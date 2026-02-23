Новини
България »
5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

23 Февруари, 2026 13:23 1 251 23

  • заплати-
  • държавен сектор-
  • удължителен бюджет

Той не посочи колко ще струва предсрочният вот.

5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До няколко дни ще разберете кога ще внесем втория удължителен бюджет в НС. Уверявам ви, че 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава, както е и в сега действащия закон. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.

„Истината е, че много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите на служителите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от 1 януари. Така че по-скоро тук аз призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение.“”, каза Клисурски.

Той не посочи колко ще струва предсрочният вот. План-сметката трябва да бъде приета на днешното заседание на Министерския съвет.

Клисурски декларира ангажимента на служебния кабинет по отношение на въвеждането на еврото „Процесът не трябва да бъде свързан със спекулативно увеличение на цените. Няма да го допуснем”, увери служебният финансов министър. И благодари на всички институции, които от месеци работят по въпроса.

„От вас ще изискваме ефективни и правилни действия. Очакваме проверките да продължат с пълна сила не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не да се тормозят търговци ненужно”, каза Клисурски.

Той увери, че служебното правителство ще работи с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен за всички.

Към 23 февруари 86% от левовете са иззети, остават около 4,4 милиарда, обясни председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Иван Иванов. Той припомни, че двойното обозначение на цените продължава и призова гражданите да следят внимателно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    17 5 Отговор
    С или без тия 5 процента, превалутирането си остава деноминация.

    Коментиран от #14

    13:25 23.02.2026

  • 2 Електората на Тиквата

    16 4 Отговор
    трябва да се стимулира за изборите!

    13:27 23.02.2026

  • 3 И тоя умен колко Кокорчо

    14 2 Отговор
    Може да смята до 10. Голям министър голямо чудо. Угажда и се подлага на всеки,умен и красив с мутра на сороски предник.

    Коментиран от #8

    13:28 23.02.2026

  • 4 Тези

    18 4 Отговор
    ПеПетници са виновни за това, мизерното увеличение на доходите от 10% , да се свие до подигравателните 5% ! Фалшиво реват че нямало пари, а дават милиарди на Украйна?! Нито глас за ПП и ДБ! Инфлацията била половин процент?!

    13:29 23.02.2026

  • 5 А за пенсионерите

    17 4 Отговор
    нещо със задна или поне с предна дата няма ли да има? Инфлацията не е само за работещите и на социални помощи.

    Коментиран от #7

    13:30 23.02.2026

  • 6 Новите бръмбари

    12 1 Отговор
    Новите бръмбари по крадливи и Жалки от старите калинки. Голяма подмяна ,истинска промяна Жалки мошеници, тъпи неможачи и шарлатани.

    13:30 23.02.2026

  • 7 Няма да има

    0 12 Отговор

    До коментар #5 от "А за пенсионерите":

    за русодебилите!

    Коментиран от #10

    13:32 23.02.2026

  • 8 Кокорчо

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "И тоя умен колко Кокорчо":

    Асен Василев направи тавана на пенсиите от 1200лв. на 3400лв. и коефициента по който се умножава трудовия стаж от 1,2 на 1,35 за тия които се пенсионират след 31.12.2021г. За пенсионираните по-рано направи коефициента 1,2 вместо 1,1 и 1,116. Увеличи с 12,5% всички пенсии от 1.01.2022г., а от 1.07.2022г увеличи отново с 10% пенсиите и включи 60лв. за КОВИД. Това само за няколко месеца преди Дългия чалгар да го свали.

    13:32 23.02.2026

  • 9 А пенсионерите да им излязат с бастуните

    15 2 Отговор
    Пенсионерите да излязат с бастуните и само да млатят, без да броят.

    13:33 23.02.2026

  • 10 Те на русофилите

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Няма да има":

    полиция, военни, държавна администрация им увеличиха с 50-70% още миналата година.

