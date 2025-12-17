Новини
Пеевски направи "Музей на сглобката". "Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в този на Борисов" (СНИМКИ)

17 Декември, 2025 09:48

  • делян пеевски-
  • музей на сглобката-
  • пп-дб-
  • кабинети

„Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите. Управлявахме заедно с тях – с ГЕРБ с ПП-ДБ. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове. Как се отричат“", коментира още лидерът на "ДПС- Ново начало"

Пеевски направи "Музей на сглобката". "Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в този на Борисов" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски покани журналистите в кабинета си в парламента и обясни, че той се е превърнал в „Музей на сглобката“.

Там депутатът беше „изложил“ снимки и чатове с представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ от 50-ото Народно събрание, съобщават от bTV.

Той показа още папки със законопроекти и Конституцията, които заедно са гласували в пленарна зала.

„Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите. Управлявахме заедно с тях – с ГЕРБ с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове. Как се отричат“, каза Пеевски.

Той посочи, че са проявили агресия, защото депутатите на ДПС са били нападнати.

„Те се държаха чудовищно с моите депутати. Това, което се случва минава всякакви граници. Защо? Защото сега не управляваме заедно. Тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС“, допълни той.

Пеевски каза още, че ще премерят сили на политическия терен по време на изборите. Отварянето на вратите на кабинета за журналисти е свързано с искането на опозицията - Делян Пеевски да го освободи, както и да се откаже от охраната си от НСО.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 минаващ

    49 8 Отговор
    на всяко прасе му идва Коледата

    Коментиран от #55, #75

    09:50 17.12.2025

  • 2 няма държава

    56 7 Отговор
    Няма такъв нагляр в целият свят !!! Този ръсник и апаш . вместо да е в затвора с с банският бандит иска да унищожи цялата територия

    09:52 17.12.2025

  • 3 Доктор Гълъбова

    49 6 Отговор
    Съвсем се побърка.Викайте санитарите!

    09:52 17.12.2025

  • 4 Прав е

    34 6 Отговор
    И затова статуквото в лицето на ДБ, СДС, ПП, ГЕРБ, ИТН, БКП, ДПС доброволно трябва да не участва в изборите.
    Особено след Решението на КС, че в проверените секции са открити 46% изборни нарушения. Забраната на Референдум. Сглобката. Гаврата с Конституцията и 40 милиарда лева заеми от 2021 до 2025. Чудовищна инфлация, повишаване на цени и дефицит. Чудовищна дългова спирала.

    Коментиран от #26, #59

    09:52 17.12.2025

  • 5 Атина Палада

    25 0 Отговор
    Коледа идва

    09:53 17.12.2025

  • 6 гражданин

    42 3 Отговор
    Апелирам за протести пред темида , защото вместо да вкарват тиквите и свинете където им е мястото ,те ги пазят !!

    09:54 17.12.2025

  • 7 зевзек

    15 3 Отговор
    какво крещеше оня от Банкя, дебелия, пицииии, кристалиии, защо не са запазали картоните от тези пици, за да ги включат в експозицията

    09:55 17.12.2025

  • 8 Ььь

    33 0 Отговор
    Ахахах, снимката е e6aти мемето. Трябваше да сложи и оная снимка как топло гушка Тошко Африкански на трибуната, а той - леко намусен, но вътрешно гори от щастие и страст.

    09:55 17.12.2025

  • 9 хе хе

    8 21 Отговор
    Младите неумни си счупиха държавата. Отново.

    09:55 17.12.2025

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    31 1 Отговор
    Това е тъпо и прилича на квичене по Коледа!

    09:56 17.12.2025

  • 11 Оракула от Делфи

    18 1 Отговор
    Може и без Коледа!?
    Но винаги ще е късно , за очистване на кочината!!!

    09:56 17.12.2025

  • 12 Народа

    30 1 Отговор
    Никакви нови избори, до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    Коментиран от #73

    09:56 17.12.2025

  • 13 Нагъл, по нагъл, най нагъл

    19 0 Отговор
    Модела кой държи 1 място

    09:57 17.12.2025

  • 14 Софиянец

    30 11 Отговор
    В случая Шиши е прав! ППДБ-ЛИТЕ са същите свине като него!

    09:57 17.12.2025

  • 15 протеста

    28 1 Отговор
    Вече съм 100% сигурен , че има психически проблеми .Всичко което прави издава единствено страх , страх , голям страх . Само си представете да е в някакъв в политиката , тогава не протести , ами революция ще има .

