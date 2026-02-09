Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Боян Митракиев е новият изпълнителен директор на КРИБ

9 Февруари, 2026 13:37 1 066 3

Евгений Иванов, който беше изпълнителен директор и член на УС на КРИБ в продължение на 27 години, ще заеме длъжността почетен изпълнителен директор, отговарящ за европейските проекти и програми

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България утвърди Боян Митракиев за изпълнителен директор на КРИБ. Той ще заеме официално длъжността от 1 март 2026 година.

Евгений Иванов, който беше изпълнителен директор и член на УС на КРИБ в продължение на 27 години, ще заеме длъжността почетен изпълнителен директор, отговарящ за европейските проекти и програми.

Управителният съвет оценява високо дългогодишния, последователен и изключително ценен принос на Евгений Иванов за развитието на КРИБ и утвърждаването ѝ като най-влиятелната работодателска организация в България.

Боян Митракиев завършва бизнес администрация в City University of Seattle и защитава докторска степен по обществени комуникации и информационни системи в Нов Български Университет. Притежава 15-годишен опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии. Преподава като асистент в катедра Национална и регионална сигурност в УНСС.


  • 1 Със сигурност

    7 0 Отговор
    Ще очакваме да каже, колко реално работещи хора изкарват заплатите на нищонеработещите депутати, министри, полицаи и въобще всички държавни лентяйстващи екземпляри.

    13:41 09.02.2026

  • 2 Много

    9 0 Отговор
    изучен , бе , с тапия от Нов български университет. А как позира само..... И ръката в джоба , като във филмите .

    13:42 09.02.2026

  • 3 Абе

    4 0 Отговор
    гледал е сикаджииската герберска мутра на събранията им

    13:56 09.02.2026

