Антон Кутев обяви ще излезе ли Румен Радев с партия на предсрочния вот

"Само президентът може да каже кога ще участва на предсрочни парламентарни избори. Възможен е проект на държавния глава, но дали ще го направи и кога, е негово решение". Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев - Антон Кутев пред bTV.
Според него има няколко варианта за президентски проект, уточни news.bg.
Първо възможно е да има партия на президента или след консултациите, или след завъртането на рулетката на мандатите за съставяне на правителство. Другият вариант е да не го направи, а да изчака още едно завъртане на консултации и мандати след предсрочния вот.
Кутев посочи, че ако Радев не се намеси в политиката, може да няма правителство и в следващото Народно събрание.
"В ситуацията, в която се намира, няма нужда да прави нов политически проект. За президента, ако реши да го прави, няма нужда да прави това. Един месец преди изборите може да излезе, един месец преди предизборната кампания, може да направи предизборен проект", коментира бившият говорител на служебните кабинети на Радев.
Антон Кутев смята, че президентът има предимството като държавен глава, но липсващите партийни структури ще му пречат. Радев много по-трудно ще стигне до избирателите и срещата лице в лице с хората, посочи той.
Кутев е на мнение, че влизането в политиката на Румен Радев е изключително рисково. Причината - хората очакват държавният глава да им промени живота. "Много ги притеснява партиите Радев дали е президент, или конкурент", отчете той.
Антон Кутев добави, че най-важният въпрос е докъде ще доведе една партия на президента. На всички проблеми в страната държавният глава трябва да има отговор, допълни той. Другият голям въпрос, по думите му, е борбата с корупцията.
"Въпросът е, когато говорим дали президентът ще направи политически проект, е, че, ако го направи сега, ще стане първа политическа сила, но големият проблем е дали ще промени страната", каза още Кутев. Той е убеден, че ако има още едни избори след евентуалните през пролетта, хората ще искат да ги контролират чрез жалби в ЦИК и в съда.
Антон Кутев бе категоричен, че трябва да се правят промени в Изборния кодекс няколко месеца преди предсрочните парламентарни избори. Единствената надежда е да има висока избирателна активност, която да спре контролирания вот, надява се той. Кутев изтъкна, че ако президентът се яви на изборите с партия, ще вдигне избирателната активност.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #16, #27
08:58 16.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
08:59 16.12.2025
4 сам у рай
Аман от хипотетични комбинации, давайте ни факти във Факти.
08:59 16.12.2025
5 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2
08:59 16.12.2025
6 Рисково е за кего
Той е офицер на глобалния " елит"
Как ще се впише като пронароден, като шефовете му унищожават държавата ни
Да си носи кръста
09:00 16.12.2025
7 всички треперят
Коментиран от #20
09:00 16.12.2025
8 АГАТ а Кристи
09:00 16.12.2025
9 да мисли
Коментиран от #23
09:01 16.12.2025
10 Македонеца
09:01 16.12.2025
11 Край
09:02 16.12.2025
12 жалко
09:03 16.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На следващите избори
и Шайката на Радев, начело с ППДБ.
ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.
е единствената опозиция на Радев.
Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!
ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев .
09:05 16.12.2025
15 Лалугер
09:06 16.12.2025
16 Зъл пес
До коментар #2 от "Вашето мнение":Брррррр да направо загиват от шубе от великия стратег чичото.
09:07 16.12.2025
17 Божеее
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Е,след като е дошло времето на такива като теб да влизат в политиката, значи наистина не са останали кадърни хора в страната
09:07 16.12.2025
18 ЧИЧО
09:08 16.12.2025
19 Правилен въпрос,
До коментар #13 от "нокилио":къде са парите?
Но с едно уточнение- забравяш, че 5 години на власт беше Резидента на Кремъл под формата на всякакви служебни правителства и сглобки!
За тези 5 години в България не бе пипнато НИЩО!
Само крадоха!
Така че , към всички крадци, на първо място сложи Радев и ППДБ!
09:08 16.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Питане
До коментар #9 от "да мисли":Можеш ли да ми кажеш поне едно добро направено от него за нас?
09:12 16.12.2025
24 ЕДИНСТВЕНААТА ОПОЗИЦИЯ
Борисов не е за вярване!
Да не забравяме, че последната коалиция беше сглобена от Борисов , Радев и Доган!
Пеевски се ядоса и разби ДПС на Доган, след което сложи и Радев , и Борисов на местата им.
09:12 16.12.2025
25 евалата чалгопитеци
09:15 16.12.2025
26 ЕДГАР КЕЙСИ
09:18 16.12.2025
27 Чудя се
До коментар #2 от "Вашето мнение":Ти да не си от ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗВАДКА на джен зи,които обикаляха студията и говореха небивалици.Например като сътрудничката на Белобрадова,като онзи младеж дето ни обясняваше,че 99% от учениците,давали по 20 лева да подкупват охраната на дискотеките или като онзи младеж ,който се изцепи нещо от рода,че Борисов ПОНЯТИЕ СИ НЯМАЛ ОТ ПОЛИТИКА.
09:21 16.12.2025
28 миме
09:22 16.12.2025
29 Кутю
09:24 16.12.2025
30 Мистър Кеш и Шарлатаните
09:26 16.12.2025
31 разбира се
09:28 16.12.2025
32 МунчоЛЕТ
09:28 16.12.2025