Майка и двете й дъщери загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви, предаде NOVA, позовавайки се на МВР.
Един човек е настанен в болница с изгаряния.
Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете ѝ дъщери.
Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена.
Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12 Спрете
Коментиран от #13, #18
06:53 16.01.2026
13 Шуменец
До коментар #12 от "Спрете":Пише, че пожара е възникнал от зарядно устройство.
06:56 16.01.2026
14 Изкукуригал
06:59 16.01.2026
19 Артилерист
07:11 16.01.2026
21 Емил
07:16 16.01.2026
22 Стига деьинформация
07:53 16.01.2026