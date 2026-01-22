Fibank предлага ексклузивна серия монети и кюлчета от злато и сребро, посветени на Годината на Коня

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своите клиенти нови инвестиционни продукти от злато и сребро, посветени на предстоящата според китайския календар 2026-а – Годината на Огнения кон, която започва на 17 февруари. Луксозните монети от двата най-търсени благородни метала са вече налични в офисите на ПИБ в цялата страна, както и в електронния ѝ магазин: https://goldshop.fibank.bg/. Клиентите ще могат да закупят и инвестиционните златни и сребърни кюлчета.

В унисон с най-актуалните нумизматични тенденции и двете монети – златната и сребърната – носят портрета на крал Чарлз III, проектиран от Дан Торн. Всяка монета се предлага в изящна кутия със сертификат за автентичност. Златната монета за Годината на Коня е произведена от Монетния двор на Пърт (Австралия) и е във варианти 1, ½, ¼, 1/10, 1/20 тройунция с проба 999.9/1000, а дизайнът включва могъщ жребец на фона на планински пейзаж. Сребърната монета е отсечена в Монетния двор на Нова Зеландия (1 тройунция сребро) и е лимитирана до 2026 броя, отговарящи на годината на емитирането ѝ.

Лимитираната колекция от инвестиционни кюлчета PAMP Lunar Legend Series е ежегодно издание на водещия швейцарски производител MKS PAMP, който се отличава с авангарден художествен дизайн. Продуктите на рафинерията са акредитирани от Лондонската метална борса (LBMA), което гарантира най-високо качество и чистота на металите и ги превръща в световен еталон за доверие на пазара на благородни метали.

Fibank също предлага златни и сребърни кюлчета за Годината на Коня, като златните са от 5 грама, а сребърните – с тегло 1 тройунция (31.1035 грама) и чистота 999/1000.

Доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка – първият и единствен в България банков департамент за търговия с благородни метали, коментира любопитни детайли за новата серия монети и кюлчета на банката:

„Сребърните монети на Новозеландския монетен двор са произведени по специална поръчка на Fibank и се разпространяват ексклузивно на българския пазар. Годината на Огнения кон е със силен емоционален заряд. Тя се свързва с радикални промени, възходящо развитие, разбиване на стари модели и структури. Според китайската митология, родените в тази година се отличават със силна енергия, притежават уникален предприемачески дух, смелост и решителност за предприемане на бързи действия в сложни ситуации. Предстоящата нова година ще бъде благоприятна за поставяне началото на нови инициативи, изискващи гъвкавост и способност за вземане на обмислени рационални решения.“