    09:57 17.12.2025

  • 16 Сретан

    17 1 Отговор
    Работата ми се удвои. Идвам.

    09:58 17.12.2025

  • 17 Нагъл, по нагъл, най нагъл

    13 0 Отговор
    Модела кой държи 1 място

    09:58 17.12.2025

  • 18 евалата чалгопитеци

    11 2 Отговор
    Как е Новото Нормално? По-сигурно ли ви е вече? А дали ви е по-предвидимо? Ще раждате ли вече българи? А пита ли ви някой дали сте за ЕС или за Еврото?

    СЧУПИХТЕ ДЪРЖАВАТА И СЕГА СИ Я ОПРАВЕТЕ.

    09:58 17.12.2025

  • 19 АГАТ а Кристи

    17 0 Отговор
    ... "МОЯ кабинет".... Сfиня нещ.астна !!!
    Майка му му го е купила...

    10:00 17.12.2025

  • 20 Да попитам

    28 0 Отговор
    А музей на КТБ, Булгартабак, Лафка, ДПС - Доган кога ще има? А искам и музей на Фалконите.

    10:00 17.12.2025

  • 21 Референфум

    21 0 Отговор
    Незабавно да се свали охраната на нсо на прасето и тиквата. Категорично отказвам да плащам за това.

    10:00 17.12.2025

  • 22 Шарлатани ООД

    15 4 Отговор
    Най накрая нашата свиня майка ни оцени по достойнство!

    10:00 17.12.2025

  • 23 хасково

    23 1 Отговор
    В мнго населени места организацията на НН се разпада .Турците разбраха най-накрая , че просто им разби партията и не могат да разчитата на него . Май се превърна в цигански крал ,купен вот и нищо друго .Забележете , че всичко е само приказки с назидателен тон , събрани в едно -две изречения , със около 50 думи речников запас .

    10:02 17.12.2025

  • 24 Град Симитли

    17 0 Отговор
    Вместо "Съединението прави силата"
    Сега пише "Цирк Пеевски"
    ... Остава Тиквата да нареди музей от кюлчета и гащи на "Мис..."

    10:02 17.12.2025

  • 25 Господин добре облечен бизнесмен

    15 0 Отговор
    Времето ви идва ,видяхте що е народна любоффф припомнихте си набързо времената на Орешарски и осъзнахте ,че жалките Ви опити да замажете на хората очите със псевдо загрижени слова не дадоха резултат.
    Вие сте противен и се надявам да бъдете изчегъртан .

    10:03 17.12.2025

  • 26 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав е":

    Много ми се иска да посетя музея, какво ли му е раб. време!?5537

    10:04 17.12.2025

  • 27 121 шарлатани

    3 4 Отговор
    И измамници ще ликвидираме всичко Ка ТТ о марокански скакалци

    10:08 17.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    17 0 Отговор
    Какво имаш ти, че да викаш "моя" бе, св"иньо ма"зна?!! Всичко ти е крадено. Нямаш нищо твое! Открадна кабинета, открадна централата, открадна парите от ктб. Ти нямаш нищо твое, ти крадеш. Лошото, обаче, ще дойде и за хората, които ти помагат, те ще оберат калая

    10:10 17.12.2025

  • 30 От Варна

    14 0 Отговор
    Вече се срамувам, че допуснах с бездействието си такива индивиди да долазят до върховете на държавната власт! Това политика за благоденствието на държава ли е или някакви злокобни долнопробни пиески с бездарни актьори! Ще се замисля сериозно, просто няма никакво място и време за поредно грешно решение! Това е моята лична равносметка. Всеки трябва да си я направи за себе си и за децата си….

    10:10 17.12.2025

  • 31 Истината

    10 0 Отговор
    Прасето квичи предколедно...това е добър знак

    10:11 17.12.2025

  • 32 Дедо

    7 1 Отговор
    Тоя изплиска леХена. Няма ли кой го заведе на психиатър?

    10:12 17.12.2025

  • 33 Поколение жив зян

    3 1 Отговор
    Сме избиратели на шарлатани ти е ,щото са тъпи и неграмотни като нас

    10:12 17.12.2025

  • 34 боклук

    5 1 Отговор
    си ти ,доказано

    10:13 17.12.2025

  • 35 ХЪ ХЪ ЪЪ

    8 1 Отговор
    ШИШИ и ТУЛУПА са в паника и всячески се мъчат да се оправдават пред народа но приключиха напълно.

