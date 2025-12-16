Цялото изпълнително бюро на БСП подава оставка, без Зафиров

Изпълнителното бюро (ИБ) на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров, научи bTV. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

Четирима членове на ИБ потвърдиха информацията за bTV.

От БСП официално съобщиха, че Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", казват още от левицата в позиция до медиите.

Решението е взето на днешното заседание на ИБ. Избран е и съставът на групата, която ще участва в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

Пленумът на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов. Деян Дечев, Атанас Атанасов, Цветелина Пенкова и Филип Попов са организационни секретари.