Тома Томов: Аз съм за това България да бъде в Европа, в НАТО и в съюз със Съединените щати, но с достойнство

25 Януари, 2026 20:50 944 34

Според него Доналд Тръмп действа като „wrecking ball“, който разрушава съществуващите международни институции – НАТО, Европейския съюз, Международния наказателен съд и дори самата ООН

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бомбастична реч с продължителност 72 минути, изпълнена с остри послания към Европа, изнесе американският президент Доналд Тръмп от Давос – място, което дълги години беше символ на глобализма.

Журналистът и международен анализатор Тома Томов заяви пред БТВ, че в публичното пространство в София съществуват „две аксиоматични фигури на злото“ – Владимир Путин и Доналд Тръмп. Томов подчерта, че не споделя този подход и не гледа на световните процеси през оптиката на демонизацията.

Той изрази позицията си по темата за международното право, историческите аргументи и съвременните граници, като подчерта, че международното право е създадено след Втората световна война именно за да предотвратява войни и произвол.

Томов припомни, че след победата над нацистка Германия САЩ, СССР и Великобритания създават Организацията на обединените нации и системата на международното право, в момент когато Съединените щати са водещата икономическа сила в света. По думите му този ред днес е в дълбока криза.

Според него Доналд Тръмп действа като „wrecking ball“, който разрушава съществуващите международни институции – НАТО, Европейския съюз, Международния наказателен съд и дори самата ООН. Томов постави въпроса какво би се случило, ако САЩ решат да напуснат ООН и какви биха били последиците за глобалната система.

Той подчерта, че светът навлиза в нова фаза, в която еднополюсният ред от 90-те години и началото на XXI век се разпада. По думите му САЩ остават водеща сила в научно-техническия прогрес и иновациите, но вече не са безспорният хегемон.

В същото време, според Томов, Китай заема позицията на защитник на стария международен ред и на принципите на международното право – роля, която до скоро е била характерна за Запада.

Анализаторът коментира и начина, по който Тръмп води външната си политика, определяйки го като корпоративен и транзакционен подход, при който отношенията със съюзниците се основават на икономическа изгода, а не на ценности.

В този контекст Томов постави под въпрос участието на България в т.нар. „борд за мир“, определяйки го като надсуверенен частен клуб или инвестиционен фонд, който няма нищо общо с класическата дипломация и международните институции.

Той заяви, че подписването на документи от страна на българския министър-председател в оставка е унизително и поставя страната в подчинена позиция.

„Аз съм за това България да бъде в Европа, в НАТО и в съюз със Съединените щати, но с достойнство“, подчерта Томов.

Той коментира и президента Румен Радев, за когото заяви, че притежава харизма и е част от политическата вълна, която залива Европа. Томов изрази личната си подкрепа за него, като подчерта, че Радев има кауза и потенциал да поведе обществена промяна.

„Аз ще гласувам за него“, заяви Тома Томов, като добави, че Европа в близките години ще бъде неузнаваема.


  • 1 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    НАТО и ЕС вече са история.България има два пътя -Борда на Тръмп или БРИКС.Страните които ни заплашват са Русия и Турция и са в Борда за мир на Тръмп и имаме равен глас с тях.

    Коментиран от #15

    20:54 25.01.2026

  • 2 Овратен

    11 15 Отговор
    Поредния сужбогонец Покрай Радев !

    Коментиран от #6, #7, #23

    20:55 25.01.2026

  • 3 Томата

    12 9 Отговор
    Го вее вятъра , горкият. Да не се престарава. Да си почива повече.

    Коментиран от #25, #34

    20:55 25.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    23 5 Отговор
    България от всичкото си съществуване до сега най-добре е била когато беше в соц блока и със СССР.

    20:55 25.01.2026

  • 5 Съюз със САЩ

    21 2 Отговор
    Няма по неблагодарен съюз от този. Когато телето се съюзи с лъва то неминуемо става част от менюто на съюзника си. Богатият и бедният никога не се хранят на една и съща маса.

    Коментиран от #27

    20:56 25.01.2026

  • 6 Тоя е на към 75год.

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Овратен":

    Какъв службогонец?

    20:57 25.01.2026

  • 7 Възхитен!

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Овратен":

    Един истински журналист!
    Ерудиран и знаещ,който завинаги ще остане на върха на журналистиката!
    Поклон!

    20:57 25.01.2026

  • 8 безпартиен

    10 2 Отговор
    Това значи ли,че ООН вече утече?

    Коментиран от #12

    20:58 25.01.2026

  • 9 Помак

    9 8 Отговор
    Тома никога не съм те харесвал и се сам мислел ,че си лопата и вярно ..върти лопата си ..как не се научи ,че не може хем у . В .п...хем душата в рая

    Коментиран от #13

    20:58 25.01.2026

  • 10 Джо

    7 6 Отговор
    о не написахте "ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА"...сега остава Кеворк и Джимбо да се изкажат и да съм сигурен че зад рекламната акция стои ГРУ...

