69% от младите лекари от МУ - София остават в България. Най-желаната специалност е "Анестезиология и реанимация"

15 Февруари, 2026 05:21, обновена 15 Февруари, 2026 05:26 502 8

Земеделските работници са сред най-нископлатените у нас

69% от младите лекари от Медицинския университет - София остават след дипломирането си в България. Най-желаната специалност сред тях е "Анестезиология и реанимация", сочат резултатите от традиционната анкета сред абсолвенти от Випуск 2025-а.

Церемонията по дипломирането им ще се състои на 17 февруари в Зала 1 на НДК.

Към анестезиология и реанимация са се насочили близо 11% от завършващите, което е повече от 7% ръст в сравнение с предишния випуск. Интересът към специалността има своето обяснение - в периода на пандемията от Covid-19 много студенти са започнали работа като доброволци в реанимационните клиники, а впоследствие и като болногледачи, и там те са намерили своето призвание.

На второ място младите лекари са посочили педиатрия, а на трето - хирургия. Следват офталмология, ендокринология и дерматология. 96% от абсолвентите вече са се ориентирали към определена специалност. 85% от тях избират да работят като лекари в клиничната практика. Отчетливо нараства броят на желаещите да станат общопрактикуващи лекари - 11% в сравнение със 7,7% в предишния випуск.

До 10% нараства броят на желаещите да работят в Съединените щати, което е ръст с 5% в сравнение с година по-рано. В същото време избралите страна от Европейския съюз за своята реализация намаляват с 3% до близо 78%.

Работниците в селското стопанство получават с 1000 лв. по-малко от средното възнаграждение за страната - това сочат данните на Националния статистически институт. Средната брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство през последното тримесечие на 2025 г. е 1 770 лева.

Средната заплата в аграрния сектор е на предпоследно място в графиката на икономическите дейности, като с по-ниско декларирано възнаграждение работят само заетите в „Ресторантьорство и хотелиерство“, чиято средна заплата е 1617 лева, според данните на националната статистика. Ангажираните в земеделието остават отдалечени с над 4 хил. лв. от работещите в сектор далекосъобщения - които за пореден път и в това тримесечие са начело с най-високата средна брутна месечна заплата - 5 739 лева.

Вероятно традиционно ниското заплащане обяснява и факта, че през последното тримесечие на миналата година наетите лица в селско, горско и рибно стопанство са намалели с 5% спрямо предходните три месеца и са близо 62 хил. души.

От години земеделският сектор има проблем с недостига на работна ръка и със застаряването на заетите в селското стопанство , и тъй като все повече се разчита на сезонна заетост, а българската работна ръка не достига , много стопанства вече активно внасят работници от страни като Непал, Индия и Филипините, които се адаптират успешно към местните условия.


