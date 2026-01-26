Ива Митева: Външният министър допусна грешка, като подписа документа за членството ни в Съвета за мир

Външният министър Георг Георгиев не трябваше да подписва този документ (за членството на страната ни в Съвета за мир на Тръмп, бел. ред.), трябваше да се чуе първо мнението на Народното събрание, тъй като България е парламентарна република. Трябваше да има решение и широка дискусия в Министерски съвет, и след това Георгиев да потегли за Давос. Това заяви бившият председател на парламента Ива Митева в интервю за NOVA NEWS.
Според нея кабинетът в оставка не е очаквал тази реакция в обществото, поради което външният ни министър бе принуден да обяви, че документът ще бъде предложен за ратификация от следващия парламент.
Относно хипотетичната дата за изборите Митева предположи, че президентът Илияна Йотова ще ги насрочи в седмицата след Великден – на 19 април.
„Има време да бъдат и преди Великден, но предвид това че идват празници, ми се струва, че Йотова ще ги насрочи за 19 април, след Великден. Датата 29 вече я изпуснахме. Трябва да преценим и дали хората ще излязат да гласуват, защото въпросът не е просто да се направят някакви избори“, поясни Митева.
За позицията на служебен министър-председателя тя смята, че най-разумна от всички в т.нар. „домова книга“ би била фигурата на Андрей Гюров, допълвайки, че единствено при него биха могли да се проведат честни и прозрачни избори.
За висящото срещу него дело във ВАС Митева разясни, че момента, в който той бъде назначен за служебен премиер, делото му в съда пада, тъй като автоматично спира да бъде подуправител на БНБ.
„Към днешна дата Андрей Гюров отговаря на всички конституционни изисквания да бъде назначен от президента за служебен министър-председател“, посочи Митева.
Тя допусна, че съществува и такава вероятност, при която Народното събрание да прекрати предсрочно правомощията му на подуправител на БНБ, но подчерта, че ще бъде „прекалено грубо“ и ще изиграе „лоша шега“ на депутатите.
По темата със сканиращите устройства Ива Митева заяви, че няма доклад, в който да се твърди, че машините, с които разполагаме в момента за гласуване, са проблемни.
„И двата типа машини – обикновените и сканиращите – работят с две флашки, работят със софтуер и работят с протокол. Разликата е в екрана. Има и една друга разлика и тя е там, че една сканираща машина в Грузия струва 2000 долара, докато при нас една струва 4000 евро... Явно се цели нещо друго“, коментира Митева и призова народните представители да спрат да експериментират върху Изборния кодекс всеки път, когато наближат избори.
На въпрос дали ще я видим в някоя листа за кандидат за депутат, Митева отвърна, че има време дотогава и сама ще обяви, ако реши отново да влиза в политиката.
