Симеон Дянков: Инфлацията през 2026 г. ще е по-ниска

16 Януари, 2026 09:43 671 16

Преходът към еврото върви добре, смята той

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преходът към еврото върви добре. Това каза в „Денят започва“ по БНТ председателят на фискалния съвет Симеон Дянков. Според него инфлацията през 2026 година ще е по-ниска - около 4%.

„Наистина преходът върви добре главно, защото банките от много отдавна са готови и очакват влизането в еврото от години. Политиците се забавиха“, каза председателят на фискалния съвет.

Той коментира и това, че при глоба за надценка, търговецът не е задължен да върне старата цена.

„Както обикновено нашите политици правят промените в последния момент, а като се правят в последния момент се изпускат неща и в действителност законът дава възможност да се глобяват недобросъвестните търговци, но те могат да продължат да си държат тези цени “, коментира Симеон Дянков.

По думите му голяма част от търговците вече са увеличили цените още преди да влезем в еврозоната.

"Затова инфлацията от юли се вдигаше. Декември е първият месец, който се поуспокои. Тази година инфлацията ще е по-ниска от 2025 година – някъде средно около 4%, вместо 5 - 5.5%. Това не е ефект, че сме в еврозоната и нещата са по-добри, а ефект, че търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони", каза той.

По думите му в някои сектори пазарът може да се саморегулира при достатъчна конкуренция.

„В други щете, не щете в магазина до вас млякото се е увеличило и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин...".

"Може да се иде в друг магазин, където е по-евтино?

Търговците си говорят, не са островни държави. Това увеличение на цените, което го виждаме, то ще си остане, това е нормален процес“.

Той прогнозира, че март месец все още страната няма да има редовен бюджет. Той очаква това да стане в средата на годината.

Служебен кабинет едва ли ще се заеме с тази задача, особено след лошия опит с последния служебен бюджет, който беше откровено несъстоятелен.

„Дотогава вървим по стария бюджет плюс увеличението от 5% за държавните служители, които вчера се увеличиха. Защо 5% - защото инфлацията към декември е 5%.“

Според него това от една страна е успокоило държавните служители, но от друга е отворило дупка във възможностите за допълнителни проблеми с бюджета. Това увеличение струва около 430 млн. евро годишно – около 35 млн. евро месечно. Проблемът не е само сумата, а прецедентът.

В удължителен бюджет по закон не трябва да има нови разходи.

„След като имаш такава пробойна, аз ако съм на политическите партии, ще започна да предлагам – ето социалистите предложиха за Великден, за Коледа, в закона да се запише, да има допълнителни надбавки. Те ще го предложат в парламента, кото политическа сила ще гласува срещу това точно преди избори? Това ще мине, след това някоя друга партия ще предложи друго“

Той отново каза, че реалният дефицит вече е над 3%.

„И за миналата, и за тази година имаше удивително с „творческо счетоводство“, за да стигнем 3%. Успяхме да убедим Европа, тя също искаше да бъде убедена“, коментира Симеон Дянков.

Според него е неизбежно да се преосмисли данъчно-осигурителният модел, но трябва да има публичен дебат и редовен кабинет за това.


  • 1 честен ционист

    11 1 Отговор
    Когато 11л туба минерална вода струва EUR 6, инфлацията престава да има смисъл.

    09:45 16.01.2026

  • 2 Радо

    8 1 Отговор
    Като нямам пари, не ме засяга инфлацията изобщо!

    09:48 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    И тоа цял живот надува каквото му дадат за жълти денги.

    09:51 16.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ЛОВЕШКИ БРУС,САМО НИСКИ СА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ, А ВСИЧКО Е ПО ДВЕ НАГОРЕ!

    09:53 16.01.2026

  • 6 Факти

    5 0 Отговор
    Мафията докато переше мръсните си левове помпеше инфлацията. Сега нещата ще се успокоят.

    09:54 16.01.2026

  • 7 Мишел

    9 0 Отговор
    Прогнозите за 2025 бяха 3.2-3.3 % инфлация, резултатът е над 5%.

    09:54 16.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Еврото е дискредитирано без държ. бюджет

    6 0 Отговор
    Държавата България влиза в щастливата еврозона
    с новата чужда НЕбългарска валута - евро
    без приет държавен бюджет, без приходи и разходи узаконени!
    Тоест, Еврото щастливо, ви е бламирано дискредитирано бе,
    мазен противен индивид.

    09:56 16.01.2026

  • 10 Май този тип

    6 0 Отговор
    е работил за русия, значи готов е да работи за всеки които ще му плаща, без задръжки е!!! Не знам дали е кадърен, но се изказва по всичко.

    09:57 16.01.2026

  • 11 Аман вече

    10 0 Отговор
    откъде се появи тази какавида дето и тя ни ашладиса, прибра се в кравария да го забравят за стореното и сега се завърна пак. Да не е свършил кеша? Ама как гордо се е изпъчил пред големият телевизор поредният разбирач с купена диплома живеещ в САЩ.Тази гнида и тя направи големи поразии.

    09:57 16.01.2026

  • 12 Тик- Ток

    9 0 Отговор
    Абе тъпанар инфлацията е вече 100% само за първия месец,миналата седмица автомеханична ми взема двойно за смяна на ремъка на колата 100Е ,до края на годината инфлацията само от еврото ще стигне 200% ,рентгенова снимка на зъб е вече 10Е ,а беше само 10 лева преди нова година

    09:59 16.01.2026

  • 13 Тик- Ток

    8 1 Отговор
    България вече се качи на потъващия кораб в еврозоната

    10:00 16.01.2026

  • 14 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    4 0 Отговор
    ОТ СКМИЧЕСКИЯТ ИСТИТУТ ЩЕ Я НАПРАВЯТ ДАЖЕ 0.0001 ПРОЦЕНТ

    10:03 16.01.2026

  • 15 Постна пица и

    4 0 Отговор
    оскъден интелект

    10:04 16.01.2026

  • 16 Зрител

    3 0 Отговор
    Отворих сайта на Софийска опера, миналата година един билет струваше 30 лева, сега е 20 евро. Това 3-5 % ли е инфлация питам аз ИЛИ МНОГО ПОВЕЧЕ.

    10:08 16.01.2026

