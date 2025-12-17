Пеевски направи "Музей на сглобката". "Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в този на Борисов" (СНИМКИ)

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски покани журналистите в кабинета си в парламента и обясни, че той се е превърнал в „Музей на сглобката“.

Там депутатът беше „изложил“ снимки и чатове с представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ от 50-ото Народно събрание, съобщават от bTV.

Той показа още папки със законопроекти и Конституцията, които заедно са гласували в пленарна зала.

„Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите. Управлявахме заедно с тях – с ГЕРБ с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове. Как се отричат“, каза Пеевски.

Той посочи, че са проявили агресия, защото депутатите на ДПС са били нападнати.

„Те се държаха чудовищно с моите депутати. Това, което се случва минава всякакви граници. Защо? Защото сега не управляваме заедно. Тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС“, допълни той.

Пеевски каза още, че ще премерят сили на политическия терен по време на изборите. Отварянето на вратите на кабинета за журналисти е свързано с искането на опозицията - Делян Пеевски да го освободи, както и да се откаже от охраната си от НСО.

Снимка: БГНЕС

