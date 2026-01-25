Проф. Караджов: Подписът ни върху хартата на Тръмп беше, за да се подмажем

Венецуела, Гренландия, Газа - всички тези теми са основни за политиката, която води в момента големият световен играч Съединените американски щати.
Дори и въпросът: "Как ще гласуваме на следващите избори?" опира до Америка, защото тук можем да гласуваме със същите сканиращи машини, с които гласуват и там.
„Това не е съвсем вярно, че така гласуват в Америка, защото така гласуват може би в около 60-65% от секциите в Америка. В останалите - около 30% или 35%, са директно компютри с тъчскрин, с екран“, посочи журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов пред БТВ.
„Аз обикновено лично гласувам по пощата, като те ми изпращат хартиена бюлетина, която внимателно изчитам и попълвам, след което или я връщам по пощата, или я връщам в деня на гласуване в урната на съответния избирателен пункт“, посочи той.
„Имаме избори и за съдии, шерифи и за каквото се сетите - за разни градски позиции. И наистина е много по-удобно и по-отговорно, според мен, тази бюлетина, която е 2-3-4 страници, в зависимост от избора - човек да си я изчете вкъщи, да провери кой какъв е, да я попълни внимателно с черен химикал и т.н. След което те я четат явно с тези сканиращи устройства“, посочи проф. Караджов.
Той обясни, че компютрите и сканиращите устройства навлизат в САЩ преди около 20 години, преди това са се използвали перфокарти.
„Предимството на това, което казват специалистите по избори, е че в сканиращите устройства има хартина следа, има реално хартиена бюлетина, която се сканира. Проблемите са, че ако не е попълнено добре - мястото, което се осветява, или пък, ако не е хубаво направено сканирането, може да има проблеми. При чисто компютърното гласуване, пак може да има хартиена следа, но доста от тях я нямат. В интерес на истината в САЩ компютърните устройства бяха започнали да набират много голяма скорост. След което точно заради притеснения от това дали има хартиена следа, процентът им спадна“, обясни проф. Караджов.
Той сподели, че доста се е учудил, че премиерът в оставка Росен Желязков е подписал хартата за Съвета за мира на Доналд Трамп в Давос.
„Ние все пак сме държава, която е в интересно положение - с правителство в оставка, с президент, който напусна и тръгна в някакви нови начинания, с неизвестно какъв парламент и изведнъж се взима това решение, което абсолютно прозрачно направено, за да се подмажем по някакъв начин на Доналд Трамп“, посочи проф. Караджов.
По думите му Тръмп приема подмазването за нещо естествено, а „не дава някакви особени облаги“.
„Ако са си правили сметка за „Магнитски“, не съм убеден, че Америка има причина в момента да освободи някого от „Магнитски“, защото все пак и за тях това е разменна монета, и то на по-голямо ниво, отколкото членство в някакъв съвет за мир със статут на голф клуб“, коментира журналистът.
Според него този проект е „чиста суета“, както и отношението му към Гренландия – създал е криза там, където е нямало.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаяши фоставка
11:36 25.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
11:36 25.01.2026
3 Грозната истина
Коментиран от #7
11:37 25.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #17
11:37 25.01.2026
5 Мнооого
11:38 25.01.2026
6 педерасатанасов
11:38 25.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Грозната истина":В Борда на Тръмп България има равен глас с Турция и Русия и при спор Тръмп е арбитър.А в ЕС нямаме никакъв глас
Коментиран от #11
11:39 25.01.2026
8 Грозната истина
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Мното е студено там
11:39 25.01.2026
9 Иван
11:44 25.01.2026
10 Нашите са инфантилни и по принцип
11:45 25.01.2026
11 ТИГО
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Имаме ама е по лесно да се подложиш ,да се сложиш ! Пример буци на кого ли не се сложи на меркелица ,пиждин,тръп ,на царя ,папата го гали по тиквата , на кой ли не! И като шефа е слагач/подлога ти къв да си ??
Коментиран от #12
11:48 25.01.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "ТИГО":От 720 ЕП България има 17 депутати.Германия и Франция имат по пет пъти повече.А в Борда за мир на Тръмп всички страни имат равен глас.
Коментиран от #16
11:51 25.01.2026
13 Не съм професор и никога няма да бъда!
Мисля и казвам абсолютно същото :
Подписът ни върху хартата на Тръмп беше, за да се подмажем!!!
11:53 25.01.2026
14 За професор не ставаш
Коментиран от #20
11:55 25.01.2026
15 Хипотетично
11:56 25.01.2026
16 ТИГО
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Да и фиксиран председател Трап! И кво? Нато е като сбирка на всички домсъвети от един блок с 12 входа !Трап дърпа2ма от нашият блок и то не домсъвет а участник в него ,после насажда още 20 в неговият алтернативен домсъвет и решава да командва в нашият блок с 12 домсъвета и договор ! И кво ??А като не е президент трап тогава какво ще прави? Ама аман от не мислещи ,аре спрете с подмазването и слагането!!
11:59 25.01.2026
17 ТИГО
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Айде сега да те видим ,ти го написа ако трябва да пратим войска ?? Значи не искаме да пратим за Украйна, ама Трап ако каже ще пратим за Венецуела !Хайде сега се жалвай че сам се насади ! За едните може за другите не ,сладур!
12:04 25.01.2026
18 ТИГО
12:09 25.01.2026
19 недоразумение е
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Голям мростак си!Щели да го пазят вълците ?
12:13 25.01.2026
20 Памет
До коментар #14 от "За професор не ставаш":Не мога да знам достатъчно за определението " леке" , но определено има нечестност в изявлението ( оправдателния довод), че така България ще участва в ползите от възстановяванията на Газа ,защото ни се поднася повторение, от същата личност, за неосъществени обещания след приключване на войната в Ирак и други ( Либия),, където дори не ни бяха изплатени дължими и начислени милиони от свалените там правителства..
12:14 25.01.2026
22 Българин
Такава ни е политиката!
12:18 25.01.2026