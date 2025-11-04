Вдигат таксата за издаване на лична карта

От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност.
Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година.
Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.
Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.
Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е порталът за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg. Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.
Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева.
1 Баш Батка
12:25 04.11.2025
2 честен ционист
12:26 04.11.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
3% инфлация ли❗
12:36 04.11.2025
4 Аз съм с двойни
Чао Българио!
Коментиран от #8
12:37 04.11.2025
5 604
12:38 04.11.2025
6 Къде е свинята
То неговия електорат гласува с временни удостоверения с валидност от 10 мин
12:40 04.11.2025
7 Мнение
Коментиран от #16
12:41 04.11.2025
8 Баш Батка
До коментар #4 от "Аз съм с двойни":И с петорно да си, длъжен си да подновяваш документите според закона на държавата. Отивай да береш ягоди, но като решиш да си оправиш зъбит и да си купиш цигари и ракия ще те нашият на летището.
12:43 04.11.2025
9 Панчо
12:46 04.11.2025
10 Бъдеще
Но разбира се в България нещата не седят по този начин...
Коментиран от #15
12:48 04.11.2025
11 1488
12:48 04.11.2025
12 Последния Софиянец
12:49 04.11.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТОГАВА НИТО ЛИЧНА КАРТА , НИТО ЕВРА ЩЕ МИ ТРЯБВАТ, НИТО ЩЕ ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ.
12:49 04.11.2025
14 Гост
12:50 04.11.2025
15 Бъдеще
До коментар #10 от "Бъдеще":Извинявам се за горната информация. От две години има такса за издаване на лична карта в Словакия, на стойност 7 евро... До тогава беше безплатна, ама явно и там събират в касичката...
12:53 04.11.2025
16 Агоп
До коментар #7 от "Мнение":Двойно гражданство не трябва да има.Където плащаш данъци там е гражданството.Там гласуваш.
12:54 04.11.2025