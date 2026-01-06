В Еврозоната! Само за първия работен ден на 2026 г. трансакциите са за над 70 млн. евро в банките и на ATM

Банкови такси за превалутиране на лева в новата валута не се изискват през следващите 6 месеца, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Това заяви в „Лице в лице“ по бТВ зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България - Цветанка Минчева. По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.
„Банковата система не събира такси, така е направен законът. Това е практиката на хилядите клиенти, които ние обслужваме последните дни“, каза тя и допълни, че няма лимити за смяна на левове в евро: „При някои филиали е необходимо да се направи заявка при големи суми, например над 30 хил. лв. Това е нормална банкова практика, за да се предвидят налични пари в съответния филиал“.
Минчева призова гражданите да бъдат толерантни към процеса и да не бързат да обменят парите си в първите работни дни. По думите ѝ, ако хората попаднат на казус, който е неправомерен, могат да сигнализират ръководството на съответната банка, както и АББ.
„От обявяването на решението за влизането ни в еврозоната до края на годината – бяха издърпани от оборот около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лв., като една трета от тях са внесени през декември. Само на 5ти януари, са отработени над 1 млн. пос трансакции за над 34 млн. евро, на банкомат – над 1500 трансакции за 37 млн. евро. Представете си логистиката зад това“, обясни Минчева.
Тя призна, че получават сигнали за празни банкомати, но това е съвсем нормално и се случва дори в нормални условия. Минчева припомни, че при превалутиране над 5000 евро се попълва декларация за произход на средствата.
1 Глупости на квадрати
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
18:41 06.01.2026
2 банките са тумор
18:42 06.01.2026
3 оня с питон.я
18:44 06.01.2026
4 Бих казал
18:45 06.01.2026
5 гейлорд кукорчу
18:48 06.01.2026
6 ДрайвингПлежър
Да се халиш с някаква безумна статистика при условие, че имаш насилствено наложена промяна е безумие!
В същото време в банките доста масово отказват да приемат монети и рядко имат евромонети да обмениш. Навясякъде ако дадеш лева ти връщат в лева. А вече бях свидетел и на хора отказващи да приемат ресто в евро като си искат лева.
Междувременно цените продължават да растат докато от телевизора някакви празноглави тьотки ни обясняват глупости ръста на цените стана ежедневен!
Коментиран от #30
18:49 06.01.2026
7 Герберизми
18:50 06.01.2026
8 Ироничен
Спрете да ревете, работете!
Коментиран от #31
18:54 06.01.2026
9 бббб
Коментиран от #12
19:00 06.01.2026
10 Милиони левове глоби да има
19:03 06.01.2026
11 Фратов
19:04 06.01.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "бббб":Факт, по незнайно какви причини сметката ми е с 20 кинта повече от миналия месец, а нищо не се е променило в потреблението ми...
19:04 06.01.2026
13 Щом тая пуйка твърди че са
Коментиран от #23
19:07 06.01.2026
14 Дас Хаген
19:11 06.01.2026
15 България е в Европа
Който не му харесва да ходи при Орбан!
Или при Путин.
Аман от мрънкачи!
Коментиран от #25
19:11 06.01.2026
16 ТАКА Е.
19:12 06.01.2026
17 Дрън дрън
19:15 06.01.2026
18 Ще хвалят с цяло гърло
19:15 06.01.2026
19 Мария Силвестер
Идва съседа и я пита:
Съседке, колко ти е днес тарифата, след промяната на лев с евро?
Тя ми отговори:
- Няма промяна. Тарифата ми е както преди - 100 лева.
Показах и 50 евро, които ги получих в банкомата и тя изкрещя:
- Не искам 50 евро, искам 100 лева!
Аз и казвам, че 50 евро са равни на 100 лева,
Тя:
- Повече да не съм те видял на оградата, да чакаш за кекс!
Аз съм Българска и раздавам кекс с български лев, за да има род и български народ!
Махай се оттука и заминавай и си прави кекс с банкомата!
19:15 06.01.2026
20 Фен
19:16 06.01.2026
21 А дали е така а?
19:16 06.01.2026
22 ?????
Дано всичко мине по мед и масло.
Но факт е че вече няма валутен борд.
Не ние решаваме за банковата ни политика, а чичковците в Европа(тва ако не е загуба на суверенитет, то тогава кво е?).
И да попитам все пак кво става със сребърния фонд(кой ще го дели) или не ни се полага да знаем такава конфединциална информация.
19:17 06.01.2026
23 оня с коня
До коментар #13 от "Щом тая пуйка твърди че са":За да се увериш че са "вляти" 5-6 МЛР. Евро Кеш в Обръщение на мястото на Изтеглените Левове ще се наложи да бръкнеш в Джобовете на хората- предполагам че никой няма да има нещо против.
Коментиран от #32
19:17 06.01.2026
24 Тракиец 🇺🇦
19:18 06.01.2026
25 НЕ "Аман от мрънкачи!"
До коментар #15 от "България е в Европа":А Аман от малоумни атлантически олигофрени! Пт там са ни проблемите основно.
19:19 06.01.2026
26 отлично
19:24 06.01.2026
27 Пенсионер копейка
19:26 06.01.2026
28 Данко Харсъзина
19:27 06.01.2026
29 Да,бе
19:29 06.01.2026
30 Ку-ку
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Абе, то и касиерките са едни "оправни", че направо не се коментира.....вечно нацупени, все едно някой насила ги кара да работят! Като не ви изнася, сменяте работата, просто е...
19:31 06.01.2026
31 Саркастичен
До коментар #8 от "Ироничен":Добре се изредил екстрите.Но какво общо има тук висшето образование?Особено ако е придобито през последните 20 години.
19:34 06.01.2026
32 Ти умник
До коментар #23 от "оня с коня":Колко евро в кеш си получил от банка или ресто а? Я ги умножи по броя на населението в България и ми кажи дали правят равностойността в евро на изтегленият от пазара кеш от над 11 млрд. лв. ? Ама май сте много зле с мисленето ми се струва и ви харесва да ви лъжат. На каква стойност бяха стартовите пакети мушмул? А? За малоумно зетърче е трудничко нали
19:35 06.01.2026
33 Неналични
19:38 06.01.2026