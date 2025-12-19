Времето днес, прогноза за петък, 19 декември: Ще се задържи облачно и мъгливо

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 2°, по Черноморието от 0° до 4°.

Максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 9°, по Черноморието – около 11° - 12°.

През деня ще има по-малко слънчеви часове, главно в планинските райони, а в по-голямата част от страната през по-голямата част от деня ще се задържи облачно и мъгливо.

И по Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще бъде с намалена видимост, но през деня ще бъде предимно слънчево.

В планините ще остане слънчево и необичайно топло за сезона, със слаб северен вятър.