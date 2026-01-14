Тежка катастрофа блокира Околовръстното шосе на София

Тежка катастрофа на Околовръстното шосе на София. По първоначални данни в пътния инцидент са участвали три автомобила и цистерна.

Към момента няма информация за жертви или пострадали, но се съобщава за сериозни материални щети по превозните средства.

При удара една от колите се е завъртяла перпендикулярно на пътното платно, което е предизвикало огромно задръстване в района.

Инцидентът е станал малко преди кръговото кръстовище за столичния квартал "Драгалевци", но колоната от чакащи автомобили се е проточила чак от "Младост" 4 в посока "Бояна", съобщава БНР.

На мястото на произшествието има пожарен автомобил, но засега няма полицейска патрулка, която да регулира натовареното движение.