Депутатите приеха закона на Манолова за контрол на цените “Антиспекула”

“Най-накрая накарахме депутатите да приемат закона на Изправи се.БГ за контрол на цените - с почти пълно мнозинство на първо четене!” Това коментира председателят на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в своя фейсбук позиция.

Законът относно мерки за контрол на цените, по-известен като Закон “Антиспекула”, предвижда мерки за контрол на цените в най-важните за потребителите сектори: основни хранителни продукти и стоки и услуги от първа необходимост, определени с решение на Министерския съвет; такси и комисионите на банките; горивата; услугите на мобилните оператори; лекарствата без лекарско предписание; други стоки и услуги, определени с решение на Министерския съвет.

От пресцентъра на "Изправи се.БГ" посочват, че мерките за контрол на цените, които законопроектът предвижда, са взаимствани от европейските държави и включват:

определяне на максимални цени при търговия на дребно;

определяне на пределни надценки;

връщане на максималните цени до определено ниво;

задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените;

задължително обявяване на цена, която е била валидна в предходен период;

забрана за увеличаване размера на такси и въвеждане на нови такси;

други мерки, определени от съответния орган за основните стоки и услуги, предмет на закона.

Манолова посочи, че приемането на Закона “Антиспекула”, макар и тежко закъсняло, ще спре ръста на цените.