Васил Терзиев: София предлага решение на структурен проблем, застрашаващ 2232 места в детските ясли

„2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е конкретна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.
По думите му, когато кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца. Затова Столична община подготвя предложение за нормативни промени, с които яслите да преминат към системата на предучилищното образование. Това ще позволи по-гъвкави екипи и по-разумно разпределение на медицинските кадри там, където здравната грижа е най-необходима.
„Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма“, подчерта Терзиев.
В Столична община е получено писмо от Медицинска федерация „Подкрепа“, в което се изразява тревога от посоката на промените.
„Когато има притеснения, разговорът е задължителен. Благодарим на екипите, които вече проведоха срещи с техни представители. Считам за важно да се включа и лично. В писмото си към тях поех ангажимент диалогът да продължи – открито, с факти и с уважение към труда на хората в системата“, заяви още кметът на София.
Столична община не иска сградите, които се строят, да пустеят заради структурни ограничения. Затова стратегията „София - град на децата: Първите 7“ е отговорът на общината към натрупаните предизвикателства в системата.
„Медицинските сестри са неизменна част от този подход. С техния опит и грижа те ще продължат да бъдат на първа линия всеки ден - там, където децата и семействата имат най-голяма нужда от тях“, подчерта Васил Терзиев.
2 Февруари, 2026 17:12
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На ТОА физиономията му е
Коментиран от #6
17:16 02.02.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #7
17:17 02.02.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Сатана Z":На мен ми преподаваше рускиня в школото до 4-то отделение. Останалите пацани от класа й викаха мама. До така степен им беше влязла под кожата.
17:21 02.02.2026
4 Хекимян
Преди слагаха битум преди асвалтиране за да залепне а сега пясък, кал и кой каквото му е изпаднало.. мизерна работа
17:25 02.02.2026
5 Какви
17:31 02.02.2026
6 ДС ушето на 100% e
До коментар #1 от "На ТОА физиономията му е":рeзанo цигане като на татко 5ко канадската стока
17:35 02.02.2026
7 джен3и
До коментар #2 от "Сатана Z":Какъв ти е на теб проблемът, ве читaк? Нали вече внасяме пакистански брадати бавачки и детски учителки.
17:37 02.02.2026
8 Красимир Петров
17:39 02.02.2026
9 Как така
17:44 02.02.2026
10 Стига бе
17:45 02.02.2026
11 Тити
18:05 02.02.2026
12 Гледам този на снимката
18:05 02.02.2026
13 Васил Терзиев
18:20 02.02.2026
14 Боруна Лом
Коментиран от #15
18:27 02.02.2026
15 Смърфиета
До коментар #14 от "Боруна Лом":Да си тества динамита за улов на есетрови риби? Да не е този, дето ходи на работа с хеликоптер, бутна читалището и е обявил румънския за официален език в общината?
18:30 02.02.2026