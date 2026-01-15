Жечо Станков: Цената на електроенергията за битовите потребители в България е сред най-ниските в Европа

Цената на електроенергията за битовите потребители в България е една от най-ниските в Европейския съюз (ЕС), като страната ни традиционно се конкурира с Малта и Унгария по този показател. Това каза министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков на брифинг пред медиите в Стара Загора. Изказването му бе по повод твърденията на Асен Василев, че високите цени на тока са причина за инфлацията у нас, посочи БТА.
По думите му, в сравнение с държави като Германия, Белгия и Дания, цената на електроенергията за домакинствата в България е около четири пъти по-ниска. Станков подчерта, че по време на мандата на настоящото правителство увеличението на цената на тока за битовите потребители е 2,58 процента, докато при управлението, в което Асен Василев е бил министър на финансите, кумулативното поскъпване е достигнало 12,2 на сто.
"Ако говорим за дългосрочно нанесени щети на българската енергетика, защото съм чул от интервюто на Асен Василев, че е искал да закрива министерството, той почти беше закрил Министерството на енергетиката с всички неща, които беше повел като ангажименти към Брюксел. Помните ли, че беше поел ангажимент битовите потребители от 1 юли да купуват тока на пазарни цени? Знаете ли какво означава това? 61 процента щеше да бъде по-висока цената на тока за битовите потребители през декември. Или едно домакинство, което се отоплява на ток и плаща 200 лева, щеше да плаща 320 лева", посочи Жечо Станков.
Министърът в оставка обърна внимание и на значението на въглищния комплекс „Марица-изток“ за енергийната сигурност на страната и икономиката на региона на Стара Загора. Той припомни, че е имало планове за спиране на въглищните централи още през зимните месеци, което би засегнало около 10 000 пряко и над 40 000 косвено заети лица. По думите му тези ангажименти също са били предоговорени.
Министърът в оставка добави, че България разполага с достатъчно производствени мощности и е нетен износител на електроенергия. В момента потреблението се движи между 5000 и 6000 мегавата, далеч под пиковите нива от 7800 мегавата, достигнати през 2017 г. Според него страната ще посрещне студените дни без необходимост от внос на електроенергия. „Аз съм спокоен за българската енергетика, за баланса, за достатъчното количество, което има на пазара. България е нетен износител. Дори и да внасяме ток в рамките на 1 или 2 часа през деня, останалите 22 ще изнасяме. Така че от тази гледна точка аз лично не очаквам каквито и да е проблеми във връзка с електрическата енергия", каза министърът в оставка.
Той припомни, че държавата е подпомагала както домакинствата, така и бизнеса чрез компенсации за високите цени на електроенергията, като до март са били покривани разходи над 180 лева за мегаватчас. В момента се водят разговори с Европейската комисия за продължаване на подкрепата за енергоемките предприятия и производителите на стоки от първа необходимост.
Министърът в оставка съобщи още, че е стартиран фонд за декарбонизация, който ще даде възможност за саниране не само на многофамилни, но и на еднофамилни жилищни сгради, както и за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление. Целта е трайно намаляване на сметките за електроенергия на домакинствата.
По отношение на бъдещето на въглищните региони Станков посочи, че Европейската комисия е осигурила 404 млн. лева за рекултивация на нарушени терени, както и допълнителни средства за развитие на нови икономически дейности и индустриални зони, които да гарантират заетостта в региона.
Според него излизането на битовите потребители на свободния пазар на електроенергия не трябва да има фиксирана крайна дата, а да се случи едва след като жилищата бъдат санирани и оборудвани с достатъчно възобновяеми източници, така че домакинствата да не бъдат уязвими от пазарните колебания.
Станков призова следващият министър на енергетиката да бъде отговорен. „Аз ще предам абсолютно всичко, което съм направил и което предстои да направя като планове. Всички планове са съгласувани и със служителите в българската енергетика, които са над 20 000 хиляди, и с българските синдикати", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:23 15.01.2026
2 Хмм
Коментиран от #33
17:23 15.01.2026
3 Удри с лопатата
17:24 15.01.2026
4 Зъл пес
17:25 15.01.2026
5 И стандарта
17:25 15.01.2026
6 Хасковски каунь
Заплатите кви са?
17:25 15.01.2026
7 Питане
Била най-ниска. А заплатите и пенсиите какви са БЕ, аланкоулу ?
17:25 15.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
Ама нашите фашисти искат война, за това населението мизерства!
Коментиран от #16
17:25 15.01.2026
10 Скрий се!
17:26 15.01.2026
11 Сатана Z
17:27 15.01.2026
12 То бива, бива наглеци
17:27 15.01.2026
13 Възpожденец 🇧🇬
Всеки ден губим колкото губим и от авантюрите на румен кРадев по с руско-турския консорциум Боташ.
Коментиран от #21
17:29 15.01.2026
14 604
17:31 15.01.2026
15 Нахалник
17:31 15.01.2026
16 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #9 от "Българин":Що направо не дойдеш в РФ?
Всичко ще ти е безплатно.
Имаш и покана от другаря Путин.
Хайде, вземай родата и те чакам в посоль, да оформим документите.
17:32 15.01.2026
17 Анджо
17:33 15.01.2026
18 Шаран БГ
Срамно е и много долно, умен и учен човек да говори глупости !!
17:34 15.01.2026
19 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
17:34 15.01.2026
20 ЖУБАВО ИМЕ ЖЕЧО.
17:35 15.01.2026
21 допълнение
До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":Не само некачествения ремонт, но и некачественото американско гориво, което не е пригодено за тоя тип реактори.
17:35 15.01.2026
22 Жечко
17:36 15.01.2026
23 ЧИЧО
17:36 15.01.2026
24 дядото
17:36 15.01.2026
25 9292
17:37 15.01.2026
26 Данко Харсъзина
17:37 15.01.2026
27 Кабакрадев
17:39 15.01.2026
28 Фройд
17:39 15.01.2026
29 Дочоолу
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Така е. Този министър лъже, та се къса. А ти един път да си коректен, че да ти сложа +
17:39 15.01.2026
30 Дада
17:44 15.01.2026
31 Ма драги
17:44 15.01.2026
32 Не му вярвайте на този лъжец
Лакърдиите на тоя кърлеж са базирани на изкуствено задържане на цената на тока за битовите потребители (че нали март месец идат избори), но след юни като ги изкарат и тях на борсата, ще стане "весело".
17:45 15.01.2026
33 Европеец
До коментар #2 от "Хмм":Тоя глупак на снимката е боклук е Не ме интересува цените спрямо Европа дали са ниски.... Интересува ме това че не мога да плащам тока и парното вече.... Използвам думата глупак и боклук като констатация и не ги изчитам за обида.... Това е мое лично мнение и вероятно не съвпада с мнението на автора и сайта....
17:47 15.01.2026
34 айде ве връмбарю
17:48 15.01.2026
35 Ивелин Михайлов
17:50 15.01.2026
36 Уса
17:51 15.01.2026
37 нннн
Абе, защо все ни дават как са цените в Европа но не показват доходите ни спрямо европейските?!
17:53 15.01.2026