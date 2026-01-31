Новини
Тежка катастрофа под моста за село Долни Окол затвори пътя София - Самоков
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа под моста за село Долни Окол затвори пътя София - Самоков

31 Януари, 2026 19:23, обновена 31 Януари, 2026 18:27

  • катастрофа-
  • пострадали-
  • софия-самоков

При инцидента има трима пострадали

Тежка катастрофа под моста за село Долни Окол затвори пътя София - Самоков - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Тежка катастрофа на пътя София - Самоков. Сблъсъкът е станал между два леки автомобила.

Движението и в двете платна временно е спряно, предаде NOVA.

Пътният инцидент е станал под моста за село Долни Окол, в посока Самоков.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал преди района на „Стената“. Веднага е изпратена линейка от филиала в Самоков. Пострадали са двама души от сръбско семейство, дошло от Белград: 61-годишна жена и 63-годишен мъж. Спешен екип ги транспортира в „Пирогов“. С наранявания е и 50-годишен българин, който е откаран в УМБАЛ „Света Анна“. Тримата са с коремни и гръдни травми.

От АПИ съобщиха, че временно движението по път II-82 София – Самоков при км 61 е ограничено в двете посоки поради ПТП. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут: Самоков – Белчински бани – Ковачевци – Железница – Бистрица – София и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 говедааа

    3 1 Отговор
    Избихте се БЕЕЕ!!!

    Коментиран от #2

    18:27 31.01.2026

  • 2 Овцеее

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "говедааа":

    Това са ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ в ,,Д" ържавата на ...прасетата...

    18:31 31.01.2026

  • 3 фиткифакти

    2 0 Отговор
    "Под" моста няма, има преди моста, след моста.. в посока... и т. н.

    18:31 31.01.2026

  • 4 МПС

    5 1 Отговор
    Цялото трасе от София до Самоков е под всякаква критика, падащи камъни, ръждясали мантинели наследени от комунизма, няма 500 метра с гладък асфалт който да има сцепление. Държавата прави водачите убиици!

    18:32 31.01.2026

  • 5 Тия там

    2 0 Отговор
    Построиха големи баровски комплекси а , докато стгнеш дорам, караш по теснолинейката. По тоя тесния път е нормално милЕонерчетата да праят белички

    18:34 31.01.2026

  • 6 Компиршоу

    0 0 Отговор
    Под моста?! Тия, да не са били с лодки?

    18:56 31.01.2026