    10:13 17.12.2025

  • 36 дсикоил

    9 1 Отговор
    Наглата свиня Шишко, днес прави изложба. Тази доказано от Америка свиня съвсем е обезумял. Само в България крадец, доказан и обявен в Магнитски, може да го пази държавата и да прави изложби. В други държави щеше да е в затвора и да чука камъни неуморно. Със крадеца от ГЕРБ банкя хубаво си деляха кой какво да ограби, но им омръзна да делят с БСП и ИТН. Сега патериците ще изпаднат от каруцата и от българите зависи дали ще напълнят затворите тези мафиоти. От Величие добре им извадиха на показ напазаруваните палячовци от Възраждане и Скеч, и за това удариха Ивелин Михайлов с арести. Слава на Господ Иисус Христос показахте си муцуните всичките.

    10:15 17.12.2025

  • 37 Да сложат Иво пирата

    8 2 Отговор
    Мирчев от Росенец за уредник на музея.този изтърсак на БКП за друго не съава

    10:16 17.12.2025

  • 38 Ясно

    6 3 Отговор
    За Кирил П и Пеевски - кажи им "евроатлантици" , и повече не се занимавайте с тях !

    10:16 17.12.2025

  • 39 Тя простотията

    6 3 Отговор
    по хора ходи , ей го на шумкарския внук !

    10:17 17.12.2025

  • 40 Лесно е да критикуваш

    5 3 Отговор
    Тук пепейските тролчета вият на умряло, защото им лъсват н...ните зад...ци!😂😂Иначе се вижда и от космоса, колко са некадърни, налитат на бой, плюят, обиждат, но и така не предлагат алтернатива и ако случайно се домогнат до властта, как ще оправят бюджета?! Затова всички, които се полъгват по тези шарлатани и бащицата им, внимавайте, да не получите пак от същото, а и още по-лошо!

    Коментиран от #49

    10:18 17.12.2025

  • 41 Опааа

    3 7 Отговор
    Браво Дидо! Слава! Мачкааааай!

    10:18 17.12.2025

  • 42 Тома

    3 4 Отговор
    Тези от ПП ДБ сами са си виновни.Вместо да вкарат в затвора мамута и тиквата за Гранде корупция направиха сглобка с мафията

    10:20 17.12.2025

  • 43 Енрике Иглесиас

    2 1 Отговор
    Браво! Не на омразата! ¡No al odio! Байлямос!

    10:20 17.12.2025

  • 44 Собственици на душите ни

    5 1 Отговор
    Още един с "моите депутати", "моята партия", а с мерак и за "моята държава", който не разбира къде е главният проблем, в самия него!

    10:20 17.12.2025

  • 45 илийко

    3 2 Отговор
    Опитавали са хората да направят нещо добро за народа! Няма лошо, г-нчо! Няма как да ги злепоставиш, защото те са класа наг теб!

    10:21 17.12.2025

  • 46 Цвете

    6 1 Отговор
    ТОЛКОВА СИ ГНУСЕН, ЧЕ СЕ ЧУДЯ С КАКВИ НАГЛИ ОЧИ СЕ ГЛЕДАШ ВСЯКА СУТРИН В ОГЛЕДАЛОТО. ТИ БЕЗБОЖНИКО ОКРАДЕ ЕДИН НАРОД. ВСИЧКОТО ЗЛО ,КОЕТО СИ НИ СТОРИЛ ЩЕ ТИ СЕ ВЪРНЕ СТОКРАТНО.ПЛОЩАДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ БЯХА ПРЕПЪЛНЕНИ ,ЗАЩОТО ХОРАТА ТЕ НЕНАВИЖДАТ ИСТИНСКИ.👎🇧🇬

    10:21 17.12.2025

  • 47 Цвете

    3 1 Отговор
    ТОЛКОВА СИ ГНУСЕН, ЧЕ СЕ ЧУДЯ С КАКВИ НАГЛИ ОЧИ СЕ ГЛЕДАШ ВСЯКА СУТРИН В ОГЛЕДАЛОТО. ТИ БЕЗБОЖНИКО ОКРАДЕ ЕДИН НАРОД. ВСИЧКОТО ЗЛО ,КОЕТО СИ НИ СТОРИЛ ЩЕ ТИ СЕ ВЪРНЕ СТОКРАТНО.ПЛОЩАДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ БЯХА ПРЕПЪЛНЕНИ ,ЗАЩОТО ХОРАТА ТЕ НЕНАВИЖДАТ ИСТИНСКИ.👎🇧🇬

    10:23 17.12.2025

  • 48 Делянеее, Шишко недодялан

    6 1 Отговор
    и снимка със Кличко да сложиш в кабинета няма как хората да те припознаят като боксьор. Тези твой музеи издават голям страх и глупост която си прихванал като спин от Буда! Омитай се навреме щото тези млади момчета и момичета ще ти пръснат търбуха!

