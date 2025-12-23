Законът за удължаване на бюджета е обнародван в Държавен вестник

Законът за събиране на приходите и извършване на разходите до приемането на редовен Бюджет за 2026 година е обнародван в Държавен вестник, показа проверка на БНР.

До приемането на този закон от Народното събрание на 17 декември се стигна след масови протести срещу проекта за финансова рамка, предложен от правителството и последвалата оставка на кабинета с премиер Росен Желязков.

Вчера от работодателските организации призоваха президента или омбудсмана да сезират Конституционния съд заради заложената индексация с размера на годишната инфлация на служителите в бюджетния сектор.