме сваляне на имунитета на депутата Х.Х. Ще изпратим сигнал до прокуратурата. Пълно безобразие е. Агресията не идва от нас, а от тези който по безобразен начин приемат закони и бюджети. Трябва да има социален подход, но той не се получава като се раздават юмруци. Тези протести не са срещу еврото, те са свързани с подхода на правителството и силовото налагане на изключително важни решения от тяхна страна. Ние сме, за да имаме балансиран бюджет. Това заяви акад. Николай Денков в кулоарите на НС.

Калоян Дървов е нещатен сътрудник към ПП и разкри, че е бил шокиран от агресията на Хамид Хамид, който го е удрял в лицето. Тук съм, защото ми пука какво се случва в държавата. Бяхме аз и още един нещатен сътрудник, бяха ядосани сигурно защото ги снимам. Хамид Хамид излезе и започна да го души със закачалка, не сме го провокирали. Имаме и заснето видео, обясни Дървов.

Денков обяви, че ще си застрахова сътрудниците. "Това нещо не е приемливо", отсече той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турци вилняха в Парламента!

    38 6 Отговор
    Бг еничари им помагаха!

    Коментиран от #52

    12:41 27.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    15 8 Отговор
    Подплашете кикидимика с Путин и референдум и ще припка към скута.

    12:42 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 верига на въженце

    41 6 Отговор
    Що само на Хамид ? Байрам къса микрофони , Данчо заплашва протестиращи и скача на бой .Самозабравиха се .

    12:43 27.11.2025

  • 5 Боко Тиквата се уплаши от народа

    24 6 Отговор
    Къде е оня гербаджия нагъл - Промяна.

    12:45 27.11.2025

  • 6 Република България

    31 3 Отговор
    Ето ви толерансЪ от новини на турски по национална телевизия и турски партии в парламента ,мръсни предатели.

    12:45 27.11.2025

  • 7 Браво

    19 3 Отговор
    Абсолютно съм ЗА

    12:45 27.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    НЕ САМО НА НЕГО,А НА ВСИЧКИ ВАС!

    12:46 27.11.2025

  • 9 Далавера Импекс

    34 4 Отговор
    Йордан Цонев стана по-турчин от турците

    Коментиран от #28

    12:46 27.11.2025

  • 10 Агресивните депутати от ДПС

    28 6 Отговор
    Трябва да напуснат парламента. Както и Наталия Киселова да напусне НС и СУ.

    Коментиран от #41

    12:47 27.11.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    16 8 Отговор
    Половината племе турски еничари!
    Другата половина руски еничари!

    12:47 27.11.2025

  • 12 Отдавна

    17 3 Отговор
    трябваше да бъде свален , а и мястото му не е в Парламента и политиката , а другаде !

    12:47 27.11.2025

  • 13 Гласоподавател

    18 12 Отговор
    До вчера се прегръщахте с Хамид Хамид. Сега лош ли стана, а другарю Пуделов с пачките ?

    12:47 27.11.2025

  • 14 Шиши шиши

    16 1 Отговор
    излез и кажи, че работиш за "хората" шишиииии

    Коментиран от #38

    12:48 27.11.2025

  • 15 Горският

    8 1 Отговор
    Дървов що не взе едно дърво и бой

    12:48 27.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хамидът

    16 2 Отговор
    с часовник за 60 000 се кипри ! Просто е срамно , но безсрамникът срама няма !

    12:50 27.11.2025

  • 18 Капитан Петко войвода

    13 1 Отговор
    С жендърски действия и изказвания, няма да се получат нещата.

    12:50 27.11.2025

  • 19 Денко мишока

    10 6 Отговор
    Ще му дам подарък сапунчета като му отида на свиждане в затвора!

    12:51 27.11.2025

  • 20 Кирил

    10 1 Отговор
    Бой по този платен боклук

    12:51 27.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коня Солтуклиева

    7 1 Отговор
    По-добре Мирчо Шопарчето да извика на сумо-дуел Хамид Памид!

    12:51 27.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Готвача

    16 4 Отговор
    Га ядахте кифтета заедно, ни ривахте, га ядахте и наденица напречно, па ни ривахте

    Коментиран от #33

    12:52 27.11.2025

  • 25 руzофил

    7 1 Отговор
    гледайте филма шменти капели!!!

    Коментиран от #42

    12:52 27.11.2025

  • 26 въпрос

    10 4 Отговор
    хламидия без охрана ,колко ще изкара преди да и свършат зъбките?Колко тогава ще се прави на ербап?Българи ,дремете и тия плоскочелите официално ще ви превземат скоро.

    12:52 27.11.2025

  • 27 Кирото

    4 1 Отговор
    Само за дето как си закопчава сакото заслужава затвор.

    12:53 27.11.2025

  • 28 нормално

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Далавера Импекс":

    Навремето именно на такива са разчитали в османската империя .

    12:53 27.11.2025

  • 29 Анонимен

    15 6 Отговор
    Намалете ги тези пици с кристали де??? До вчера в скута на Пеевски, ама не Ви мина далаверата и сега света оревахте.

    12:54 27.11.2025

  • 30 Лицемерни 60клуци

    9 1 Отговор
    Като останат едни и същи боклуци, как се самоизяждат само,а?

    12:54 27.11.2025

  • 31 само питам

    14 2 Отговор
    тия от промяната не бяхя ли синове дъшери и внуци на ДС КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУЛА И ПАРТИЗАНИ ЗАВЪРШИЛИ У ХАРВАР И СЕГА СЕ ВЪРНАХА И ИСКАТ ДА НАСЛЕДЯТ УПРАВЛЕНИЕТО ОТ СВОИТЕ БАЩИ И ДЯДОВЦИ

    Коментиран от #36, #45, #47

    12:55 27.11.2025

  • 32 Ех,бай Тоше,...бай,Тоше!

    7 1 Отговор
    ...една година ти трябваше още!

    12:56 27.11.2025

  • 33 Този ядеше

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Готвача":

    И сюнетчийски кожички

    12:57 27.11.2025

  • 34 Така е...но пеевски отговори

    2 3 Отговор
    Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено и "ДПС-Ново начало" ще го устои. Така санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" коментира провелия се снощи многохиляден протест. 
    "Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов (Васил Пандов от ПП-ДБ - б.р.) и ПП-ДБ да се гонят депутати по коридорите, да бъдат притеснявани. Връщаме народния съд ли? Това ли искат? Искате ли да блокирам аз парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Ромите също са пълноправни Български граждани.

    12:57 27.11.2025

  • 35 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 4 Отговор
    Плъховете от потъващият краб наречено НС почнаха да се самоизяждат.

    Измисленият Сапунар иска на Дюран Дюран па т урите.

    Цирк за стадото.

    12:57 27.11.2025

  • 36 Само отговарям

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "само питам":

    Всички са такива,не само от Промяната

    12:58 27.11.2025

  • 37 Промяна

    9 8 Отговор
    ДЕНКОВ ЛЪЖЕ ЗАЩО НЕ КАЖЕШ ЗА ПАНДОВ КАК НАСЪСКВА НАЕТИТЕ ТЕРОРИСТИ ДА БИЯТ ЖЕНИ ДЕНКОВ ЗАПЛАШВА ЗАЩОТО ЗАД НЕГО Е ЧЕРЕПА ДЕНКОВ ВЪН

    12:59 27.11.2025

  • 38 Той шиши преди малко излезе

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шиши шиши":

    С декларация. Че не се плаши от многохилядни протести. Може да докара също толкова хора роми

    12:59 27.11.2025

  • 39 Е га ти...

    7 2 Отговор
    Тия турци, толкова ли са зле с имената,че го кръстили с едно и също име, два пъти?

    13:00 27.11.2025

  • 40 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 5 Отговор
    Делян Пеевски ,Бойко Борисов и Слави Трифонов възраждат България!

    руски еничари като радев ,Денков копейкин са приключени!

    Делян и Бойко поведоха България в Европейския и Атлантически път!