    10:24 17.12.2025

  • 49 Точно Улицата

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Лесно е да критикуваш":

    Ще измете такива фекалии като теб.

    10:26 17.12.2025

  • 50 Димо

    4 1 Отговор
    На мутрата Пеевски няма да му минат евтините номера! Никога ПП ДБ не са били зависими от него,няма компромати,няма нищо и затова ще полудее! Всички Радев,ДПС, ГЕРБ, ИТН, Възраждане, БСП атакуват яростно ПП ДБ,защо ли?Как мислите?

    10:27 17.12.2025

  • 51 Иван

    4 1 Отговор
    Пеевски отново сбърка

    10:28 17.12.2025

  • 52 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Като се гушкаш със свиня няма мачин да не се овъртиш целия в л-@йн@

    10:28 17.12.2025

  • 53 възмутен

    2 1 Отговор
    Американеца Смит , дойде и лично им нареди да развалят правителството , точно заради НН .Кое не ви стана ясно ? Тези са неприемливи и на изток и на запад .Като гледам какво става и бюджета който не е изтеглен , мисля че този протест не беше никак успешен и се подиграват с хората .Явно следващия протест ще е по голям , а хората няма да се приберат и ще посрещат Нова година на Площадите

    10:29 17.12.2025

  • 54 МВР служител

    3 1 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    10:30 17.12.2025

  • 55 Питане

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "минаващ":

    Мдаааа,така е,но...четейки коментарите,голяма част от вас си заслужават политиците.Отново се подавате на "чара" на шарлатаните за които ако един от вас ми каже какво добро направиха по време на управлението си,ще му сваля шапка.

    Коментиран от #68

    10:30 17.12.2025

  • 56 Лудият от портиерната

    1 0 Отговор
    Ха ха, ледващия път пак и ди.от4еTaTa да гласуват за пп

    10:31 17.12.2025

  • 57 отвратен

    2 0 Отговор
    Голям автогол си вкара с този пърформанс . Какво казва .Ние сме маскари , ама и те бяха маскари като се глобяваха с нас .ПП-ДБ не са цвете , обаче си изядоха боя и им дойде акъла .Ние не чакаме музей на сглобката , чакаме музей на КТБ

    10:31 17.12.2025

  • 58 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    ПАРТИЯ СОРОС-ППДБ СА ОЩЕ ПО ГОЛЕМИ БОКЛУЦИ И ОТ ТИКВИТЕ И ПРАСЕТАТА.

    10:31 17.12.2025

  • 59 Да да да

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав е":

    Ако не си решил за кой да гласуваш , гласувай за тези от снимките в музея.

    10:32 17.12.2025

  • 60 Пеперунгелите

    1 1 Отговор
    и присъдружните им ДеБ:)!ли изпраха Борисов и Пеевски, както самите си казаха, после ограничиха Радев да не може да прави сам служебни правителства, т.е. цялата власт да купуват махали, села, паланки и области си остана в двете прасета и всичко това уж с идеята да се подготви почвата служебно да ни приемат в еврозоната, че Русия аха-аха и налагаше рублата у нас. Сега понеже медиите у нас са "обективни" и "правилно ценностно ориентирани" никой не им го напомня, а скоро ако някой опита вече ще му кажат, че това са стари и забравени вече работи. Искат да ги изкарат невинни и наивни, ама е ясно, че са същите като Пеевски и Борисов, просто им трябва време да натрупат власт и позиции.

    10:32 17.12.2025

  • 61 Жалка работа

    1 1 Отговор
    Мафията вече използва Пеевски за последно, да каля най-големия й враг - ППДБ с някакви напъни за креативност. ППДБ влязоха в тази сглобка единствено с идеята да реформират прогнилата съдебна система, която е в дъното на нефункциониращата държава и той сега разправя който е озпалзвал мойте гласове, е лош като мен.

