КНСБ: За 4 години България е изгубила 15% от работната сила в индустрията

5 Февруари, 2026 13:11 3 399 48

Над 104 хиляди работни места са изчезнали от родното производство за четири години

България е изгубила точно 104 557 работни места в индустрията в периода между 2019 и 2023 година. Това представлява близо 15 на сто от общата работна сила в сектора, като най-тежко засегната е преработващата промишленост. Данните бяха изнесени от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод „Европейския ден за действие в индустрията“.

Според синдикатите страната ни регистрира един от най-високите темпове на загуба на работни места в цяла Европа. Негативният тренд не само не спира, но се и задълбочава. Само през 2024 година бяха заличени допълнително близо 13 хиляди позиции. "Нивото на безработица в България остава исторически ниско, но заетостта спада драматично и няма тенденции за обрат", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Добивът на въглища бележи „катастрофален спад“ от 50 на сто през последните години, а производството на метали е в тежка криза с понижение от над 30 на сто. Подобна е ситуацията и в химическата индустрия. На този фон единствено оръжейната индустрия и машиностроенето бележат ръст, което обаче не успява да компенсира общата загуба на пазари и производства.

Пламен Димитров предупреди, че икономическият спад в Германия се отразява пряко на българските предприятия през последните три години. От КНСБ призоваха правителството да спре модела на износ на суровини и да премине към активна индустриална политика, фокусирана върху продукти с висока добавена стойност и достъпна енергия.


  • 1 Нар Козелко

    62 1 Отговор
    И ти какво направи през това време за да спреш това нещо? Нищо. В България няма синдикати и този е начело на нищото. ОСТАВКА!

    Коментиран от #5, #26

    13:15 05.02.2026

  • 2 яйла

    41 5 Отговор
    България е изгубила и парите си. Няма пари за нормални,европейски пенсии и заплати. А в магазините е ужасно скъпо. Токът и водата също са скъпи. България се стича в канализацията.

    13:15 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    38 9 Отговор
    И този е патерица на Борисов и Пеевски. Говори преднамерено и върши това, което му наредят. Като ветропоказател е.

    13:16 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ивелина Станкова

    9 2 Отговор
    Освен О Ста Фка е нужна и С та Ч кааа!

    13:16 05.02.2026

  • 8 Тошку зулуса

    20 0 Отговор
    Ке ви вкараме работниците ще работят за 200ев

    13:17 05.02.2026

  • 9 АЛО

    13 0 Отговор
    ДА ВЗЕМАТ ДА ВДИГНАТ ЗАПЛАТИТЕ ПА ДА ВИДИМ.

    13:17 05.02.2026

  • 10 и отговорът е във въпроса

    6 14 Отговор
    кой управлява от 2020 г. юли месец
    Кой вдигна юмручето и сега се крие

    Коментиран от #21, #27

    13:20 05.02.2026

  • 11 ЧОВЕК ОТ РЕАЛ СЕКТОР ИНДУДТРИЯТА

    7 0 Отговор
    ХОРАТА НАМИРАТ ОСНОВНО РАБОТА ПРИ РАБОТОДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА КОЙТО ПЛАЩАТ СЕДМИЧНО ВСЯКА СЕДМИЦА.ДА НЕ ГИ РСЗТЪКАВАТ ЛЪЖАТ МАЖАТ С МЕСЕЦИ.С ега ако искат да си търсят и Кйтайци.
    Това не е ясладжийски сектор на дондурковците ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ на държавна издръжка от до.

    13:22 05.02.2026

  • 12 Лазар

    23 1 Отговор
    КНСБ нито сте нещо,нито сте сила,просто едно нищо!Този на снимката - луд Смешко!Вижте Елада!

    13:27 05.02.2026

  • 13 България

    24 1 Отговор
    загуби всичко. Чустваме се като чужденци в собствената си държава...

    13:33 05.02.2026

  • 14 Стар Софиянец

    17 0 Отговор
    Ти къде си ?.
    Какво лапаш мухи и лъжеш зад.ици на олигархията, само и само да си на службичка и да лапаш яко от хранилницата .
    Какво направи,? Какво допринесе за да се оправи или поне задържи положението ?
    Само се разхождам по студия и издателства да демонстрираш, че уж вършиш нещо.

    13:35 05.02.2026

  • 15 ЗАВЪРНАЛ СЕ НА СКОРО ОТ БЛИЗАК КИПЪР

    3 1 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ СЕМЕЙНО РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА.
    В България работодателите са несигурни не перспективни и е верно че лъжат мажат и казвали безработни много чакат ако не искаш да работиш примерно по евтиничко за работодателя за 20,30лв. НА ДЕН НАПУСКАЙ МНОГО ЧСКАТ ДА ПОЧНАТ РСБОТА МОЛБИ ИМАЛО МНОГО. Сега чужденците им.излизат много по скъпо и квартирите им плащат и лъжене и бсламосвсне човека чожденец дошъл от далеч няма да търпи ТАКИВА бг РАБОТОДАТЕЛИ да го будалкат.
    СЕГА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ПОВЕЧЕТО ОТ РСБОТЕЩИТЕ ПО ТОЧНО ЗАЕТИТЕ ЧЕ ИМС И МНОГО ДРЕМАЧИ НЕНУЖНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КОЙТО СА НАД 70% ОТ РСБОТЕЩИТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. Такава държава и при евро няма да издяне дълго.АКО НЯМА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКЯ СЕКТОР РЕФОРМИ СЪКРАЩЕНИЯ СЛИВСНЕ И Т.Н.

    13:36 05.02.2026

  • 16 Маалата

    4 2 Отговор
    Абе тез от индустрията не се ли върнаха от “Голямата екскурзия” ?! Ние, юнаците балкански, от Столипиново, Факултета, Орландовци, Максуда също разчитаме на тях.

    13:37 05.02.2026

  • 17 ганю

    4 0 Отговор
    щи пасете патки

    13:37 05.02.2026

  • 18 абе

    2 2 Отговор
    то па една сила....

    13:39 05.02.2026

  • 19 ганю

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    240 бр са за
    л
    и
    н
    ч
    и бесило от ядосано котило

    13:39 05.02.2026

  • 20 Факт

    3 0 Отговор
    Па тия над 60 не ги търси за нищо

    13:40 05.02.2026

  • 21 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "и отговорът е във въпроса":

    Що преди това да не си взимал 3-4€

    13:42 05.02.2026

  • 22 Някой

    5 1 Отговор
    Споко! Сега не ви е толкова зле. Ама след още 4 години ще видиш, колко още може да намалее работната ръка. Но вие ще се справите - ще вкарате индийци и афганистанци!

    13:43 05.02.2026

  • 23 Майк Алън Патън

    4 1 Отговор
    България ще загуби поне 15 % от теглото си , ако ББ и ДП барабар с шайките и кочините им ги няма !

    13:47 05.02.2026

  • 24 Никой

    5 1 Отговор
    ГЕРБ, сър.

    След ГЕРБ - нищо не никне.

    13:47 05.02.2026

  • 25 Габрово

    8 0 Отговор
    Само констатации без решения и ден да мине заплата да идва - Българска чиновническа работа

    13:48 05.02.2026

  • 26 всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нар Козелко":

    тоя не работи да спре това а спомага да се случва

    13:49 05.02.2026

  • 27 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "и отговорът е във въпроса":

    До 12 май 2021 г. управлява пожарникаря, охраната на байтошу, мyтpaта, милиционера, корупционера, слугата на Путлер и накрая пудела на пеевски - бойко борисов - Тиквата !!!

    13:52 05.02.2026

  • 28 важното е че от 09 09 1944 година

    8 1 Отговор
    ИМАМЕ МЕНТЕ СИНДИКАТИ , А СИНДИКАЛИСТИТЕ ВСИЧКИ СА МИЛИАРДЕРИ МОШЕНИЦИ ЛЪЖЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ КРАДЯЩИ НАРОДА !

    Коментиран от #34

    13:53 05.02.2026

  • 29 ОТ СЕГАШНИТЕ РАБОТЕЩИ БЕДНИ ПО - БЕДНИ

    6 0 Отговор
    НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ! СИНДИКАЛИСТИТЕ ПЪК НИКОГА НЕ СА БИЛИ ПО - БОГАТИ ОТ СЕГА !

    13:56 05.02.2026

  • 30 Вакли Бобинов

    8 0 Отговор
    Защо медиите се спотайват по въпроса за кражбата на БДЖ-ПП, която Шиши и министърът му на транспорта извършват в този момент?

    13:57 05.02.2026

  • 31 Овчар

    7 0 Отговор
    Защо ми избихте овцете беее? Това е най-голямата индустрия в България?

    13:58 05.02.2026

  • 32 Калинков

    9 0 Отговор
    Вечния с всички партии . Повече от Тошо ще изкара без ден трудов стаж . Сетил се синдикалния мафиот за работни места.

    13:58 05.02.2026

  • 33 В момента тихо измират 2 милиона българ

    6 1 Отговор
    Хората с доходи от 300-500-700-800 евро всички ще измрат ...територията ще се оголи до една- две години

    14:04 05.02.2026

  • 34 Фашистите преди 1944 сте били

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "важното е че от 09 09 1944 година":

    ...най- добри синдикати - всички роби в газовите камери и пещите за сапун....

    14:06 05.02.2026

  • 35 Овчар

    8 0 Отговор
    Овчар попитал един политик:
    - Кажете ми, какво е това да си политик?
    - Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
    - Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!

    14:08 05.02.2026

  • 36 Симеон

    4 0 Отговор
    Само КНСБ за три десетилетия НИЩО не загуби,НИЩО не спечели,просто преливане от пусто в празно!
    За 30 години не съм им платил и стотинка членски внос!Много съм горд с това!!!

    14:08 05.02.2026

  • 37 Елена

    1 1 Отговор
    Този ,стига да мога пожизнено бих го изпратила в командировка ,Кравария,Маями поне да се пече,като гущер!

    14:13 05.02.2026

  • 38 Прокси

    9 0 Отговор
    Тоз пожизнено ли е президент на мафията КНСБ.

    14:14 05.02.2026

  • 39 А ТИ КЪДЕ БЕШЕ

    7 0 Отговор
    Мундрьо през тези години. НА КОПАНЯТА НА ТУЛУПКО И ШИШИ. ЗАПЛАТА ГОЛЯМА ОТ НАШИТЕ ПАРИ РАБОТЕЩИТЕ И СЕ КЕФИ И ТАКА СИ ОТ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ. НИЕ РАБОТИМ ВИЕ СЛУГИ НА ДЯВ ООЛИТЕ СТЕ.

    14:21 05.02.2026

  • 40 ха ха

    2 0 Отговор
    най доброто което умеят "индустриалците" е да създават интриги и да ограбват работещите за да делят плячката с политиците , за още по крадливи закони , а за професионалните съюзи като за умрял , нищо няма нужда да се казва

    14:25 05.02.2026

  • 41 Тио

    2 0 Отговор
    Да каже колко е загубила в държавната администрация, Полиция, общини, данъчни.....

    14:31 05.02.2026

  • 42 ТИО

    2 0 Отговор
    Кажи колко "ценни кади" е загубила държавната администрация, данъчни, общини..... + 30% ?

    14:32 05.02.2026

  • 43 Нарочно

    2 0 Отговор
    И режисирано съсипаната ни "индустрия" като как ще има нужда от работници? Остана ли нещо все още индустрия у нас?

    14:36 05.02.2026

  • 44 Западни ценности

    2 0 Отговор
    За българите здравеопазване няма, но за цигани, араби, африканци и тем подобни има безплатно здравеопазване. За българи социални помощи и майчински няма, но за ония мургавите има! За българите добри заплати няма, но на ония мургавите им пълнят джобовете. После защо нямало бели работници, ами как да работят белите хора, като никой не ги лекува, подкрепя и им плаща нормално??? Хмсксуалстите от Брюксел и Белия Дом си вкарват тъмнокожи, щот имат любовни симпатии към тях и черните им салами. Лошото е, че няма кой да им се опълчи, защото масово белите работници са идиоти, а белите полицаи и военни са предатели (Юди) купени за няколко сребърника. Европа ми е Индия!

    17:28 05.02.2026

  • 45 Тити

    1 0 Отговор
    Чакаме бай Хасан или Мехмед да отвори поредната дюнерджийница.

    17:50 05.02.2026

  • 46 И по зле

    4 0 Отговор
    Ще става,а тоя ба...уш трябва да го пребием с камъни на централният площад!ЕЕЕ ВИДЯХТЕ ЛИ КОЛКО Е ХУБАВО В КЛУБА НА БОГАТИТЕ,ОБЕДНЯХМЕ С ОЩЕ НЯКОЛКО МИЛИАРДА И ТЕЯ ЩЕ МИ РАЗПРАВЯТ ДОБРЕ СТЕ НЯМА ИНФЛАЦИЯ,УБИ ВА ГОСПОД ЕВРОИЗРОДИ!

    18:47 05.02.2026

  • 47 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО: А, "ИЗБИРАТЕЛИТЕ" НЕ НАМАЛЯВАТ, броят им все СЪЩИЯ, даже някъде и УВЕЛИЧЕН!?!?!?

    06:54 06.02.2026

  • 48 Българин

    0 0 Отговор
    Докато синдикатите са на държавна хранилка , то Българите ще се изнасят от държавата си

    13:53 06.02.2026

