Вдигат таксата за издаване на лична карта

Вдигат таксата за издаване на лична карта

4 Ноември, 2025 12:24 654 16

  • цена-
  • издаване-
  • лична карта

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност.

Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година.

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е порталът за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg. Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Батка

    17 0 Отговор
    При положение ,че е задължителна не трябва да се заплаща.

    12:25 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    10 4 Отговор
    Не се набутавайте, извадете си по-добре само за 4 год валидност. И без това 2030 год ще ви издават на всички Паспорт гражданина СССР.

    12:26 04.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    От 18 и 13 на 30 и 21 ❗
    3% инфлация ли❗

    12:36 04.11.2025

  • 4 Аз съм с двойни

    1 1 Отговор
    Гражданство.
    Чао Българио!

    Коментиран от #8

    12:37 04.11.2025

  • 5 604

    6 1 Отговор
    Документите трябва да са безплатни!

    12:38 04.11.2025

  • 6 Къде е свинята

    4 0 Отговор
    Нали много мисли за хората? Мисли с болния си капчук!
    То неговия електорат гласува с временни удостоверения с валидност от 10 мин

    12:40 04.11.2025

  • 7 Мнение

    2 1 Отговор
    Направете заплащането на DHL централизирано в София, през уеб приложение с разпечатка, която да се представя пред консулските служби, за да може по-бързо да става доставката на нови български лични документи в чужбина. Все пак над два милиона българи живеят в чужбина.

    Коментиран от #16

    12:41 04.11.2025

  • 8 Баш Батка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм с двойни":

    И с петорно да си, длъжен си да подновяваш документите според закона на държавата. Отивай да береш ягоди, но като решиш да си оправиш зъбит и да си купиш цигари и ракия ще те нашият на летището.

    12:43 04.11.2025

  • 9 Панчо

    3 0 Отговор
    За да печелите що не ги направите месечни,годишни...Затова младите бягат,от административните простотии.

    12:46 04.11.2025

  • 10 Бъдеще

    4 0 Отговор
    В Словакия личната карта е безплатна. Това е държавен документ, който удостоверява, че си поданик на съответната държава. Държавата ти го издава на теб, а не ти го искаш от държавата...

    Но разбира се в България нещата не седят по този начин...

    Коментиран от #15

    12:48 04.11.2025

  • 11 1488

    3 0 Отговор
    у клуба на богатите нема место за бедни

    12:48 04.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Двойно увеличение.

    12:49 04.11.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ВЕЧЕ И АЗ ЩЕ ХВАНА ГОРАТА, КАТО ОНЗИ,ДЕТО ГО ОТКРИХА СКОРО.
    ТОГАВА НИТО ЛИЧНА КАРТА , НИТО ЕВРА ЩЕ МИ ТРЯБВАТ, НИТО ЩЕ ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ.

    12:49 04.11.2025

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Такси, таксички, малко данъци и осигуровки нагоре, скоро горивата яко нагоре, инфлация хич няма даже. Търпете, овце, вий сте свикнали...

    12:50 04.11.2025

  • 15 Бъдеще

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бъдеще":

    Извинявам се за горната информация. От две години има такса за издаване на лична карта в Словакия, на стойност 7 евро... До тогава беше безплатна, ама явно и там събират в касичката...

    12:53 04.11.2025

  • 16 Агоп

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Двойно гражданство не трябва да има.Където плащаш данъци там е гражданството.Там гласуваш.

    12:54 04.11.2025

