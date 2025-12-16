Паргов след оставката на ИБ на БСП: Трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари

Този акт на Бюрото е с цел колективната отговорност пред партията в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции - виждам напрежение и в нашите структури; с цел успокояване на обстановката, намаляване на емоцията и проявяване на здрав разум за предстоящото през идните месеци. То няма да е никак лесно и за държавата, и за партията. Това заяви Калоян Паргов от БСП, след като Изпълнителното бюро на партията подаде оставка, цитиран от novini.bg.

Той уточни, че Атанас Зафиров е избран от Конгреса и неговата оставка се депозира пред Конгреса.

„Утре ще чуете, че БСП държи на редовния бюджет, защото удълженият бюджет означава едно голямо нищо за България в идващите месеци. БСП вече не подкрепи в комисиите удължения бюджет. Редовният бюджет, с целия си социален пакет, зад който застава БСП, с позицията, която се намери – да се осигурят пари, като се орежат разходи от други пера, а не за сметка на данъците и осигуровките на хората, както беше първоначално предвидено, дава възможност за буфери пред хората след 1 януари. Правителството имаше и екшън план за прилагане на хърватския сценарий – ръчно управление на цените, ако се наложи. Въпросът е кой ще поеме отговорност при правителство в оставка за това, което ни предстои. ГЕРБ и ПП-ДБ приеха удължения бюджет“, подчерта той.

Паргов допълни, че трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари: „Няма какво да се сърдим на тази или онази партия или на хората по площадите. Очевидно хората не са с добро усещане, без значение постиженията на което и да е правителство.“

„Няма партия, която да е излязла здрава от управлението. Ние до болка познаваме този процес. Социолозите мерят моментни снимки – всичко зависи от това колко играчи ще се явят на изборите, без да загатвам за нов играч, за който се говори от сутрин до вечер.

Готови сме да се явим на изборите като настоящата коалиция, но тя може и да се разшири, а може и да се намали. Бюрото подаде тази оставка като акт на своята колективна отговорност.

Оставката на Зафиров не е обсъждана. Като акт, той може да го направи пред Конгреса – тоест след 10 януари ще стане ясно ще има ли Конгрес.

През следващите дни ни предстоят срещи с всички организации“, уточни той.

„Отчетохме като грешка липсата на добра комуникация с партийните структури, улисани във властовите и други парламентарни решения и неразбории. Те увличат и забравяш да обясниш на твоите хора какво се случва, защо се случва, как и каква е позицията“, каза още Паргов.