Да бъде изготвена карта на всички водоизточници в столицата, поиска кметът Васил Терзиев

14 Август, 2025 20:53 360 2

До края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила

Да бъде изготвена карта на всички водоизточници в столицата, поиска кметът Васил Терзиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Възложих на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа. Започваме от район „Нови Искър“ заедно със „Софийска вода“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във "Фейсбук".

Той е посетил новата база на дирекцията в село Мрамор, където ще бъде събрана цялата техника, за да се реагира по-бързо при бедствия и кризи.

Въпреки че постройките не са използвани с години, скоро ще се превърнат в реновирана база – със зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция, уверява кметът. По неговите думи до края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители.

БТА припомня, че преди дни пожар горя в района на Банкя и манастира "Св. Петка". На място са се отзовали четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от формированието за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев са изпратени четири водоноски. Пуснат е и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абе нали знаеш

    2 0 Отговор
    в питейният ви язовир влизат канални води

    20:59 14.08.2025

  • 2 тука е така

    1 1 Отговор
    И тоя май ще прави работна група и ще прави карти и списъци. Пунта мара. Разруха, некадърници прости. Той не знае водоизточници нищо не знае, мъгла и безпомощност. Карти ще му правят. София е разположена върху водна възглавница, това се знае от време оно ! Където пуснеш сонда излиза вода.

    21:03 14.08.2025

