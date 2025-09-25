"Тренд": Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние

Новини
25 Септември, 2025 10:09 493 9

Електоралната картина остава относително статична. Водещата позиция се запазва от ГЕРБ, а следващите три формации са с почти изравнени резултати. Без сериозна динамика в оценката към основните институции през септември. Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно. През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

ГЕРБ-СДС заемат лидерската позиция при нови парламентарни избори. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция "Тренд". То е проведено по поръчка на "24 часа" чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" сред 1004 респонденти над 18-годишна възраст в периода 13-20 септември.

Формацията би получила 26,4% от гласовете на хората.

Борбата за второто място обаче е сериозна – за него с почти изравнени сили са три формации – "Възраждане", с 13,9%, "ДПС – Ново начало" с подкрепа 13,5 на сто, и ПП – ДБ с 13,3 процента.

Пета по подкрепа е БСП – ОЛ със 7,2%, а веднага след нея са МЕЧ с 6,5% и ИТН – с 5,7 на сто.

"Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%.

48% от анкетираните от "Тренд" декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 избиратели.

Българите са по-скоро песимистични в очакванията си за икономическото състояние, сочат още данните от проучването.

Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

ФИШ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души на възраст 18+.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 456

    5 0 Отговор
    Ами с тези управляващи какви да са нагласите на хората? За трудовия човек говоря

    10:16 25.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Нагласете се за 97год повторението.

    10:18 25.09.2025

  • 3 оня с коня

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    10:23 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жмръц

    6 0 Отговор
    Искахти ойру?Ши идети ойру.Ши серити гладни,да видити какий по еуропейски.Ценичкити?Само нагори,слушайти Хамбарцумян и р030вия тигър Жиля3к0ф.Ня са плашити,евр0пейци!

    10:26 25.09.2025

  • 6 Един

    5 0 Отговор
    Европа имплодира - икономиката и се срива с часове заради безумните политики на Урсулите и калинките и. Само ведри партийци отказват да видят реалността!

    Германия е много по-зле отколкото може а си представим, а 60% от малкото, което изнасяме е за тях. Великия автомобилен клъстър на Плевньо също имплодира и след срива на германското автомобилостроене ние оставаме на сухо, защото всички яйца са в тази кошница и нямаме диверсификация.

    Изцяло сме зарязали пазарите извън Европа - а на изток от нас са 3 милиарда човека, ние по политически коректни причини настояваме, че ще работим само с 300те милиона на запад...

    Викайте още ура на Европа и скоро ще стягате коланите по начин по който не сте си представяли, щото мнозина от викащите Ура на Урсулица не са преживяли 97ма - а повторението идва!

    Еврото няма да ви спаси - ще отложи удавянето докато не влезете в най-дълбокото, така че да няма близко дъно, от което да се оттласнеш и изплуваш! Евроатлантизма е проказа - като всяка индоктринация резултата и от тази ще е катастрофален!

    10:30 25.09.2025

  • 7 Пловдив

    3 0 Отговор
    И що правителството и парламента продължават да съществуват?!

    10:38 25.09.2025

  • 8 Стенли

    0 0 Отговор
    Абе специално за бсп ново начало твърде много процента ми се струва същото важи и за има такъв и иот

    11:04 25.09.2025

  • 9 Тома

    0 0 Отговор
    Герб първи и после защо англичанина е казал че не е виждал по п.р.ост народ

    11:10 25.09.2025

