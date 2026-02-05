КНСБ: За 4 години България е изгубила 15% от работната сила в индустрията

България е изгубила точно 104 557 работни места в индустрията в периода между 2019 и 2023 година. Това представлява близо 15 на сто от общата работна сила в сектора, като най-тежко засегната е преработващата промишленост. Данните бяха изнесени от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод „Европейския ден за действие в индустрията“.

Според синдикатите страната ни регистрира един от най-високите темпове на загуба на работни места в цяла Европа. Негативният тренд не само не спира, но се и задълбочава. Само през 2024 година бяха заличени допълнително близо 13 хиляди позиции. "Нивото на безработица в България остава исторически ниско, но заетостта спада драматично и няма тенденции за обрат", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Добивът на въглища бележи „катастрофален спад“ от 50 на сто през последните години, а производството на метали е в тежка криза с понижение от над 30 на сто. Подобна е ситуацията и в химическата индустрия. На този фон единствено оръжейната индустрия и машиностроенето бележат ръст, което обаче не успява да компенсира общата загуба на пазари и производства.

Пламен Димитров предупреди, че икономическият спад в Германия се отразява пряко на българските предприятия през последните три години. От КНСБ призоваха правителството да спре модела на износ на суровини и да премине към активна индустриална политика, фокусирана върху продукти с висока добавена стойност и достъпна енергия.