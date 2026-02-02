Новини
Васил Терзиев: София предлага решение на структурен проблем, застрашаващ 2232 места в детските ясли

2 Февруари, 2026 17:12 1 175 15

„2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират", алармира кметът на столицата

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е конкретна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.
По думите му, когато кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца. Затова Столична община подготвя предложение за нормативни промени, с които яслите да преминат към системата на предучилищното образование. Това ще позволи по-гъвкави екипи и по-разумно разпределение на медицинските кадри там, където здравната грижа е най-необходима.
„Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма“, подчерта Терзиев.
В Столична община е получено писмо от Медицинска федерация „Подкрепа“, в което се изразява тревога от посоката на промените.
„Когато има притеснения, разговорът е задължителен. Благодарим на екипите, които вече проведоха срещи с техни представители. Считам за важно да се включа и лично. В писмото си към тях поех ангажимент диалогът да продължи – открито, с факти и с уважение към труда на хората в системата“, заяви още кметът на София.
Столична община не иска сградите, които се строят, да пустеят заради структурни ограничения. Затова стратегията „София - град на децата: Първите 7“ е отговорът на общината към натрупаните предизвикателства в системата.
„Медицинските сестри са неизменна част от този подход. С техния опит и грижа те ще продължат да бъдат на първа линия всеки ден - там, където децата и семействата имат най-голяма нужда от тях“, подчерта Васил Терзиев.


  • 1 На ТОА физиономията му е

    11 3 Отговор
    КАТО НА РЯЗАН ЧИТАК....

    Коментиран от #6

    17:16 02.02.2026

  • 2 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Щом в Лондонските детски градини има работещи от цял свят ,защо и в София да няма такива когато има липса на кадри?

    Коментиран от #3, #7

    17:17 02.02.2026

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    На мен ми преподаваше рускиня в школото до 4-то отделение. Останалите пацани от класа й викаха мама. До така степен им беше влязла под кожата.

    17:21 02.02.2026

  • 4 Хекимян

    8 2 Отговор
    Терзиев защо ни залива вода а караме по кални улици?? Защо НЕ се мият улиците както преди??
    Преди слагаха битум преди асвалтиране за да залепне а сега пясък, кал и кой каквото му е изпаднало.. мизерна работа

    17:25 02.02.2026

  • 5 Какви

    6 0 Отговор
    Меса ало мисирките погледнете си заглавието на статията

    17:31 02.02.2026

  • 6 ДС ушето на 100% e

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "На ТОА физиономията му е":

    рeзанo цигане като на татко 5ко канадската стока

    17:35 02.02.2026

  • 7 джен3и

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Какъв ти е на теб проблемът, ве читaк? Нали вече внасяме пакистански брадати бавачки и детски учителки.

    17:37 02.02.2026

  • 8 Красимир Петров

    8 2 Отговор
    Този оправи София,сега и детските градини

    17:39 02.02.2026

  • 9 Как така

    4 1 Отговор
    засяга 2322 меса?

    17:44 02.02.2026

  • 10 Стига бе

    8 1 Отговор
    Къде са ви кадрите бе евро-атлантически помияри? На сестрите от соц време се крепите, като във всичко останало. До гроб ли очаквате да ви работят всички, затова давате мизерни пенсии, та хора да нямат избор. Иначе сме в клуба на богатите.....

    17:45 02.02.2026

  • 11 Тити

    1 2 Отговор
    Терзиев не може с нещо елементарно да се справи като дупките по пътищата в София камо ли с детските градини явно този пост не е за него или му липсва акъл.

    18:05 02.02.2026

  • 12 Гледам този на снимката

    2 3 Отговор
    а виждам кокорчо и..... получавам не преодолимо желание да повръщам. Бихте ли ми обяснили защо се чувствам в това състояние........ Дали по някакъв начин не са свързани визуално и........

    18:05 02.02.2026

  • 13 Васил Терзиев

    3 2 Отговор
    Проблемът е решен! Намерихме място в контейнерите, които са почистени. Там е топло. Има гризачи и котки, с които децата да си играят. Предприятието ще ги взема от родителите им, и ще ги депонира. Доброволците ще ги прибират. Призовавам доброволците да се явят масово и да се снабдят с чували, каквито могат да се купят от всеки магазин, и гумени ръкавици. Второто е изискване на МВР. Трябва да ги проверяваме за наркотици.

    18:20 02.02.2026

  • 14 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЧЕСТИТ ВИ КМЕТ..РАБОТЯГА, А НАШИЯТ САМО ДУПКИ ПРАВИ ПО ПЪТИЩАТА

    Коментиран от #15

    18:27 02.02.2026

  • 15 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Да си тества динамита за улов на есетрови риби? Да не е този, дето ходи на работа с хеликоптер, бутна читалището и е обявил румънския за официален език в общината?

    18:30 02.02.2026

