Повишени стойности на толуен и ксилен са регистрирани през юли в Русе

Повишени стойности на толуен и ксилен са регистрирани през юли в Русе

22 Август, 2025 22:41 394 2

  • русе-
  • въздух-
  • изследване

След извънредния мониторинг в село Николово мобилната станция е преместена в Разград за планов мониторинг, представителен за летния сезон

Повишени стойности на толуен и ксилен са регистрирани през юли в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повишени, но не превишени стойности на толуен и ксилен, са регистрирани в четири от дните през юли в Русе, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в града.

От екоинспекцията уточниха, че измерванията са направени от Мобилна автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда по време на плановия летен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. Станцията е била разположена в двора на Хидрометеорологичната станция на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) за периода от 15 до 26 юли.

Тя приключи измервания два дни по-рано от планирания график поради пожара край село Николово, който наложи извънреден мониторинг на качеството на атмосферния въздух в населеното място, уточниха от РИОСВ – Русе. При него не са регистрирани превишения на средноденонощните или средночасови норми за качество на въздуха.

По време на целия мониторинг от постъпилите протоколи на Регионална лаборатория – Русе е видно, че няма превишения на серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден окис, озон и фини прахови частици 10 микрона, съобщиха още от екоинспекцията.

Оттам уточниха, че допълнителните анализатори, с които е оборудвана станцията, са за бензен, толуен и ксилен. За атмосферните замърсители толуен и ксилен законодателството е определило средночасова (СЧН) и средноденонощна (СДН) пределно допустима концентрация, а за бензена – средногодишна.

През периода не са установени превишения на СЧН и СДН на толуен и ксилен. Повишени, но не превишени стойности на тези показатели, са регистрирани на 15, 19, 20 и 21 юли в сутрешните и вечерни часове на денонощието. Максималната СЧН, измерена за толуен, е била 125 микрограма за кубичен метър при норма 500 микрограма, а за ксилен – 86 микрограма при норма 200 микрограма за кубичен метър. Протоколите от измерванията са изпратени за анализ в Регионална здравна инспекция – Русе.

След извънредния мониторинг в село Николово мобилната станция е преместена в Разград за планов мониторинг, представителен за летния сезон.


  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Ако Баце и Киселова са ходили в Русе , няма как нивата на толупен и кислен да не са се повишили!!!

    22:44 22.08.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Установен ли е Източника и наложени ли са глоби?НЕ.Тогава каква е файдата от това мерене и ЗАЩО разни хора получават високи заплати БЕЗ ДА ПРАВЯТ НИЩО?

    23:05 22.08.2025

Новини по градове:
