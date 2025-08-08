Новини
Откриха тялото на 18-годишното момче, изчезнало в морето край Приморско

8 Август, 2025 13:42

Откриха тялото на 18-годишното момче, изчезнало в морето край Приморско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на 18-годишното момче, изчезнало вчера следобед в морето край Приморско, е открито навътре в залива на неохраняемия плаж Аркутино. То е било забелязано от плажуващ около 11:00 ч. днес.

Сигнализирани са полицейски патрули, обхождащи от сутринта плажната ивица, както и екипа с дрон, оглеждащ морето. След съдействие на спасителите на плаж "Аркутино" тялото на момчето е извадено от водата, с помощта на джет, обобщи БНТ.

В момента се извършва оглед, като предстои тялото на удавника да бъде откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас за аутопсия.

Припомняме, че 18-годишният младеж е влязъл в морето, заедно с приятелката си в неохраняемата зона, когато морето го завлякло навътре. В тази връзка от полицията в Бургас призовават за по-голямо внимание при къпането в морето и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове.

Плажната сигнализация е ясно обозначена, като при червен флаг, означаващ “висока опасност”, вълнението на морето е няколко бала или има мъртви течения.

Подценяването на опасности и несъобразяването с флаговата сигнализация често води до фатални инциденти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалко за момчето и родата

    10 5 Отговор
    измират напоследък като мухи млади

    благодарение на чалго тиквенско управление
    което не взима мерки за шофьори, моторджии пърпорещи, чекмеджари

    13:50 08.08.2025

  • 2 604

    6 0 Отговор
    Бог да го прости....нелеп начин да си заминеш...от няма нищо....малко невнимание и надценяване....

    14:35 08.08.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Заливът е сравнително плитък поради наносите от злополучния кей. Това прави теченията по време на буря много силни!

    14:53 08.08.2025

