Тежка катастрофа блокира Околовръстното шосе на София

Тежка катастрофа блокира Околовръстното шосе на София

14 Януари, 2026 21:21

При удара една от колите се е завъртяла перпендикулярно на пътното платно, което е предизвикало огромно задръстване в района

Тежка катастрофа на Околовръстното шосе на София. По първоначални данни в пътния инцидент са участвали три автомобила и цистерна.

Към момента няма информация за жертви или пострадали, но се съобщава за сериозни материални щети по превозните средства.

При удара една от колите се е завъртяла перпендикулярно на пътното платно, което е предизвикало огромно задръстване в района.

Инцидентът е станал малко преди кръговото кръстовище за столичния квартал "Драгалевци", но колоната от чакащи автомобили се е проточила чак от "Младост" 4 в посока "Бояна", съобщава БНР.

На мястото на произшествието има пожарен автомобил, но засега няма полицейска патрулка, която да регулира натовареното движение.


  • 1 Видими резултати

    8 1 Отговор
    От по-строгите и засилени мерки...

    Коментиран от #3

    21:25 14.01.2026

  • 2 Любопитен

    5 1 Отговор
    Марче, някой "травамай" участвал ли е в произшествието?

    21:29 14.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Видими резултати":

    Тея с абонаментните карти към КАТ пак вършеят.

    21:30 14.01.2026

  • 4 Софийски селянин,от Драгалевци

    2 0 Отговор
    Ами там карат като луди откачени...

    21:48 14.01.2026

