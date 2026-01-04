Новини
България »
София »
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ

4 Януари, 2026 15:14 2 651 31

  • боровец-
  • ураган-
  • бурен вятър-
  • изкоренени борове-
  • бедствие

Някои от тях са паднали върху паркираните в близост автомобили

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ - 1
Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силният буреносен вятър прекърши борове в курорта Боровец. Това съобщи БНТ.

Някои от тях са паднали върху паркираните в близост автомобили.

Снимките са на Екатерина Василева и са публикувани на страницата на Меteo Bulgaria във "Фейсбук".

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ
Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

Задействана е и системата за ранно предупреждение BG-ALERT в 14:39 ч. с известие за ураганен вятър на к.к. Боровец и околността. "Бъдете внимателни. Следвайте указанията на местните власти и на аварийните служби. При злополука незабавно звъннете на тел. 112“, пише в съобщението. BG-ALERT е задействан от кмета на Община Самоков Ангел Джоргов.

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ
Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

От Общината съобщиха, че вследствие на силния ураганен вятър, на територията на Боровец бяха съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите. С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта бе затворена.

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ
Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.

След утихване на вятъра, Планинска спасителна служба, съвместно с екипи на Бороспорт и община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ
Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково.

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.

От Общината призовават всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

От НИМХ днес обявиха жълт код за силен вятър в 16 области на страната. Това са Видин, Монтана, Враца, София град, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

От ГДПБЗН съветват да не се стои на открито, защото има опасност от падащи предмети. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, гласят още съветите.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    20 3 Отговор
    добре, че направих бг алърт та да напълня още едно чекмедже

    15:21 04.01.2026

  • 2 Бендида

    26 0 Отговор
    Като гледам снимките, вятърът не ги е прекършил, а направо ги е изкоренил. С такива ураганни ветрове, най- ниският, жълт код ми се вижда неадекватен.

    15:21 04.01.2026

  • 3 Гост

    11 0 Отговор
    Прилича на сцена от The Last of Us 👍🏻

    15:22 04.01.2026

  • 4 Тик- Ток

    15 13 Отговор
    Бог наказва България заради еврото

    Коментиран от #14, #21, #28

    15:23 04.01.2026

  • 5 БГ-алабала

    18 3 Отговор
    Каква радост че имаме тази система:) Какво бихме правили без бг-алърт.

    15:23 04.01.2026

  • 6 Някой

    10 6 Отговор
    Струва ми се, че природата върлува само при тези, които гласуват я за чалга партията, я за Бойко, я за Делян, я за БСП ...

    Северозападнала Бългапия включително Враца са избиратели на чалга партията.

    15:24 04.01.2026

  • 7 искам

    12 3 Отговор
    да падат камъни в банкя

    15:25 04.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знайко

    6 4 Отговор
    Какви времена дойдоха, да не смееш да си купиш 20 годишна кола, ако не можеш годишно да заделяш по няколко хиляди за каско.

    15:27 04.01.2026

  • 11 Питане

    14 3 Отговор
    Е, че в Боровец борове има. Какво искате - рододендрони ли да има ?

    п.п. Така и така споменават Чам курия, Калина изтрезне ли, или още не е ?

    Коментиран от #27

    15:28 04.01.2026

  • 12 трябва сеч до Муса,ла

    5 4 Отговор
    и кр,адл,ив дедо ще помогне

    15:28 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Знайко

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тик- Ток":

    В грешща си, "Бог наказва България заради", това че гласува за шопарите, чернените боклуци, копейкаджиите, чалгарите ...

    15:31 04.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 карчи

    4 0 Отговор
    Е те това е могъщ Hi Jack Lift крик😉

    15:33 04.01.2026

  • 17 Нова година

    10 0 Отговор
    е пристигнала без късмет но с предстояща покупка на нов автомобил. Някой автотърговец ще се зарадва на клиента.

    15:35 04.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Царчето - имам решение.

    8 1 Отговор
    След 800 дни нито едно дърво няма повече да пада в Чамкория.

    15:35 04.01.2026

  • 20 Софийски селянин,

    13 2 Отговор
    А бе хора ли сте,то сняг няма те тръгнали на зимен курорт..
    Май е заради едното плюскане и пиене..

    15:35 04.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Взеха им парите, стришиха им колите, вече могат да напуснат хотелите и да си ходят.

    15:36 04.01.2026

  • 23 Нали няма пострадали

    7 1 Отговор
    Иначе снимките на луксозните каруци са чудесни!

    Коментиран от #29

    15:37 04.01.2026

  • 24 Присмехулник

    7 3 Отговор
    Маро, моето момиче, това не са борове, а смърчове. Ама карай, нека ти е простено! Не си единствената, която не прави разлика.

    15:38 04.01.2026

  • 25 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓

    4 1 Отговор
    ПОМИСЛИХ ЧЕ ГЛЕДАМ ТРЕИЙ ЛЪРА СИТКОМ
    КАЦНАЛ ПОД ЕДНО ДЪРВО..

    15:39 04.01.2026

  • 26 Ицо Багера

    7 1 Отговор
    Това БМВ на снимката ще ускори от 0 до сервиза за няма и 30 минути.

    15:44 04.01.2026

  • 27 каква чам курия бе

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питане":

    не се ли казва чамкория

    Коментиран от #30

    15:46 04.01.2026

  • 28 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик- Ток":

    малко им е , още трябва

    15:50 04.01.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нали няма пострадали":

    Къде видя луксозни каруци на снимките?

    15:56 04.01.2026

  • 30 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "каква чам курия бе":

    За до отличиш трибук вието с което ще бъдеш зарадван

    15:59 04.01.2026

  • 31 Това ! Ми Хареса !

    1 1 Отговор
    Това ! Ми Хареса !
    Има С Какво х!

    Да псе Гордеем !

    Че Сме ! Българи !

    16:12 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове