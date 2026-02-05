Новини
Балабанов: Редовен бюджет няма да има

5 Февруари, 2026 11:31 1 087 33

  • станислав балабанов-
  • итн-
  • бсп-ол

По неговите думи започва „наддаване със средства“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Редовен бюджет няма да има – това да е ясно", каза зам.-председателят на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов в кулоарите на парламента. Удължителната форма на бюджета ще си продължи, а евентуално редовно правителство ще мисли за нов държавен бюджет, допълни той. По думите му „предложения на калпак няма да се приемат в зала“.

От политическа формация с провален финансов министър крещяха, че бюджетът е лош и хората не са доволни, каза Балабанов. Бюджетът беше преработен, но продължи да бъде лош, а след като той падна, падна и правителството, допълни депутатът. „Сега същите тези казват, че бюджетът може да е бил лош, но е хубаво да го приемете, защото трябва да се постъпи държавнически“, каза още депутатът. Той определи това като „лицемерно“.

На въпрос относно това, че от "БСП-Обединена левица" предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Балабанов отговори, че не са съгласни и с БСП. Когато се приема бюджет на второ четене в ситуация на избори, партиите не мислят за българското общество, а как да спечелят гласове след няколко месеца, каза още депутатът. По неговите думи започва „наддаване със средства“.

Станислав Балабанов коментира и сигналите за незаконно заснемане на жени със скрити камери по време на медицински прегледи и козметични процедури. Той каза, че, след като жени са били заснемани с цел създаване на порнографско съдържание, следва държавата да се самосезира. Това е изключително престъпно.

Народният представител каза, че от ИТН са предложили промени в Наказателния кодекс през октомври. Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. Законопроектът беше предложен от народни представители от ИТН. Балабанов каза, че идеята на законопроекта е била да има превенция, когато някой навлиза в личното пространство на хората. "Тогава всички "скочиха", че едва ли не сме щели да вкарваме журналистите в затвора", каза депутатът. Това, че сега се случват такива неща, е ясното доказателство, че ИТН се стремеше да гарантира превенция, допълни той.

Когато сте в козметичното студио, при гинеколога, или когато сте пред къщата ми – имаме проблем, затова ние се опитахме да отворим Наказателния кодекс и ясно да формулираме няколко реда промени, каза още той. Трябваше сега да се случи нещо отвратително, за да започнат всички да мислят за законови промени, допълни Балабанов.

Председателят на ИТН Тошко Йорданов коментира, че заради реакция, която е имало, когато са предложили законопроекта, се е наложило да го изтеглят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госта

    38 0 Отговор
    Няма да има,но вие си получавате заплатите редовно,безгръбначна сган,Бог бави но не забравя!!!

    Коментиран от #17

    11:32 05.02.2026

  • 2 Има Такива Наивници (ИТН)

    39 1 Отговор
    Физиономията на Балабанов на снимката показва, че все пак усеща ОТЗАД, зад себе си, Дебелян Магнитски

    11:35 05.02.2026

  • 3 Факти

    24 2 Отговор
    Балабанов: Редовен бюджет няма да има, защото всички сме нередовни

    11:35 05.02.2026

  • 4 ккк

    33 0 Отговор
    то и вас няма да ви има ама ви дават заплати за нищоправене и съсипия на закони

    11:35 05.02.2026

  • 5 Както

    29 0 Отговор
    така и вас няма да ви има повече в Парламента.

    11:37 05.02.2026

  • 6 Цялата анархия

    8 17 Отговор
    е заради шарлатаните ПП и ДБ!

    11:37 05.02.2026

  • 7 Отвратен

    28 0 Отговор
    Мръсна .пасмина, на която плащаме заплати и продължаваме да търпим Н.А.Г.Л.Е.Ц.И

    11:41 05.02.2026

  • 8 И вас

    27 0 Отговор
    Да ви няма!

    11:49 05.02.2026

  • 9 Ненормалници

    24 0 Отговор
    ненормалници

    11:50 05.02.2026

  • 10 Дориана

    22 0 Отговор
    Народа ясно показа, че не ви иска корумпирания, популистки, некадърен бюджет. За предателството на Слави Трифонов и некадърните му депутати резултата е ясен – вън от Парламента. Историята на България е пълна с предатели и те са едни от тях.Предателите никой не ги обича, така че Слави Трифонов да не се чуди ,защо хората го мразят.

    11:53 05.02.2026

  • 11 Дориана

    15 0 Отговор
    Загуба на доверие, политическо разочарование и нарастваща омраза към ИТН и Слави Трифонов. Замерването с яйца към колата на Станислав Балабанов е ясен знак как народа реагира към предателите и това ще се потвърди на изборите. ИТН приключват , излизат от Парламента, защото нищо добро не са направили за народа освен да подкрепят мафията, олигарсите, корупцията, полицейщината. Дори стигнаха до там да искат демокрацията да се замени с диктатура, защото народа ги мразел.

    Коментиран от #14

    12:04 05.02.2026

  • 12 Панчуг

    15 0 Отговор
    Ей папуняк,такъв като теб ако се роди втори път нема да се отчува.

    12:06 05.02.2026

  • 13 Предатели

    9 0 Отговор
    И вас няма да ви има в следващият парламент

    12:26 05.02.2026

  • 14 Факултетов

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Ей лельо, кажи сега колко с убави ПП-тата. Ти друга тема нямаш. Всички са маскари само селските тарикати са добри

    12:33 05.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стършел

    4 0 Отговор
    ,, Куче космато, дръгливо и гладно
    но зло и зъбато!
    По свойто ръмжене и зъбене злобно
    то било на своя началник подобно

    12:45 05.02.2026

  • 17 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госта":

    Прав си..... Но също Не си струва да коментирам тоя, кога стана калайджия, кога малко почерне дирника..... Отвратителен индивид, както и всички от тая клика на Тошко и Слави...

    12:49 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И Такива Негодници

    6 1 Отговор
    като вас чалгарите в следвашия Парламент няма да има!

    12:55 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дедо

    3 1 Отговор
    Тоя ще го запомня със снимката как стои по анцунг и държи свещ , докато Попа му освещава новия джип .

    13:10 05.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 !!!!

    5 1 Отговор
    Много скоро Балабна ще бъде безработен! При посещение на наши депутати в Украйна, Балабана пребъркал джоба на Кирил Петков и извадил някакъв лист, на който Петков си водел бележки! После чалгаринът с двете грозни брадавици на мутрата размахваше този лист по телевизиите! Това не се ли нарича "джебчийство"?!

    13:14 05.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стига!

    3 1 Отговор
    Стига сте трили! Джебчията на снимката е мърша с две грозни брадавици на мутрата!

    13:17 05.02.2026

  • 28 Защо?

    4 1 Отговор
    Защо сте изтрили коментара ми?! Лъжа ли е, че този чалгар с двете грозни брадавици на мутрата няма и хабер от бюджет?! Лъжа ли е, че няма право да говори по теми, които не разбира! Все пак, чалгата и простащината са нещо много различно от бюджета на държавата! Не е лъжа, че според някои агенции, чалгаирте на сакатия учиндолец падат под 1,5%! А на вас много ли ви е симпатичен Балабана?! Че приберете си го да ви "сътрудничи"! Така или иначе скоро ще бъде безработен!

    13:20 05.02.2026

  • 29 Пенчо Славейков

    0 0 Отговор
    ПРОСТОТО се връща на бял кон!

    13:27 05.02.2026

  • 30 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... ЕДИН БАЛАБАН МРАВОК СЕ КАЧИЛ ВЪРХУ "СЛОНА " , А ДРУГИТЕ ВИКАЛИ : " УДУШИ ГО СТАНЬО " !?!?!?!?!?!?!?!?

    13:27 05.02.2026

  • 31 Имат мания за величие

    0 0 Отговор
    Журналисти да не могат да стават депутати! Бенито Мусолини - Дучето е бил журналист!!!

    13:41 05.02.2026

  • 32 Бихлюл

    0 1 Отговор
    Предател

    14:11 05.02.2026

  • 33 Фют

    0 0 Отговор
    Давайте лудите пари и да се почваме, че доскучава много
    Shake your money maker....

    20:35 05.02.2026

