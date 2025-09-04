Новини
Трети ден продължават протестите на работниците и служителите на „Терем - Хан Крум“ в Търговище

4 Септември, 2025 14:06 682 4

Протест на кръговото край града ще има утре

Трети ден продължават протестите на работниците и служителите на „Терем - Хан Крум“ в Търговище - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трети ден продължават протестните действия на работниците и служителите на „Терем - Хан Крум“ в Търговище. Протестът е срещу предложението на ръководството част от работниците да подпишат споразумения за намаляване на работния им ден до четири часа и половина. Вчера са изплатени заплатите им за месец юли, каза за БТА Красимир Стоичков – председател на синдикална организация към Федерацията на независимите синдикати в отбраната на КНСБ.

Недоволството си те изразяват с напускане на работните места и излизане на кръговото кръстовище на околовръстния път край града. До възпрепятстване на движението не се стига.

Стоилов посочи, че в момента се говори за договори за работа. Става дума за два такива. „Единият е за ремонт на машина – танков влекач - МАЗ, за която ние тук в завода нямаме никаква документация. МАЗ-ът е с ремарке и за него е нужна сериозна подготовка, тъй като работата е сериозна“, коментира той. Синдикалният лидер изрази надеждата си намерението на ръководството за намаляване на работния ден да отпадне. Защото предстои и още един договор, който е подписан и предстои да стартира след превеждане на авансово плащане. Но и за там ще е нужна солидна подготовка, посочи той.

Работниците са на мнение, че твърдението, че е намалял обемът на работа след стартирането на тези два договора, няма да е основателно.

Протест на кръговото край града ще има утре.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Ексклузивно!Взрив в завод Арсенал.

    14:18 04.09.2025

  • 2 Територията

    5 0 Отговор
    Тука няма протести. Гледайте тв. Там ни обясняват как Тиквоча и Прасето са най-велики.

    14:19 04.09.2025

  • 3 ЗЕЛЕНчук

    6 0 Отговор
    а усрсулицата не дойде ли да ги види, тези оръжейници?
    явно ТЕРЕМ е още държавен, а Сопотският - на шишковците!

    14:25 04.09.2025

  • 4 Стига бе

    1 0 Отговор
    Нормално е да нямат работа нашите заводи произвеждли, ремонтиращи и модернизиращи точно БМП, БТР и ..като си подарихме тези, които имахме. И си купуваме брадлита модел 85 г за по 3.5 млн парчето, а нашите подарени на украйна началниците са ги оценили по 15 000. Та за 100 сме получили "компенсация" едно предно ляво колело. Но така е евро-атлантическо, трябва да се мисли за бюджета и работните места на господарите, робите от колониите не с важни.

    14:35 04.09.2025

