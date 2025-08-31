Новини
Политолог: В момента има потенциал за няколко протестни полета

31 Август, 2025 09:51 445 11

Какви са очакванията за политическия пъзел - пренареждане или запазване на силите

„Има потенциал за няколко протестни полета – темата корупция от ПП-ДБ, както и национален протест на „Възраждане“, трансформиран от анти евро към анти правителство. Президентът не спира да навлиза и в двете полета“, посочи пред бТВ Димитър Ганев от „Тренд“.

„Не се вижда формиране на потенциал за общ фронт, никой не може да си говори с другите. Радев не иска да се асоциира нито с едните, нито другите“, посочи още Ганев.

„Има два двигателя на напрежение – източен и западен. Шансът на правителството е, че те са разделени“, каза Първан Симеонов от агенция „Мяра“.

„Това не е времето от първите мандати на Борисов, просто се чака нова алтернатива. Тече компромат срещу Желязков. В следващите месеци всичко е подчинено на президентските избори“, каза още Симеонов.

По думите му президентските избори са много силен референдум за властта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    В 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот.Който не може да дойде да блокира летището и Триъгълника на Властта.

    Коментиран от #3

    09:53 31.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няколко ли са не е ясно

    4 0 Отговор
    Но според професор Радулов този път ще бъдат кървави ,ще пометат мафията на власт в момента о гражданите ще арестуват топ крадците на държавата борисов, пеевски и слави трифонов

    09:56 31.08.2025

  • 6 Истината

    3 0 Отговор
    Факти вчера публикува анализа на бившия вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков -Корнелия Нинова :

    Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

    30 Август, 2025



    Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи
    България си заминава
    ....
    Нинова е публикувала ужасяващи данни за изтеглените заеми последните 6 месеца, за спад на износа и промишленото производство. Мисля всичко това не е толкова ужасно. Това което не успяха турци и византийци,ще го направи правителството на мафията на власт в момента. Да закрият България. И е видно че този народ и племе не заслужава да го има след като гледа безучастно затриването си.

    09:57 31.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Компромат ли е че Росен Желязков е изсякъл Ловният парк и строи хотел за 50 млн с водопад?

    09:58 31.08.2025

  • 8 УжАсен

    2 0 Отговор
    БНБ: Брутният външен дълг на България надхвърли 53 млрд. евро

    Брутният външен дълг на България в края на юни 2025 г. достига 53,03 млрд. евро, или 47,2% от БВП, показват данните на БНБ. Това представлява увеличение с 8,33 млрд. евро (18,6%) спрямо март месец тази година.

    Коментиран от #9

    09:58 31.08.2025

  • 9 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "УжАсен":

    За справка външния дълг на България по време на правителството на Станишев беше 18,6% от БВП а сега близо 50%. В цифри беше 37 милиарда лева а сега 106 милиарда. Къде са милиардите от ПВУ ( плана за възстановяване и устойчивост) за който ГЕРБ твърди че сме ги получили? Някой от вас беше ли подпомогнат? Къде са 2 милиарда който бюджета отдели при правителството Борисов -3 за реконструкция на язовирите? В банковите сметки на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов ли отидоха. Над половин милион България вече са без питейна вода и на режим в 21 век? В същото време се изсипват милиарди от заемите които тегли правителството на мафията за увеличение на силови структури ,администрация и калинки на ГЕРБ. Света не помни такъв ужасяващ грабеж за година и половина!

    Коментиран от #10

    09:59 31.08.2025

  • 10 Танцувамммм 🤸‍♂️

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Колеги,нещастни и ограбвани сънародници ,клети бачкатори и роби! Вчера излезе статистиката на БНБ (Българска народна банка) в който данните са ужасяващи. Външния дълг на България е надминал 53 милиарда евро ( 106 милиарда лева) и доближава 50% от БВП когато страната трябва да обяви фалит. Сегашното правителство на грабежа и мафията ГЕРБ -ИТН -БСП с ментор Пеевски е най грабливото от целия преход. Прогнозите на финансисти бяха страната да обяви фалит през 2028 г.но вече прогнозите са това да се случи края на 2026 г. Тегли се дълг след дълг всеки месец а същевременно се увеличиха заплати на полиция военни и държавна администрация с 70%. Дълговете се водят не на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов които ги прибират а на държавата България ,тоест на всеки един от нас. Честито -

    БНБ: Брутният външен дълг на България надхвърли 53 млрд. евро

    Брутният външен дълг на България в края на юни 2025 г. достига 53,03 млрд. евро, или 47,2% от БВП, показват данните на БНБ. Това представлява увеличение с 8,33 млрд. евро (18,6%) спрямо март месец тази година.

    10:00 31.08.2025

  • 11 Еничарите бият хората по места

    0 0 Отговор
    Какъв потенциал те патил то още малко и революция.

    10:11 31.08.2025

