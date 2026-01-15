Новини
Жечо Станков: Цената на електроенергията за битовите потребители в България е сред най-ниските в Европа

Жечо Станков: Цената на електроенергията за битовите потребители в България е сред най-ниските в Европа

15 Януари, 2026

България разполага с достатъчно производствени мощности и е нетен износител на електроенергия

Жечо Станков: Цената на електроенергията за битовите потребители в България е сред най-ниските в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цената на електроенергията за битовите потребители в България е една от най-ниските в Европейския съюз (ЕС), като страната ни традиционно се конкурира с Малта и Унгария по този показател. Това каза министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков на брифинг пред медиите в Стара Загора. Изказването му бе по повод твърденията на Асен Василев, че високите цени на тока са причина за инфлацията у нас, посочи БТА.

По думите му, в сравнение с държави като Германия, Белгия и Дания, цената на електроенергията за домакинствата в България е около четири пъти по-ниска. Станков подчерта, че по време на мандата на настоящото правителство увеличението на цената на тока за битовите потребители е 2,58 процента, докато при управлението, в което Асен Василев е бил министър на финансите, кумулативното поскъпване е достигнало 12,2 на сто.

"Ако говорим за дългосрочно нанесени щети на българската енергетика, защото съм чул от интервюто на Асен Василев, че е искал да закрива министерството, той почти беше закрил Министерството на енергетиката с всички неща, които беше повел като ангажименти към Брюксел. Помните ли, че беше поел ангажимент битовите потребители от 1 юли да купуват тока на пазарни цени? Знаете ли какво означава това? 61 процента щеше да бъде по-висока цената на тока за битовите потребители през декември. Или едно домакинство, което се отоплява на ток и плаща 200 лева, щеше да плаща 320 лева", посочи Жечо Станков.

Министърът в оставка обърна внимание и на значението на въглищния комплекс „Марица-изток“ за енергийната сигурност на страната и икономиката на региона на Стара Загора. Той припомни, че е имало планове за спиране на въглищните централи още през зимните месеци, което би засегнало около 10 000 пряко и над 40 000 косвено заети лица. По думите му тези ангажименти също са били предоговорени.

Министърът в оставка добави, че България разполага с достатъчно производствени мощности и е нетен износител на електроенергия. В момента потреблението се движи между 5000 и 6000 мегавата, далеч под пиковите нива от 7800 мегавата, достигнати през 2017 г. Според него страната ще посрещне студените дни без необходимост от внос на електроенергия. „Аз съм спокоен за българската енергетика, за баланса, за достатъчното количество, което има на пазара. България е нетен износител. Дори и да внасяме ток в рамките на 1 или 2 часа през деня, останалите 22 ще изнасяме. Така че от тази гледна точка аз лично не очаквам каквито и да е проблеми във връзка с електрическата енергия", каза министърът в оставка.

Той припомни, че държавата е подпомагала както домакинствата, така и бизнеса чрез компенсации за високите цени на електроенергията, като до март са били покривани разходи над 180 лева за мегаватчас. В момента се водят разговори с Европейската комисия за продължаване на подкрепата за енергоемките предприятия и производителите на стоки от първа необходимост.

Министърът в оставка съобщи още, че е стартиран фонд за декарбонизация, който ще даде възможност за саниране не само на многофамилни, но и на еднофамилни жилищни сгради, както и за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление. Целта е трайно намаляване на сметките за електроенергия на домакинствата.

По отношение на бъдещето на въглищните региони Станков посочи, че Европейската комисия е осигурила 404 млн. лева за рекултивация на нарушени терени, както и допълнителни средства за развитие на нови икономически дейности и индустриални зони, които да гарантират заетостта в региона.

Според него излизането на битовите потребители на свободния пазар на електроенергия не трябва да има фиксирана крайна дата, а да се случи едва след като жилищата бъдат санирани и оборудвани с достатъчно възобновяеми източници, така че домакинствата да не бъдат уязвими от пазарните колебания.

Станков призова следващият министър на енергетиката да бъде отговорен. „Аз ще предам абсолютно всичко, което съм направил и което предстои да направя като планове. Всички планове са съгласувани и със служителите в българската енергетика, които са над 20 000 хиляди, и с българските синдикати", каза той.


