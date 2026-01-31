Тежка катастрофа под моста за село Долни Окол затвори пътя София - Самоков

Тежка катастрофа на пътя София - Самоков. Сблъсъкът е станал между два леки автомобила.

Движението и в двете платна временно е спряно, предаде NOVA.

Пътният инцидент е станал под моста за село Долни Окол, в посока Самоков.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал преди района на „Стената“. Веднага е изпратена линейка от филиала в Самоков. Пострадали са двама души от сръбско семейство, дошло от Белград: 61-годишна жена и 63-годишен мъж. Спешен екип ги транспортира в „Пирогов“. С наранявания е и 50-годишен българин, който е откаран в УМБАЛ „Света Анна“. Тримата са с коремни и гръдни травми.

От АПИ съобщиха, че временно движението по път II-82 София – Самоков при км 61 е ограничено в двете посоки поради ПТП. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут: Самоков – Белчински бани – Ковачевци – Железница – Бистрица – София и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".