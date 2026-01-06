Новини
В Еврозоната! Само за първия работен ден на 2026 г. трансакциите са за над 70 млн. евро в банките и на ATM

6 Януари, 2026 18:39 814 33

  • асоциация на банките в българия-
  • цветанка минчева-
  • абб

Банковата система не събира такси, така е направен законът

В Еврозоната! Само за първия работен ден на 2026 г. трансакциите са за над 70 млн. евро в банките и на ATM - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Банкови такси за превалутиране на лева в новата валута не се изискват през следващите 6 месеца, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Това заяви в „Лице в лице“ по бТВ зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България - Цветанка Минчева. По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.

„Банковата система не събира такси, така е направен законът. Това е практиката на хилядите клиенти, които ние обслужваме последните дни“, каза тя и допълни, че няма лимити за смяна на левове в евро: „При някои филиали е необходимо да се направи заявка при големи суми, например над 30 хил. лв. Това е нормална банкова практика, за да се предвидят налични пари в съответния филиал“.

Минчева призова гражданите да бъдат толерантни към процеса и да не бързат да обменят парите си в първите работни дни. По думите ѝ, ако хората попаднат на казус, който е неправомерен, могат да сигнализират ръководството на съответната банка, както и АББ.

„От обявяването на решението за влизането ни в еврозоната до края на годината – бяха издърпани от оборот около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лв., като една трета от тях са внесени през декември. Само на 5ти януари, са отработени над 1 млн. пос трансакции за над 34 млн. евро, на банкомат – над 1500 трансакции за 37 млн. евро. Представете си логистиката зад това“, обясни Минчева.

Тя призна, че получават сигнали за празни банкомати, но това е съвсем нормално и се случва дори в нормални условия. Минчева припомни, че при превалутиране над 5000 евро се попълва декларация за произход на средствата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глупости на квадрати

    9 4 Отговор
    Вчета през първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    18:41 06.01.2026

  • 2 банките са тумор

    5 4 Отговор
    и трябва да бачкат с четал на шията, да дават на робите нормална лихва за спестяванията и да забравят за всякакви такси

    18:42 06.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    3 7 Отговор
    Бай Ганю е червив от мангизи даже се ядосва защо не му вдигат цените по-бързо.

    18:44 06.01.2026

  • 4 Бих казал

    4 4 Отговор
    Ми имаме си пари.. Угаждаме си..👀

    18:45 06.01.2026

  • 5 гейлорд кукорчу

    6 0 Отговор
    пак броя чуждият кеш и им правя сметка на хората

    18:48 06.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    Идете питайте касиерките по магазините! Полудели са!

    Да се халиш с някаква безумна статистика при условие, че имаш насилствено наложена промяна е безумие!

    В същото време в банките доста масово отказват да приемат монети и рядко имат евромонети да обмениш. Навясякъде ако дадеш лева ти връщат в лева. А вече бях свидетел и на хора отказващи да приемат ресто в евро като си искат лева.

    Междувременно цените продължават да растат докато от телевизора някакви празноглави тьотки ни обясняват глупости ръста на цените стана ежедневен!

    Коментиран от #30

    18:49 06.01.2026

  • 7 Герберизми

    5 2 Отговор
    Слушах я тая госпожа, много хлъзгаво се измъкваше, като и казваха, че има хора които застават с лицата и имената си и казват, че им таксуват такси за обмен и на такива, които е отказан, защото не били клиенти на банката и т. н.!? А вие чакате кварталните магазинчета да спазват закона!?

    18:50 06.01.2026

  • 8 Ироничен

    6 8 Отговор
    Аз съм представител на уж несъществуващата българска средна класа. Имам висше образование, работя на светло, заплатата ми е достатъчна за нова средна кола и почивки из Европа. Имам градски и ваканционни имоти.
    Спрете да ревете, работете!

    Коментиран от #31

    18:54 06.01.2026

  • 9 бббб

    4 1 Отговор
    Сега кат доидат сметките за ток ще ви оберат евраците калтации

    Коментиран от #12

    19:00 06.01.2026

  • 10 Милиони левове глоби да има

    3 0 Отговор
    За всяка банка която монети не приема за обмяна. Писна ни от неадекватни управленци и малоумни бюджетници. 5 банки ще обикаляш с торби с монети и тея хора да се гаврят с нас. Билата пък си решила левове да не приема и няма кой акт от 150 000 на ден глоба да и наложи

    19:03 06.01.2026

  • 11 Фратов

    2 2 Отговор
    След 80-100 години българите ще са като и индианците - ужким са си по земите ама на практика ги няма!

    19:04 06.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "бббб":

    Факт, по незнайно какви причини сметката ми е с 20 кинта повече от миналия месец, а нищо не се е променило в потреблението ми...

    19:04 06.01.2026

  • 13 Щом тая пуйка твърди че са

    3 0 Отговор
    "издърпани от оборот" около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лв. Да я питам а 5,6 милиарда евро вляти ли са като кеш в обръщение ? Къде са че нещо не го виждаме тоя кеш ? До кога ще лъжат и на интересни ще се правят ?

    Коментиран от #23

    19:07 06.01.2026

  • 14 Дас Хаген

    2 0 Отговор
    И това за вас е много!!!! Пада се на човек от населението по 12 лева! В изборен ден се въртят повече пари!

    19:11 06.01.2026

  • 15 България е в Европа

    3 7 Отговор
    и ползва европейската валута.

    Който не му харесва да ходи при Орбан!
    Или при Путин.
    Аман от мрънкачи!

    Коментиран от #25

    19:11 06.01.2026

  • 16 ТАКА Е.