България
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    32 2 Отговор
    ...КАКТО И ДОХОДИТЕ НИ....

    17:23 15.01.2026

  • 2 Хмм

    34 0 Отговор
    заплатите също

    Коментиран от #33

    17:23 15.01.2026

  • 3 Удри с лопатата

    33 0 Отговор
    То и заплатите са най-ниски,ама не говорите за тях,боклук.

    17:24 15.01.2026

  • 4 Зъл пес

    29 0 Отговор
    Съответно сме и с най-ниски заплати.

    17:25 15.01.2026

  • 5 И стандарта

    23 0 Отговор
    на живот също най - нисък , направо приют за бедни ! Тръгнал ми той сравнение с Европа да прави ? Наглост .

    17:25 15.01.2026

  • 6 Хасковски каунь

    22 0 Отговор
    Жечо,
    Заплатите кви са?

    17:25 15.01.2026

  • 7 Питане

    24 0 Отговор
    Е какво.? За повишение ли ни подготвя.
    Била най-ниска. А заплатите и пенсиите какви са БЕ, аланкоулу ?

    17:25 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    17 6 Отговор
    АКо се подчиним изцяло и безусловно на Русия, цента на тока ще спадне в пъти!
    Ама нашите фашисти искат война, за това населението мизерства!

    Коментиран от #16

    17:25 15.01.2026

  • 10 Скрий се!

    12 0 Отговор
    Не е благодарение на вас!

    17:26 15.01.2026

  • 11 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Да бе.За 1 седмица в Бг платих толкова колкото за 1 месец на запад.Електомерите се отчитат както му дойде за да се плати циганската тарифа ,която е 0.00 € за киловат.

    17:27 15.01.2026

  • 12 То бива, бива наглеци

    17 0 Отговор
    и лъжци, ама тия вече наистина яко прекаляват!

    17:27 15.01.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    13 1 Отговор
    Министъра да обясни, защо държавния АЕЦ губи по 500 000 € на ден, заради некачествения и нерегламентиран ремонт от фирма на Ковачки, от там и непълните мощности на блок 6.
    Всеки ден губим колкото губим и от авантюрите на румен кРадев по с руско-турския консорциум Боташ.

    Коментиран от #21

    17:29 15.01.2026

  • 14 604

    11 0 Отговор
    я сравнете и заплатите и тоя минтдил да се мафкъ от дет е излълзял!!!!!

    17:31 15.01.2026

  • 15 Нахалник

    9 1 Отговор
    Оставка.

    17:31 15.01.2026

  • 16 Tётя Мyтpaфановна

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Що направо не дойдеш в РФ?
    Всичко ще ти е безплатно.
    Имаш и покана от другаря Путин.
    Хайде, вземай родата и те чакам в посоль, да оформим документите.

    17:32 15.01.2026

  • 17 Анджо

    3 2 Отговор
    Е , нали са държавни предприятия токопризводителите какво ни сравнява с Европа. Щом са държавни ,значи по евтин ток.🤷 В запада са частни дружества.

    17:33 15.01.2026

  • 18 Шаран БГ

    9 0 Отговор
    А бре Жечо, като кажеш "най-ниските", значи, като умен мъж, че и цял министър, ти правиш сравнение с нещо, с някого, с какво ??? Преди години някой беше се юрнал да сравнява цената на токовете в Дания и България. Доказва, че тук било електро-рая на света. Но не отчиташе , че датчаните, простите, дето не искат еврото, получаваха тогава средно от 5 - до 7 пъти по-големи доходи от Ганьо Балкански!? Е-е-е?
    Срамно е и много долно, умен и учен човек да говори глупости !!

    17:34 15.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Боровата цена е от пирядъка на 300 евро / мегаватчас. Който иска да си отвори борсата да види. Внасяме около 1200 мегавата средно. АЕЦ Козлодуй работи на 1830 мегавата. Ситуацията е катастрофа.

    Коментиран от #29

    17:34 15.01.2026

  • 20 ЖУБАВО ИМЕ ЖЕЧО.