    Коментиран от #18

    20:59 25.01.2026

  • 11 Да,бе

    6 0 Отговор
    На тия трите банди не им трябва България с достойнство,трябва им днешната беззъба робиня..

    20:59 25.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "безпартиен":

    Кога ООН е свършило нещо?Кажи един пример?

    21:01 25.01.2026

  • 13 Хе,хе...!

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Помак":

    Че да нямаш мераци да се жениш за него,че си се закахърил,дали го харесваш,или не...?!
    Пък не си и на нивото му,за да даваш оценки...!
    Айде на каруцата,с тия каруцарски лафове...

    Коментиран от #19

    21:02 25.01.2026

  • 14 къде са ви зумерите GEN Z

    4 4 Отговор
    Погледнете всички статии от днес в сайта.

    Само склерозирали червени дъ р т а ц и
    дават акъл

    По зле са от Бою и ПРасчо

    Коментиран от #20

    21:02 25.01.2026

  • 15 1878

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С какво те заплашва Русия бре?

    21:03 25.01.2026

  • 16 Тиквоча

    3 0 Отговор
    Не може бако и онуй до края и душЪта в рая.

    21:03 25.01.2026

  • 17 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор
    Без да сме световни анализатори и "баещи журналя", нека кажем нещата,
    както са в действителност!!!
    "Трън" има серизен проблем с представата за себе си,нарцистичното му его го заслепява , в преценката му, кой е той , какво може и какво не може,
    явно е че психическото му натоварване , води до промяна на личността му
    в определени моменти и представата му за правни норми подчинени на закона, отказва да работи!!!

    21:03 25.01.2026

  • 18 Е чакай де...!

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джо":

    Ежедневно Ленчето-Попкремовото,Хубавото Наде,Алгафарчо,Минчев...и т.н. измислени политолози ,плюят президента нон-стоп от екрана на тв...!
    А веднъж един Велик Журналист да си каже позитивното мнение за Радев и ти подскочи 2 метра...!
    Е не е честно!

    21:06 25.01.2026

  • 19 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хе,хе...!":

    Значи всичко е ок

    21:08 25.01.2026

  • 20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "къде са ви зумерите GEN Z":

    ЗАНИМАВАТ СЕ
    С НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРАСТ
    Е АКО ИЗТРЕЗНЕЯТ

    Коментиран от #31

    21:08 25.01.2026

  • 21 Чичо Дончо

    2 0 Отговор
    Няма ценности има изгода.Ами в ЕС от много време е така , но сега се правят на ощипани.Всичко се възлага на подизпълнители за по-евтино.От Руснаците взимаха евтини суровини, но сега заговориха за ценности.ХаХа

    21:09 25.01.2026

  • 22 иво

    1 0 Отговор
    Тия, дето си изброил, и думата "достойнство" са пълни оксиморони. Осъзнай се, стана дядо, и си продължаваш ....

    21:10 25.01.2026

  • 23 РЕАЛИСТ!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овратен":

    Тома Томов отдавна се е доказал ,а и няма за кога да става ,,службогонец"...!
    Пожелавам ти да имаш поне 1/1 000 000 част от неговите знания,в областта на международната политика...!
    Но едва ли...!

    21:11 25.01.2026

  • 24 А бе Светльо

    2 0 Отговор
    Защо трябваше да си слагаш таралеж в гащите и да каниш човек със собствено мнение., което се различава от политкоректното. Не ти се получи да му затвориш устата. Ще ти дърпат ушите.

    21:13 25.01.2026

  • 25 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Томата":

    Съгласен съм с коментара ти..... Томата започва да изку,ва..... Главата му е пълна с много факти и видно прегрява..... Лежи на стари лаври, по-добре за него да се гледа и старините и да не става за смях.....

    21:13 25.01.2026

  • 26 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Ако САЩ напуснат ООН и продължат да се самоизолират, ще отстъпят сегашните си позиции и ще бъдат заменени от напиращия Китай.

    21:19 25.01.2026

  • 27 Гастрото

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Съюз със САЩ":

    Хранят се. Проблема е за бедния, тъй като обичайно той е храната:)

    21:20 25.01.2026

  • 28 И аз искам Мичето

    0 0 Отговор
    да е само моя но тя е проститутка......

    21:21 25.01.2026

  • 29 Стари комунделски .урви

    0 0 Отговор
    още ли са живи?

    21:22 25.01.2026

  • 30 Гост

    0 0 Отговор
    То и аз искам да имам 1 000 000 000 доларчета ама нямам.

    21:23 25.01.2026

  • 31 Миме грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    С прираста, но не националния се занимават в етномахалите

    а зумерите гледат в тик ток как други правят прираста

    21:24 25.01.2026

  • 32 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Да намерят отнякъде гръмотни хора под 50.

    21:30 25.01.2026

  • 33 Любопитно

    0 0 Отговор
    Тома Томов празноглавец ли си или заработваш центове?Предвид нещата които са споменати в заглавието.

    21:31 25.01.2026

  • 34 Тома-верни

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Томата":

    Одъртя и изкуфя...

    21:31 25.01.2026

