ПП-ДБ получи и върна втория мандат

14 Януари, 2026 10:11 1 447 57

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на втората по численост парламентарна група в 51-ото НС – тази на ПП-ДБ. Прие го съпредседателят на ПГ Надежда Йорданова и веднага след това го върна неизпълнен, следвайки заявките на коалицията от последните дни.

Освен него в делегацията на ПГ бяха председателят на ПП Асен Василев и народният представител Йордан Иванов, съобщи Нова ТВ.

"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини", обяви Йорданова.

Тя изрази безпокойство от "опитите за подмяна на волята на българите". "Опитват се да наложат т.нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочен вотът на българските избиратели. Нека те заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", смята Йорданова.

В понеделник същото сториха от от ГЕРБ-СДС, малко след като получиха първия мандат от държавния глава. Папката остана в ръцете на премиера в оставка Росен Желязков броени минути и той я върна празна.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.

Първият отиде при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Тъй като тя не пожела да опита да излъчи правителство, вторият мандат бе предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента - до една седмица след връчването на втория. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.


  • 1 Последния Софиянец

    17 31 Отговор
    В 18 ч протест срещу еврото и за честни избори в цяла България.

    Коментиран от #3, #13, #21

    10:12 14.01.2026

  • 2 Дапитам

    17 16 Отговор
    Ще ходите ли довечера на протеста на тенорите-шарлатани?

    10:13 14.01.2026

  • 3 хмммм

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И като са честни кого ще избираш?

    10:13 14.01.2026

  • 4 Народа

    15 21 Отговор
    Само граждански арест и затвор за диктаторите Пеевски и Борисов, ще позволи на България да е отново свободна, кражбите да спрат, да има работа и по-високи доходи за хората
    Изборите само ще ги върнат в парламента, за да продължат да ви обират

    Коментиран от #17, #44

    10:14 14.01.2026

  • 5 пе пе де би ли те

    27 4 Отговор
    Какви двойни гушки да отпрали, добре си похапват, много замазнени.

    Коментиран от #36

    10:14 14.01.2026

  • 6 гейлорд кукорчу

    13 6 Отговор
    искам да суча в скута МУ

    10:16 14.01.2026

  • 7 Протеста на ПП-ДБ няма нищо общо с

    9 15 Отговор
    този на възраждане
    Разликата е в целите и едни 100 000 човека разлика
    На протестите на възраждане ходят 20-25 човека макс

    Коментиран от #8, #22

    10:17 14.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Протеста на ПП-ДБ няма нищо общо с":

    Протеста против еврото е обявен още миналата година а този на ПП и ДБ от вчера.

    Коментиран от #47

    10:19 14.01.2026

  • 9 провинциалист

    17 4 Отговор
    Празнодумците пак избягаха от отговорност.

    10:22 14.01.2026

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 1 Отговор
    Женералъ Гном как така отсъстваше?!

    Коментиран от #24

    10:23 14.01.2026

  • 11 Абе тези за

    22 1 Отговор
    нищо не стават!
    Пълнят си гушите и после по островите!
    Те си го казаха и в записа. И интересното е, защо след онзи гаф и признание, кои са и какво правят, ОЩЕ са некакви партии? Къде е националната сигурност на страната?
    То и аз мога да кажа: "...Ще стана директор на централната банка! Ще я източа по офшорките и след това напускам завинаги тази страна..."!? И всички знаят, но официалните защитни механизми на страната НЕ работят!!!

    10:23 14.01.2026

  • 12 Майора

    21 1 Отговор
    Срам и позор , тия които спечелиха предните избори чрез ала бала с машините и помощта на резидента , докарали страната до това положение , пак искат машините на Мадуро , практически доказано че с тях се фалшифицират избори! И разединителя им приглася!

    Коментиран от #18

    10:23 14.01.2026

  • 13 Промяна

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ИЗЧЕЗВАЙТЕ БЕЗСЕЛНИЦИ ФАЛШИВИ ВЪН КОРУМПЕТА ВИЕ ЛИ ЩЕ КАЗВАТЕ ПРОЦЕНТАДЖИИ ПОЗОР СТЕ КОГО ЛЪЖЕТЕ

    10:26 14.01.2026

  • 14 Мариола

    18 2 Отговор
    С една дума - шарлатания!

    10:26 14.01.2026

  • 15 Шарлатаните се надяват

    14 1 Отговор
    с машинките на Мадуро да фалшифицират изборите!

    Един път докопат ли властта, не можеш да ги мръднеш и с топ!
    За разлика от Боко Нежната трепетлика!

    10:26 14.01.2026

  • 16 Бай Араб

    12 2 Отговор
    ПП Сложиха говорящата челюст да приглася на Ушатия за машините от Венецуела.Да може да направят ,,ала бала.. при президента.Ако има ала бала изборите ще са честни,ако няма ала бала няма да са честни.

    10:27 14.01.2026

  • 17 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    ЕЙ Я Е ВРЕМЕ ДА ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ТИ КОГО ЩЕ АРЕСТУВАШ ВЪН ФАКТИ БГ ХАЙДЕ СПАЗВАЙТЕ ВЕЧЕ ЗАКОНИТЕ ТО НЕ БЯХА ЗАПЛАХИ ТО НЕ БЯХА СВИИНЕФЕРМИ ТО НЕ БЯХА ОБИДИ КЛЕВЕТИ ВСЯКАКВИ НА НЯКОЛКО ТУК ЗА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИТЕ НЕ ВАЖАТ ЛИ ФАКТИ БГ

    10:28 14.01.2026

  • 18 Бастардо

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    Пич,прав си,но нали виждаш матряла как защитава обирджиите?Ами каквото повикало,това дошло.

    10:28 14.01.2026

  • 19 Питане

    9 3 Отговор
    Защо едната жена на снимката не е с официалното си облекло ?

    10:28 14.01.2026

  • 20 е..........

    2 8 Отговор
    Да гласуваме за Кузман Илиев - партия България може!

    10:28 14.01.2026

  • 21 ...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фурнаджииските лопати не са желани !

    10:30 14.01.2026

  • 22 Промяна

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Протеста на ПП-ДБ няма нищо общо с":

    ХАЙДЕ ИЗМАМНИЦИТЕ ЛЪЖАТ ЕДНИ МАЛОУМНИЦИ ДА СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ А ТЕ СИ ПЪЛНЯТ СМЕТКИТЕ С ЛЕСНИ ПАРИ ХАХАХАХАЙДЕ ВЪН БЪЛГАРИЯ НЕ Е ДАВИСИМА ОТ ЕДНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ ПЛОЩАДИТЕ ВЪРВЕТЕ ДА РАБОТИТЕ

    10:30 14.01.2026

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    СПРЕТЕ С ТЕЗИ БЕЗСМИСЛИЦИ- ВРЪЧВАНЕ И ВРЪЩАНЕ, АМИ ВЗЕМЕТЕ И ПОРАБОТЕТЕ, ЧЕ ВЕЧЕ СМЕ ЗАТЪНАЛИ ДО УШИ В ТИНЯТА.
    ЗА ТОВА ЛИ ВИ ПЛАЩАМЕ ПО 20 000 ЛВ????

    10:30 14.01.2026

  • 24 Бай Араб

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ами нали го излъгаха,че ще го правят МВР министър и сега е сърдит . И от пачките нищо не му дадоха, Рашков прибира всичко.

    10:31 14.01.2026

  • 25 АСЕН НЕ Е АМБРИАЖ

    6 0 Отговор
    ОТ КИРО И БАЩА МУ ДА ГО ЗНАЕТЕ !

    10:33 14.01.2026

  • 26 Лютеница

    4 0 Отговор
    "На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машините на Мадуро", обяви Йорданова.

    10:34 14.01.2026

  • 27 Промяна

    7 0 Отговор
    И ТАЯ НАДЕЖДА ГЛАСУВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ДОНОСНИЦИ И БЕЗНАКАЗАНИ НЕЗНАМ ЗАЩО НО ЛЕЖАТ В ПАРЛАМЕНТА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ШЕСТВАТ ВЪН

    10:34 14.01.2026

  • 28 Курдо Коленков

    9 1 Отговор
    Нали искат власт? Ето дават им я. Да съставят правителство. Защо отказват?

    10:35 14.01.2026

  • 29 МИРО

    8 2 Отговор
    РАДЕВ ДНЕС СЕ ПАК ИЗЛОЖИ,
    МАКАР, ЧЕ КЛЕТВА ТОЙ ПОЛОЖИ !!!

    10:38 14.01.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 3 Отговор
    КАТО ГЛЕДАМ КАКЪВ "СКРОМЕН" ПОГЛЕД Е ................. "ВПИЛ" ДЕБЕЛИЯ КОКОРАН ВЪВ ВОНЯЩИЯ ЧОРАП ...................... 100% СГЛОБКАТА С НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА ПАРТИЯ НА ................... МУНЧО Е СИГУРНО ....................... ФАКТ !

    10:39 14.01.2026

  • 31 МИРО

    7 3 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ РАДЕВ СЕ ИЗЛОЖИ !!!
    КОЙ КАКВОТО МОЖЕ, ТОВА И ПРАВИ !!!

    10:40 14.01.2026

  • 32 Асена вместо в затвора при президента

    11 0 Отговор
    Има ли държава???!

    10:42 14.01.2026

  • 33 МИРО

    11 4 Отговор
    НИКОЙ РАДЕВ НЕ ОБИЧА !!!
    ВСЕКИ СЛАВНО ГО ОТРИЧА !!!

    10:42 14.01.2026

  • 34 МИРО

    10 3 Отговор
    За мен РАДЕВ Е ДОКАЗАЛ СЕ ПРЕДАТЕЛ !!! НИКОЙ ДРУГ НЕ СЕ ИЗЛАГАЛ ТАКА !!!

    10:45 14.01.2026

  • 35 Лютеница

    3 1 Отговор
    Машината на Мадуро се обади: "Никога, ама никога с нито една партия, но винаги с партия Шпек салам! Шпек, Шпек, Шпек, ъъъъмммм Шпек, Шпек, Шпек, много вкусно! Аз идвам с машина на Мадуро от Павликени! Мадуро обича български Шпек салам! Много вкусен Шпек салам!"

    10:49 14.01.2026

  • 36 Еееее ми гладни са

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "пе пе де би ли те":

    Това е от безплатната храна в столовата разни шефове им готвят.Но друго е интересно, защо никога няма снимка как се тъпчат в столовата и какво хапват.Нещо крият в олинклузива.Може би приборите са златни.Трябва да им затворим столовата и да им подарим вендинг машини да ядат вафли.

    Коментиран от #54

    10:50 14.01.2026

  • 37 МИРО

    11 2 Отговор
    РАДЕВ ЗА СВОЕТО ВРЕМЕ НАПРАВИ НАПРАВИ СЛЕДНОТО:
    1. РАЗБИ ДЪРЖАВАТА !!!
    2. РАЗБИ ТОТАЛНО МИСЛЕНЕТО НА ХОРАТА
    3.РАЗНИ ЖИВОТА НА ХОРАТА !!!
    4. ПРЕЗ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НАЙ- МНОГО. БЪЛГАРИ СИ ЗАМИНАХА !!!

    ДА. ИЗЧЕЗВА ТОЗИ МАЛОУМНИК !!!

    Коментиран от #40, #46

    10:50 14.01.2026

  • 38 МИРО

    11 3 Отговор
    РАДЕВ ЗА СВОЕТО ВРЕМЕ НАПРАВИ СЛЕДНОТО:
    1. РАЗБИ ДЪРЖАВАТА !!!
    2. РАЗБИ ТОТАЛНО МИСЛЕНЕТО НА ХОРАТА
    3.РАЗНИ ЖИВОТА НА ХОРАТА !!!
    4. ПРЕЗ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НАЙ- МНОГО. БЪЛГАРИ СИ ЗАМИНАХА !!!

    ДА. ИЗЧЕЗВА ТОЗИ МАЛОУМНИК !!!

    10:51 14.01.2026

  • 39 Кокорчо

    4 0 Отговор
    Аз съм влюбен в Кая Калас. Помолих чичо Румен да и предаде чувствата ми към нея защото съм много стеснителен .

    10:55 14.01.2026

  • 40 Тоя обяви

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "МИРО":

    и въведе "цифровият сертификат" в България, по време на хремата!
    И когато го питаха, защо? Отговора: "Урсула ми нареди...!"
    Абе, кой те е избирал тебе? Тия от пропадналия съюз ли, или българите? Това чуждопоклонничество ни затрива! Не ставаш за нищо!

    11:04 14.01.2026

  • 41 Диктаторът Боко

    4 1 Отговор
    сдава властта след два мижави протеста!

    Глейте какво става , ако демократът Кокорчо вземе властта! Ще трябва да го сваляме с чук и длето.

