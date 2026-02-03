Паднала скалa затвори пътя Велинград - Сърница

Паднала скална маса затвори пътя Велинград - Сърница. Срутването е станало близо до местност Дългия мост, информира кметът на Сърница Неби Бозов.
На място работят екипи на Областно пътно управление - Пазарджик. Ще се използва обходен маршрут през пътя Батак - Доспат.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чакаме коментар от
Коментиран от #2
15:28 03.02.2026
2 Един шофьор
До коментар #1 от "Чакаме коментар от":Моли се да не си на неговото място!
15:36 03.02.2026