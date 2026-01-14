Новини
Депутатите приеха закона на Манолова за контрол на цените “Антиспекула”

14 Януари, 2026 15:26 1 882 54

От пресцентъра на "Изправи се.БГ" посочват, че мерките за контрол на цените, които законопроектът предвижда, са взаимствани от европейските държави

Депутатите приеха закона на Манолова за контрол на цените “Антиспекула” - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Най-накрая накарахме депутатите да приемат закона на Изправи се.БГ за контрол на цените - с почти пълно мнозинство на първо четене!” Това коментира председателят на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в своя фейсбук позиция.

Законът относно мерки за контрол на цените, по-известен като Закон “Антиспекула”, предвижда мерки за контрол на цените в най-важните за потребителите сектори: основни хранителни продукти и стоки и услуги от първа необходимост, определени с решение на Министерския съвет; такси и комисионите на банките; горивата; услугите на мобилните оператори; лекарствата без лекарско предписание; други стоки и услуги, определени с решение на Министерския съвет.

От пресцентъра на "Изправи се.БГ" посочват, че мерките за контрол на цените, които законопроектът предвижда, са взаимствани от европейските държави и включват:

определяне на максимални цени при търговия на дребно;

определяне на пределни надценки;

връщане на максималните цени до определено ниво;

задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените;

задължително обявяване на цена, която е била валидна в предходен период;

забрана за увеличаване размера на такси и въвеждане на нови такси;

други мерки, определени от съответния орган за основните стоки и услуги, предмет на закона.

Манолова посочи, че приемането на Закона “Антиспекула”, макар и тежко закъсняло, ще спре ръста на цените.


  • 1 Данко Харсъзина

    11 29 Отговор
    Това е комунизъм, чиста проба.

    Коментиран от #12, #15, #19, #24, #28

    15:31 14.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    11 15 Отговор
    Не само, че няма да спре ръста на цените, но ще ги повиши драстично.

    15:32 14.01.2026

  • 3 Каменов

    7 2 Отговор
    Трябва и на второ четене !

    15:33 14.01.2026

  • 4 въпросче

    9 2 Отговор
    Изкриви се.БГ" -взети от европейските държави,ама защо не се вземат цифрите на тези държави за заплати и пенсии,а в България е пълна беднотия?!

    15:33 14.01.2026

  • 5 славуцана

    3 2 Отговор
    обичам джаба ефенди

    15:38 14.01.2026

  • 6 Ох-х....Мая

    2 5 Отговор
    Така съм го н@топорчил

    15:38 14.01.2026

  • 7 Какъв

    13 2 Отговор
    ...комунизъм, муш мул. Германия има регулатор на надценките, та ние ли сме по вярващи от папата. Това нормално ли е, търговеца да взима сиренето на 10-12 лв кг и у магазините да е 25-35 лв кг. Получава оператора инетрнет на 3-5 лв 100кб и ти го препродава на 12-15 лв кб. Слагат се тавани нс надценките за различни услуги и стоки от 30 до 70% и ги ела че ми трябваш. Ако ресторанта ти е 3 категория, кой ти дава право да продаваш ракия, узо на 7-9 лв 100гр...като литъра е 15-20 лв. Шопска салата 15 лв, а прдуктите сз ти 3-4 лв за салата...

    15:47 14.01.2026

  • 8 Защо чак сега

    14 0 Отговор
    Това трябваше да стане още през 2019г . Особенно за таксите на банките

    15:50 14.01.2026

  • 9 А за мобилните оператори

    8 0 Отговор
    Питам аз

    15:51 14.01.2026

  • 10 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Ще ви дам пресен пример от вчера.В ДСК -тегля от собствената си сметка 2483 Евро и ми взеха 39 Евро такса

    Коментиран от #53

    15:56 14.01.2026

  • 11 Тираджия

    3 2 Отговор
    Дано този закон обхване и маги стралка.ките

    Коментиран от #14

    15:58 14.01.2026

  • 13 Караджата

    2 7 Отговор
    Наближат ли избори се започва с популистките безумия

    16:01 14.01.2026

  • 15 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Направо марксизъм

    16:05 14.01.2026

  • 16 ЧИЧО

    8 0 Отговор
    В БГ Закони има, но имали кой даги спазва!За едни важат ,за едни не важат!

    16:08 14.01.2026

  • 17 закона приключва пазарната иковомика

    1 7 Отговор
    Чудесни рерпресии за еврозонци.Доволен съм от закона.

    16:11 14.01.2026

  • 18 Някой

    3 8 Отговор
    Като знам какъв е умствения капацигет на Манолова. И каго знам какъв избирателен кодекс беше сътворила тази па. т ка. Нищо хубаво не очаквам да се случи. Очаквам поредната катастрофа, поредния ремант на ремонта, на закона, на тротоара, на площада, на магистралата...
    Очаквам лошо качество

    16:11 14.01.2026

  • 19 Дочоолу

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Това е държавна регулаторна мярка срещу спекулата, а комунизмът е ционистка партийна доктрина. Данкооо, Данко, сер.семин си беше и сер.семин си остана!

    Коментиран от #32

    16:12 14.01.2026

  • 20 Весело

    2 5 Отговор
    Тизи червени бабички Мая Манолова, Татяна Дончева, Нинона ... няма ли да се пенсионират вече.

    Коментиран от #48

    16:13 14.01.2026

  • 21 Манолова

    1 6 Отговор
    Да обясни как ще контролира цените на зеленчуците, защото в момента те са внос и се диктуват от вносителите съответната страна! При вдигане на горива, ток и други разходи с производство, заплатите на работници и т.н.т как смятате да постигнете това! Вие нямате елементарна представа какво се случва от производител до краен потребител! По самата верига има толкова търговци че ви е бедна фантазията! Това са производител, преработвател, търговец на едро(склад), дистрибутор( разнос) и магазин! Всеки си слага процента и накрая ощетени първия и последния куповача!

    Коментиран от #22

    16:14 14.01.2026

  • 22 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Манолова":

    ....лесно, дай документа за внос и цена за платени такси. Там пише 3лв кг краставици, а ти продаваш на 7-8 лв кг. Ето как стават нещата, а ако излъжеш за по ниска цена на вноса за да платиш по малко акиз тия от Турция например си слагаш автогол и ще трябва за жълти стотинки да продваш или глоби. За всички стоки има документ цена покупка, само да решат...ще ревеш

    Коментиран от #23, #30

    16:22 14.01.2026

  • 23 Дон Тони

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много":

    Тук говорят за замразяване на цени!

    16:25 14.01.2026

  • 25 Търновец

    2 0 Отговор
    Това е предизборен закон с цел печелене на гласове - трябва закон срещу необоснованите правилегии на Украинските мигранти, закон за национализация на рафинерията в Бургас, парламентарни разследване за четирите блока в Козлодуй, нова прогресивна система на данъчно облагане и 60% данък на богатите. А сега при един процент ръст на производителността т.н профсъюзи дигат заплати с около 15% включително минималната и работодателите търговци съответно вдигат цените на стоки и услуги. Ние произвеждаме все по малко и твърде много хора само духат въздух

    16:26 14.01.2026

  • 26 ООрана държава

    1 0 Отговор
    За това значи цените на горивата започнаха да скачат днес

    16:26 14.01.2026

  • 27 Мунчо

    2 4 Отговор
    Най-прекият път към дефицит, спекула, мизерия и Жан Виденова зима. Тишината в главата, ражда Франкенщайни.

    16:27 14.01.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ти си ТОТАЛЕН О...Л...И...Г..О..Ф..Р..Е...Н

    Коментиран от #33

    16:27 14.01.2026

  • 29 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    Жените вече се увеличиха с 300-500 процента но те сега щели да правят закон антиспекула ... позор

    16:28 14.01.2026

  • 30 Не всеки

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много":

    Може да продава директно от Турция например! Всичко си минава по веригата! Плюс това някой стоки има много брак!

    16:28 14.01.2026

  • 31 Само да питам

    0 2 Отговор
    От кои европейски държави го е видяла това? Беларус и Русия ли?

    16:35 14.01.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Дочоолу":

    Аз съм живял при комунизма и при държавно регулирани цени. Учил съм научен комунизъм в средното училище и в МЕИто. Държал съм държавен изпит по Научен комунизъм. Държал съм и кандидат студентски изпит по комунизъм, наред с математиката. За разлика от вас с жълтото около устата, ком6низма години наред съм го учил на теория и съм го изпитал на гърбината си. Това, което са приели днес депутатите е комунизъм от най-чист вид. Нищо добро не ви чака. Аз съм свикнал. Половината ми живот мина при комунизма.

    16:36 14.01.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":

    Благодаря. И аз те обичам. Много си мил. Комунистите всички сте такива. Сега поне не можете да разстрелвате без съд и присъда.

    16:38 14.01.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Това е закон "Мадуро". Ще гласуваме със машини "мадуровки". Бай Дончо да ораща хеликоптерите и Делта Форс. Друго спасение няма.

    16:43 14.01.2026

  • 35 Българска работа

    0 0 Отговор
    Голяма работа. Закон - за коне, пожелателен или прилаган по избор...
    А между двете четения какви поправки ще се нанижат...
    Много капи ще останат без глави.

    16:46 14.01.2026

  • 36 Уса

    1 0 Отговор
    А закона за изравняване на пенсиите и зсплатите с европейските,кога?Тое ясно,че от тук нстатък цените ще вървят с европейските дори и нищо да не правите

    Коментиран от #45

    16:49 14.01.2026

  • 37 контрол на цените

    1 1 Отговор
    По времето на социализма имаше ли?

    Коментиран от #41

    16:50 14.01.2026

  • 38 Административно

    1 0 Отговор
    Регулирани цени би трябвало да има първо за това което държавните фирми и учериждения произвеждат нали? Но гледам че един заверен препис от поземлена комисия е станал 300 лева ....за скиците е в пъти увеличението

    16:53 14.01.2026

  • 39 Коста

    0 1 Отговор
    Приеха ли макс 1000 евро на кв м цена на жилище?

    16:54 14.01.2026

  • 40 просто

    0 1 Отговор
    залагане на мина за следващото правителство,което да поеме народната любов,когато цените пак скочат нагоре.Напролет като вецовете на "нашите хора "източат водата,лятото ще цокате ....А докато това се случва ,може и да мрете по бутафорните пътища на свинчо и бочко.И накрая агент буда на бял кон ще се появи да спаси положението.

    16:54 14.01.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "контрол на цените":

    Имаше "Комитет по цените".

    Коментиран от #44

    16:55 14.01.2026

  • 42 Колко %

    2 0 Отговор
    Поскъпнаха документите за самоличност ?

    16:56 14.01.2026

  • 43 Някой

    1 0 Отговор
    държавен орган да разследва картели,надценки?В нормалните държави така се прави, тук по комунистически ще си играем по схеми които никога не проработиха никъде в целия свят.

    16:57 14.01.2026

  • 44 По указ 56

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Данко Харсъзина":

    Някой очределял ли ти е цени ? А?

    Коментиран от #52

    16:58 14.01.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Уса":

    Ако си внасял осигуровки получаваш 1700 евро пенсия и имаш 2ра и 3та пенсия. И в Европа е така. Ако си се осигурявал получаваш, ако не си не получаваш.

    Коментиран от #47, #51

    16:59 14.01.2026

  • 46 С имототе това

    0 0 Отговор
    определяне на пределни надценки и връщане на максималните цени до определено ниво към коя дата ще бъде?

    16:59 14.01.2026

  • 47 Не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    Не лъжи!

    17:01 14.01.2026

  • 48 Бабички или неможачи?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Весело":

    Тц, няма, защото младото е пълен инфалитет. Само да погледнем бозата с Конституцията, и тези баби са обречени - ще се пенсионират при умиране...

    17:01 14.01.2026

  • 49 Вчера за първи път в живота си

    0 0 Отговор
    В Билата видях да се продават кокоши яйца размер "s"

    17:02 14.01.2026

  • 50 Комунизма победи другари

    1 0 Отговор
    Ще се определят максимални цени при търговия на дребно;

    17:04 14.01.2026

  • 51 Кво си внсял бре

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    Ти възраста и стажа никога не можеш вече постигна

    17:06 14.01.2026

  • 52 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "По указ 56":

    Указ 56 започна да действа през лятото на 1989г. когато комунизма вече бе дал фира. И просъществува много кратко време, защото беше приет Търговския закон, който отмени указа.

    17:06 14.01.2026

  • 53 Сам си си виновен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Красимир Петров":

    Ако ги беше изтеглил от банкомата щеше да платиш 10 цента.

    17:09 14.01.2026

  • 54 Глупостите

    1 0 Отговор
    на една слива

    17:10 14.01.2026

