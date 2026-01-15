Румен Христов: Правителството си свърши работата добре, искаме честни избори

"Вотът на всеки български гражданин трябва да бъде отразен, както е бил подаден. Мисля, че има добронамереност от всички, да търсим пътя за осигуряване на честни избори", това каза в ефира на БНТ Румен Христов, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.,
През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи", заяви Христов.
Правителството си свърши добре работата, но демонстрира самоувереност, която не се хареса на гражданите, коментира Христов в отговор на въпрос за загубеното доверие на избирателите.
"Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме", заяви той.
Не коментира дали оставката на правителството е била планирана.
"Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея", каза Христов.
Коментиран от #10
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
1. Гласуват само грамотни❗
/ по закон образованието е задължително/
2. Пълно пренареждане по преференции❗
/да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
/ да управляваш камион с картофи-
редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
/сега няма начин избран да бъде отзован,
дори да напусне партията и да не ходи на работа/
5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
/сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
.......
Не на последно място- НОВ брой депутати-
в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗
Коментиран от #13
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Този на снимката цял живот е бил на държавната софра. Храни се с народни пари и кражбички в допълнение.
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз като председател на избирателна комисия мога да пиша в протокола каквото си искам и никой няма право да ми търси сметка.
Ми то има отрепки
До коментар #14 от "ПРИ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ....":Които вкарват хитреци.
10:05 15.01.2026
10:05 15.01.2026
Ми то има отрепки които вкарват хитреци
