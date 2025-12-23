Законът за удължаване на бюджета е обнародван в Държавен вестник

Законът за събиране на приходите и извършване на разходите до приемането на редовен Бюджет за 2026 година е обнародван в Държавен вестник, показа проверка на БНР.
До приемането на този закон от Народното събрание на 17 декември се стигна след масови протести срещу проекта за финансова рамка, предложен от правителството и последвалата оставка на кабинета с премиер Росен Желязков.
Вчера от работодателските организации призоваха президента или омбудсмана да сезират Конституционния съд заради заложената индексация с размера на годишната инфлация на служителите в бюджетния сектор.
1 банкеръ
Коментиран от #3, #5, #7
11:51 23.12.2025
2 чакат
11:54 23.12.2025
3 Глас от банката
До коментар #1 от "банкеръ":Питай Дебел ПееФ и Угоен Борисов. Народните пари са в банковите им сметки, в къщите палати в Барселона, Дубай, Гърция, Турция и разбира се в Русия.
11:56 23.12.2025
4 АЗ ПИТАМ
12:04 23.12.2025
5 Чорбара
До коментар #1 от "банкеръ":Всичко за укрия ,всичко за победата,а българите кучета ги яли.
Съвет.Учи турски.
АНАДЪМО.
Коментиран от #6
12:06 23.12.2025
6 Аха
До коментар #5 от "Чорбара":Анадък
12:11 23.12.2025
7 сега се сетиха да питат
До коментар #1 от "банкеръ":а, тогава искаха да пият узо и да носят дънки 😂
12:19 23.12.2025
8 Защо си мълчите
12:21 23.12.2025