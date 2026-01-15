Румен Христов: Правителството си свърши работата добре, искаме честни избори

"Вотът на всеки български гражданин трябва да бъде отразен, както е бил подаден. Мисля, че има добронамереност от всички, да търсим пътя за осигуряване на честни избори", това каза в ефира на БНТ Румен Христов, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.,

През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи", заяви Христов.

Правителството си свърши добре работата, но демонстрира самоувереност, която не се хареса на гражданите, коментира Христов в отговор на въпрос за загубеното доверие на избирателите.

"Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме", заяви той.

Не коментира дали оставката на правителството е била планирана.

"Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея", каза Христов.