Цялото изпълнително бюро на БСП подава оставка, без Зафиров

Цялото изпълнително бюро на БСП подава оставка, без Зафиров

16 Декември, 2025 16:03

На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство

Снимка: БГНЕС
Изпълнителното бюро (ИБ) на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров, научи bTV. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

Четирима членове на ИБ потвърдиха информацията за bTV.

От БСП официално съобщиха, че Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", казват още от левицата в позиция до медиите.

Решението е взето на днешното заседание на ИБ. Избран е и съставът на групата, която ще участва в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

Пленумът на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов. Деян Дечев, Атанас Атанасов, Цветелина Пенкова и Филип Попов са организационни секретари.


  • 1 Яба даба

    32 2 Отговор
    Дуууууу

    16:13 16.12.2025

  • 2 Мдаа

    35 4 Отговор
    Кака Корни се завръща на бял кон ?!

    Коментиран от #26

    16:15 16.12.2025

  • 3 Майна

    33 1 Отговор
    И сам воинът е воин..
    Ха ха ха...

    16:16 16.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    41 0 Отговор
    И СЯ КВО, ТОЗ ЗА КРАСОТА ЛИ ЩЕ СЕДИ...????

    16:16 16.12.2025

  • 5 А ДЕБЕЛ ТЪП ПРЕДАТЕЛ

    39 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПОДАВА ОСТАВКА. ТОЙ Е НАЙ ВИНОВНИЯТ. НО ТОЙ И ЧЕРТАТА РОДОВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ. ТОЙ Е ВСЯ И ВСЬО СЪС ПАЧА ОТ ДЪРВО.

    16:16 16.12.2025

  • 6 Тия се самоубиха и са посмъртно са

    38 2 Отговор
    подали оставка ноо нова няма да ги върне в Парламента!
    Счупеното настрана.

    16:16 16.12.2025

  • 7 Ралин

    20 1 Отговор
    "Га си с рози закичи ла свои заличи."

    16:16 16.12.2025

  • 8 Потресаващо!

    42 0 Отговор
    Вече не знам кои са по отвратителни. На Слави Трифонов чалгавите или депутатите и министрите на Мазното парче Зафиров.

    16:16 16.12.2025

  • 9 гост

    40 0 Отговор
    ЕДНА ШАЙКА ЗАПЛАТАЖИИ И ПОДЛИЗУРКИ НА БОКО И ШИШИ УЗУРПИРАЛИ ИМЕТО "БСП" НАЧЕЛО С БРАДЯСАЛИЯ НЕСРЕТНИК КАК ЩЕ ИЗПУСНЕ КОКАЛА !

    16:17 16.12.2025

  • 10 гражданин

    30 1 Отговор
    Тези явно разбраха ,че и събсидии няма да вземат . Пращайте катафалката за цялата партия !!

    16:18 16.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    35 1 Отговор
    Хахахаха... точно Зафиров ги завлече на дъното, ама е твърде алчен да подаде оставка

    16:18 16.12.2025

  • 12 бай Митко

    29 1 Отговор
    Зафиров съсипа БСП с предателството си към избирателите! Той ще е причината БСП да не се класира на изборите за следващия парламент! Зафиров така се е обвързал със Шиши и Боко, че трябва да бъде изгонен от БСП, за да може тази партия да диша спокойно и да продължи да съществува!

    16:19 16.12.2025

  • 13 Дориана

    35 1 Отговор
    БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за провала на коалиция Магнитски- Мафия.Те се самоунищожиха. Слави Трифонов трябва да се срамува от себе си и от депутатите си. А, Балабанов трябва да се скрие в някоя по- дълбока дупка, ако не иска хората по улици и площади да го замерват вместо с яйца с някоя тиква. Сега всяка партия от коалиция Магнитски- Мафия трябва да оцелява сама и да се спасяват от народния гняв поединично. Резултата е ясен – излизат от Парламента. Предателски партии нямат място там .

    Коментиран от #21

    16:19 16.12.2025

  • 14 Някой

    28 2 Отговор
    Плъховете бягат от потъващия кораб. Направо ми е кеф, като гледам как личните амбиции за краткотрайна власт съсипват една партия. Тя върви по пътя на СДС. И с такива послушни и наведени функционери, с право отива на бунището на историята.

    Коментиран от #39

    16:19 16.12.2025

  • 15 Дориана

    25 0 Отговор
    Алчността за власт на „ лидерите” на БСП ОЛ унищожи партията и я вкарва на дъното. За това, че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски и гласуваха безропотно с тях срещу собствените си избиратели БСП ОЛ се сриват . Падат на дъното. Приказките в синхрон с Пеевски , че уж работели за народа , а всъщност работеха срещу народа за собственото си политическо оцеляване им изигра лоша шега.

