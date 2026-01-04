Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец! Задействана е и системата BG-ALERT СНИМКИ

Силният буреносен вятър прекърши борове в курорта Боровец. Това съобщи БНТ.

Някои от тях са паднали върху паркираните в близост автомобили.

Снимките са на Екатерина Василева и са публикувани на страницата на Меteo Bulgaria във "Фейсбук".

Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

Задействана е и системата за ранно предупреждение BG-ALERT в 14:39 ч. с известие за ураганен вятър на к.к. Боровец и околността. "Бъдете внимателни. Следвайте указанията на местните власти и на аварийните служби. При злополука незабавно звъннете на тел. 112“, пише в съобщението. BG-ALERT е задействан от кмета на Община Самоков Ангел Джоргов.

Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

От Общината съобщиха, че вследствие на силния ураганен вятър, на територията на Боровец бяха съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите. С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта бе затворена.

Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.



След утихване на вятъра, Планинска спасителна служба, съвместно с екипи на Бороспорт и община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

Снимки: Екатерина Василева/Меteo Bulgaria/ Фейсбук

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково.



Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.



От Общината призовават всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.



От НИМХ днес обявиха жълт код за силен вятър в 16 области на страната. Това са Видин, Монтана, Враца, София град, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.



От ГДПБЗН съветват да не се стои на открито, защото има опасност от падащи предмети. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, гласят още съветите.