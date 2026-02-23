До няколко дни ще разберете кога ще внесем втория удължителен бюджет в НС. Уверявам ви, че 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава, както е и в сега действащия закон. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.

„Истината е, че много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите на служителите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от 1 януари. Така че по-скоро тук аз призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение.“”, каза Клисурски.

Той не посочи колко ще струва предсрочният вот. План-сметката трябва да бъде приета на днешното заседание на Министерския съвет.

Клисурски декларира ангажимента на служебния кабинет по отношение на въвеждането на еврото „Процесът не трябва да бъде свързан със спекулативно увеличение на цените. Няма да го допуснем”, увери служебният финансов министър. И благодари на всички институции, които от месеци работят по въпроса.

„От вас ще изискваме ефективни и правилни действия. Очакваме проверките да продължат с пълна сила не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не да се тормозят търговци ненужно”, каза Клисурски.

Той увери, че служебното правителство ще работи с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен за всички.

Към 23 февруари 86% от левовете са иззети, остават около 4,4 милиарда, обясни председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Иван Иванов. Той припомни, че двойното обозначение на цените продължава и призова гражданите да следят внимателно.