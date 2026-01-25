Новини
България »
Проф. Караджов: Подписът ни върху хартата на Тръмп беше, за да се подмажем

Проф. Караджов: Подписът ни върху хартата на Тръмп беше, за да се подмажем

25 Януари, 2026 11:34 746 22

  • проф. христофор караджов-
  • съвет за мир-
  • тръмп-
  • магнитски

Ако са си правили сметка за „Магнитски“, не съм убеден, че Америка има причина в момента да освободи някого от „Магнитски“,  защото все пак и за тях това е разменна монета

Проф. Караджов: Подписът ни върху хартата на Тръмп беше, за да се подмажем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венецуела, Гренландия, Газа - всички тези теми са основни за политиката, която води в момента големият световен играч Съединените американски щати.

Дори и въпросът: "Как ще гласуваме на следващите избори?" опира до Америка, защото тук можем да гласуваме със същите сканиращи машини, с които гласуват и там.

„Това не е съвсем вярно, че така гласуват в Америка, защото така гласуват може би в около 60-65% от секциите в Америка. В останалите - около 30% или 35%, са директно компютри с тъчскрин, с екран“, посочи журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов пред БТВ.

„Аз обикновено лично гласувам по пощата, като те ми изпращат хартиена бюлетина, която внимателно изчитам и попълвам, след което или я връщам по пощата, или я връщам в деня на гласуване в урната на съответния избирателен пункт“, посочи той.

„Имаме избори и за съдии, шерифи и за каквото се сетите - за разни градски позиции. И наистина е много по-удобно и по-отговорно, според мен, тази бюлетина, която е 2-3-4 страници, в зависимост от избора - човек да си я изчете вкъщи, да провери кой какъв е, да я попълни внимателно с черен химикал и т.н. След което те я четат явно с тези сканиращи устройства“, посочи проф. Караджов.

Той обясни, че компютрите и сканиращите устройства навлизат в САЩ преди около 20 години, преди това са се използвали перфокарти.

„Предимството на това, което казват специалистите по избори, е че в сканиращите устройства има хартина следа, има реално хартиена бюлетина, която се сканира. Проблемите са, че ако не е попълнено добре - мястото, което се осветява, или пък, ако не е хубаво направено сканирането, може да има проблеми. При чисто компютърното гласуване, пак може да има хартиена следа, но доста от тях я нямат. В интерес на истината в САЩ компютърните устройства бяха започнали да набират много голяма скорост. След което точно заради притеснения от това дали има хартиена следа, процентът им спадна“, обясни проф. Караджов.

Той сподели, че доста се е учудил, че премиерът в оставка Росен Желязков е подписал хартата за Съвета за мира на Доналд Трамп в Давос.

„Ние все пак сме държава, която е в интересно положение - с правителство в оставка, с президент, който напусна и тръгна в някакви нови начинания, с неизвестно какъв парламент и изведнъж се взима това решение, което абсолютно прозрачно направено, за да се подмажем по някакъв начин на Доналд Трамп“, посочи проф. Караджов.

По думите му Тръмп приема подмазването за нещо естествено, а „не дава някакви особени облаги“.

„Ако са си правили сметка за „Магнитски“, не съм убеден, че Америка има причина в момента да освободи някого от „Магнитски“, защото все пак и за тях това е разменна монета, и то на по-голямо ниво, отколкото членство в някакъв съвет за мир със статут на голф клуб“, коментира журналистът.

Според него този проект е „чиста суета“, както и отношението му към Гренландия – създал е криза там, където е нямало.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаяши фоставка

    8 0 Отговор
    продължавам да оковавам робите

    11:36 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    В Борда на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.Те ще ни пазят понеже НАТО се разпадна.

    Коментиран от #19

    11:36 25.01.2026

  • 3 Грозната истина

    1 8 Отговор
    Така ще ни е по спокойно от руснаците

    Коментиран от #7

    11:37 25.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Според Договора в Борда за мир на Тръмп България трябва да прати войски в Гренландия, Венецуела и Иран.

    Коментиран от #8, #17

    11:37 25.01.2026

  • 5 Мнооого

    9 0 Отговор
    евтино , ама много ! Както мизерните сценаристи и изпълнители ! Но , кой има респект към подлоги и ги уважава ? Точнъникой !

