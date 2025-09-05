Делегацията на БСП посети завода за електромобили на Xiaomi в Китай

В рамките на визитата си в Китай председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров, заедно с водената от него делегация, посети завода за електромобили на Xiaomi – един от най-бързоразвиващите се производители на автомобили и високотехнологични решения в света.
Заводът е един от най-големите автомобилни производствени центрове в света, където на всеки 76 секунди се произвежда по един автомобил. Почти всички компоненти в електромобилите са с китайски произход, което е доказателство за високото ниво на вертикална интеграция и индустриален капацитет на страната.
Посещението се вписва в усилията на БСП за насърчаване на сътрудничеството в сферите на иновациите и устойчивото индустриално развитие. Членовете на делегацията имаха възможност да се запознаят с последните постижения на китайската индустрия в разработката на електрически превозни средства, автономни технологии и батерийни системи от ново поколение.
Българската страна подчерта потенциала на страната ни да се превърне в платформа за технологичен трансфер, индустриално сътрудничество и логистична база за навлизане на китайски компании на европейските пазари.
„Посещението в завода на Xiaomi е силен сигнал, че страната ни може да бъде активен партньор в развитието на иновации и устойчива индустрия. Бъдещето принадлежи на технологиите, а България има всички предпоставки да бъде част от това“, посочи Атанас Зафиров.
Заедно с него в делегацията бяха:
• заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов,
• заместник-председателят на БСП Калоян Паргов,
• кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на БСП Йордан Младенов,
• председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова,
• и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.
Разговорите по време на посещението акцентираха върху възможностите за бъдещо партньорство в сектора на електрическата мобилност, включително потенциални инвестиции, създаване на монтажни бази, научноизследователска дейност и локализиране на компоненти в България.
1 Гост
Коментиран от #4
09:09 05.09.2025
2 Новичок
Коментиран от #25
09:11 05.09.2025
3 Сталин
09:12 05.09.2025
4 Зузу
До коментар #1 от "Гост":Кой друг европейски лидер е питал народа си по темите за миграцията, третия пол и войната? Никой!
09:15 05.09.2025
5 Емигрант
Коментиран от #12
09:17 05.09.2025
6 Данчо
09:18 05.09.2025
7 Растеж
Коментиран от #10
09:19 05.09.2025
8 БеГемот
Коментиран от #15
09:19 05.09.2025
9 раз
09:19 05.09.2025
10 Ами
До коментар #7 от "Растеж":соросите като са завладели държавата и медиите?!
09:20 05.09.2025
11 37.51т
09:20 05.09.2025
12 Оги
До коментар #5 от "Емигрант":Естествено, че тиквата и Желязков са знаели. Просто това си е частно посещение на БСП на китайската компартия. А иначе, китайците са недостижими вече технологично. Дано ни подхвърлят нещо в Европа да произвеждаме за тях, но едва ли.
09:21 05.09.2025
13 Това е най вкото
09:23 05.09.2025
14 фъшиблесепарски евро неволи
09:26 05.09.2025
15 Сталин
До коментар #8 от "БеГемот":В държава в която хлапетата мечтаят да станат мутри и чалги по добре да бъде изгорена с напалм и да се започне наново с по качествен ген
09:28 05.09.2025
16 Наско е издействал....
09:29 05.09.2025
17 Зафилчо Шкембев Пръцков
09:30 05.09.2025
18 мъкаааа
09:32 05.09.2025
19 хоминид
09:34 05.09.2025
20 Емигрант
09:35 05.09.2025
21 Оракула от Делфи
Или че при военно- любците в Русия се произвеждат 10 самолета в годината??
Да беше в България да , но да ставам гробокопач на Българската или Европейска икономика,
като внасям китайски стоки , и ползвам европейски субсудий , ми идва в повече!
Тук Тръмп е прав, "мито до дупка" ако няма баланс в стокообмена
на държавата вносител и държавата производител!!
09:35 05.09.2025
22 Госあ
09:40 05.09.2025
23 таксиджия 🚖
А къде е вАзраждане!? В американ ембаси...Коцко Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 отдавна не го канят нито в Русия, нито в Китай.
09:40 05.09.2025
24 Срам ме е
А дали наистина и ГЕРП е имала покана за парада в Китай, или Борисов лъже безобразно?
Нека покаже тази покана!
09:43 05.09.2025
25 ФАКТИ
До коментар #2 от "Новичок":От партия "Български слуги на Пеевски" ( БСП ) си правят реклама.
09:43 05.09.2025
26 А завода
09:44 05.09.2025