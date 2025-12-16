Новини
България »
Всички градове »
Паргов след оставката на ИБ на БСП: Трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари

Паргов след оставката на ИБ на БСП: Трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари

16 Декември, 2025 18:02 807 23

  • калоян паргов-
  • разум-
  • влизане-
  • 1 януари-
  • оставка-
  • изпълнително бюро-
  • бсп

„Отчетохме като грешка липсата на добра комуникация с партийните структури, улисани във властовите и други парламентарни решения и неразбории. Те увличат и забравяш да обясниш на твоите хора какво се случва, защо се случва, как и каква е позицията“, каза още Паргов

Паргов след оставката на ИБ на БСП: Трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този акт на Бюрото е с цел колективната отговорност пред партията в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции - виждам напрежение и в нашите структури; с цел успокояване на обстановката, намаляване на емоцията и проявяване на здрав разум за предстоящото през идните месеци. То няма да е никак лесно и за държавата, и за партията. Това заяви Калоян Паргов от БСП, след като Изпълнителното бюро на партията подаде оставка, цитиран от novini.bg.

Той уточни, че Атанас Зафиров е избран от Конгреса и неговата оставка се депозира пред Конгреса.

„Утре ще чуете, че БСП държи на редовния бюджет, защото удълженият бюджет означава едно голямо нищо за България в идващите месеци. БСП вече не подкрепи в комисиите удължения бюджет. Редовният бюджет, с целия си социален пакет, зад който застава БСП, с позицията, която се намери – да се осигурят пари, като се орежат разходи от други пера, а не за сметка на данъците и осигуровките на хората, както беше първоначално предвидено, дава възможност за буфери пред хората след 1 януари. Правителството имаше и екшън план за прилагане на хърватския сценарий – ръчно управление на цените, ако се наложи. Въпросът е кой ще поеме отговорност при правителство в оставка за това, което ни предстои. ГЕРБ и ПП-ДБ приеха удължения бюджет“, подчерта той.

Паргов допълни, че трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари: „Няма какво да се сърдим на тази или онази партия или на хората по площадите. Очевидно хората не са с добро усещане, без значение постиженията на което и да е правителство.“

Няма партия, която да е излязла здрава от управлението. Ние до болка познаваме този процес. Социолозите мерят моментни снимки – всичко зависи от това колко играчи ще се явят на изборите, без да загатвам за нов играч, за който се говори от сутрин до вечер.

Готови сме да се явим на изборите като настоящата коалиция, но тя може и да се разшири, а може и да се намали. Бюрото подаде тази оставка като акт на своята колективна отговорност.

Оставката на Зафиров не е обсъждана. Като акт, той може да го направи пред Конгреса – тоест след 10 януари ще стане ясно ще има ли Конгрес.

През следващите дни ни предстоят срещи с всички организации“, уточни той.

Отчетохме като грешка липсата на добра комуникация с партийните структури, улисани във властовите и други парламентарни решения и неразбории. Те увличат и забравяш да обясниш на твоите хора какво се случва, защо се случва, как и каква е позицията“, каза още Паргов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смеашарки: осъзнаване на това в каквa

    17 2 Отговор
    бъркотия и батак влизаме от 1 януари

    18:11 16.12.2025

  • 2 Столетник милионер

    22 1 Отговор
    Ще видим в какво ни вкара и БСП. Но столетницата няма вече влизане в българския парламент! Паргов, запознай се с бившите коалиционни партньори на удушвача ГЕРБ. Те не са в парламента. Атака, Реформаторски блок, Обединени патриоти и други идиоти.

    18:12 16.12.2025

  • 3 ха ха

    21 1 Отговор
    За социалистите какво да кажем.
    Оставям избирателите да ги накажат!
    Предадоха, продадоха техните интереси!
    Делян за закуска овладя ги и им го намести!

    Коментиран от #11

    18:12 16.12.2025

  • 4 Петрич

    20 0 Отговор
    Късно е либе за китка.Лека и пръст на БСП

    18:13 16.12.2025

  • 5 Кого заблуждаваш,бе Паргов?

    18 0 Отговор
    Даже баните на село разбраха,че сте БСП НН.

    18:14 16.12.2025

  • 6 гост

    16 0 Отговор
    Лаком г.....з партия затрива! Но брадясалия отврат от кокала се не отказва!