    5 0 Отговор
    Но ти не ставаш. Всеки ден си по студията мънкаш лъжеш манипулираш. МИ ТИ ЩО ЩЕШ БРЕ МУШИ. ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ В НАЙ БЕДНАТА ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА ИМА И ПО НИСКИ ЦЕНИ. НО ТИ КАЗВАШ СРЕД НАЙ НИСКИТЕ ЦЕНИ В ЕВРОПА ЗНАЧИ ИМА И ДРУГИ ПО БОГАТИ ОТ НАС С ПО НИСКИ ОТ НАС ЦЕНИ. НЕ СТАВАТЕ САМО МУЧИТЕ.

    17:35 15.01.2026

  • 21 допълнение

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не само некачествения ремонт, но и некачественото американско гориво, което не е пригодено за тоя тип реактори.

    17:35 15.01.2026

  • 22 Жечко

    6 0 Отговор
    Те и заплатите ви са най малки в ЕС! Но това не ви интересува много, гледате как да качите енергията!

    17:36 15.01.2026

  • 23 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Неможе да гледаш кокошки и да ядеш само яйцата,а кокошката да я подариш на комшията.Това са нсшите управници.А здщо не говорите за доходите или вашите са дастатъчни високи.

    17:36 15.01.2026

  • 24 дядото

    6 0 Отговор
    нагли идиоти.а доходите на българина какви са спрямо тези в европа.пфу.

    17:36 15.01.2026

  • 25 9292

    5 0 Отговор
    А дигнете тока, а съм се ядосал и почвам да кинем жици!

    17:37 15.01.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Цената изкуствено се държи ниска пред изборно. Това ще експлодира със страшна сила. Ганю ще вие като карпатски вълк. Въпрос на време.

    17:37 15.01.2026

  • 27 Кабакрадев

    3 0 Отговор
    Този е наслед..ствена мут..ра,но не може да има мили..они,колкото като кмет на Кар.ло.вска община ... нак...рал.

    17:39 15.01.2026

  • 28 Фройд

    2 0 Отговор
    Ами какво чакате?! \Хайде вдигайте цената , ваштамамка !!!!!

    17:39 15.01.2026

  • 29 Дочоолу

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Така е. Този министър лъже, та се къса. А ти един път да си коректен, че да ти сложа +

    17:39 15.01.2026

  • 30 Дада

    5 0 Отговор
    Те и заплатите и пенсиите са най ниски в цяла Европа

    17:44 15.01.2026

  • 31 Ма драги

    3 0 Отговор
    Те и заплати и пенсии са най-ниски , ти какво искаш да ни кажеш?

    17:44 15.01.2026

  • 32 Не му вярвайте на този лъжец

    7 0 Отговор
    Отворете сайта с цените на тока на европейската борса. Сами ще се уверите, че всъщност в Скандинавието в момента плащат най-евтин ток, а най-скъп е в България.

    Лакърдиите на тоя кърлеж са базирани на изкуствено задържане на цената на тока за битовите потребители (че нали март месец идат избори), но след юни като ги изкарат и тях на борсата, ще стане "весело".

    17:45 15.01.2026

  • 33 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Тоя глупак на снимката е боклук е Не ме интересува цените спрямо Европа дали са ниски.... Интересува ме това че не мога да плащам тока и парното вече.... Използвам думата глупак и боклук като констатация и не ги изчитам за обида.... Това е мое лично мнение и вероятно не съвпада с мнението на автора и сайта....

    17:47 15.01.2026

  • 34 айде ве връмбарю

    2 0 Отговор
    и затова ли за декември сметките за ток ги увеличихте с 20% поне при мен от 70 на 90лв

    17:48 15.01.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    И заплатите са най ниските в европа

    17:50 15.01.2026

  • 36 Уса

    0 0 Отговор
    И заплатите са най ниските

    17:51 15.01.2026

  • 37 нннн

    0 0 Отговор
    А спрямо заплати и пенсии как е цената на тока?
    Абе, защо все ни дават как са цените в Европа но не показват доходите ни спрямо европейските?!

    17:53 15.01.2026

