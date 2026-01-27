В Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и половина

Куриозен случай в Пловдив. Знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат седем пъти от неизвестен извършител. Мъжът е видян на близки в района камери, а полицията го издирва, информират от БНТ.
Жителите на район "Западен" вече почти година и половина наблюдават странната поредица от кражби на знака, забраняващ престоя и паркирането на натоварената улица.
„Улицата е една от доста натоварените, в близост имаме голям жилищен комплекс с бизнеси, детска градина и ясла, и при паркиране на автомобили от тази страна разминаването става невъзможно и се блокира движението“, обясни кметът на район "Западен" Тони Стойчева.
От думите ѝ стана ясно, че в общината са получили 7 сигнала, че е откраднат знака. От полицията уточняват, че лицето все още не е установено.
"Очевидно има човек, който има интерес този знак да го няма. Записите са свалени, предадени са, ние сме подали два или три сигнала до полицията, така че има започнало разследване и прокуратурата е сезирана, но все още лицето не е установено", обясни още Стойчева.
Преди седмица в района имаше пожар, при който двама възрастни пострадаха, по-късно единият почина, а пожарната много трудно е стигнала до пламъците, заради паркирани автомобили, обясни още кметът
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,да
10:58 27.01.2026
2 Знаци-хранилки
10:59 27.01.2026
3 Трол
11:00 27.01.2026
4 иво
11:04 27.01.2026
5 Комшията
11:08 27.01.2026
6 Емигрант
11:11 27.01.2026
7 все пак пловдив-градът на наглостта !!!
Коментиран от #9
11:12 27.01.2026
8 Ето затова е изобретен чушкопекът
Коментиран от #12, #18
11:18 27.01.2026
9 Пише се
До коментар #7 от "все пак пловдив-градът на наглостта !!!":кЪде, а не кАде, недоучений
11:20 27.01.2026
10 Сийка
11:26 27.01.2026
11 оня с коня
Данъци и глоби.
11:29 27.01.2026
12 оня с коня
До коментар #8 от "Ето затова е изобретен чушкопекът":много ясно че чушки ще пече на тая ддебела ламарина
11:30 27.01.2026
13 Гошоко
11:31 27.01.2026
14 Напомнител
11:38 27.01.2026
15 Майна
11:40 27.01.2026
16 Да ви кажа що ги крадат!
Коментиран от #17
11:44 27.01.2026
17 Извинявам се...!
До коментар #16 от "Да ви кажа що ги крадат!":Сега видях,че и други колеги са го писали това,за тавата за чушки...
Не съм плагиатствал...😀!
11:47 27.01.2026
18 Питане
До коментар #8 от "Ето затова е изобретен чушкопекът":Каква е приликата между гола права ламарина и реотаните скрити във формована огнеопорна пръст, че нещо не мога да ти схвана иронията?
Или и ти - "барабар Петко с мъжете" - да се изявиш , без значение какво пишеш
11:53 27.01.2026