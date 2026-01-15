Новини
Д-р Мирослав Ненков: Корупцията изяжда здравеопазването, а младите лекари остават извън приоритетите

15 Януари, 2026 11:50 622 9

Според него политическите решения и управлението на болниците са подвластни на външен натиск

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корупцията, липсата на реална политическа воля и тежкият недостиг на медицински кадри продължават да подкопават българското здравеопазване. Това посочи бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков в ефира на „Твоят ден“, където очерта основните дефицити на системата и причините за тях.

Повод за разговора стана информация за съмнения за картел при кетъринг услуги в болници, проверяван от Комисията за защита на конкуренцията. Според Ненков подобни практики трудно могат да се реализират без знанието или мълчаливото съгласие на възложителите. „Когато се харчат публични средства, интересът към реалната цена изчезва и се създава среда за чиста корупция,” обясни той.

По думите му политическите решения и управлението на болниците се движат от една и съща логика – първоначално има едно поведение, а след това настъпва рязка промяна, провокирана от външен натиск. Ненков определи това като действие на „магнитна сила“, която стои зад политическото поведение и определя кой и как взема решения.

Той направи паралел между парламентарни обрати и начина, по който се провеждат обществени поръчки в здравеопазването. Завишаването на цените на консумативи и услуги е системно, а конкуренцията често е привидна. В такава среда, подчерта Ненков, директорите на болници са поставени под постоянен натиск и рядко имат свободата да действат независимо. Не им е лесно, защото всяка съпротива срещу утвърдени схеми изисква жертви – понякога професионални, понякога лични.

Според бившия здравен министър фигурата на здравния министър има значение, но възможностите ѝ са силно ограничени. "Министърът може да прави малки промени, но за големи реформи е нужна ясна и стабилна политическа подкрепа. При сегашната конфигурация сериозни промени са практически невъзможни", смята Ненков.

Той отхвърли тезата, че липсата на пари е основният проблем на системата. Средствата за здравеопазване се увеличават всяка година, но голяма част от тях потъват в завишени цени. По негови думи около половината от консумативите се купуват на нереално високи стойности. Увеличаването на здравната вноска, предупреди той, няма да доведе до по-добра грижа за пациентите, а по-скоро ще увеличи доходите на онези, които вече печелят от системата.

Недостигът на медицински кадри Ненков определи като „зверски“, особено по отношение на медицинските сестри. Младите лекари, според него, не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат.

Като ключов проблем за младите лекари той открои специализацията. Според експерта промяната ще дойде с времето и с ново поколение лекари и граждани, които няма да приемат настоящия модел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    3 3 Отговор
    Само лекарят може да краде и да убива безнаказано.

    Коментиран от #6

    11:19 15.01.2026

  • 2 това може да се понагласи

    2 1 Отговор
    а младия лекар лекар ли е . да стане доктор доста хляб трябва да изяде . но у нас от това се забогатява . няма скандал известен за лекар крадец .

    Коментиран от #5

    11:54 15.01.2026

  • 3 Всичкото в БГ

    5 0 Отговор
    Е корупция , простотия , кражби. С политиците най отпред.

    11:56 15.01.2026

  • 4 Дориана

    5 1 Отговор
    Ами, нали точно заради мафията и корупцията чийто носители и проводници са Борисов и Пеевски народа излезе на революция. Делян Добрев патерицата на Борисов от ГЕРБ/ СДС преди протестите повтаряше , че в бюджета нямало пари и изведнъж изплашени от мащаба на революцията срещу тях намериха пари. Пари има в България , ако не се краде като за Световно.

    11:57 15.01.2026

  • 5 След няокя и друга година

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "това може да се понагласи":

    старите ще се пенсионират, младите ще са избягали в чужбина а ти ще ходиш да се лекуваш при врачката на пазара.

    11:57 15.01.2026

  • 6 Иди в чужбина, Гейо, да

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "др Гей Билтс":

    ти сменят тутурутките.

    11:59 15.01.2026

  • 7 един глупак от народа

    0 4 Отговор
    Не корупцията, а изградената система от подобни на Ненков "специалисти" убива здравеопазването!!!

    Коментиран от #8, #9

    12:02 15.01.2026

  • 8 Бъркаш

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "един глупак от народа":

    Освен Ненков да си чул друг да казва точно как стоят нещата?!?!?! Човека ти казва, че даже е животозастрашаващо, ако казваш истината за корупцията! И е абсолютно вярно, защото има достоверни примери! Още в началото на 90те имаше убити българи на истанбулски мост, свързани с енергетиката, а от тогава до сега сигурно са десетки, да не кажа стотици!

    12:13 15.01.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "един глупак от народа":

    Глупака си ти, че някой те е "изтопорил " да пишеш глупости!!!
    Но как да го разбеш, като не можеш да се погледнеш ,
    как изглеждаш???

    12:42 15.01.2026

