ПП-ДБ получи и върна втория мандат

Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на втората по численост парламентарна група в 51-ото НС – тази на ПП-ДБ. Прие го съпредседателят на ПГ Надежда Йорданова и веднага след това го върна неизпълнен, следвайки заявките на коалицията от последните дни.
Освен него в делегацията на ПГ бяха председателят на ПП Асен Василев и народният представител Йордан Иванов, съобщи Нова ТВ.
"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини", обяви Йорданова.
Тя изрази безпокойство от "опитите за подмяна на волята на българите". "Опитват се да наложат т.нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочен вотът на българските избиратели. Нека те заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", смята Йорданова.
В понеделник същото сториха от от ГЕРБ-СДС, малко след като получиха първия мандат от държавния глава. Папката остана в ръцете на премиера в оставка Росен Желязков броени минути и той я върна празна.
Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.
Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.
Първият отиде при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Тъй като тя не пожела да опита да излъчи правителство, вторият мандат бе предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента - до една седмица след връчването на втория. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #13, #21
10:12 14.01.2026
2 Дапитам
10:13 14.01.2026
3 хмммм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И като са честни кого ще избираш?
10:13 14.01.2026
4 Народа
Изборите само ще ги върнат в парламента, за да продължат да ви обират
Коментиран от #17, #44
10:14 14.01.2026
5 пе пе де би ли те
Коментиран от #36
10:14 14.01.2026
6 гейлорд кукорчу
10:16 14.01.2026
7 Протеста на ПП-ДБ няма нищо общо с
Разликата е в целите и едни 100 000 човека разлика
На протестите на възраждане ходят 20-25 човека макс
Коментиран от #8, #22
10:17 14.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Протеста на ПП-ДБ няма нищо общо с":Протеста против еврото е обявен още миналата година а този на ПП и ДБ от вчера.
Коментиран от #47
10:19 14.01.2026
9 провинциалист
10:22 14.01.2026
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #24
10:23 14.01.2026
11 Абе тези за
Пълнят си гушите и после по островите!
Те си го казаха и в записа. И интересното е, защо след онзи гаф и признание, кои са и какво правят, ОЩЕ са некакви партии? Къде е националната сигурност на страната?
То и аз мога да кажа: "...Ще стана директор на централната банка! Ще я източа по офшорките и след това напускам завинаги тази страна..."!? И всички знаят, но официалните защитни механизми на страната НЕ работят!!!
10:23 14.01.2026
12 Майора
Коментиран от #18
10:23 14.01.2026
13 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ИЗЧЕЗВАЙТЕ БЕЗСЕЛНИЦИ ФАЛШИВИ ВЪН КОРУМПЕТА ВИЕ ЛИ ЩЕ КАЗВАТЕ ПРОЦЕНТАДЖИИ ПОЗОР СТЕ КОГО ЛЪЖЕТЕ
10:26 14.01.2026
14 Мариола
10:26 14.01.2026
15 Шарлатаните се надяват
Един път докопат ли властта, не можеш да ги мръднеш и с топ!
За разлика от Боко Нежната трепетлика!
10:26 14.01.2026
16 Бай Араб
10:27 14.01.2026
17 Промяна
До коментар #4 от "Народа":ЕЙ Я Е ВРЕМЕ ДА ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ТИ КОГО ЩЕ АРЕСТУВАШ ВЪН ФАКТИ БГ ХАЙДЕ СПАЗВАЙТЕ ВЕЧЕ ЗАКОНИТЕ ТО НЕ БЯХА ЗАПЛАХИ ТО НЕ БЯХА СВИИНЕФЕРМИ ТО НЕ БЯХА ОБИДИ КЛЕВЕТИ ВСЯКАКВИ НА НЯКОЛКО ТУК ЗА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИТЕ НЕ ВАЖАТ ЛИ ФАКТИ БГ
10:28 14.01.2026
18 Бастардо
До коментар #12 от "Майора":Пич,прав си,но нали виждаш матряла как защитава обирджиите?Ами каквото повикало,това дошло.
10:28 14.01.2026
19 Питане
10:28 14.01.2026
20 е..........
10:28 14.01.2026
21 ...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Фурнаджииските лопати не са желани !
10:30 14.01.2026
22 Промяна
До коментар #7 от "Протеста на ПП-ДБ няма нищо общо с":ХАЙДЕ ИЗМАМНИЦИТЕ ЛЪЖАТ ЕДНИ МАЛОУМНИЦИ ДА СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ А ТЕ СИ ПЪЛНЯТ СМЕТКИТЕ С ЛЕСНИ ПАРИ ХАХАХАХАЙДЕ ВЪН БЪЛГАРИЯ НЕ Е ДАВИСИМА ОТ ЕДНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ ПЛОЩАДИТЕ ВЪРВЕТЕ ДА РАБОТИТЕ
10:30 14.01.2026
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗА ТОВА ЛИ ВИ ПЛАЩАМЕ ПО 20 000 ЛВ????
10:30 14.01.2026
24 Бай Араб
До коментар #10 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Ами нали го излъгаха,че ще го правят МВР министър и сега е сърдит . И от пачките нищо не му дадоха, Рашков прибира всичко.
10:31 14.01.2026
25 АСЕН НЕ Е АМБРИАЖ
10:33 14.01.2026
26 Лютеница
10:34 14.01.2026
27 Промяна
10:34 14.01.2026
28 Курдо Коленков
10:35 14.01.2026
29 МИРО
МАКАР, ЧЕ КЛЕТВА ТОЙ ПОЛОЖИ !!!
10:38 14.01.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
10:39 14.01.2026
31 МИРО
КОЙ КАКВОТО МОЖЕ, ТОВА И ПРАВИ !!!
10:40 14.01.2026
32 Асена вместо в затвора при президента
10:42 14.01.2026
33 МИРО
ВСЕКИ СЛАВНО ГО ОТРИЧА !!!
10:42 14.01.2026
34 МИРО
10:45 14.01.2026
35 Лютеница
10:49 14.01.2026
36 Еееее ми гладни са
До коментар #5 от "пе пе де би ли те":Това е от безплатната храна в столовата разни шефове им готвят.Но друго е интересно, защо никога няма снимка как се тъпчат в столовата и какво хапват.Нещо крият в олинклузива.Може би приборите са златни.Трябва да им затворим столовата и да им подарим вендинг машини да ядат вафли.
Коментиран от #54
10:50 14.01.2026
37 МИРО
1. РАЗБИ ДЪРЖАВАТА !!!
2. РАЗБИ ТОТАЛНО МИСЛЕНЕТО НА ХОРАТА
3.РАЗНИ ЖИВОТА НА ХОРАТА !!!
4. ПРЕЗ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НАЙ- МНОГО. БЪЛГАРИ СИ ЗАМИНАХА !!!
ДА. ИЗЧЕЗВА ТОЗИ МАЛОУМНИК !!!
Коментиран от #40, #46
10:50 14.01.2026
38 МИРО
1. РАЗБИ ДЪРЖАВАТА !!!
2. РАЗБИ ТОТАЛНО МИСЛЕНЕТО НА ХОРАТА
3.РАЗНИ ЖИВОТА НА ХОРАТА !!!
4. ПРЕЗ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НАЙ- МНОГО. БЪЛГАРИ СИ ЗАМИНАХА !!!
ДА. ИЗЧЕЗВА ТОЗИ МАЛОУМНИК !!!
10:51 14.01.2026
39 Кокорчо
10:55 14.01.2026
40 Тоя обяви
До коментар #37 от "МИРО":и въведе "цифровият сертификат" в България, по време на хремата!
И когато го питаха, защо? Отговора: "Урсула ми нареди...!"
Абе, кой те е избирал тебе? Тия от пропадналия съюз ли, или българите? Това чуждопоклонничество ни затрива! Не ставаш за нищо!
11:04 14.01.2026
41 Диктаторът Боко
Глейте какво става , ако демократът Кокорчо вземе властта! Ще трябва да го сваляме с чук и длето.
Коментиран от #51
11:11 14.01.2026
42 Лютеница
11:16 14.01.2026
43 Някой
ПП и "Да България" най-добре да изхвърлят ДСБ от коалицията. Или Иван Кастов да се връща в ДСБ и да почва яко да върти метлата. След оттегрятето на Костов ДСБ е абсолютна трагедия и гей групичка.
11:18 14.01.2026
44 Анонимен
До коментар #4 от "Народа":И всички други ШАРЛАТАНИ
11:19 14.01.2026
45 Дедо Гошо трактористо
11:19 14.01.2026
46 Ми Батко ти какво очакваш от
До коментар #37 от "МИРО":Шапкар карал самалеД за разходки.Слагат му гориво подържат му го а той върти само геврека.Няма по убаво от държавния самалеД повярвай ми.
11:20 14.01.2026
47 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #8 от "Последния Софиянец":ПРИ КОЙТО ПЛАЩА ПОВЕЧЕ...АМА
ЕДНИТЕ В ЕВРА
ДРУГИТЕ В КУПЕЙКИ.....
ТА ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО....
АПРОПО....БНБ ДА МУ МИСЛИ С МОНЕТИТЕ
ПОСЛЕ КАК ЩЕ СЕ ОПРАВЯ....
11:21 14.01.2026
49 И тия ли тум...
11:22 14.01.2026
50 Бай Араб
11:24 14.01.2026
51 Весело
До коментар #41 от "Диктаторът Боко":Боко е актьор, сдаде власта за да се отърве от многото коалиционни партньори. При празен държавен казан, трудно се пълнят 4 партийни купички на 4 лакоми партии. Боко сдаде власта, защото Дебелян се беше наредир първи пдо казана с държавната манджа с мното по-голяма купичка от купичката на Боко.
Коментиран от #57
11:26 14.01.2026
52 фен
11:26 14.01.2026
53 8685
Коментиран от #55, #56
11:26 14.01.2026
54 Някой
До коментар #36 от "Еееее ми гладни са":Бг политиците не са гладни, ЛАКОМИ СА/АЛЧТИ СА/. Като римлянин на оргия са, плюскат докаго преядат. Отиват да повърнат за да освободят място и пак се връщат на трапезата да да продължат да плюскат.
Отнася се за всички партии и за ГЕРБ, и за ДПС, и за ПП,-ДБ и за БСП, и за МЕЧ, и за "умиращите" партии БСП, ИТН и "Величие".
11:36 14.01.2026
56 Весело
До коментар #53 от "8685":От избирателите само силен евро шу т в гъ за на "Възраждане"
11:43 14.01.2026
57 И като даде властта днес,
До коментар #51 от "Весело":утре няма ли пак да иска коалиционни партньори?
Или смята, че ще има мнозинство да управлява сам?
Тая глупава опорка, че Боко бил голям играч и надхитрил всички с оставката, я измислиха от ГЕРБ и вие я повтаряте папагалски!
Боко още от сега пак мисли сглобка с Радевите партии.
11:55 14.01.2026