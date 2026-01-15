Жечо Станков: Цената на електроенергията за битовите потребители в България е сред най-ниските в Европа

Цената на електроенергията за битовите потребители в България е една от най-ниските в Европейския съюз (ЕС), като страната ни традиционно се конкурира с Малта и Унгария по този показател. Това каза министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков на брифинг пред медиите в Стара Загора. Изказването му бе по повод твърденията на Асен Василев, че високите цени на тока са причина за инфлацията у нас, посочи БТА.

По думите му, в сравнение с държави като Германия, Белгия и Дания, цената на електроенергията за домакинствата в България е около четири пъти по-ниска. Станков подчерта, че по време на мандата на настоящото правителство увеличението на цената на тока за битовите потребители е 2,58 процента, докато при управлението, в което Асен Василев е бил министър на финансите, кумулативното поскъпване е достигнало 12,2 на сто.

"Ако говорим за дългосрочно нанесени щети на българската енергетика, защото съм чул от интервюто на Асен Василев, че е искал да закрива министерството, той почти беше закрил Министерството на енергетиката с всички неща, които беше повел като ангажименти към Брюксел. Помните ли, че беше поел ангажимент битовите потребители от 1 юли да купуват тока на пазарни цени? Знаете ли какво означава това? 61 процента щеше да бъде по-висока цената на тока за битовите потребители през декември. Или едно домакинство, което се отоплява на ток и плаща 200 лева, щеше да плаща 320 лева", посочи Жечо Станков.

Министърът в оставка обърна внимание и на значението на въглищния комплекс „Марица-изток“ за енергийната сигурност на страната и икономиката на региона на Стара Загора. Той припомни, че е имало планове за спиране на въглищните централи още през зимните месеци, което би засегнало около 10 000 пряко и над 40 000 косвено заети лица. По думите му тези ангажименти също са били предоговорени.

Министърът в оставка добави, че България разполага с достатъчно производствени мощности и е нетен износител на електроенергия. В момента потреблението се движи между 5000 и 6000 мегавата, далеч под пиковите нива от 7800 мегавата, достигнати през 2017 г. Според него страната ще посрещне студените дни без необходимост от внос на електроенергия. „Аз съм спокоен за българската енергетика, за баланса, за достатъчното количество, което има на пазара. България е нетен износител. Дори и да внасяме ток в рамките на 1 или 2 часа през деня, останалите 22 ще изнасяме. Така че от тази гледна точка аз лично не очаквам каквито и да е проблеми във връзка с електрическата енергия", каза министърът в оставка.

Той припомни, че държавата е подпомагала както домакинствата, така и бизнеса чрез компенсации за високите цени на електроенергията, като до март са били покривани разходи над 180 лева за мегаватчас. В момента се водят разговори с Европейската комисия за продължаване на подкрепата за енергоемките предприятия и производителите на стоки от първа необходимост.

Министърът в оставка съобщи още, че е стартиран фонд за декарбонизация, който ще даде възможност за саниране не само на многофамилни, но и на еднофамилни жилищни сгради, както и за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление. Целта е трайно намаляване на сметките за електроенергия на домакинствата.

По отношение на бъдещето на въглищните региони Станков посочи, че Европейската комисия е осигурила 404 млн. лева за рекултивация на нарушени терени, както и допълнителни средства за развитие на нови икономически дейности и индустриални зони, които да гарантират заетостта в региона.

Според него излизането на битовите потребители на свободния пазар на електроенергия не трябва да има фиксирана крайна дата, а да се случи едва след като жилищата бъдат санирани и оборудвани с достатъчно възобновяеми източници, така че домакинствата да не бъдат уязвими от пазарните колебания.

Станков призова следващият министър на енергетиката да бъде отговорен. „Аз ще предам абсолютно всичко, което съм направил и което предстои да направя като планове. Всички планове са съгласувани и със служителите в българската енергетика, които са над 20 000 хиляди, и с българските синдикати", каза той.