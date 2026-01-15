Новини
От 2021 година насам не е воден разговор за проблемите в действащата система за колективно управление на права

15 Януари, 2026

  • тошко йорданов-
  • комисия-
  • култура-
  • авторски права

Проблемът е, че при такива решения някой трябва да носи отговорност

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз съм в тази комисия от 2021 г. и едва сега се води реален разговор по тази тема. Това каза председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов (депутат от „Има такъв народ“) на днешното заседание, на което бяха разгледани установени дефицити в действащата система за колективно управление на права, произтичащи от липсата на утвърдена тарифа за препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионните програми.

На заседанието присъстват представители на Министерството на културата, „Филмаутор“, Алианс на технологичната индустрия, „Музикаутор“, Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП), „Артистаутор“ и ПРОФОН.

По думите му проблемът не е нов, а натрупван с години, без да бъде поставян открито или решаван навреме. Йорданов беше категоричен, че фактът, че страните не могат да се разберат помежду си, не може автоматично да се прехвърля като отговорност към Министерството на културата.

„По закон вие трябва да се разберете помежду си. В момента Министерството решава проблем, който вие сте създали“, подчерта той.

Според него проблемът е, че при такива решения някой трябва да носи отговорност „при вземането на такива решения, а няма човек в министерството, който да иска да поеме отговорност и да каже това ще е толкова, защото ще бъде обруган отвсякъде“.

Йорданов допълни, че темата е придобила политически характер, не по инициатива на комисията, а защото част от участниците в спора са потърсили политическа намеса чрез официални писма. „Разговорът стана политически, защото вие го пожелахте“, каза той.

Йорданов отбеляза, че като автор се намира „от другата страна“ на барикадата. „И с г-н Дилов, ако получавахме парите, които трябваше да получаваме, щяхме да идваме тук за разнообразие. Ей така, да видим какво става. От друга страна, не може да се правят изявления да се вкара методологията само на едната страна. Има две страни. Няма как само едната страна да поставя условия“, каза още председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо манерката

    13 0 Отговор
    Ти си никой вече! Итн кои бяха тези?

    22:14 15.01.2026

  • 2 Народният представител от Възраждане

    2 1 Отговор
    Ангел Георгиев с точен анализ

    22:15 15.01.2026

  • 3 тия зулуси

    5 0 Отговор
    колко още може да копаят дъното??

    22:16 15.01.2026

  • 4 Българин

    0 6 Отговор
    Винаги съм гласувал за ИТН и сега пак ще го направя! Те оправдаха всичките ми надежди и за това народа ги подкрепя!

    Коментиран от #8

    22:16 15.01.2026

  • 5 тошко африкански

    6 0 Отговор
    да обясни защо гласуваха за охраната на бойко и шиши а не да дава акъли!

    22:17 15.01.2026

  • 6 Чекмеджан ефенди

    4 0 Отговор
    Довиждане, ПРЕДАТЕЛ !!!

    22:17 15.01.2026

  • 7 хасан двата у..

    4 0 Отговор
    кой му е крив на тоя ,че сина му дава...тичка си волно на другия бряг

    22:17 15.01.2026

  • 8 Пешо манерката

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Иди се прегледай на психиятър!

    22:19 15.01.2026

  • 9 итн

    4 0 Отговор
    има такива неандерталци

    22:21 15.01.2026

  • 10 маймуняка Тошко Африкански

    4 0 Отговор
    Има ли вече пакистански доктори за 500 евро, бе чалгопитек?!

    22:22 15.01.2026

  • 11 Българин

    0 3 Отговор
    Винаги винаги от април 2021 г. съм гласувал за ИТН. Никога не изневериха на принципите и програмата си - Европейска и Атлантическа България ,влизане в еврозоната и Шенген! Никога не предадоха Българския национален интерес на Русия за разлика от всички други! Няма за кой друг!

    Коментиран от #14

    22:22 15.01.2026

  • 12 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    В изказа си,хаджи Кодошко е прям и непосредствен,като естествена нужда .
    .:))

    22:23 15.01.2026

  • 13 Обективен

    3 0 Отговор
    Този е голяма гнус. Добре е ,че в другият парламент няма да го има

    22:23 15.01.2026

  • 14 Рахат бъди

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    То още има и около 1000 без мозъчни, които си гласуват за Атака. Скоро ще сте така и без мозъчните дай-хард ИТН фенове.

    22:24 15.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Часове след като ИТН извъртяха танца в скута на дебелото момче синчето на Тошко станал съдружник във фирма за търговия с енергия със 70% дял - тва е чуден свят наистина и ние вярваме, че е съвпадение

    Коментиран от #17

    22:25 15.01.2026

  • 16 зулуси

    3 0 Отговор
    нали щяхте да чегъркате бойко чалгари

    22:25 15.01.2026

  • 17 поредния

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    назначен български бизнесмен..

    22:32 15.01.2026

  • 18 Мръсни

    2 0 Отговор
    гадни, долни твари

    22:40 15.01.2026

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    И ТИ ЛИ СЕ НАВЕДЕ БЕ????
    А УЖ ИМАХТЕ ТОПКИ И ДОСТОЙНСТВО....
    ОКАЗАХТЕ СЕ ПРОДАЖНИ МЕКОТЕЛИ....
    БОЙЛУЦИ КАТО ВСИЧКИ ДРУГИ.

    22:45 15.01.2026

