Депутатите приеха закона на Манолова за контрол на цените “Антиспекула”

“Най-накрая накарахме депутатите да приемат закона на Изправи се.БГ за контрол на цените - с почти пълно мнозинство на първо четене!” Това коментира председателят на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в своя фейсбук позиция.
Законът относно мерки за контрол на цените, по-известен като Закон “Антиспекула”, предвижда мерки за контрол на цените в най-важните за потребителите сектори: основни хранителни продукти и стоки и услуги от първа необходимост, определени с решение на Министерския съвет; такси и комисионите на банките; горивата; услугите на мобилните оператори; лекарствата без лекарско предписание; други стоки и услуги, определени с решение на Министерския съвет.
От пресцентъра на "Изправи се.БГ" посочват, че мерките за контрол на цените, които законопроектът предвижда, са взаимствани от европейските държави и включват:
определяне на максимални цени при търговия на дребно;
определяне на пределни надценки;
връщане на максималните цени до определено ниво;
задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените;
задължително обявяване на цена, която е била валидна в предходен период;
забрана за увеличаване размера на такси и въвеждане на нови такси;
други мерки, определени от съответния орган за основните стоки и услуги, предмет на закона.
Манолова посочи, че приемането на Закона “Антиспекула”, макар и тежко закъсняло, ще спре ръста на цените.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #12, #15, #19, #24, #28
15:31 14.01.2026
2 Данко Харсъзина
15:32 14.01.2026
3 Каменов
15:33 14.01.2026
4 въпросче
15:33 14.01.2026
5 славуцана
15:38 14.01.2026
6 Ох-х....Мая
15:38 14.01.2026
7 Какъв
15:47 14.01.2026
8 Защо чак сега
15:50 14.01.2026
9 А за мобилните оператори
15:51 14.01.2026
10 Красимир Петров
Коментиран от #53
15:56 14.01.2026
11 Тираджия
Коментиран от #14
15:58 14.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Караджата
16:01 14.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Направо марксизъм
16:05 14.01.2026
16 ЧИЧО
16:08 14.01.2026
17 закона приключва пазарната иковомика
16:11 14.01.2026
18 Някой
Очаквам лошо качество
16:11 14.01.2026
19 Дочоолу
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Това е държавна регулаторна мярка срещу спекулата, а комунизмът е ционистка партийна доктрина. Данкооо, Данко, сер.семин си беше и сер.семин си остана!
Коментиран от #32
16:12 14.01.2026
20 Весело
Коментиран от #48
16:13 14.01.2026
21 Манолова
Коментиран от #22
16:14 14.01.2026
22 Много
До коментар #21 от "Манолова":....лесно, дай документа за внос и цена за платени такси. Там пише 3лв кг краставици, а ти продаваш на 7-8 лв кг. Ето как стават нещата, а ако излъжеш за по ниска цена на вноса за да платиш по малко акиз тия от Турция например си слагаш автогол и ще трябва за жълти стотинки да продваш или глоби. За всички стоки има документ цена покупка, само да решат...ще ревеш
Коментиран от #23, #30
16:22 14.01.2026
23 Дон Тони
До коментар #22 от "Много":Тук говорят за замразяване на цени!
16:25 14.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Търновец
16:26 14.01.2026
26 ООрана държава
16:26 14.01.2026
27 Мунчо
16:27 14.01.2026
28 Тракиец 🇺🇦
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ти си ТОТАЛЕН О...Л...И...Г..О..Ф..Р..Е...Н
Коментиран от #33
16:27 14.01.2026
29 Тракиец 🇺🇦
16:28 14.01.2026
30 Не всеки
До коментар #22 от "Много":Може да продава директно от Турция например! Всичко си минава по веригата! Плюс това някой стоки има много брак!
16:28 14.01.2026
31 Само да питам
16:35 14.01.2026
32 Данко Харсъзина
До коментар #19 от "Дочоолу":Аз съм живял при комунизма и при държавно регулирани цени. Учил съм научен комунизъм в средното училище и в МЕИто. Държал съм държавен изпит по Научен комунизъм. Държал съм и кандидат студентски изпит по комунизъм, наред с математиката. За разлика от вас с жълтото около устата, ком6низма години наред съм го учил на теория и съм го изпитал на гърбината си. Това, което са приели днес депутатите е комунизъм от най-чист вид. Нищо добро не ви чака. Аз съм свикнал. Половината ми живот мина при комунизма.
16:36 14.01.2026
33 Данко Харсъзина
До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":Благодаря. И аз те обичам. Много си мил. Комунистите всички сте такива. Сега поне не можете да разстрелвате без съд и присъда.
16:38 14.01.2026
34 Данко Харсъзина
16:43 14.01.2026
35 Българска работа
А между двете четения какви поправки ще се нанижат...
Много капи ще останат без глави.
16:46 14.01.2026
36 Уса
Коментиран от #45
16:49 14.01.2026
37 контрол на цените
Коментиран от #41
16:50 14.01.2026
38 Административно
16:53 14.01.2026
39 Коста
16:54 14.01.2026
40 просто
16:54 14.01.2026
41 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "контрол на цените":Имаше "Комитет по цените".
Коментиран от #44
16:55 14.01.2026
42 Колко %
16:56 14.01.2026
43 Някой
16:57 14.01.2026
44 По указ 56
До коментар #41 от "Данко Харсъзина":Някой очределял ли ти е цени ? А?
Коментиран от #52
16:58 14.01.2026
45 Данко Харсъзина
До коментар #36 от "Уса":Ако си внасял осигуровки получаваш 1700 евро пенсия и имаш 2ра и 3та пенсия. И в Европа е така. Ако си се осигурявал получаваш, ако не си не получаваш.
Коментиран от #47, #51
16:59 14.01.2026
46 С имототе това
16:59 14.01.2026
47 Не е вярно
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":Не лъжи!
17:01 14.01.2026
48 Бабички или неможачи?
До коментар #20 от "Весело":Тц, няма, защото младото е пълен инфалитет. Само да погледнем бозата с Конституцията, и тези баби са обречени - ще се пенсионират при умиране...
17:01 14.01.2026
49 Вчера за първи път в живота си
17:02 14.01.2026
50 Комунизма победи другари
17:04 14.01.2026
51 Кво си внсял бре
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":Ти възраста и стажа никога не можеш вече постигна
17:06 14.01.2026
52 Данко Харсъзина
До коментар #44 от "По указ 56":Указ 56 започна да действа през лятото на 1989г. когато комунизма вече бе дал фира. И просъществува много кратко време, защото беше приет Търговския закон, който отмени указа.
17:06 14.01.2026
53 Сам си си виновен
До коментар #10 от "Красимир Петров":Ако ги беше изтеглил от банкомата щеше да платиш 10 цента.
17:09 14.01.2026
54 Глупостите
17:10 14.01.2026