    16:20 16.12.2025

  • 16 Гост

    25 0 Отговор
    Без Зафиров. Той е непоклатим. Той е най-необходим. Кадър ценен, чак безценен. Може БСП да няма, но Зафиров ще го има. Че без него накъде?

    16:21 16.12.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 0 Отговор
    ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА ИЗЧЕЗНАТ.
    240 НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ СА МНОГО.
    40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
    И БЕЗ ТОВА 240 НИКОГА НЕ СА ПРИСЪСТВАЛИ ЕДНОВРЕМЕННО.

    16:21 16.12.2025

  • 18 Факт

    21 2 Отговор
    Фритюрника не пуска кокала😄

    16:21 16.12.2025

  • 19 дедя

    18 2 Отговор
    Адио фритюрника и компания отива отатък рио

    16:21 16.12.2025

  • 20 Защо ми изтрихте становището

    20 0 Отговор
    Казах подробно
    Сега с една дума
    Резил

    16:21 16.12.2025

  • 21 Майна

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Дориана- сладурана, те не познават що е срам, това е качество на достойните

    16:22 16.12.2025

  • 22 Дивата свиня остава

    20 2 Отговор
    По-добре - разформировайте БСП.

    16:22 16.12.2025

  • 23 гошо

    12 0 Отговор
    Пумба само рови земята.Страшен нкадърник,не трябва да му се пречи.

    16:24 16.12.2025

  • 24 Тодор

    20 0 Отговор
    Вярно ли бай голямата гнида не е подал оставка! На изборите баковци има да мечтаете за 4%! Заедно с ИТН най големите скапаняци! Пу да Ви..

    16:25 16.12.2025

  • 25 Явно

    20 0 Отговор
    Трите прасенца Пеевски, Борисов и Зафиров не пускат кокала, и заради това заплетено трио БСП ще гледа следващият парламент отвън в компанията на ИТН! БСП-ейци гонете Зафиров, за да съществува партията ви! Заради него БСП е без всякакъв авторитет!

    Коментиран от #27

    16:25 16.12.2025

  • 26 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    ...има опит...

    16:26 16.12.2025

  • 27 провинциалист

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "Явно":

    "Трите прасенца Пеевски, Борисов и Зафиров не пускат кокала" - от свиня сланина и от чорбаджия грош се взимат само с нож!

    16:28 16.12.2025

  • 28 Еволюция

    16 0 Отговор
    Мазен, мазен та чак лъщи!
    Трите прасета са много гнусни - само ги зърни мазни и хлъзгави, брадясали и нечистоплътни!

    16:30 16.12.2025

  • 29 9689

    9 0 Отговор
    Танасе,ти си убиецът на БСП.На следващите избори дано минете 4 процента.

    16:33 16.12.2025

  • 30 ООрана държава

    18 0 Отговор
    Тоя трябваше първи да подаде

    16:35 16.12.2025

  • 31 Продажници, никога повече

    13 0 Отговор
    Заличаваме тази продажна безлична групировка за кворум и гласове

    16:37 16.12.2025

  • 32 социалист -анти капиталист

    14 0 Отговор
    БСП беше партия , но откакто стана БСП-НН ,загуби смисъл да съществува

    16:37 16.12.2025

  • 33 Същия като първообраза си

    7 0 Отговор
    Той тоя е същия наглец като тоя дето го е назначил там...

    16:40 16.12.2025

  • 34 Хасковски каунь

    1 4 Отговор
    И Барни !
    Ново БСП с подкрепа от Радев

    16:41 16.12.2025

  • 35 Далавера

    8 0 Отговор
    Фред Флинстоун ще е от дебелите - за това е оставен!

    16:42 16.12.2025

  • 36 коментар

    6 0 Отговор
    Важното е че БКП / БСП
    съсипа държавата като си раздаде куфарчета.

    16:43 16.12.2025

  • 37 ?????

    11 0 Отговор
    Да и́ затварят кепенците на тая партия и да се успокоят.
    Па дано се пръкне нещо по-читаво на нейно място.

    16:44 16.12.2025

  • 38 Член на БСП

    10 0 Отговор
    Заради Фред Флинтстоун и дясната му ръка ИБ на БСП ще е по-многобройно от избирателите на следващите избори. Убиха столетницата за кеф на Шиши.

