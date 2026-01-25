Тома Томов: Аз съм за това България да бъде в Европа, в НАТО и в съюз със Съединените щати, но с достойнство

Бомбастична реч с продължителност 72 минути, изпълнена с остри послания към Европа, изнесе американският президент Доналд Тръмп от Давос – място, което дълги години беше символ на глобализма.
Журналистът и международен анализатор Тома Томов заяви пред БТВ, че в публичното пространство в София съществуват „две аксиоматични фигури на злото“ – Владимир Путин и Доналд Тръмп. Томов подчерта, че не споделя този подход и не гледа на световните процеси през оптиката на демонизацията.
Той изрази позицията си по темата за международното право, историческите аргументи и съвременните граници, като подчерта, че международното право е създадено след Втората световна война именно за да предотвратява войни и произвол.
Томов припомни, че след победата над нацистка Германия САЩ, СССР и Великобритания създават Организацията на обединените нации и системата на международното право, в момент когато Съединените щати са водещата икономическа сила в света. По думите му този ред днес е в дълбока криза.
Според него Доналд Тръмп действа като „wrecking ball“, който разрушава съществуващите международни институции – НАТО, Европейския съюз, Международния наказателен съд и дори самата ООН. Томов постави въпроса какво би се случило, ако САЩ решат да напуснат ООН и какви биха били последиците за глобалната система.
Той подчерта, че светът навлиза в нова фаза, в която еднополюсният ред от 90-те години и началото на XXI век се разпада. По думите му САЩ остават водеща сила в научно-техническия прогрес и иновациите, но вече не са безспорният хегемон.
В същото време, според Томов, Китай заема позицията на защитник на стария международен ред и на принципите на международното право – роля, която до скоро е била характерна за Запада.
Анализаторът коментира и начина, по който Тръмп води външната си политика, определяйки го като корпоративен и транзакционен подход, при който отношенията със съюзниците се основават на икономическа изгода, а не на ценности.
В този контекст Томов постави под въпрос участието на България в т.нар. „борд за мир“, определяйки го като надсуверенен частен клуб или инвестиционен фонд, който няма нищо общо с класическата дипломация и международните институции.
Той заяви, че подписването на документи от страна на българския министър-председател в оставка е унизително и поставя страната в подчинена позиция.
„Аз съм за това България да бъде в Европа, в НАТО и в съюз със Съединените щати, но с достойнство“, подчерта Томов.
Той коментира и президента Румен Радев, за когото заяви, че притежава харизма и е част от политическата вълна, която залива Европа. Томов изрази личната си подкрепа за него, като подчерта, че Радев има кауза и потенциал да поведе обществена промяна.
„Аз ще гласувам за него“, заяви Тома Томов, като добави, че Европа в близките години ще бъде неузнаваема.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
20:54 25.01.2026
2 Овратен
Коментиран от #6, #7, #23
20:55 25.01.2026
3 Томата
Коментиран от #25, #34
20:55 25.01.2026
4 БОЛШЕВИК
20:55 25.01.2026
5 Съюз със САЩ
Коментиран от #27
20:56 25.01.2026
6 Тоя е на към 75год.
До коментар #2 от "Овратен":Какъв службогонец?
20:57 25.01.2026
7 Възхитен!
До коментар #2 от "Овратен":Един истински журналист!
Ерудиран и знаещ,който завинаги ще остане на върха на журналистиката!
Поклон!
20:57 25.01.2026
8 безпартиен
Коментиран от #12
20:58 25.01.2026
9 Помак
Коментиран от #13
20:58 25.01.2026
10 Джо
Коментиран от #18
20:59 25.01.2026
11 Да,бе
20:59 25.01.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "безпартиен":Кога ООН е свършило нещо?Кажи един пример?
21:01 25.01.2026
13 Хе,хе...!
До коментар #9 от "Помак":Че да нямаш мераци да се жениш за него,че си се закахърил,дали го харесваш,или не...?!
Пък не си и на нивото му,за да даваш оценки...!
Айде на каруцата,с тия каруцарски лафове...
Коментиран от #19
21:02 25.01.2026
14 къде са ви зумерите GEN Z
Само склерозирали червени дъ р т а ц и
дават акъл
По зле са от Бою и ПРасчо
Коментиран от #20
21:02 25.01.2026
15 1878
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С какво те заплашва Русия бре?
21:03 25.01.2026
16 Тиквоча
21:03 25.01.2026
17 Оракула от Делфи
както са в действителност!!!
"Трън" има серизен проблем с представата за себе си,нарцистичното му его го заслепява , в преценката му, кой е той , какво може и какво не може,
явно е че психическото му натоварване , води до промяна на личността му
в определени моменти и представата му за правни норми подчинени на закона, отказва да работи!!!
21:03 25.01.2026
18 Е чакай де...!
До коментар #10 от "Джо":Ежедневно Ленчето-Попкремовото,Хубавото Наде,Алгафарчо,Минчев...и т.н. измислени политолози ,плюят президента нон-стоп от екрана на тв...!
А веднъж един Велик Журналист да си каже позитивното мнение за Радев и ти подскочи 2 метра...!
Е не е честно!
21:06 25.01.2026
19 Помак
До коментар #13 от "Хе,хе...!":Значи всичко е ок
21:08 25.01.2026
20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #14 от "къде са ви зумерите GEN Z":ЗАНИМАВАТ СЕ
С НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРАСТ
Е АКО ИЗТРЕЗНЕЯТ
Коментиран от #31
21:08 25.01.2026
21 Чичо Дончо
21:09 25.01.2026
22 иво
21:10 25.01.2026
23 РЕАЛИСТ!
До коментар #2 от "Овратен":Тома Томов отдавна се е доказал ,а и няма за кога да става ,,службогонец"...!
Пожелавам ти да имаш поне 1/1 000 000 част от неговите знания,в областта на международната политика...!
Но едва ли...!
21:11 25.01.2026
24 А бе Светльо
21:13 25.01.2026
25 Европеец
До коментар #3 от "Томата":Съгласен съм с коментара ти..... Томата започва да изку,ва..... Главата му е пълна с много факти и видно прегрява..... Лежи на стари лаври, по-добре за него да се гледа и старините и да не става за смях.....
21:13 25.01.2026
26 Хипотетично
21:19 25.01.2026
27 Гастрото
До коментар #5 от "Съюз със САЩ":Хранят се. Проблема е за бедния, тъй като обичайно той е храната:)
21:20 25.01.2026
28 И аз искам Мичето
21:21 25.01.2026
29 Стари комунделски .урви
21:22 25.01.2026
30 Гост
21:23 25.01.2026
31 Миме грешиш
До коментар #20 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":С прираста, но не националния се занимават в етномахалите
а зумерите гледат в тик ток как други правят прираста
21:24 25.01.2026
32 Смърфиета
21:30 25.01.2026
33 Любопитно
21:31 25.01.2026
34 Тома-верни
До коментар #3 от "Томата":Одъртя и изкуфя...
21:31 25.01.2026