    11:38 25.01.2026

  • 6 педерасатанасов

    2 0 Отговор
    меся питката и поемъм към дуранкулак

    11:38 25.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Грозната истина":

    В Борда на Тръмп България има равен глас с Турция и Русия и при спор Тръмп е арбитър.А в ЕС нямаме никакъв глас

    Коментиран от #11

    11:39 25.01.2026

  • 8 Грозната истина

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Мното е студено там

    11:39 25.01.2026

  • 9 Иван

    8 1 Отговор
    Ами ще се подмазваме защото сме никои затънали в корупция умрели от глад и ми излизат разни платени хора по телевизията да ми обясняват глупости

    11:44 25.01.2026

  • 10 Нашите са инфантилни и по принцип

    2 3 Отговор
    не отговарят за действията си , но щом подписът на Орбан е там , значи е правилното място.

    11:45 25.01.2026

  • 11 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Имаме ама е по лесно да се подложиш ,да се сложиш ! Пример буци на кого ли не се сложи на меркелица ,пиждин,тръп ,на царя ,папата го гали по тиквата , на кой ли не! И като шефа е слагач/подлога ти къв да си ??

    Коментиран от #12

    11:48 25.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "ТИГО":

    От 720 ЕП България има 17 депутати.Германия и Франция имат по пет пъти повече.А в Борда за мир на Тръмп всички страни имат равен глас.

    Коментиран от #16

    11:51 25.01.2026

  • 13 Не съм професор и никога няма да бъда!

    5 0 Отговор
    НО!
    Мисля и казвам абсолютно същото :
    Подписът ни върху хартата на Тръмп беше, за да се подмажем!!!

    11:53 25.01.2026

  • 14 За професор не ставаш

    4 0 Отговор
    Не е свързано с Магнитски, а с новия "губернатор" на Газа. Дончо си измива ръцете като назначава българско леке и как така българския президент отказва да разпише..., намират друго леке да го направи.

    Коментиран от #20

    11:55 25.01.2026

  • 15 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Някои отсъждат за действията на другите, изхождайки от собствените си постъпки в подобни ситуации и..

    11:56 25.01.2026

  • 16 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Да и фиксиран председател Трап! И кво? Нато е като сбирка на всички домсъвети от един блок с 12 входа !Трап дърпа2ма от нашият блок и то не домсъвет а участник в него ,после насажда още 20 в неговият алтернативен домсъвет и решава да командва в нашият блок с 12 домсъвета и договор ! И кво ??А като не е президент трап тогава какво ще прави? Ама аман от не мислещи ,аре спрете с подмазването и слагането!!

    11:59 25.01.2026

  • 17 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Айде сега да те видим ,ти го написа ако трябва да пратим войска ?? Значи не искаме да пратим за Украйна, ама Трап ако каже ще пратим за Венецуела !Хайде сега се жалвай че сам се насади ! За едните може за другите не ,сладур!

    12:04 25.01.2026

  • 18 ТИГО

    1 0 Отговор
    Малоумието е в пълна мощ ,тия дето викаха "Слава на пиждин" и "Трап миротвореца" сега са готови да целуват скута на Трап и пиждин щото сме се насадили на техните яйца? ДОброволно !! И тоя смешник хаяши как гледаше като мома на годявка ! Бяха се наредили смешниците така както тук застават около буци !Жалка картинка ама за някои е достойно!

    12:09 25.01.2026

  • 19 недоразумение е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Голям мростак си!Щели да го пазят вълците ?

    12:13 25.01.2026

  • 20 Памет

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "За професор не ставаш":

    Не мога да знам достатъчно за определението " леке" , но определено има нечестност в изявлението ( оправдателния довод), че така България ще участва в ползите от възстановяванията на Газа ,защото ни се поднася повторение, от същата личност, за неосъществени обещания след приключване на войната в Ирак и други ( Либия),, където дори не ни бяха изплатени дължими и начислени милиони от свалените там правителства..

    12:14 25.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    0 0 Отговор
    Абе и бай Тошо се подписваше и се целуваше, без да гледа, само за да се хареса на големите началници.
    Такава ни е политиката!

    12:18 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове