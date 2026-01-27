Новини
В Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и половина

27 Януари, 2026 10:48 953 18

Мъжът е видян на близки в района камери, а полицията го издирва

В Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и половина - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Куриозен случай в Пловдив. Знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат седем пъти от неизвестен извършител. Мъжът е видян на близки в района камери, а полицията го издирва, информират от БНТ.

Жителите на район "Западен" вече почти година и половина наблюдават странната поредица от кражби на знака, забраняващ престоя и паркирането на натоварената улица.

„Улицата е една от доста натоварените, в близост имаме голям жилищен комплекс с бизнеси, детска градина и ясла, и при паркиране на автомобили от тази страна разминаването става невъзможно и се блокира движението“, обясни кметът на район "Западен" Тони Стойчева.
От думите ѝ стана ясно, че в общината са получили 7 сигнала, че е откраднат знака. От полицията уточняват, че лицето все още не е установено.

"Очевидно има човек, който има интерес този знак да го няма. Записите са свалени, предадени са, ние сме подали два или три сигнала до полицията, така че има започнало разследване и прокуратурата е сезирана, но все още лицето не е установено", обясни още Стойчева.
Преди седмица в района имаше пожар, при който двама възрастни пострадаха, по-късно единият почина, а пожарната много трудно е стигнала до пламъците, заради паркирани автомобили, обясни още кметът


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,да

    7 4 Отговор
    Навсякъде е така, но се решава по един начин - нов знак. Няма как да се промени по този начин, но общината тъпо и упорито плаща.

    10:58 27.01.2026

  • 2 Знаци-хранилки

    22 3 Отговор
    Ако имаше обособена синя зона в тази улица, знака щеше да е махнат. Над 30 % от забранителните и ограничителни знаците по пътищата са неадекватни но за сметка на това пълнят качествено бюджета на МВР.

    10:59 27.01.2026

  • 3 Трол

    8 1 Отговор
    Ето за такива случаи трябва да се пуснат спортни залози с игра на точен резултат.

    11:00 27.01.2026

  • 4 иво

    3 2 Отговор
    Нема ли да почнете да им слагате стрелки на тия знаци най-сетне? Както е в лелеяният ЗАПАД? Така са мега неясни, дори за перфектно познаващите българският КРИВилник.

    11:04 27.01.2026

  • 5 Комшията

    10 1 Отговор
    Човека го е монтира пред вратата си, никой да не спира при жена му, но заиграли се мелаклии, все го махат

    11:08 27.01.2026

  • 6 Емигрант

    4 5 Отговор
    Това вече е срамно, означава, че манггаллите вече преобладават в това населено място ха ха ха !

    11:11 27.01.2026

  • 7 все пак пловдив-градът на наглостта !!!

    7 0 Отговор
    човека иска там да си спира вие ще му казвате каде може и каде не…

    Коментиран от #9

    11:12 27.01.2026

  • 8 Ето затова е изобретен чушкопекът

    5 0 Отговор
    Ще пече чушки на знака. Един му стига, другите са за резерв или за родата.

    Коментиран от #12, #18

    11:18 27.01.2026

  • 9 Пише се

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "все пак пловдив-градът на наглостта !!!":

    кЪде, а не кАде, недоучений

    11:20 27.01.2026

  • 10 Сийка

    1 4 Отговор
    Заради смъртта на двамата души се надявам, че крадецът ще бъде заловен и осъден на доживотен затвор без право на помилване първите 25 години , както и отнемане на цялото му имущество ( ако е ерген).

    11:26 27.01.2026

  • 11 оня с коня

    4 0 Отговор
    Това ни икономиката на бг

    Данъци и глоби.

    11:29 27.01.2026

  • 12 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ето затова е изобретен чушкопекът":

    много ясно че чушки ще пече на тая ддебела ламарина

    11:30 27.01.2026

  • 13 Гошоко

    0 2 Отговор
    Алооо, чичковците и лелите от Общината, моля незабавно направете тази улица пешеходна зона! Ограничена от двете страни с едно кубикови бетонни блокове. Информирайте там живущите, че ако хванат и предадат на полицията крадеца, ще отворите улицата отново! Абсолютно съм сигурен,че местните знаят крадецът.

    11:31 27.01.2026

  • 14 Напомнител

    2 0 Отговор
    Всички тези части камерки, та даже много от общинските също са незаконни. Една жалба до Комисията за защита на личните данни и глобата е твърдо 1500 лв. Но ченгетата ги толерират, за да шпионират когато се наложи. Записите от такива камери не са доказателство в съда. Въпреки, че гербаджийския съд се опитва да ги пробутва като доказателство, особено ако не се оспорва.

    11:38 27.01.2026

  • 15 Майна

    1 0 Отговор
    Аз го гепим ще правя асмалък на вилата

    11:40 27.01.2026

  • 16 Да ви кажа що ги крадат!

    1 0 Отговор
    Ползват ги на село,като тава,за печене на чушки за лютеница...🤣😂🤣!

    Коментиран от #17

    11:44 27.01.2026

  • 17 Извинявам се...!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да ви кажа що ги крадат!":

    Сега видях,че и други колеги са го писали това,за тавата за чушки...
    Не съм плагиатствал...😀!

    11:47 27.01.2026

  • 18 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ето затова е изобретен чушкопекът":

    Каква е приликата между гола права ламарина и реотаните скрити във формована огнеопорна пръст, че нещо не мога да ти схвана иронията?
    Или и ти - "барабар Петко с мъжете" - да се изявиш , без значение какво пишеш

    11:53 27.01.2026

