Балабанов: Редовен бюджет няма да има

"Редовен бюджет няма да има – това да е ясно", каза зам.-председателят на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов в кулоарите на парламента. Удължителната форма на бюджета ще си продължи, а евентуално редовно правителство ще мисли за нов държавен бюджет, допълни той. По думите му „предложения на калпак няма да се приемат в зала“.
От политическа формация с провален финансов министър крещяха, че бюджетът е лош и хората не са доволни, каза Балабанов. Бюджетът беше преработен, но продължи да бъде лош, а след като той падна, падна и правителството, допълни депутатът. „Сега същите тези казват, че бюджетът може да е бил лош, но е хубаво да го приемете, защото трябва да се постъпи държавнически“, каза още депутатът. Той определи това като „лицемерно“.
На въпрос относно това, че от "БСП-Обединена левица" предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Балабанов отговори, че не са съгласни и с БСП. Когато се приема бюджет на второ четене в ситуация на избори, партиите не мислят за българското общество, а как да спечелят гласове след няколко месеца, каза още депутатът. По неговите думи започва „наддаване със средства“.
Станислав Балабанов коментира и сигналите за незаконно заснемане на жени със скрити камери по време на медицински прегледи и козметични процедури. Той каза, че, след като жени са били заснемани с цел създаване на порнографско съдържание, следва държавата да се самосезира. Това е изключително престъпно.
Народният представител каза, че от ИТН са предложили промени в Наказателния кодекс през октомври. Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. Законопроектът беше предложен от народни представители от ИТН. Балабанов каза, че идеята на законопроекта е била да има превенция, когато някой навлиза в личното пространство на хората. "Тогава всички "скочиха", че едва ли не сме щели да вкарваме журналистите в затвора", каза депутатът. Това, че сега се случват такива неща, е ясното доказателство, че ИТН се стремеше да гарантира превенция, допълни той.
Когато сте в козметичното студио, при гинеколога, или когато сте пред къщата ми – имаме проблем, затова ние се опитахме да отворим Наказателния кодекс и ясно да формулираме няколко реда промени, каза още той. Трябваше сега да се случи нещо отвратително, за да започнат всички да мислят за законови промени, допълни Балабанов.
Председателят на ИТН Тошко Йорданов коментира, че заради реакция, която е имало, когато са предложили законопроекта, се е наложило да го изтеглят.