    18:15 16.12.2025

  • 7 Бендида

    17 2 Отговор
    Дрънка безсмислено. Грешката ви, вашите избиратели я знаят....с тая коалиция се занулихте. Отивайте за прошка при Корнелия. :))

    18:16 16.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма прошка за продажни ци

    9 1 Отговор
    Тези погребаха една 100 годишна партия защитаваща правата и интересите на хората! Позор!

    18:20 16.12.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    СЕРГЕЙ ХАЗРОВИЧ , ТОВА НЕ ГО ЗАСЯГА. ЖЕНКА МУ ИМА 104 ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТА РЕАИЗИРАНИ
    ЧРЕЗ СЛАДКАРНИЦАТА И ВЪВ ВИЕНА С
    ВАШИТЕ ПАРИ ОТ ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА :)

    18:21 16.12.2025

  • 11 Контра

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха":

    Те вече нямат избиратели . Сами се самоубиха!

    18:22 16.12.2025

  • 12 Оставка и в небитието червени чугуни

    11 0 Отговор
    Правехте си планове да управлявате 4 години а след 11 месеца народа ви изрита завинаги. А оставка на продажните и смазани чалгари кога?

    18:23 16.12.2025

  • 13 От 1ви никъде не влизаме,

    6 0 Отговор
    ние сме си там от години.

    18:24 16.12.2025

  • 14 АЛЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ КИРО ДОБРЕВ И ДЕЦАТА НА ПЪРВАНОВ ДА ИМАТ ФИРМИ С ЛЕЙТЕНАНТИТЕ НА МАДЖО :)
    ......
    ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ОТ СИК ДА Е В ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ ,
    А ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕСТАПОТО ОТ ДС- МУЛТИГРУП
    ДА Е В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
    ......
    НАПРАВО Я ЗАКРИВАЙТЕ ОПГ БСП

    18:25 16.12.2025

  • 15 Да,бе

    3 5 Отговор
    А защо беше това бързане за влизане в скапаната еврозона...След няколко години няма да съществува,но вече сме вързани за мачтата на Титаник от продажните ни псевдополитици.

    18:30 16.12.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДОКАТО БСП НЕ ИЗГОРЯТ "МАНДРИТЕ"
    НА ПРЕДАТЕЛИТЕ В БСП В СЕЛО БЕЛЧИН
    И СЛАДКАТНИЦАТА НА СТАНИШЕВ ВЪВ ВИЕНА
    .....
    НЯМА ОПРАВЯНЕ :)

    18:31 16.12.2025

  • 17 Обирайте

    4 0 Отговор
    си крушите всички ! Голямата ви ценност ЗаВиров пък , бил избран от конгреса ?!

    18:32 16.12.2025

  • 18 МУШЕННИЦИ ДЕРИБЕИ

    3 0 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИ И АЛЧНИ ЗЛИ МУШИКИ. АКО ЖИВЕЕХМЕ ПРЕДИ 70 ГОД ТАКИВА КАТО ВАС ДО СТЕНАТА ГИ ИЗПРАВЯХА. НАГУШКАХТЕ СЕ ЗАБОГАТЯХТЕ И СЕГА ЗА ВАШИТЕ НАГЛИ ОСТАВА ЕДНА ОСТАВКА И С ТОВА СИ ИЗМИВАТЕ АЛЧНИТЕ МРЪСНИ РЪЦЕ. НО ЗА НАС ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ЛОШИ СТЕ. НАС ПЕНСИОНЕРИТЕ ПРЕДАДОХТЕ ЗА ТОРБА АЛТЪНИ. А за зафчу само едно. МУШЕННИК СИ ТИ НАЙ ГОЛЕМИЯТ ОТ ТЯХ.

    18:33 16.12.2025

  • 19 Кражбата ви беше в повече мафиоти

    4 0 Отговор
    Жалки и пропаднали! Вече сте история

    18:34 16.12.2025

  • 20 С ясно осъзнаване

    4 0 Отговор
    Какво направихте с БСП?

    Коментиран от #23

    18:35 16.12.2025

  • 21 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Паргоф и ти и цялото ОПГ около Киро Айдуко сте директно за затвора,а Парламент и власт няма да видите никога повече. Повръща ни се като ви гледаме мазните,некадърни,лъжливи и крадливи физиономий.

    18:35 16.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    За червените бетони, Партията е права, дори когато съгреши. Макар, че останаха малко, червените бабички ще вкарат БСП в следващото Народно събрание.

    18:36 16.12.2025

  • 23 Новак

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "С ясно осъзнаване":

    Какво да стане, като БСП с всеки се е...?

    18:42 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол