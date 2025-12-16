Новини
Антон Кутев обяви ще излезе ли Румен Радев с партия на предсрочния вот

Антон Кутев обяви ще излезе ли Румен Радев с партия на предсрочния вот

16 Декември, 2025 08:56

Влизането в политиката на президента е изключително рисково

Антон Кутев обяви ще излезе ли Румен Радев с партия на предсрочния вот - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Само президентът може да каже кога ще участва на предсрочни парламентарни избори. Възможен е проект на държавния глава, но дали ще го направи и кога, е негово решение". Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев - Антон Кутев пред bTV.

Според него има няколко варианта за президентски проект, уточни news.bg.

Първо възможно е да има партия на президента или след консултациите, или след завъртането на рулетката на мандатите за съставяне на правителство. Другият вариант е да не го направи, а да изчака още едно завъртане на консултации и мандати след предсрочния вот.

Кутев посочи, че ако Радев не се намеси в политиката, може да няма правителство и в следващото Народно събрание.

"В ситуацията, в която се намира, няма нужда да прави нов политически проект. За президента, ако реши да го прави, няма нужда да прави това. Един месец преди изборите може да излезе, един месец преди предизборната кампания, може да направи предизборен проект", коментира бившият говорител на служебните кабинети на Радев.

Антон Кутев смята, че президентът има предимството като държавен глава, но липсващите партийни структури ще му пречат. Радев много по-трудно ще стигне до избирателите и срещата лице в лице с хората, посочи той.

Кутев е на мнение, че влизането в политиката на Румен Радев е изключително рисково. Причината - хората очакват държавният глава да им промени живота. "Много ги притеснява партиите Радев дали е президент, или конкурент", отчете той.

Антон Кутев добави, че най-важният въпрос е докъде ще доведе една партия на президента. На всички проблеми в страната държавният глава трябва да има отговор, допълни той. Другият голям въпрос, по думите му, е борбата с корупцията.

"Въпросът е, когато говорим дали президентът ще направи политически проект, е, че, ако го направи сега, ще стане първа политическа сила, но големият проблем е дали ще промени страната", каза още Кутев. Той е убеден, че ако има още едни избори след евентуалните през пролетта, хората ще искат да ги контролират чрез жалби в ЦИК и в съда.

Антон Кутев бе категоричен, че трябва да се правят промени в Изборния кодекс няколко месеца преди предсрочните парламентарни избори. Единствената надежда е да има висока избирателна активност, която да спре контролирания вот, надява се той. Кутев изтъкна, че ако президентът се яви на изборите с партия, ще вдигне избирателната активност.


  • 2 Вашето мнение

    12 5 Отговор
    Бившите сглобкажии герб-ппдб-дпс вече треперят. Има защо.

    Коментиран от #16, #27

    08:58 16.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 8 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #17

    08:59 16.12.2025

  • 4 сам у рай

    11 0 Отговор
    Общи съчинения на тема може да вали, може да не вали.
    Аман от хипотетични комбинации, давайте ни факти във Факти.

    08:59 16.12.2025

  • 5 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2

    2 4 Отговор
    Значи резервите на всички държави без САЩ, са 60% американски облигации и 15% са в злато? Кризата в Гърция, бе измислена, бе оправдание за създаване на резерв на ЕЦБ, за да се дава заем на САЩ - уж като резерв за стабилност - с покупка на американски облигации. Китай и Русия решиха да се откажат от този своебразен механизъм на източване като за колония. НО СЕ ПРИМИРИХА СЕГА. Тайван Е С МНОГО ГОЛЯМ РЕЗЕРВ ОТ АМЕРИКАНСКИ ОБЛИГАЦИИ, И ЯПОНИЯ. Чули ли сте скоро за БРИКС.

    08:59 16.12.2025

  • 6 Рисково е за кего

    6 3 Отговор
    Светът се преобръща
    Той е офицер на глобалния " елит"
    Как ще се впише като пронароден, като шефовете му унищожават държавата ни
    Да си носи кръста

    09:00 16.12.2025

  • 7 всички треперят

    7 4 Отговор
    от президента..... той не е обявявал нищо

    Коментиран от #20

    09:00 16.12.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 7 Отговор
    Вън руснака !!!

    09:00 16.12.2025

  • 9 да мисли

    8 10 Отговор
    Ако Радев не отиде на избори , тиквите и свинете ще продъжат да ядат и крадат държавата и народа !!!

    Коментиран от #23

    09:01 16.12.2025

  • 10 Македонеца

    1 5 Отговор
    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    09:01 16.12.2025

  • 11 Край

    4 2 Отговор
    “Системата” иска да ви пласира нов спасител за да не искате смяната на самата система. Промяна може да има само с промяна на начина на формиране на властта. Без промяна на избирателната система при което минимум половината депутати да се избират мажоритарно в два тура, преходът ще си продължава. Борисов и Пеевски все ще са властта а Лъчо мозъковците вечно ще са ви законодатели.

    09:02 16.12.2025

  • 12 жалко

    9 3 Отговор
    Хората се надяват на още един месия,не са си взели поука от предишните. Надяваха се на Царя,и бяха изоставени, надяваха се на Дългия и бяха изоставени....сега сами си причиняват още едно разочарование. Вместо да се питат, какво президента е направил за България 8 години,при положение че няколко служебни кабинета е съставил, какво сме видели от кабинетите на Радев. Омръзна ми някой да тренира политика на гърба на народа

    09:03 16.12.2025

  • 14 На следващите избори

    4 4 Отговор
    Битката ще е между ДПС
    и Шайката на Радев, начело с ППДБ.

    ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.
    е единствената опозиция на Радев.

    Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!

    ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев .

    09:05 16.12.2025

  • 15 Лалугер

    6 4 Отговор
    Айде стига сте го дундуркали чичото бе.Като че ли е най-големия умник,стратег и не знам си още какво.И той е до шията корумпе.Аз не се сещам за нещо добро да е направил за нас.И речите му пълни с идиотизми.

    09:06 16.12.2025

  • 16 Зъл пес

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Брррррр да направо загиват от шубе от великия стратег чичото.

    09:07 16.12.2025

  • 17 Божеее

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Е,след като е дошло времето на такива като теб да влизат в политиката, значи наистина не са останали кадърни хора в страната

    09:07 16.12.2025

  • 18 ЧИЧО

    5 3 Отговор
    Като давещия да се хваща за сламка.И той от същото котило.

    09:08 16.12.2025

  • 19 Правилен въпрос,

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "нокилио":

    къде са парите?

    Но с едно уточнение- забравяш, че 5 години на власт беше Резидента на Кремъл под формата на всякакви служебни правителства и сглобки!

    За тези 5 години в България не бе пипнато НИЩО!

    Само крадоха!

    Така че , към всички крадци, на първо място сложи Радев и ППДБ!

    09:08 16.12.2025

  • 23 Питане

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "да мисли":

    Можеш ли да ми кажеш поне едно добро направено от него за нас?

    09:12 16.12.2025

  • 24 ЕДИНСТВЕНААТА ОПОЗИЦИЯ

    4 4 Отговор
    на Радев е ДПС!

    Борисов не е за вярване!

    Да не забравяме, че последната коалиция беше сглобена от Борисов , Радев и Доган!

    Пеевски се ядоса и разби ДПС на Доган, след което сложи и Радев , и Борисов на местата им.

    09:12 16.12.2025

  • 25 евалата чалгопитеци

    1 3 Отговор
    Как е? Просперирате ли? Получихте ли сигурността и предвидимостта за която скачахте по площадите? Ще останете ли доброволно в България?

    09:15 16.12.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ТОZИ ПЪТ "ГОВОРОТЕЛКАТА" НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП НЕ СЕ ХИЛИ ................... ЗАЩОТО НАЙ НА КРАЯ СЕ УСЕТИ , ЧЕ .................,... ЧОРАПА БЛЪФИРА И Е (ГОЛА ВОДА) ЕДИН ФАЛШИВ ГЕРОЙ ................... МОЙТО МНЕНИЕ Е : МИСТЪР КЕШ , НИКОГА НЯМА ДА "ПРОЕКТИРА" СВОЯ ПАРТИЯ .................. ТОЙ ВИНАГИ СЕ КРИЕ ЗАД ДРУГИТЕ , ЗА ДА МОЖЕ НЕЩО ДА ОТКРАДНЕ .................. ЕДИН ШАРЛАТАНИН И ИЗМАМНИК ................... ФАКТ !

    09:18 16.12.2025

  • 27 Чудя се

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Ти да не си от ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗВАДКА на джен зи,които обикаляха студията и говореха небивалици.Например като сътрудничката на Белобрадова,като онзи младеж дето ни обясняваше,че 99% от учениците,давали по 20 лева да подкупват охраната на дискотеките или като онзи младеж ,който се изцепи нещо от рода,че Борисов ПОНЯТИЕ СИ НЯМАЛ ОТ ПОЛИТИКА.

    09:21 16.12.2025

  • 28 миме

    0 3 Отговор
    ах градскити десни,гербавите,турците и чалгарите ще видят белене отвътре както са го видели техните гнусни предци

    09:22 16.12.2025

  • 29 Кутю

    1 0 Отговор
    Кутю Радев

    09:24 16.12.2025

  • 30 Мистър Кеш и Шарлатаните

    1 0 Отговор
    Очаквано добра комбинация.

    09:26 16.12.2025

  • 31 разбира се

    3 0 Отговор
    Не обичам ГЕРБ,но въобще думите на Радев не бяха думи на Президент към Сачева.Как може Президент да си позволи такъв език,език на разединител. Но шапка свалям на госпожа Сачева как тактически навря радев в миша дупка

    09:28 16.12.2025

  • 32 МунчоЛЕТ

    1 0 Отговор
    До под кривата круша ще ни доведе партия на Радев. Както и много други инициативи досега - като например "гениалния" му ход с лансирането на Шарлатаните.

    09:28 16.12.2025

