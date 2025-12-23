Новини
България »
Всички градове »
Законът за удължаване на бюджета е обнародван в Държавен вестник

Законът за удължаване на бюджета е обнародван в Държавен вестник

23 Декември, 2025 11:38 585 8

  • закон за удължаване на бюджета-
  • държавен вестник-
  • обнародване

До приемането на този закон от Народното събрание на 17 декември се стигна след масови протести срещу проекта за финансова рамка, предложен от правителството и последвалата оставка на кабинета с премиер Росен Желязков.

Законът за удължаване на бюджета е обнародван в Държавен вестник - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Законът за събиране на приходите и извършване на разходите до приемането на редовен Бюджет за 2026 година е обнародван в Държавен вестник, показа проверка на БНР.

До приемането на този закон от Народното събрание на 17 декември се стигна след масови протести срещу проекта за финансова рамка, предложен от правителството и последвалата оставка на кабинета с премиер Росен Желязков.

Вчера от работодателските организации призоваха президента или омбудсмана да сезират Конституционния съд заради заложената индексация с размера на годишната инфлация на служителите в бюджетния сектор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 банкеръ

    8 1 Отговор
    Какво става с парите от валутния борд , там са милиарди .Какво става със златния резерв . Много са тихи по тази тема .

    Коментиран от #3, #5, #7

    11:51 23.12.2025

  • 2 чакат

    4 0 Отговор
    инструкции 😂

    11:54 23.12.2025

  • 3 Глас от банката

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "банкеръ":

    Питай Дебел ПееФ и Угоен Борисов. Народните пари са в банковите им сметки, в къщите палати в Барселона, Дубай, Гърция, Турция и разбира се в Русия.

    11:56 23.12.2025

  • 4 АЗ ПИТАМ

    4 0 Отговор
    Парите,предвидени за Украйна ,дали не биха били по - полезни за българите , или ние нямаме нужда , защото подхвърлиха по 120 лв коледни подигравки , и то само на някои.... Защото ще продължаваме да събираме капачки и дарения за болни хора.... Защото ....,абе,българите да го д.у.хат...

    12:04 23.12.2025

  • 5 Чорбара

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "банкеръ":

    Всичко за укрия ,всичко за победата,а българите кучета ги яли.
    Съвет.Учи турски.

    АНАДЪМО.

    Коментиран от #6

    12:06 23.12.2025

  • 6 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чорбара":

    Анадък

    12:11 23.12.2025

  • 7 сега се сетиха да питат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "банкеръ":

    а, тогава искаха да пият узо и да носят дънки 😂

    12:19 23.12.2025

  • 8 Защо си мълчите

    0 0 Отговор
    Диктатора Бойко Борисов ме поръча за убийство, цяла нощ се опитваха да ме убият в Базел Швейцария!Убийците са от Перник, плащат им от ГЕРБ! Мирослав Германов

    12:21 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол