КНСБ: За 4 години България е изгубила 15% от работната сила в индустрията

България е изгубила точно 104 557 работни места в индустрията в периода между 2019 и 2023 година. Това представлява близо 15 на сто от общата работна сила в сектора, като най-тежко засегната е преработващата промишленост. Данните бяха изнесени от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод „Европейския ден за действие в индустрията“.
Според синдикатите страната ни регистрира един от най-високите темпове на загуба на работни места в цяла Европа. Негативният тренд не само не спира, но се и задълбочава. Само през 2024 година бяха заличени допълнително близо 13 хиляди позиции. "Нивото на безработица в България остава исторически ниско, но заетостта спада драматично и няма тенденции за обрат", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Добивът на въглища бележи „катастрофален спад“ от 50 на сто през последните години, а производството на метали е в тежка криза с понижение от над 30 на сто. Подобна е ситуацията и в химическата индустрия. На този фон единствено оръжейната индустрия и машиностроенето бележат ръст, което обаче не успява да компенсира общата загуба на пазари и производства.
Пламен Димитров предупреди, че икономическият спад в Германия се отразява пряко на българските предприятия през последните три години. От КНСБ призоваха правителството да спре модела на износ на суровини и да премине към активна индустриална политика, фокусирана върху продукти с висока добавена стойност и достъпна енергия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нар Козелко
Коментиран от #5, #26
13:15 05.02.2026
2 яйла
13:15 05.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дориана
13:16 05.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ивелина Станкова
13:16 05.02.2026
8 Тошку зулуса
13:17 05.02.2026
9 АЛО
13:17 05.02.2026
10 и отговорът е във въпроса
Кой вдигна юмручето и сега се крие
Коментиран от #21, #27
13:20 05.02.2026
11 ЧОВЕК ОТ РЕАЛ СЕКТОР ИНДУДТРИЯТА
Това не е ясладжийски сектор на дондурковците ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ на държавна издръжка от до.
13:22 05.02.2026
12 Лазар
13:27 05.02.2026
13 България
13:33 05.02.2026
14 Стар Софиянец
Какво лапаш мухи и лъжеш зад.ици на олигархията, само и само да си на службичка и да лапаш яко от хранилницата .
Какво направи,? Какво допринесе за да се оправи или поне задържи положението ?
Само се разхождам по студия и издателства да демонстрираш, че уж вършиш нещо.
13:35 05.02.2026
15 ЗАВЪРНАЛ СЕ НА СКОРО ОТ БЛИЗАК КИПЪР
В България работодателите са несигурни не перспективни и е верно че лъжат мажат и казвали безработни много чакат ако не искаш да работиш примерно по евтиничко за работодателя за 20,30лв. НА ДЕН НАПУСКАЙ МНОГО ЧСКАТ ДА ПОЧНАТ РСБОТА МОЛБИ ИМАЛО МНОГО. Сега чужденците им.излизат много по скъпо и квартирите им плащат и лъжене и бсламосвсне човека чожденец дошъл от далеч няма да търпи ТАКИВА бг РАБОТОДАТЕЛИ да го будалкат.
СЕГА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ПОВЕЧЕТО ОТ РСБОТЕЩИТЕ ПО ТОЧНО ЗАЕТИТЕ ЧЕ ИМС И МНОГО ДРЕМАЧИ НЕНУЖНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КОЙТО СА НАД 70% ОТ РСБОТЕЩИТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. Такава държава и при евро няма да издяне дълго.АКО НЯМА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКЯ СЕКТОР РЕФОРМИ СЪКРАЩЕНИЯ СЛИВСНЕ И Т.Н.
13:36 05.02.2026
16 Маалата
13:37 05.02.2026
17 ганю
13:37 05.02.2026
18 абе
13:39 05.02.2026
19 ганю
До коментар #3 от "оня с коня":240 бр са за
л
и
н
ч
и бесило от ядосано котило
13:39 05.02.2026
20 Факт
13:40 05.02.2026
21 Факт
До коментар #10 от "и отговорът е във въпроса":Що преди това да не си взимал 3-4€
13:42 05.02.2026
22 Някой
13:43 05.02.2026
23 Майк Алън Патън
13:47 05.02.2026
24 Никой
След ГЕРБ - нищо не никне.
13:47 05.02.2026
25 Габрово
13:48 05.02.2026
26 всъщност
До коментар #1 от "Нар Козелко":тоя не работи да спре това а спомага да се случва
13:49 05.02.2026
27 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
До коментар #10 от "и отговорът е във въпроса":До 12 май 2021 г. управлява пожарникаря, охраната на байтошу, мyтpaта, милиционера, корупционера, слугата на Путлер и накрая пудела на пеевски - бойко борисов - Тиквата !!!
13:52 05.02.2026
28 важното е че от 09 09 1944 година
Коментиран от #34
13:53 05.02.2026
29 ОТ СЕГАШНИТЕ РАБОТЕЩИ БЕДНИ ПО - БЕДНИ
13:56 05.02.2026
30 Вакли Бобинов
13:57 05.02.2026
31 Овчар
13:58 05.02.2026
32 Калинков
13:58 05.02.2026
33 В момента тихо измират 2 милиона българ
14:04 05.02.2026
34 Фашистите преди 1944 сте били
До коментар #28 от "важното е че от 09 09 1944 година":...най- добри синдикати - всички роби в газовите камери и пещите за сапун....
14:06 05.02.2026
35 Овчар
- Кажете ми, какво е това да си политик?
- Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
- Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!
14:08 05.02.2026
36 Симеон
За 30 години не съм им платил и стотинка членски внос!Много съм горд с това!!!
14:08 05.02.2026
37 Елена
14:13 05.02.2026
38 Прокси
14:14 05.02.2026
39 А ТИ КЪДЕ БЕШЕ
14:21 05.02.2026
40 ха ха
14:25 05.02.2026
41 Тио
14:31 05.02.2026
42 ТИО
14:32 05.02.2026
43 Нарочно
14:36 05.02.2026
44 Западни ценности
17:28 05.02.2026
45 Тити
17:50 05.02.2026
46 И по зле
18:47 05.02.2026
47 ИСТИНАТА
06:54 06.02.2026
48 Българин
13:53 06.02.2026