До няколко дни ще разберете кога ще внесем втория удължителен бюджет в НС. Уверявам ви, че 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава, както е и в сега действащия закон. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.
„Истината е, че много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите на служителите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от 1 януари. Така че по-скоро тук аз призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение.“”, каза Клисурски.
Той не посочи колко ще струва предсрочният вот. План-сметката трябва да бъде приета на днешното заседание на Министерския съвет.
Клисурски декларира ангажимента на служебния кабинет по отношение на въвеждането на еврото „Процесът не трябва да бъде свързан със спекулативно увеличение на цените. Няма да го допуснем”, увери служебният финансов министър. И благодари на всички институции, които от месеци работят по въпроса.
„От вас ще изискваме ефективни и правилни действия. Очакваме проверките да продължат с пълна сила не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не да се тормозят търговци ненужно”, каза Клисурски.
Той увери, че служебното правителство ще работи с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен за всички.
Към 23 февруари 86% от левовете са иззети, остават около 4,4 милиарда, обясни председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Иван Иванов. Той припомни, че двойното обозначение на цените продължава и призова гражданите да следят внимателно.
1 провинциалист
Коментиран от #14
13:25 23.02.2026
2 Електората на Тиквата
13:27 23.02.2026
3 И тоя умен колко Кокорчо
Коментиран от #8
13:28 23.02.2026
4 Тези
13:29 23.02.2026
5 А за пенсионерите
Коментиран от #7
13:30 23.02.2026
6 Новите бръмбари
13:30 23.02.2026
7 Няма да има
До коментар #5 от "А за пенсионерите":за русодебилите!
Коментиран от #10
13:32 23.02.2026
8 Кокорчо
До коментар #3 от "И тоя умен колко Кокорчо":Асен Василев направи тавана на пенсиите от 1200лв. на 3400лв. и коефициента по който се умножава трудовия стаж от 1,2 на 1,35 за тия които се пенсионират след 31.12.2021г. За пенсионираните по-рано направи коефициента 1,2 вместо 1,1 и 1,116. Увеличи с 12,5% всички пенсии от 1.01.2022г., а от 1.07.2022г увеличи отново с 10% пенсиите и включи 60лв. за КОВИД. Това само за няколко месеца преди Дългия чалгар да го свали.
13:32 23.02.2026
9 А пенсионерите да им излязат с бастуните
13:33 23.02.2026
10 Те на русофилите
До коментар #7 от "Няма да има":полиция, военни, държавна администрация им увеличиха с 50-70% още миналата година.
Коментиран от #18
13:35 23.02.2026
11 Хаха
13:36 23.02.2026
12 Пенсионер
13:38 23.02.2026
13 Авеее
13:40 23.02.2026
14 Деноминация е , но защо мълчахте
До коментар #1 от "провинциалист":Българите безропотно приеха замяната на лева както безропотно са приели робството.
Коментиран от #15
13:42 23.02.2026
15 провинциалист
До коментар #14 от "Деноминация е , но защо мълчахте":Нито едното е било безропотно, нито другото. Толкова има да се изпише по въпроса, че не знам откъде да започна.
13:50 23.02.2026
16 Колко пъти ще го индексират тоя
Коментиран от #19
13:51 23.02.2026
17 Юруш на аржентинското олио
13:54 23.02.2026
18 На военните не са увеличили с толкова
До коментар #10 от "Те на русофилите":Но на мвр и "право"съдието да на тях увеличиха. Незаслужено разбира се .
13:58 23.02.2026
19 провинциалист
До коментар #16 от "Колко пъти ще го индексират тоя":Горе-долу си прав. Крайно време е да започнат да индексират и в частния сектор както е в западните фирми, към което сърце станахме част от началото на годината, ако мога да ползвам езика на официалната пропаганда.
Коментиран от #21
14:02 23.02.2026
20 НРБ
14:10 23.02.2026
21 Подменителите
До коментар #19 от "провинциалист":Индексацията в частния сектор ще си я търсите от работодателя.
С гледане в канчето на другите и мрънкане по форумите няма да стане.
Коментиран от #22
15:21 23.02.2026
22 провинциалист
До коментар #21 от "Подменителите":Благодаря за учтивата форма, макар и коментарът Ви да е леко неуместен. Разбира се, че не става въпрос за гледане в канчето, а за достигане на стандарт в контекста на гръмките официални изказвания, че вече сме били в сърцето на Европа. Конкретно в моя случай няма какво да си търся от работодателя, защото той ми го дава съгласно фирмените си стандарти и трудовия договор.
15:27 23.02.2026
23 безпартиен
15:48 23.02.2026