    10:33 17.12.2025

  • 62 БЪРЗО БЪРЗО

    4 0 Отговор
    ГЛАВЕН ПРОКУРОР,ЗАЩОТО ГОЛЯМОТО ДДДД ЩЕ ДУХНЕ ЗА ДУБАЙ
    НЕ ЧЕ РУСНАЦИТЕ НЯМА ДА ГО НАМЕРЯТ

    10:34 17.12.2025

  • 63 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Дай снимки от офиса бе шашлик, така всеки може да наслага снимки и да каже че са били на луната тия от снимките

    10:35 17.12.2025

  • 64 България

    2 1 Отговор
    ТЕ МРАЗИ

    10:35 17.12.2025

  • 65 ТИГО

    3 1 Отговор
    Жалкоt0 човече с главното Д вчера не ходи при президента пак се скри зад Ментата !

    10:36 17.12.2025

  • 66 Истината

    2 1 Отговор
    КАКВИ КОЛЕГИ СА ТИ ЖУРНАЛИСТИТЕ И ТЯХ ЛИ ИСКАШ ДА ГИ ВКАРАШ В ТВОЯТА КОЧИНА

    10:37 17.12.2025

  • 67 222а

    4 0 Отговор
    КАРТИННА ГАЛЕРИЯ НА ЗООПАРКА!!!!

    10:37 17.12.2025

  • 68 не знам кой се подава и на какъв чар

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Питане":

    специално на прасешкия едва ли -а и гнома генерал наско ще трябва да си ходи заедно с лъжеца кирчо за герб е ясно никога повече власт -дойде време да се каже не на крадците а това са всички като почнеш от герб дпс .пп и дб бсп итн

    10:37 17.12.2025

  • 69 Пеевски фотографа

    4 2 Отговор
    Каква е измерителната еденица за наглост!
    Тоя ръб явно е иного, много луд че да не може да разбере, колко го ненавижда българския народ!
    Да ти лепят квалификации и да те сравняват с представители на животинския свят, а ти да сам да се величаеш, това си е психическо заболяване.
    Искаме медецинска експертиза за заболяванията на прасунгера, ама с участието на лекари от чужбина!

    10:37 17.12.2025

  • 70 Д-р Менгеме

    2 1 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тоя ДООМУС

    10:40 17.12.2025

  • 71 ХАХАХА😂

    1 1 Отговор
    Билбордове, билбордове около НС трябват със снимките на тия Шарлатани и Мошеници!

    10:42 17.12.2025

  • 72 Цяла България знае, че Пеевски е прав-

    0 1 Отговор
    цялото ППДБ въртеше мили очи и други части пред него в кабинета му!
    Но...такива са джендърите, подли и задкулисни. Това да им е за урок на Пеевски и ДПС!

    Важното днес е, че Шайката на Радев, ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие и още куп извънпарламентарни дребосъци ще се сблъска с ДПС- единствената опозиция на Радев в настоящия момент.

    ГЕРБ и Борисов не са опзиция, те нищо не са, те са в кома.

    10:42 17.12.2025

  • 73 ЯКОБИНЦИ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Народа":

    Айде върнахме се на 09.09.1944.народа от улицата съди и призовава за правосъдие само гилотина няма все още. Четет малко револю ионна история. Хитлер кристалнТа нощ и на дългите ножове. Съд ще има когато парламента избран от народа си свърши работата чриеме законите назначи Висшия съдебен съвет и всички институции работят. А институциите работят по закоб а не по уличен натиск в София. Не си мислете че в инвеститорите не виждат как улицата диктува а зад улицата има едни лица с пари и интереси

    10:43 17.12.2025

  • 74 не знам вече

    0 0 Отговор
    И в крайна сметка какво ? Протеста изпя една песен и нищо . Дори неговия бюджет ще се приеме . Не мога да повярвам как победи протеста , а това беше наистина голям протест . Явно той ще е диктатора и няма отърване .Вече не знам какво трябва да се направи

    10:44 17.12.2025

  • 75 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "минаващ":

    Народът си заслужава управляващите!

    10:46 17.12.2025

  • 76 Цялата Радева сбирщина

    0 0 Отговор
    има една ОСНОВНА ЗАПОВЕД - да демонизира Пеевски и ДПС!

    Защо? Ами защото знаят, че ДПС и Пеевски са им опозиция, друга няма в България!

    Замислете се за това! Замислете се защо по форумите се леят цинични и вулгарни закани по адрес на Пеевски и ДПС!

    Защо " социолозите " дават такъв висок процент неодобрение на Пеевски?!

    Защо е цялата кампания п медиите срещу тях?

    10:47 17.12.2025

