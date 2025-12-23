Новини
Край Ихтиман е задържан шофьор с 3.84 промила алкохол в кръвта

23 Декември, 2025 07:26

Като видял полицаите, водачът отбил вдясно, заключил автомобила и легнал долу в краката от шофьорската страна

Край Ихтиман е задържан шофьор с 3.84 промила алкохол в кръвта - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан от пътни полицаи край Ихтиман, съобщават от БНТ. При проверката се оказало, че няма и шофьорска книжка. Автомобилът е иззет.

Рано сутринта в събота шофьор се обажда на 112 и казва, че по пътя между Костенец и Ихтиман кола криволичи и засича другите автомобили.

Асен Микюрлов, "Пътен контрол", РПУ Ихтиман: "На пътен възел "Мухово" забелязахме въпросния автомобил, защото имахме регистрационния номер, само че автомобилът пътуваше посока Костенец."

Тогава криволичещият отново сменил посоката на движение, качил се на магистрала "Тракия" и пак слязъл на пътя за Костенец.

Асен Микюрлов, "Пътен контрол", РПУ Ихтиман: "Като ни видя, отби вдясно, заключи автомобила и легна долу в краката от шофьорската страна.

- Все едно няма никой?

- Да, все едно няма никой в автомобила."

Минути по-късно обаче отключил колата.

Асен Микюрлов, "Пътен контрол", РПУ Ихтиман: "Извадихме го. Беше поканен да даде тест за алкохол, беше видимо в нетрезво състояние. И дрегерът показа 3.84."

Оказало се още, че пияният няма шофьорска книжка. Според пътните полицаи все по-често се случва по пътищата между малки населени места да бъдат спирани подпийнали шофьори.

Стефан Нейчев, "Пътен контрол", РПУ "Ихтиман": "Като видим, че има нередност някаква, също така криволичи по пътя - ги спираме със светлинен и звуков сигнал и извършваме проверка."

Заради пътуванията за предстоящите празници повече униформени ще бъдат по пътищата и ще следят за нарушения.

Асен Микюрлов, "Пътен контрол", РПУ Ихтиман: "За алкохол, наркотици, скоростния режим."

От "Пътна полиция" препоръчват да се пътува предимно в светлата част на денонощието, когато е по-нисък рискът и от заледявания. Призовават да се спазва дистанция и при натоварен трафик да се избягват рискови изпреварвания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАРКОКОШКА НЯМА ПРОШКА

    3 2 Отговор
    А нашмърканите ги пускат.

    07:30 23.12.2025

  • 2 Това са единствените новини на територия

    4 0 Отговор
    В 21 век , век на технологиите, новините на деградилата от престъпници, узурпирали властта на територията, са единствено - пияни шофьори, кражби на всичко, имотни измами, тротинетки, пе--до--фи--ли....и в това се заключава целият живот на жертвите на територията, потънали някъде в битието си някъде между каменната ера и безпросветното тъмно средновековие на инквизицията....

    07:48 23.12.2025

  • 3 ехааа

    0 0 Отговор
    Тази мърша трябва да влезе в пандиза веднага и това е !

    08:19 23.12.2025

  • 4 брат ми е стигал

    0 0 Отговор
    до 5,7.Добре че докторите във ВМА са опитни .. малко му оставаше.

    08:23 23.12.2025

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Близо 4 промила?!
    Евалла , маестро!!
    Поклон от мен и цялата компания.
    Нашето уважение!

    08:27 23.12.2025

  • 6 щок

    0 0 Отговор
    Този определено е за Белене. Димо Алексиев на 5 косъма се размина с решетките. Не бива така-да се пие елкохъл преди да седне зад волана!Това е убийственно действие!

    08:27 23.12.2025

