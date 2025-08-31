Политолог: В момента има потенциал за няколко протестни полета

„Има потенциал за няколко протестни полета – темата корупция от ПП-ДБ, както и национален протест на „Възраждане“, трансформиран от анти евро към анти правителство. Президентът не спира да навлиза и в двете полета“, посочи пред бТВ Димитър Ганев от „Тренд“.

„Не се вижда формиране на потенциал за общ фронт, никой не може да си говори с другите. Радев не иска да се асоциира нито с едните, нито другите“, посочи още Ганев.

„Има два двигателя на напрежение – източен и западен. Шансът на правителството е, че те са разделени“, каза Първан Симеонов от агенция „Мяра“.

„Това не е времето от първите мандати на Борисов, просто се чака нова алтернатива. Тече компромат срещу Желязков. В следващите месеци всичко е подчинено на президентските избори“, каза още Симеонов.

По думите му президентските избори са много силен референдум за властта.