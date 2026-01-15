Румен Христов: Правителството си свърши работата добре, искаме честни избори

Новини
15 Януари, 2026 09:46

През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Вотът на всеки български гражданин трябва да бъде отразен, както е бил подаден. Мисля, че има добронамереност от всички, да търсим пътя за осигуряване на честни избори", това каза в ефира на БНТ Румен Христов, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.,

През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи", заяви Христов.

Правителството си свърши добре работата, но демонстрира самоувереност, която не се хареса на гражданите, коментира Христов в отговор на въпрос за загубеното доверие на избирателите.

"Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме", заяви той.

Не коментира дали оставката на правителството е била планирана.

"Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея", каза Христов.


  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Изходът е гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #10

    09:47 15.01.2026

  • 2 Добре

    8 0 Отговор
    за престъпните шайки !

    09:48 15.01.2026

  • 3 Попето

    19 0 Отговор
    Безлична, безполезна мижи... турка, но все на богата хранилка.

    09:48 15.01.2026

  • 4 дядото

    11 0 Отговор
    ама много честни,като на предните избори. пфу,всички сте за затвора

    09:49 15.01.2026

  • 5 Тома

    14 0 Отговор
    Единственият останал член на умрялото сдс е румбата

    09:51 15.01.2026

  • 6 шишарка нашишкана

    5 1 Отговор
    Кривителството си извърши работата дубрийе, искаме свестни избори

    09:51 15.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    тоА има ли избиратели поне за каре белот❓

    09:54 15.01.2026

  • 8 висока лампа

    4 0 Отговор
    здраво въже

    09:55 15.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Честно избори, ама и честни избраници

    1. Гласуват само грамотни❗
    / по закон образованието е задължително/
    2. Пълно пренареждане по преференции❗
    /да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
    3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
    / да управляваш камион с картофи-
    редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
    4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
    /сега няма начин избран да бъде отзован,
    дори да напусне партията и да не ходи на работа/
    5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
    /сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
    .......
    Не на последно място- НОВ брой депутати-
    в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
    а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗

    Коментиран от #13

    09:55 15.01.2026

  • 10 Ще те допълня

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този на снимката цял живот е бил на държавната софра. Храни се с народни пари и кражбички в допълнение.

    09:55 15.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз като председател на избирателна комисия мога да пиша в протокола каквото си искам и никой няма право да ми търси сметка.

    09:58 15.01.2026

  • 14 ПРИ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ....

    4 0 Отговор
    ......ТИ КАКВО МЯСТО ИМАШ ТАМ..........?

    Коментиран от #16

    10:01 15.01.2026

  • 15 Чумата

    5 0 Отговор
    Така им викаха деветдесетте години.Те направиха най големите злини и изгониха милиони хора но това го направиха и ГЕРБ и ДПС в последните години. Гонят се хора. ....

    10:02 15.01.2026

  • 16 Ми то има отрепки

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПРИ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ....":

    Които вкарват хитреци.
    Трябва да се въведе образователен ценз поне за гласуване.. Макар че трябва и имуществен ценз. Но това няма да стане поне не сега.

    10:05 15.01.2026

  • 17 От лизане

    1 0 Отговор
    Езика му стана кат шкурка.

    10:06 15.01.2026

  • 19 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Румен Айдука и честни избори ? Ако те са честни ти и твоята жалка и крадлива партиика никога няма да влезете в Парламента Бе крадецо.

    10:16 15.01.2026

  • 20 Ми то има отрепки които вкарват хитреци

    3 0 Отговор
    В парламента. Трябва лустрация за политици от провалени партии.

    10:21 15.01.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Тая нищоправеща и слугинска патерица като какъв се обажда?!

    10:23 15.01.2026

  • 22 Трябва всеки който смята да гласува

    4 0 Отговор
    Да се регистрира че ще гласува и да не е възможно да се дописват лица в списъка.

    10:23 15.01.2026

  • 23 обаче разни екземпляри събрали лични

    1 1 Отговор
    Данни и дописват в списъка хора от кол и въже дето ги няма дори в страната или дори не са живи но после им прибавят гласа и край. ГЕРБ първи ДПС втори те така е в България.

    10:27 15.01.2026

  • 24 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Много поздрави от ПРАХОВЕЦА ГЪРНЕТО И ВЪЛКА..А И ДОМУЗА КОИТО ЧОПНАХА МИЛИОНИ ЛЕВА ТИЯ ГД И СА МИЛИОНЕРИ А СОФИЯ Е НАЙ МРЪСНАТА СТОЛИЦА В ЕВРОПА....

    10:33 15.01.2026

  • 25 Дориана

    3 0 Отговор
    Това от устата на патерицата на Борисов и Пеевски звучи нагло и цинично , защото точно те години наред опорочаваха изборите чрез кражби на гласове и фалшифициране.Половината от депутатите на Борисов и Пеевски са влезли в Парламента по нечестен начин

    10:35 15.01.2026

  • 27 Добре

    1 0 Отговор
    като напълни ББургаско с индийци.

    10:40 15.01.2026

  • 28 Станкето

    0 0 Отговор
    Направи се, че те викат.

    10:41 15.01.2026

  • 30 Браво на ФАНДЪКОВА

    1 1 Отговор
    Аз предлагам да изнасяме за Азия плъхове от боклуците в София хем ще се изчистим хем и Некоя стинка опссс центове... хахаха

    10:43 15.01.2026

  • 32 Пачок

    2 0 Отговор
    Свърши си работата, загуби време на държавата да сътворяват глупости. Къде ви е бюджета, неможачи???

    10:48 15.01.2026

  • 33 !!!

    1 0 Отговор
    Бългаир, "коалиционният партньор" на на Боко тиквата, когото са изтипосали на снимката, на едни президентски избори "спечели" позорните" 2%! С наглостта и безочието си като нищо ще докара и ГЕРБерасткия си коалиционен партньор на следващите избори до същите проценти, дай Боже! Ами, с какъвто се събереш, такъв ставаш, нали?

    10:48 15.01.2026

  • 34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Тоя смешко от фалиралата партия СДС...

    10:49 15.01.2026

  • 35 Ашколсун

    0 0 Отговор
    АГРОНОМА излезе баш тарикат.Продаде една регистрация,която вече нищо не струваше и си изкара животецът на та..к.Пак ще води листа.

    10:51 15.01.2026

