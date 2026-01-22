Новини
България »
Fibank предлага ексклузивна серия монети и кюлчета от злато и сребро, посветени на Годината на Коня

Fibank предлага ексклузивна серия монети и кюлчета от злато и сребро, посветени на Годината на Коня

22 Януари, 2026 11:15 924

  • fibank-
  • монети-
  • злато-
  • годината на коня

Луксозните монети от двата най-търсени благородни метала са вече налични в офисите на ПИБ в цялата страна, както и в електронния й магазин

Fibank предлага ексклузивна серия монети и кюлчета от злато и сребро, посветени на Годината на Коня - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своите клиенти нови инвестиционни продукти от злато и сребро, посветени на предстоящата според китайския календар 2026-а – Годината на Огнения кон, която започва на 17 февруари. Луксозните монети от двата най-търсени благородни метала са вече налични в офисите на ПИБ в цялата страна, както и в електронния ѝ магазин: https://goldshop.fibank.bg/. Клиентите ще могат да закупят и инвестиционните златни и сребърни кюлчета.

В унисон с най-актуалните нумизматични тенденции и двете монети – златната и сребърната – носят портрета на крал Чарлз III, проектиран от Дан Торн. Всяка монета се предлага в изящна кутия със сертификат за автентичност. Златната монета за Годината на Коня е произведена от Монетния двор на Пърт (Австралия) и е във варианти 1, ½, ¼, 1/10, 1/20 тройунция с проба 999.9/1000, а дизайнът включва могъщ жребец на фона на планински пейзаж. Сребърната монета е отсечена в Монетния двор на Нова Зеландия (1 тройунция сребро) и е лимитирана до 2026 броя, отговарящи на годината на емитирането ѝ.

Fibank предлага ексклузивна серия монети и кюлчета от злато и сребро, посветени на Годината на Коня

Лимитираната колекция от инвестиционни кюлчета PAMP Lunar Legend Series е ежегодно издание на водещия швейцарски производител MKS PAMP, който се отличава с авангарден художествен дизайн. Продуктите на рафинерията са акредитирани от Лондонската метална борса (LBMA), което гарантира най-високо качество и чистота на металите и ги превръща в световен еталон за доверие на пазара на благородни метали.

Fibank също предлага златни и сребърни кюлчета за Годината на Коня, като златните са от 5 грама, а сребърните – с тегло 1 тройунция (31.1035 грама) и чистота 999/1000.

Доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка – първият и единствен в България банков департамент за търговия с благородни метали, коментира любопитни детайли за новата серия монети и кюлчета на банката:

„Сребърните монети на Новозеландския монетен двор са произведени по специална поръчка на Fibank и се разпространяват ексклузивно на българския пазар. Годината на Огнения кон е със силен емоционален заряд. Тя се свързва с радикални промени, възходящо развитие, разбиване на стари модели и структури. Според китайската митология, родените в тази година се отличават със силна енергия, притежават уникален предприемачески дух, смелост и решителност за предприемане на бързи действия в сложни ситуации. Предстоящата нова година ще бъде благоприятна за поставяне началото на нови инициативи, изискващи гъвкавост и способност за вземане на обмислени рационални решения.“

Fibank предлага ексклузивна серия монети и кюлчета от злато и сребро, посветени на Годината на Коня


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове