Денков: Планира се дългът на България да се увеличи от 24% на 36% за 4 г.

В момента това, което виждаме, е планиране да се увеличи от 24% на 36% в рамките на 4 години дългът на България. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ академик Николай Денков, заместник-председател на "Продължаваме Промяната".
Попитан отговорно ли е точно в този геополитически момент ПП-ДБ да планират блокиране на парламента във вторник заради приемането на бюджета, Денков каза:
"Първо, нека да кажем, че ние всъщност направихме предложение как трябва да се промени бюджета. Но всички предложения за момента бяха игнорирани. Предложения направиха и работодателските организации. Бяха игнорирани. Институтът по пазарна икономика направи предложения как може да се промени бюджетът, така че да не се повишават данъците. Така че за да стигнем до пърформансите, трябва да си припомним, че сме направили всичко друго, което може да се направи вътре, в пленарна зала. Така че аз не приемам критиката, че ние не се опитваме парламентарно да свършим работа. Напротив, правим всичко възможно това, което виждаме, че за 30 секунди се приема закон, който днеска е в Конституционния съд.
Внимателно слушах това, което каза министър Станков и няма как да не се въздържа да спомена, че огромният проблем в този закон беше изискването за това да може да се промени собствеността, без да има административен и съдебен контрол върху тези действия. Аз слушах внимателно министър Станков, той изобщо не каза за промяна в собствеността. Каза това, което е най-важно, да има горива, което и ние искаме и никога не сме поставили под въпрос. Но да припомня, че само преди, колко беше, една година, две години, се искаше да се махне една дерогация за три дни. И тогава нашият въпрос беше точно да осигурим горива, да сме сигурни, че няма да има криза, няма да има скок на цените."
Според Денков промяната във възможността за промяна в собствеността е най-спорният въпрос в този закон.
"Точно заради него бяха тези 30-секундни заседания. И тук трябва да се разберем. Когато имаме обща идея какво трябва да се случи, да се осигурят горива, да бъдат на ниски цени, можем да бъдем заедно. Но когато се прави нещо, което... вероятно, Конституционния съд ще каже, че е нарушение. Когато се прави нещо, което не съответства на регламентите, тогава няма как да бъдем съгласни с това."
Относно бюджета за 2026 г. заместник-председателят на ПП коментира:
"Ние това, което заложихме, е икономически разчети, които показваха, че всеки лев, който се вземе като заем, води до 4 лева увеличение на брутния вътрешен продукт. Именно затова през цялото време, всичките тези години, в които бюджетите бяха правени от Асен Василев и нашите правителства, отношението дълг към брутен вътрешен продукт оставаше едно и също. Даже намаля малко. В същото време се увеличаваха заплати, увеличаваха се пенсии. Това означава инвестиция. Инвестиция в хора, инвестиция в образование, която не увеличава тежестта. В момента това, което виждаме, е планиране да се увеличи от 24% на 36% в рамките на 4 години дългът на България, което, извинявайте, никой даже не си е помислил в кошмарите, че някой може да планира.
Така че тук имаме огромна разлика. Това, което сме заложили в тези всички бюджети и те бяха изпълнени както бяха планирани, е да се правят инвестиции. Тези инвестиции да развиват държавата, без да водят до задлъжняване, което да не може да се изплаща след това. Нека да дам пример. Ако Вие получавате 1000 лева заплата, и имате 100 лева дълг, след това получавате 10 хиляди лева заплата и хиляда лева дълг, вижте каква е разликата. В единия случай имате 900 лева свободни, в другия случай имате 9000 лева свободни. Това е икономическата политика на господин Василев."
Денков коментира и извънредното заседание на ОИК - Варна за преразглеждане на пълномощията на Благомир Коцев.
"Заседанието в неделя е на Общинската избирателна комисия, не на съда. Съдът е насрочил заседание в четвъртък и това, което очакваме и това, което се очертава като опасност е това експресно свикано заседание на Общинската избирателна комисия да отстрани кмета, изпреварвайки решението на Съда. Защото съдът има право да промени мярката за неотклонение. Така, че нашето усещане е, че в момента, в който съдът встъпи в своите права, защото досега този процес беше воден от прокуратурата, Общинската избирателна комисия, която за съжаление се оказа под контрол на определени партии, както всички избирателни комисии, като че ли ще се опита да отстрани екстрено кмета на Варна. Това е опасността, която виждаме. Иначе няма никаква друга причина в петък, след работно време, някой да назначава такова заседание в 10.00 часа сутринта в неделя.
Отделно е и едно от съображенията, които видяхме, че един от членовете на комисията ще отсъства в този ден и това може да промени и броя на гласовете. Така, че тук победител няма. Губещи са всички. Губят варненци, защото кметът им не работи вече месеци наред. Губи усещането за справедливост, защото по всички юридически изисквания на европейския, а не на някакви диктаторски режими, няма как невинен човек да бъде 5 месеца в затвора, в ареста. И даже когато аргументът, с който е задържан, това, че може да въздейства върху разследването, отпадна, защото разследването свърши, те го преместиха от единия арест в другия арест."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Студопор
Коментиран от #3
23:00 21.11.2025
2 ДрайвингПлежър
орева орталъка за 1 милиона на ден за боташ
А ЗАРАДИ ГЕРБ/ДПС ЩЕ ПЛАЩАМЕ ПО 55 МИЛИОН НА ДЕН!!! 5 ОТ КОИТО СА САМО ЛИХВИ!!!
а след още една година ще плащаме ПО 100 МИЛИОНА НА ДЕН!!! 10 ОТ КОИТО СА САМО ЛИХВИ!!!
подкрепяйте още ГЕРБ/ДПС ама ако обичате да се прави поименно, за да им плащате лично вие за простотиите щото аз неща!
Коментиран от #5
23:20 21.11.2025
3 Неподписан
До коментар #1 от "Студопор":Спокойсе амиго,Кристалина ще оправи работите...
23:24 21.11.2025
4 Анджо
23:38 21.11.2025
5 Анджо
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Това са пълни глупости, или глупостите на василев.
23:40 21.11.2025
6 А бе
23:45 21.11.2025
7 Денко мишока
23:50 21.11.2025
8 Хехе
23:50 21.11.2025
9 Взимно недоверие
Дългът ще се увеличава, защото не е изпълнено следното:
И аз питам на какво финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
Повишена Ли е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци.
.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
Коментиран от #17
23:57 21.11.2025
10 Тц,тц
00:02 22.11.2025
11 А Каде Мие
Законопроект за забрана на опитите с Мишки
00:43 22.11.2025
12 Горски
Нали ПП-тата изпраха Борисов и Пеевски. Денков нали е специалист по миещите препарати. Издухан академик.
00:49 22.11.2025
13 ООрана държава
00:59 22.11.2025
14 2324
03:28 22.11.2025
15 оня с коня
Коментиран от #19
05:57 22.11.2025
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:58 22.11.2025
17 споко
До коментар #9 от "Взимно недоверие":съвсем скоро държавната администрация ще бъде съкратена от изкуствения интелект Освен това полицаите и митничарите които обират хората ще бъдат изловени и в пандела В европа за да си полицай всяка година си на тест. Комунетата приключват И тук не се казва че се теглиха заеми за автомобили които никога не се произведоха,и примера за всеки лев по 4 изведнъж беше превърнат в по 10 или от 1000 лева изведнъж със заемите спечелиха 10 000 А бяха заложили да спечелят 4000 Прави ли впечатление как откраднаха виртуално отнекъде 6000 ,но не за работника НИКИ ИСКА ДА ПЪТУВА
06:08 22.11.2025
18 Мда
Мишока Денкофф ще бъде запомнен с мигрантите които доведе и които наводняват София! А София благодарение на комунистическия наследник Васко заприлича на гето!
08:02 22.11.2025
19 Хаха
До коментар #15 от "оня с коня":Ми може мечтата да се сбъдне! Карбовски има едно интервю, където обясняват кога може да се случи! Как новите господари са ни заповядали да разкараме руснаците и как на територията дойде демокрацията
Ликувай робе!
08:05 22.11.2025
20 НЕ МЕ ПОСЛУШАХТЕ!
10:28 22.11.2025
21 ПЕНКО
12:45 22.11.2025