    16:44 16.12.2025

  • 39 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    не са лични амбиции, а отчаян ход, ако не влязат в парламента, няма да имат и субсидия, защото са коалиция, образованието на зафиров е учител по бълг.език и история, на 54 години учител ли да става, ако остане председател ще получава заплата от членския внос на пенсионерите, срам

    16:46 16.12.2025

  • 40 Няма комундур

    3 3 Отговор
    в България който да не е увлечен по властта и да не се стреми постоянно към нея, ето го тоя измекяр Зафиров, докопа се до нея и няма пускане, като кораб е закотвен на кея и не мърда ! Комунист означава алчност за власт, пари диктатура ! Мдааа лошо нещо е това, най-лошото което съществува на земята !

    16:48 16.12.2025

  • 41 Ами

    2 3 Отговор
    целта на Борисовбеше да останат две партии - ГЕРБ и пееското ДПС, но ДБ е в ЕНП и не може да им посегне, а те са заедно с ПП, Мирчев с театралните си изпълнения и Асен Василев с включването си в последната фаза на протеста, който беше организиран от Недялко Недялков и Възраждане, реанимира ПП-ДБ, очаква ни нова сглобка

    16:51 16.12.2025

  • 42 Как

    4 1 Отговор
    Зафиров, няма доблест да си подаде оставката.На него му приляга от БСП-Ново началото да бъде в ДПС- Ново начало

    16:52 16.12.2025

  • 43 Староков

    4 0 Отговор
    И защо глания виновник за смъртта на БСП е още на поста си?

    16:53 16.12.2025

  • 44 Хмм

    2 0 Отговор
    подали оставка, а са в групата за консултации с президента

    16:58 16.12.2025

  • 45 Перо

    4 0 Отговор
    Никакви смени няма да спасят червената буржоазия на идните избори! Няма да прескочат изборната бариера!

    17:01 16.12.2025

  • 46 Боже

    2 0 Отговор
    Каква група от идиоти ще се среща с президента!
    Днешното проучване им пусна фандък, че минават 4% при нови избори!
    Нищо подобно, правят им услуга за слугинажа!
    Край с парламента!

    17:01 16.12.2025

  • 47 Га лош ся лош

    1 1 Отговор
    Този е под нивото дори на Борисов и му е изписано на физиономията!

    17:02 16.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 има много от какво да се срамуват

    2 0 Отговор
    Дружинката -Зафиров Стойнев Генов Добрев не само ,че трябва да си подадът оставките ,което все пак са направили, но и да върнат парите от заплатите като народни представители. Доброволно и по съвест. Освен това трябва да се разгледа въпроса за тяхното партийно членство с оглед на досегашната им "успешна" ръководна дейност. С покаяние ,такова беше времето, или извинявайте сгрешихме, няма да стане. Носят персонална вина за съсипвенето на една що годе ,горе долу все още нормална партия на която хиляди почтени хора вярваха, а стотици хиляди други са дали и живот и младост и съдби за тази идея и не са я посрамили и те не са се посрамили. Отиването им при президента , е обидно. Тези с него нямат обща тема за разговор. Те са различни светове. Президента през целия си съзнателен живот е служил на България и не се е посрамил. А за тези юнаци , резултата им се видя !

    17:04 16.12.2025

  • 50 Мнение

    1 0 Отговор
    Егати алчния властолюбец.

    17:05 16.12.2025

  • 51 Бою кривият уййййй

    2 0 Отговор
    да звъни на дЖилезку тъъъпото и на тея кирливани от БСП-ОЛ и с министерско постановление да отменят увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    17:06 16.12.2025

  • 52 Мале

    1 0 Отговор
    Ми те цялата партия ще ходят при президента.Нвма нужда ,мутри изхабени.Еие сте за пенсия и никога повече не се показвайте.

    17:07 16.12.2025

  • 53 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Каквото можаха--ос. ха и вече е се тая!

    17:07 16.12.2025

  • 54 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Тези гледат от мен....едно време продадох С.Д.С.то на ГЕПИ,сега милионе...рите от Б.С.П.то се продадоха на Новото начало.....дано поне са сложили по още някой мили..он към сметките си........честито.

    17:08 16.12.2025

  • 55 Ох подли гнидички

    0 0 Отговор
    Сменихте устава и пак искате през пленум да се окопаете нали ? Да връщате веднага стария устав от времето на Нинова щото ще играе бастуня на края

    17:09 16.12.2025

  • 56 Генчо Даката

    0 0 Отговор
    Б.С.П последва С.Д.С в последния си път.......но Зам..фиров ще стане депу..тат от Ново...то начало,заедно с Калин Стоя..нов,и Елена Йончева,и други ени...чари.

    17:12 16.12.2025

