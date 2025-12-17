Новини
БСП пред Радев: Няма да участваме в разговори за ново правителство. Този парламент загуби легитимност

17 Декември, 2025 10:28 319 3

По темата за Бюджет 2026, Зафиров каза, че с удължен бюджет в евро има риск социалните плащания да се забавят и се поставят под заплаха парите за общините. Затова те настояват да се приеме финансовата рамка с поправки, одобрена от социалните партньори.

Снимка: БГНЕС
Няма да участваме в разговори за ново правителство. Това заяви Атанас Зафиров от „БСП-Обединена левица“ по време на консултациите при президента Радев. Той допълни, че са влезли в управлението, за да градят – да помогнат за увеличаването на доходите, присъединяването на страната към еврозоната и овладяването на спекулата, съобщават от bTV.

„Мога да говоря дълго за позитивите от нашето участие в кабинета, бяхме социалният вектор в това управление. Това намери изражение и в бюджета, отчитам положителна оценка от участието на нашите министри в това управление. Това е единственото управление, което повече от година не можа да генерира нито един корупционен скандал“, каза още Зафиров.

Радев благодари на социалистите, че са се отзовали на срещата в труден за тях момент, на двойна оставка – в партията, и в правителството.

Зафиров уточни, че оставката е факт: „Партийният егоизъм доведе дотам, че това управление загуби легитимност, този парламент загуби легитимност и няма как 51-вото Народно събрание да формира ново правителство.

Относно промените в Изборния кодекс, Зафиров коментира, че през годините те са най-потърпевшата политическа сила от изкривяването на правилата за гласуване. Допълни, че са "за" изсветляване на процеса на броене и подкрепят машинното гласуване, но не в този му вид. Според него обаче хартиеното гласуване не трябва да отпада.

По темата за Бюджет 2026, Зафиров каза, че с удължен бюджет в евро има риск социалните плащания да се забавят и се поставят под заплаха парите за общините. Затова те настояват да се приеме финансовата рамка с поправки, одобрена от социалните партньори.

На "Дондуков" присъстваха още министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, народните представители Драгомир Стойнев и Кирил Добрев, и заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов.

 


