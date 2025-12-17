Пеевски направи "Музей на сглобката". "Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в този на Борисов" (СНИМКИ)

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски покани журналистите в кабинета си в парламента и обясни, че той се е превърнал в „Музей на сглобката“.
Там депутатът беше „изложил“ снимки и чатове с представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ от 50-ото Народно събрание, съобщават от bTV.
Той показа още папки със законопроекти и Конституцията, които заедно са гласували в пленарна зала.
„Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите. Управлявахме заедно с тях – с ГЕРБ с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове. Как се отричат“, каза Пеевски.
Той посочи, че са проявили агресия, защото депутатите на ДПС са били нападнати.
„Те се държаха чудовищно с моите депутати. Това, което се случва минава всякакви граници. Защо? Защото сега не управляваме заедно. Тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС“, допълни той.
Пеевски каза още, че ще премерят сили на политическия терен по време на изборите. Отварянето на вратите на кабинета за журналисти е свързано с искането на опозицията - Делян Пеевски да го освободи, както и да се откаже от охраната си от НСО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Прав е
Особено след Решението на КС, че в проверените секции са открити 46% изборни нарушения. Забраната на Референдум. Сглобката. Гаврата с Конституцията и 40 милиарда лева заеми от 2021 до 2025. Чудовищна инфлация, повишаване на цени и дефицит. Чудовищна дългова спирала.
11 Оракула от Делфи
Но винаги ще е късно , за очистване на кочината!!!
18 евалата чалгопитеци
СЧУПИХТЕ ДЪРЖАВАТА И СЕГА СИ Я ОПРАВЕТЕ.
24 Град Симитли
Сега пише "Цирк Пеевски"
... Остава Тиквата да нареди музей от кюлчета и гащи на "Мис..."
26 Ъхъ
До коментар #4 от "Прав е":Много ми се иска да посетя музея, какво ли му е раб. време!?5537
10:08 17.12.2025
40 Лесно е да критикуваш
49 Точно Улицата
До коментар #40 от "Лесно е да критикуваш":Ще измете такива фекалии като теб.
До коментар #1 от "минаващ":Мдаааа,така е,но...четейки коментарите,голяма част от вас си заслужават политиците.Отново се подавате на "чара" на шарлатаните за които ако един от вас ми каже какво добро направиха по време на управлението си,ще му сваля шапка.
59 Да да да
До коментар #4 от "Прав е":Ако не си решил за кой да гласуваш , гласувай за тези от снимките в музея.
НЕ ЧЕ РУСНАЦИТЕ НЯМА ДА ГО НАМЕРЯТ
68 не знам кой се подава и на какъв чар
До коментар #55 от "Питане":специално на прасешкия едва ли -а и гнома генерал наско ще трябва да си ходи заедно с лъжеца кирчо за герб е ясно никога повече власт -дойде време да се каже не на крадците а това са всички като почнеш от герб дпс .пп и дб бсп итн
10:37 17.12.2025
69 Пеевски фотографа
Тоя ръб явно е иного, много луд че да не може да разбере, колко го ненавижда българския народ!
Да ти лепят квалификации и да те сравняват с представители на животинския свят, а ти да сам да се величаеш, това си е психическо заболяване.
Искаме медецинска експертиза за заболяванията на прасунгера, ама с участието на лекари от чужбина!
Но...такива са джендърите, подли и задкулисни. Това да им е за урок на Пеевски и ДПС!
Важното днес е, че Шайката на Радев, ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие и още куп извънпарламентарни дребосъци ще се сблъска с ДПС- единствената опозиция на Радев в настоящия момент.
ГЕРБ и Борисов не са опзиция, те нищо не са, те са в кома.
73 ЯКОБИНЦИ
До коментар #12 от "Народа":Айде върнахме се на 09.09.1944.народа от улицата съди и призовава за правосъдие само гилотина няма все още. Четет малко револю ионна история. Хитлер кристалнТа нощ и на дългите ножове. Съд ще има когато парламента избран от народа си свърши работата чриеме законите назначи Висшия съдебен съвет и всички институции работят. А институциите работят по закоб а не по уличен натиск в София. Не си мислете че в инвеститорите не виждат как улицата диктува а зад улицата има едни лица с пари и интереси
До коментар #1 от "минаващ":Народът си заслужава управляващите!
76 Цялата Радева сбирщина
Защо? Ами защото знаят, че ДПС и Пеевски са им опозиция, друга няма в България!
Замислете се за това! Замислете се защо по форумите се леят цинични и вулгарни закани по адрес на Пеевски и ДПС!
Защо " социолозите " дават такъв висок процент неодобрение на Пеевски?!
Защо е цялата кампания п медиите срещу тях?
10:47 17.12.2025