    Коментиран от #48

    13:02 27.11.2025

  • 41 Анонимни

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Агресивните депутати от ДПС":

    АГРЕСИВНИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ДЕПУТАТИ ВЪН ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ ТЕРОР НАЛАГАТ ШАРЛАТАНИТЕ ВОДЕНИ СНОЩИ ОТ ЧЕРЕПА ИМА ЛИ ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ

    13:02 27.11.2025

  • 42 Руски колхозник

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "руzофил":

    Достатъчно е само началото му👍

    13:02 27.11.2025

  • 43 Промяна

    4 5 Отговор
    ДЕНКОВ ЛЪЖЕ ЗАЩО НЕ КАЖЕШ ЗА ПАНДОВ КАК НАСЪСКВА НАЕТИТЕ ТЕРОРИСТИ ДА БИЯТ ЖЕНИ ДЕНКОВ ЗАПЛАШВА ЗАЩОТО ЗАД НЕГО Е ЧЕРЕПА ДЕНКОВ ВЪН

    13:03 27.11.2025

  • 44 Противно

    4 3 Отговор
    А бе Денков, полицията би и арестува сума ти народ отвън.Вие къде бяхте?
    гледах, на Ивайло Мирчев му липсваще снощи ролицейска униформа и той да арестува.АМА МИРНО а?Как мирно с бандити и мафиоти, дето ви бият, крадат и унижават.
    Не заслужавате уважение ППДБ.

    13:03 27.11.2025

  • 45 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "само питам":

    Луканов и Младенов ни докараха демокрацията,какво наследство искаш да са ти оставили. Виж в Румъния как си решиха проблема. А за Словения, Чехия...... виждаме колко са пред нас. Ние сме по руски модел, всички комунисти станаха капиталисти. Виж другаря Путин

    13:03 27.11.2025

  • 46 Стилиан

    5 3 Отговор
    Стига сте давали трибуна на този молец, със служебна титла академик!

    Коментиран от #49

    13:04 27.11.2025

  • 47 Боклукмарка

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "само питам":

    Най-много са от турската и руските партии! Анадънму, понимаеш?!

    13:06 27.11.2025

  • 48 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли ги сиренясали а СФ сървуле ?

    13:11 27.11.2025

  • 49 Чайшукарие

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Стилиан":

    Викаш, само на корпулентни и менти да се дава думата, а другарю?

    13:12 27.11.2025

  • 50 Практиката е Депутати в контейнери смет

    1 2 Отговор
    Веднага ППДБ да поиска освобождаване на всички задържани снощи НЕПРАВОМЕРНО и престъпно, от мутри с бради и полицейски униформи.

    13:15 27.11.2025

  • 51 Уау,

    1 1 Отговор
    мън мрън се появи, да лъже и буди съжаление, моля някой да ми каже, как 19 годишен младеж, може да стане нещатен сътрудник на партия в НС, говорим за ПП, следва да си много надарен, таланлив и как пък точно на него се случи?!Смешни сте промяната, никой не ви вярва!Евтини циркове.

    Коментиран от #55

    13:16 27.11.2025

  • 52 Тцтцтцтцтцтц

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Турци вилняха в Парламента!":

    Нещата отиват на гражданска война

    13:17 27.11.2025

  • 53 Мимюн

    1 0 Отговор
    При положение ,че се гласува за партия този екземпляр на природата незабавно да го отстранят и да влезе следващия от листата.Няма и четиридесет години възраст.Какво си въобразява всъщност?Абсолютно сигурен съм,че дипломата от Великотърновския университет е фалшива и не е подкрепена със знания.

    13:18 27.11.2025

  • 54 Тагарев Тошко

    1 1 Отговор
    Как ще им искате имунитета? Вчера Данчо Цонев е изкарал двойна смяна 17 часа! Депутат за пример!🤣🤣🤣🤣🤣

    13:19 27.11.2025

  • 55 Тцтцтцтцтцтц

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Уау,":

    А делянчо, как е? При г-н 800 дни? А!!?!!?!? 80 набор 2013 на 33 и хоп за шеф на ДАНС. Айде да не си мерим логиките.

    13:19 27.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

