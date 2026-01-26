Новини
Ива Митева: Външният министър допусна грешка, като подписа документа за членството ни в Съвета за мир

Ива Митева: Външният министър допусна грешка, като подписа документа за членството ни в Съвета за мир

26 Януари, 2026 19:33 996 37

  • ива митева-
  • съвет за мир-
  • тръмп

Трябваше да има решение и широка дискусия в Министерски съвет, и след това Георгиев да потегли за Давос

Ива Митева: Външният министър допусна грешка, като подписа документа за членството ни в Съвета за мир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външният министър Георг Георгиев не трябваше да подписва този документ (за членството на страната ни в Съвета за мир на Тръмп, бел. ред.), трябваше да се чуе първо мнението на Народното събрание, тъй като България е парламентарна република. Трябваше да има решение и широка дискусия в Министерски съвет, и след това Георгиев да потегли за Давос. Това заяви бившият председател на парламента Ива Митева в интервю за NOVA NEWS.

Според нея кабинетът в оставка не е очаквал тази реакция в обществото, поради което външният ни министър бе принуден да обяви, че документът ще бъде предложен за ратификация от следващия парламент.

Относно хипотетичната дата за изборите Митева предположи, че президентът Илияна Йотова ще ги насрочи в седмицата след Великден – на 19 април.

„Има време да бъдат и преди Великден, но предвид това че идват празници, ми се струва, че Йотова ще ги насрочи за 19 април, след Великден. Датата 29 вече я изпуснахме. Трябва да преценим и дали хората ще излязат да гласуват, защото въпросът не е просто да се направят някакви избори“, поясни Митева.

За позицията на служебен министър-председателя тя смята, че най-разумна от всички в т.нар. „домова книга“ би била фигурата на Андрей Гюров, допълвайки, че единствено при него биха могли да се проведат честни и прозрачни избори.

За висящото срещу него дело във ВАС Митева разясни, че момента, в който той бъде назначен за служебен премиер, делото му в съда пада, тъй като автоматично спира да бъде подуправител на БНБ.

„Към днешна дата Андрей Гюров отговаря на всички конституционни изисквания да бъде назначен от президента за служебен министър-председател“, посочи Митева.

Тя допусна, че съществува и такава вероятност, при която Народното събрание да прекрати предсрочно правомощията му на подуправител на БНБ, но подчерта, че ще бъде „прекалено грубо“ и ще изиграе „лоша шега“ на депутатите.

По темата със сканиращите устройства Ива Митева заяви, че няма доклад, в който да се твърди, че машините, с които разполагаме в момента за гласуване, са проблемни.

„И двата типа машини – обикновените и сканиращите – работят с две флашки, работят със софтуер и работят с протокол. Разликата е в екрана. Има и една друга разлика и тя е там, че една сканираща машина в Грузия струва 2000 долара, докато при нас една струва 4000 евро... Явно се цели нещо друго“, коментира Митева и призова народните представители да спрат да експериментират върху Изборния кодекс всеки път, когато наближат избори.

На въпрос дали ще я видим в някоя листа за кандидат за депутат, Митева отвърна, че има време дотогава и сама ще обяви, ако реши отново да влиза в политиката.


България
  • 1 Вече сме в клуба на силните

    19 3 Отговор
    Не само в клуба на богатите! Голяма работа сме!

    Коментиран от #13

    19:35 26.01.2026

  • 2 Брата

    20 0 Отговор
    Та този договор не го ли подписа премиера Желязков?!

    Коментиран от #16

    19:38 26.01.2026

  • 3 две прасета

    11 3 Отговор
    не е грешка а си правим каско антимагнит с един милиард пари от робите

    Коментиран от #8

    19:38 26.01.2026

  • 4 1234

    16 6 Отговор
    Що му давате думата на това нещо, а.

    19:39 26.01.2026

  • 5 Хайде бе

    13 4 Отговор
    Това го подписа Пеевски, през Роската, външния сега е само да замазва положението

    19:39 26.01.2026

  • 6 хаха

    13 4 Отговор
    "грешка" каза патицата. Каква грешка ма уфсъ??? Имат да лижат здници, за да ги разМАГНИТЯТ!

    Абе вие в онова Блато сте толкова корумпирани, че и да лъжете не можете!

    19:39 26.01.2026

  • 7 Целувачът

    17 4 Отговор
    е ясен , ма стрино ! А ти , като се цани при някакъв чалгарин , и Тошко седеше дремейки на рамото ти на първия ред , какво беше ? Героизъм ? Родолюбие или какво ? После тръгна да правиш партия с друг лисугер , но не ви върза . И сега пак се усукваш за голям кокал , но няма да стане .

    19:41 26.01.2026

  • 8 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "две прасета":

    3 А ТИЭЧИЕ ПРАСЕ СИ А ТАЗИ МИТЕВА ТЯ КОЯ КАКВА Е НИКОЙ СИ МИТЕВА САЩ СА НАЙ СИЛНАТА ДЪРЖАВА АМАН ОТ ПЛАТЕНИ ПЛЮВАЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Я СЕ ВИЖТЕ ПЛЮВАЧИ ПОЗОРНИ СТЕ АНТИБЪЛГАРИ СТЕ

    Коментиран от #12, #19

    19:42 26.01.2026

  • 9 Всяка праа линия успоредна

    10 2 Отговор
    на тази на съединените Американски щати е новата правилна партийна линия. Ива Митева може да е права но е седнала на криво и нейното мнение не е меродавно. Това е най-новото и ще валидно още поне седем осем години.

    Коментиран от #29

    19:42 26.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    В Борда за мир на Тръмп са всички проблемни за България страни-САЩ, Русия, Турция, Сърбия.По добре да сме им съюзници отколкото врагове.

    19:43 26.01.2026

  • 11 Ивче

    6 2 Отговор
    Радвай се бе, иначе как ще седнем с американците!

    19:43 26.01.2026

  • 12 супата

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    и без мъркане

    19:44 26.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вече сме в клуба на силните":

    Забелязвате ли че в Борда за мир на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.Не е трудно да се сетим какво е замислил.

    Коментиран от #17

    19:45 26.01.2026

  • 14 Дас Хаген

    8 3 Отговор
    По добре с Америка отколкото с беззъба Европа! Жалко че прибързахме с еврозоната!

    19:45 26.01.2026

  • 15 Съгласен

    6 3 Отговор
    Тоя льохман ли е външен министър? Какъв външен министър?!

    19:46 26.01.2026

  • 16 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Брата":

    Може и Желязков да е подписал документа,но Георг му е държал ръката...Мдааа!:)

    19:46 26.01.2026

  • 17 Даас Хаген

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Замислил е ново НАТО! Без меки китки и фашисти наркомани!

    19:47 26.01.2026

  • 18 Да,бе

    9 4 Отговор
    Външният ни министър не е допуснал грешка,просто той е една голяма грешка...Поне някой от родителите му го е научил да целува крайници,предимно немити и това му е постижението в живота

    Коментиран от #32

    19:48 26.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ново мнозинство

    2 2 Отговор
    Няма мнозинство в парламента, след като бивш ИТН консултант е против, заедно с ПП/ДБ и БСП, а за Възраждане, МЕЧ и Величие като последователни тромпетисти, също са против Съвета за мир.

    19:51 26.01.2026

  • 21 Плетки

    6 4 Отговор
    Ива много неглиже се покава в национален ефир с тази плетен блузка на една кука, може би баба й плете или бъркам?

    19:51 26.01.2026

  • 22 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "По кротко лелче":

    Обиди ще сипеш на майка си бабиното Аз живея тук и семейството ми и желая демокрация ТАЯ е никой никой никой Не мафията активира всякакви да плюят срещу България Айде стига вече

    Коментиран от #28

    19:51 26.01.2026

  • 23 Проруска скръб

    8 4 Отговор
    Никой не казва къде е грешката че е подписано участие в съвет за мир Демократичните хора се радваме

    20:01 26.01.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Прависти и конституционери изброиха една камара нарушения на закона - защо тия двамата не са вече в ареста?!

    20:07 26.01.2026

  • 25 Само Митева

    4 0 Отговор
    е безгрешна!И знае всичко!

    20:08 26.01.2026

  • 26 Ива

    1 0 Отговор
    да каже за казуса с гардероба!Съвета на Тръмп е маловажен!

    20:11 26.01.2026

  • 27 Друго

    0 0 Отговор
    щеше да е,ако Путин е върховен председател!

    20:12 26.01.2026

  • 28 По крoтко лелче

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Пенявиш се като крадлив герберaст пред копаня с народни пари.

    20:13 26.01.2026

  • 29 Тодорема:

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Всяка праа линия успоредна":

    Всяка крива линия, която е успоредна на "Априлската линия" е ПРАВА линия!

    20:16 26.01.2026

  • 30 дедо

    0 0 Отговор
    Така става , когато всички партии , съд , прокуратура и служби са подчинени на един неграмотен и глуповат корупционер , като Дубайския Нерез Дебелян.

    20:16 26.01.2026

  • 31 Новак

    3 0 Отговор
    Аз видях, че не външният министър, министър-председателят подписа.

    20:16 26.01.2026

  • 32 Новак

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да,бе":

    Може да не е целувал само крайници?

    20:18 26.01.2026

  • 33 САМО ЕДНО ЩЕ ПИША

    0 4 Отговор
    ДОСТОЙНА И ЧОВЕК С МОРАЛ СИ МИТОВА. ИЗБЯГА ОТ ТОЗИ МУШИКА СЛАФ. РЕСПЕКТ. Промяна вземи да се промениш защото затъваш. Нищо не ти се разбира. Студ в ЗАЙЧАРНИКА е.

    20:18 26.01.2026

  • 34 4567

    0 0 Отговор
    - Джугашвили, самолета и в Давос да подпишеш Съвета.
    - Ама, другарю Пеевски...
    - Няма другарю, имаш ли водопад?
    - Имам.
    - Имаш, ама Сарафов каза, че може и да нямаш.

    20:21 26.01.2026

  • 35 Рамбо

    4 2 Отговор
    тая юрдечка откъде разбира за международните отношения. Добре, че дългия я издигна иначе още щеше да е чиновничка на заплата.

    20:22 26.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И министър-председателя

    3 0 Отговор
    Външния министър е педлеерастин

    20:23 26.01.2026

Новини по градове:
