ПП-ДБ получи и върна втория мандат

Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на втората по численост парламентарна група в 51-ото НС – тази на ПП-ДБ. Прие го съпредседателят на ПГ Надежда Йорданова и веднага след това го върна неизпълнен, следвайки заявките на коалицията от последните дни.

Освен него в делегацията на ПГ бяха председателят на ПП Асен Василев и народният представител Йордан Иванов, съобщи Нова ТВ.

"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини", обяви Йорданова.

Тя изрази безпокойство от "опитите за подмяна на волята на българите". "Опитват се да наложат т.нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочен вотът на българските избиратели. Нека те заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", смята Йорданова.

В понеделник същото сториха от от ГЕРБ-СДС, малко след като получиха първия мандат от държавния глава. Папката остана в ръцете на премиера в оставка Росен Желязков броени минути и той я върна празна.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.

Първият отиде при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Тъй като тя не пожела да опита да излъчи правителство, вторият мандат бе предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента - до една седмица след връчването на втория. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.