    Коментиран от #51

    11:11 14.01.2026

  • 42 Лютеница

    3 1 Отговор
    Аууу, Аууу.... с гласуване с машините на Мадуро, туристите ще издоят водата в Бяло Море, Средиземно Море и водата от Атлантическия океан, която се влива в Средиземно Море и накрая и Атлантическия Океан ще пресъхне и Черно Море! Аууу! Ауууу! Аууу Вий Вълка! Жаден за жълтици, да си купи питейна изворна вода от Планите! Идва Трети Потоп! Аууу, Ауууу, Ауууу, жаден вий Вълка - къде е Мома Гергана с Менци от Планината да ми донесе Водичка и Мляко от oвцeтe, дето блeят и кoзите на Бай Вълчо, дето ги избиха с инжекциите? Бай Вълчо, имам гости от Павликени! Сухо, Сухо! Шпек, шпек, в парламента има Шпек салам от Павликени, но за народа няма!

    11:16 14.01.2026

  • 43 Някой

    3 0 Отговор
    От ДСБ нищо не става, ген. Атанас Атанасов, народният представител Йордан Иванов, евро... Радан Кънев, икономиста Георги Ганев ... Кой от кой по-противен. Също и Мартин Димитров не го знам от коя партия е сега, но ми е много противин, 25 години е на политичиска ясла и какво свърши? Нищо не свърши Мартин Димитров.

    ПП и "Да България" най-добре да изхвърлят ДСБ от коалицията. Или Иван Кастов да се връща в ДСБ и да почва яко да върти метлата. След оттегрятето на Костов ДСБ е абсолютна трагедия и гей групичка.

    11:18 14.01.2026

  • 44 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    И всички други ШАРЛАТАНИ

    11:19 14.01.2026

  • 45 Дедо Гошо трактористо

    2 0 Отговор
    Дорде мафията се неокафези, нема оправия.

    11:19 14.01.2026

  • 46 Ми Батко ти какво очакваш от

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "МИРО":

    Шапкар карал самалеД за разходки.Слагат му гориво подържат му го а той върти само геврека.Няма по убаво от държавния самалеД повярвай ми.

    11:20 14.01.2026

  • 47 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ПРИ КОЙТО ПЛАЩА ПОВЕЧЕ...АМА
    ЕДНИТЕ В ЕВРА
    ДРУГИТЕ В КУПЕЙКИ.....
    ТА ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО....
    АПРОПО....БНБ ДА МУ МИСЛИ С МОНЕТИТЕ
    ПОСЛЕ КАК ЩЕ СЕ ОПРАВЯ....

    11:21 14.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И тия ли тум...

    1 1 Отговор
    баци с пенюари ще ни оправят сега?!

    11:22 14.01.2026

  • 50 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Никакви простести няма да има защото никой не плаща.

    11:24 14.01.2026

  • 51 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Диктаторът Боко":

    Боко е актьор, сдаде власта за да се отърве от многото коалиционни партньори. При празен държавен казан, трудно се пълнят 4 партийни купички на 4 лакоми партии. Боко сдаде власта, защото Дебелян се беше наредир първи пдо казана с държавната манджа с мното по-голяма купичка от купичката на Боко.

    Коментиран от #57

    11:26 14.01.2026

  • 52 фен

    2 0 Отговор
    а ди бе шерлатания президенчото ви даде мандата а вие го връщате затова ли лъскахме желтите павета заради вас а вие хаиде марш от тук ходете от където ддоидохте

    11:26 14.01.2026

  • 53 8685

    1 2 Отговор
    Следващите трябва да са "Възраждане", на които Президентът трябва да връчи мандат. Да не се прави на приятно разсеян, ами да отчита реално политическата ситуация.

    Коментиран от #55, #56

    11:26 14.01.2026

  • 54 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Еееее ми гладни са":

    Бг политиците не са гладни, ЛАКОМИ СА/АЛЧТИ СА/. Като римлянин на оргия са, плюскат докаго преядат. Отиват да повърнат за да освободят място и пак се връщат на трапезата да да продължат да плюскат.
    Отнася се за всички партии и за ГЕРБ, и за ДПС, и за ПП,-ДБ и за БСП, и за МЕЧ, и за "умиращите" партии БСП, ИТН и "Величие".

    11:36 14.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "8685":

    От избирателите само силен евро шу т в гъ за на "Възраждане"

    11:43 14.01.2026

  • 57 И като даде властта днес,

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Весело":

    утре няма ли пак да иска коалиционни партньори?
    Или смята, че ще има мнозинство да управлява сам?

    Тая глупава опорка, че Боко бил голям играч и надхитрил всички с оставката, я измислиха от ГЕРБ и вие я повтаряте папагалски!

    Боко още от сега пак мисли сглобка с Радевите партии.

    11:55 14.01.2026

