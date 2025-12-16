Цялото изпълнително бюро на БСП подава оставка, без Зафиров

Изпълнителното бюро (ИБ) на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров, научи bTV. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.
Четирима членове на ИБ потвърдиха информацията за bTV.
От БСП официално съобщиха, че Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.
"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", казват още от левицата в позиция до медиите.
Решението е взето на днешното заседание на ИБ. Избран е и съставът на групата, която ще участва в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.
Пленумът на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов. Деян Дечев, Атанас Атанасов, Цветелина Пенкова и Филип Попов са организационни секретари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яба даба
16:13 16.12.2025
2 Мдаа
Коментиран от #26
16:15 16.12.2025
3 Майна
Ха ха ха...
16:16 16.12.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:16 16.12.2025
5 А ДЕБЕЛ ТЪП ПРЕДАТЕЛ
16:16 16.12.2025
6 Тия се самоубиха и са посмъртно са
Счупеното настрана.
16:16 16.12.2025
7 Ралин
16:16 16.12.2025
8 Потресаващо!
16:16 16.12.2025
9 гост
16:17 16.12.2025
10 гражданин
16:18 16.12.2025
11 ДрайвингПлежър
16:18 16.12.2025
12 бай Митко
16:19 16.12.2025
13 Дориана
Коментиран от #21
16:19 16.12.2025
14 Някой
Коментиран от #39
16:19 16.12.2025
15 Дориана
16:20 16.12.2025
16 Гост
16:21 16.12.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
240 НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ СА МНОГО.
40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
И БЕЗ ТОВА 240 НИКОГА НЕ СА ПРИСЪСТВАЛИ ЕДНОВРЕМЕННО.
16:21 16.12.2025
18 Факт
16:21 16.12.2025
19 дедя
16:21 16.12.2025
20 Защо ми изтрихте становището
Сега с една дума
Резил
16:21 16.12.2025
21 Майна
До коментар #13 от "Дориана":Дориана- сладурана, те не познават що е срам, това е качество на достойните
16:22 16.12.2025
22 Дивата свиня остава
16:22 16.12.2025
23 гошо
16:24 16.12.2025
24 Тодор
16:25 16.12.2025
25 Явно
Коментиран от #27
16:25 16.12.2025
26 Ами
До коментар #2 от "Мдаа":...има опит...
16:26 16.12.2025
27 провинциалист
До коментар #25 от "Явно":"Трите прасенца Пеевски, Борисов и Зафиров не пускат кокала" - от свиня сланина и от чорбаджия грош се взимат само с нож!
16:28 16.12.2025
28 Еволюция
Трите прасета са много гнусни - само ги зърни мазни и хлъзгави, брадясали и нечистоплътни!
16:30 16.12.2025
29 9689
16:33 16.12.2025
30 ООрана държава
16:35 16.12.2025
31 Продажници, никога повече
16:37 16.12.2025
32 социалист -анти капиталист
16:37 16.12.2025
33 Същия като първообраза си
16:40 16.12.2025
34 Хасковски каунь
Ново БСП с подкрепа от Радев
16:41 16.12.2025
35 Далавера
16:42 16.12.2025
36 коментар
съсипа държавата като си раздаде куфарчета.
16:43 16.12.2025
37 ?????
Па дано се пръкне нещо по-читаво на нейно място.
16:44 16.12.2025
38 Член на БСП
16:44 16.12.2025
39 Хмм
До коментар #14 от "Някой":не са лични амбиции, а отчаян ход, ако не влязат в парламента, няма да имат и субсидия, защото са коалиция, образованието на зафиров е учител по бълг.език и история, на 54 години учител ли да става, ако остане председател ще получава заплата от членския внос на пенсионерите, срам
16:46 16.12.2025
40 Няма комундур
16:48 16.12.2025
41 Ами
16:51 16.12.2025
42 Как
16:52 16.12.2025
43 Староков
16:53 16.12.2025
44 Хмм
16:58 16.12.2025
45 Перо
17:01 16.12.2025
46 Боже
Днешното проучване им пусна фандък, че минават 4% при нови избори!
Нищо подобно, правят им услуга за слугинажа!
Край с парламента!
17:01 16.12.2025
47 Га лош ся лош
17:02 16.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 има много от какво да се срамуват
17:04 16.12.2025
50 Мнение
17:05 16.12.2025
51 Бою кривият уййййй
17:06 16.12.2025
52 Мале
17:07 16.12.2025
53 Град Симитли
17:07 16.12.2025
54 Кабакрадев
17:08 16.12.2025
55 Ох подли гнидички
17:09 16.12.2025
56 Генчо Даката
17:12 16.12.2025