    1 0 Отговор
    Хората теглят искат да си вземат парите обратно за по трудните дни които ги очакват. Нямало такси. Лъжи. И направиха банките яко печеливши. И пак на гърба на народа скатал си някой лев за бъдещето. Ето ви куклите а за нас парцалките.

    19:12 06.01.2026

  • 17 Дрън дрън

    1 0 Отговор
    Цените растат, търгофците не връщат в евро и отказват жълти стотинки, не всички банки приемат монети и то при измислени ограничения, усилено върви обръщението лев за лев, не всички касови апарати са пренастроени според изискванията и т.н., тъй че не се бийте много в гърдите. Тая риформа и тя си е по български. Скоро ще избие някъде.

    19:15 06.01.2026

  • 18 Ще хвалят с цяло гърло

    2 0 Отговор
    Банките са основният бенефициент на тази смъртоносна авантюра с еврото. Всички те са чужди, никакъв сантимент към населението, а служителите им са или крокодили или роби, други няма.

    19:15 06.01.2026

  • 19 Мария Силвестер

    0 2 Отговор
    Вчера стоях на оградата и чаках съседа да се появи за дневален платен кекс!
    Идва съседа и я пита:
    Съседке, колко ти е днес тарифата, след промяната на лев с евро?
    Тя ми отговори:
    - Няма промяна. Тарифата ми е както преди - 100 лева.
    Показах и 50 евро, които ги получих в банкомата и тя изкрещя:
    - Не искам 50 евро, искам 100 лева!
    Аз и казвам, че 50 евро са равни на 100 лева,
    Тя:
    - Повече да не съм те видял на оградата, да чакаш за кекс!
    Аз съм Българска и раздавам кекс с български лев, за да има род и български народ!
    Махай се оттука и заминавай и си прави кекс с банкомата!

    19:15 06.01.2026

  • 20 Фен

    1 1 Отговор
    Е, и? А колко производства затвориха в Германия, и с колко се увеличиха дълговете на Франция за същото време?

    19:16 06.01.2026

  • 21 А дали е така а?

    1 0 Отговор
    37% от наличния кеш в обращение е "над" 11 млрд. лв. ? И колко "над" ? А не е ли "под"? И този наличния кеш в обращение подсигурен ли е с евро за кеш в обращение ? Ако НЕ е защо и кой и кога го е решил и обявил ? А защо еврата които се пускат в обръщение са немски и гръцки от 2013 ? Къде са българските и кой открадна парите за печата им? Защо чистим трезорите на Дойче банк?

    19:16 06.01.2026

  • 22 ?????

    2 0 Отговор
    Много фанфари за еврото по всичките медии.
    Дано всичко мине по мед и масло.
    Но факт е че вече няма валутен борд.
    Не ние решаваме за банковата ни политика, а чичковците в Европа(тва ако не е загуба на суверенитет, то тогава кво е?).
    И да попитам все пак кво става със сребърния фонд(кой ще го дели) или не ни се полага да знаем такава конфединциална информация.

    19:17 06.01.2026

  • 23 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Щом тая пуйка твърди че са":

    За да се увериш че са "вляти" 5-6 МЛР. Евро Кеш в Обръщение на мястото на Изтеглените Левове ще се наложи да бръкнеш в Джобовете на хората- предполагам че никой няма да има нещо против.

    Коментиран от #32

    19:17 06.01.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦

    1 2 Отговор
    Давайте сороски гробарски мъ..рши на БКП гроб Бойко ..крадете крадете завличайте стотинките на хората крадете ку...Р .ви гробарски болшевишки

    19:18 06.01.2026

  • 25 НЕ "Аман от мрънкачи!"

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "България е в Европа":

    А Аман от малоумни атлантически олигофрени! Пт там са ни проблемите основно.

    19:19 06.01.2026

  • 26 отлично

    4 0 Отговор
    Бре,че хубава банкерка.И отлично се изказва.Гледах я.Значи имаме хубави,образовани и умни жени.Когато чух как приказва изпитах тайна гордост.Без майтап.

    19:24 06.01.2026

  • 27 Пенсионер копейка

    3 0 Отговор
    Взимам първата пенсия в евро и я запалвам публично на мегдана!

    19:26 06.01.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Копейките ще получават пенции в рубли.

    19:27 06.01.2026

  • 29 Да,бе

    2 1 Отговор
    Какво са 70 милиона пари без покритие ...Комисионните на урсулата са повече.Наистина сме бедни,но ментално.

    19:29 06.01.2026

  • 30 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Абе, то и касиерките са едни "оправни", че направо не се коментира.....вечно нацупени, все едно някой насила ги кара да работят! Като не ви изнася, сменяте работата, просто е...

    19:31 06.01.2026

  • 31 Саркастичен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ироничен":

    Добре се изредил екстрите.Но какво общо има тук висшето образование?Особено ако е придобито през последните 20 години.

    19:34 06.01.2026

  • 32 Ти умник

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Колко евро в кеш си получил от банка или ресто а? Я ги умножи по броя на населението в България и ми кажи дали правят равностойността в евро на изтегленият от пазара кеш от над 11 млрд. лв. ? Ама май сте много зле с мисленето ми се струва и ви харесва да ви лъжат. На каква стойност бяха стартовите пакети мушмул? А? За малоумно зетърче е трудничко нали

    19:35 06.01.2026

  • 33 Неналични

    0 0 Отговор
    Отиваш в банката с 6-7 хиляди лева и питаш ще ми ги обмените ли за евро на каса в кеш? Ми... нямаме толкова. А ако искам да изтегля 3-4 хиляди евро от сметката си ще имате ли налични? А-а-а, тогава с такса теглене, ще имаме...

    19:38 06.01.2026