    Коментиран от #18

    13:35 23.02.2026

  • 11 Хаха

    6 6 Отговор
    Българи пригответе се да плащате дългове! Новата Калинка от НПО мафията ще ви оправи под ръководството на кака Асенка Василева!

    13:36 23.02.2026

  • 12 Пенсионер

    8 3 Отговор
    5% за 700 000 ГЕРБ калинки.

    13:38 23.02.2026

  • 13 Авеее

    4 2 Отговор
    индексация на заплатите на работещите в държавния сектор - ТАМ,В ЗАЛАТА СЪС СИНИТЕ КРЕСЛА остава В ХИЛЯДИ ЕВРА.

    13:40 23.02.2026

  • 14 Деноминация е , но защо мълчахте

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Българите безропотно приеха замяната на лева както безропотно са приели робството.

    Коментиран от #15

    13:42 23.02.2026

  • 15 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Деноминация е , но защо мълчахте":

    Нито едното е било безропотно, нито другото. Толкова има да се изпише по въпроса, че не знам откъде да започна.

    13:50 23.02.2026

  • 16 Колко пъти ще го индексират тоя

    7 2 Отговор
    Държавен сектор. Социализма никога няма да свърши за тия хора но и не само за тях. За учителите за силовите министерства вкл. правосъдното , освен администрацията. Дай боже всекиму да си живее така безгрижно.

    Коментиран от #19

    13:51 23.02.2026

  • 17 Юруш на аржентинското олио

    4 2 Отговор
    Стига само украинско сте яли бе мaнгaлu.

    13:54 23.02.2026

  • 18 На военните не са увеличили с толкова

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Те на русофилите":

    Но на мвр и "право"съдието да на тях увеличиха. Незаслужено разбира се .

    13:58 23.02.2026

  • 19 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Колко пъти ще го индексират тоя":

    Горе-долу си прав. Крайно време е да започнат да индексират и в частния сектор както е в западните фирми, към което сърце станахме част от началото на годината, ако мога да ползвам езика на официалната пропаганда.

    Коментиран от #21

    14:02 23.02.2026

  • 20 НРБ

    2 2 Отговор
    Като остават тия 5% увеличение, кога най-после ще ги изплатят на държавните служители ????

    14:10 23.02.2026

  • 21 Подменителите

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Индексацията в частния сектор ще си я търсите от работодателя.
    С гледане в канчето на другите и мрънкане по форумите няма да стане.

    Коментиран от #22

    15:21 23.02.2026

  • 22 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Подменителите":

    Благодаря за учтивата форма, макар и коментарът Ви да е леко неуместен. Разбира се, че не става въпрос за гледане в канчето, а за достигане на стандарт в контекста на гръмките официални изказвания, че вече сме били в сърцето на Европа. Конкретно в моя случай няма какво да си търся от работодателя, защото той ми го дава съгласно фирмените си стандарти и трудовия договор.

    15:27 23.02.2026

  • 23 безпартиен

    0 1 Отговор
    Сега ако каже и ОТ КЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ПАРИТЕ?!При намаляло с 1/4 население на страната за 35 години,има увеличение на получаващи заплати от държавния и общинския бюджети!Сега имаме 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди получаващи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!!!Останалите около 1.2 милиона работещи по трудови договори и РЕАЛНО ВНАСЯЩИ в държавния бюджет ДОО И ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ издържат всички описани по горе!Отново ли ще се взимат заеми за вдигане на бюджетните заплати?Отново!!!Ние нямаме високотехнологични производства и производството на стоки с голяма принадена стойност!!! Светлото бъдеще явно се отлага за неопределено време! Решение е съкращаване на бюджетните разходи след съкращаване на щатните бройки във всяко министерство,области и общини с процент поне с колкото е намаляло населението ни!Едва ли ще го предложи някой политик, защото това са избиратели на партиите! Който разбрал-разбрал.

    15:48 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове