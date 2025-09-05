Новини
България »
Делегацията на БСП посети завода за електромобили на Xiaomi в Китай

Делегацията на БСП посети завода за електромобили на Xiaomi в Китай

5 Септември, 2025 09:07 848 26

  • бсп-
  • делегация-
  • китай-
  • завод-
  • електромобили-
  • xiaomi

Заводът е един от най-големите автомобилни производствени центрове в света, където на всеки 76 секунди се произвежда по един автомобил

Делегацията на БСП посети завода за електромобили на Xiaomi в Китай - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на визитата си в Китай председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров, заедно с водената от него делегация, посети завода за електромобили на Xiaomi – един от най-бързоразвиващите се производители на автомобили и високотехнологични решения в света.

Заводът е един от най-големите автомобилни производствени центрове в света, където на всеки 76 секунди се произвежда по един автомобил. Почти всички компоненти в електромобилите са с китайски произход, което е доказателство за високото ниво на вертикална интеграция и индустриален капацитет на страната.

Посещението се вписва в усилията на БСП за насърчаване на сътрудничеството в сферите на иновациите и устойчивото индустриално развитие. Членовете на делегацията имаха възможност да се запознаят с последните постижения на китайската индустрия в разработката на електрически превозни средства, автономни технологии и батерийни системи от ново поколение.

Българската страна подчерта потенциала на страната ни да се превърне в платформа за технологичен трансфер, индустриално сътрудничество и логистична база за навлизане на китайски компании на европейските пазари.

„Посещението в завода на Xiaomi е силен сигнал, че страната ни може да бъде активен партньор в развитието на иновации и устойчива индустрия. Бъдещето принадлежи на технологиите, а България има всички предпоставки да бъде част от това“, посочи Атанас Зафиров.

Делегацията на БСП посети завода за електромобили на Xiaomi в Китай
Снимка: БСП

Заедно с него в делегацията бяха:

• заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов,

• заместник-председателят на БСП Калоян Паргов,

• кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на БСП Йордан Младенов,

• председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова,

• и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

Разговорите по време на посещението акцентираха върху възможностите за бъдещо партньорство в сектора на електрическата мобилност, включително потенциални инвестиции, създаване на монтажни бази, научноизследователска дейност и локализиране на компоненти в България.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 1 Отговор
    На тез толупи им трябва трактор с ремарке ....

    Коментиран от #4

    09:09 05.09.2025

  • 2 Новичок

    9 3 Отговор
    Кой ги плаща тия разходки ??? Пфу...

    Коментиран от #25

    09:11 05.09.2025

  • 3 Сталин

    17 0 Отговор
    Цървулите от БСП са само цъкали с език и опулени на прогреса на китайците ,държава в която няма Тикви Прасета мутри и чалги върви само напред и нагоре

    09:12 05.09.2025

  • 4 Зузу

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Кой друг европейски лидер е питал народа си по темите за миграцията, третия пол и войната? Никой!

    09:15 05.09.2025

  • 5 Емигрант

    6 1 Отговор
    ХАХАХА !!! Нали това посещение беше с частен характер, бе ? Нали не знаеха за него нито Тиквоча, нито Желязков ? Тази делегация била СИЛЕН СИГНАЛ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПАРТНЬОР....как така бе, делегация с частен характер ще решава държавата какъв партньор ще бъде ? КОЙ ЛЪЖЕ БЕ ? Питам всички българи които са гласували за тези измамници ! КОЙ ЛЪЖЕ - Тиквата и Желязков ли ЛЪЖАТ или цялата тази българска преса мотае читателите си по ПОРЪЧКА ?

    Коментиран от #12

    09:17 05.09.2025

  • 6 Данчо

    4 2 Отговор
    Китай инвестира там където има руско влияние !

    09:18 05.09.2025

  • 7 Растеж

    3 2 Отговор
    Псевдо комунистите искат да вкарат в България баш комунисти.

    Коментиран от #10

    09:19 05.09.2025

  • 8 БеГемот

    2 1 Отговор
    Ей тъз кола не мойм я качи там горе на пердетата та камо ли да я произведем...

    Коментиран от #15

    09:19 05.09.2025

  • 9 раз

    2 0 Отговор
    Делегация на "Xiaomi" ще посети завода за барут.Чакай да видиш ти!

    09:19 05.09.2025

  • 10 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Растеж":

    соросите като са завладели държавата и медиите?!

    09:20 05.09.2025

  • 11 37.51т

    1 1 Отговор
    Бисипито,като земе управата в БГто и те ша напраат цех за автомобили,кмета на Пещера дава навеса до града и терена за тая цел.....евала,а след новите избори бисипито под 4 %,но си е друго одил си до Чината......

    09:20 05.09.2025

  • 12 Оги

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Естествено, че тиквата и Желязков са знаели. Просто това си е частно посещение на БСП на китайската компартия. А иначе, китайците са недостижими вече технологично. Дано ни подхвърлят нещо в Европа да произвеждаме за тях, но едва ли.

    09:21 05.09.2025

  • 13 Това е най вкото

    1 0 Отговор
    Ще се развиваме с логистична база .....то България за жалост за друго не става вече. Най ценното на една нация, народът, е духнал навън....

    09:23 05.09.2025

  • 14 фъшиблесепарски евро неволи

    2 0 Отговор
    Капиталистите от БСП са шашнати от прогреса на комунистически Китай.

    09:26 05.09.2025

  • 15 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "БеГемот":

    В държава в която хлапетата мечтаят да станат мутри и чалги по добре да бъде изгорена с напалм и да се започне наново с по качествен ген

    09:28 05.09.2025

  • 16 Наско е издействал....

    1 4 Отговор
    По един безплатен електромобил за всички копейки, чугунени комунистически чутури, всякакви русороби и руски подлоги ако отидат в "легендарната и непобедима" 🤣🙈 путинска армия да защитят родината си "матушка Русь" от Украино-европейските нашественици които я нападнаха вероломно🙊.... Рот фронт копейки✊!!!!

    09:29 05.09.2025

  • 17 Зафилчо Шкембев Пръцков

    0 1 Отговор
    Всичкото хубава в Китай ма не видях един фритюрник за картофи и пръжки да произвеждат.Слабички са още за еврозоната.Комунисти...Слаба работа...

    09:30 05.09.2025

  • 18 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Вася Михайлова имала 137 имота. А пенсионерите имали нищожни пенсии. Така е в България капиталистическа,така е!

    09:32 05.09.2025

  • 19 хоминид

    0 0 Отговор
    България не е капиталистическа,а е собственническа. Капитализмът се е отвял напосоки към Чайната.

    09:34 05.09.2025

  • 20 Емигрант

    1 1 Отговор
    Делегация на посещение на военен парад за което никой НЕ ЗНАЕ, нито ГЕРБ на Тиквоча, нито ПРАВИТЕЛСТВОТО на Желязков, за ПЪРВИ ПЪТ НАУЧИЛИ ОТ МЕДИИТЕ, а тази ДЕЛЕГАЦИЯ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ БЪДЕЩОТО ПАРТНЬОРСТВО С КИТАЙ В ОПРЕДЕЛЕНИ СЕКТОРИ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА КОМПОНЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ? НАЛИ НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ЗА ТЕЗИ БОЛШЕВИКИ И ПОСЕЩЕНИЕТО ИМ КОЙ ИМ РАЗРЕШИ ДА РЕШАВАТ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ ? Замислили сте се тук за автомобилите на Китай, а простото нещо, че ви ЛЪЖЕ ВЛАСТТА НЕ ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ? НЕ ЗНАЕЛИ НИТО ТИКВОЧА НИТО ЖЕЛЯЗКОВ ЧЕ БСП-то Е ПРАТИЛО ГЛАВАТАРИТЕ СИ В КИТАЙ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТ НА КИТАЙСКАТА ВОЕННА МОЩ ?

    09:35 05.09.2025

  • 21 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор
    Какво може да ме топли факта , че в Китай на всеки 76 секунди се произвежда по един автомобил???
    Или че при военно- любците в Русия се произвеждат 10 самолета в годината??
    Да беше в България да , но да ставам гробокопач на Българската или Европейска икономика,
    като внасям китайски стоки , и ползвам европейски субсудий , ми идва в повече!
    Тук Тръмп е прав, "мито до дупка" ако няма баланс в стокообмена
    на държавата вносител и държавата производител!!

    09:35 05.09.2025

  • 22 Госあ

    0 1 Отговор
    Евроатлантическа България ше бърка барут за швабата и ше изнася жива плът за ционистите и англосаксите. Къде са тръгнали БСП ? Да си подават оставката !

    09:40 05.09.2025

  • 23 таксиджия 🚖

    0 2 Отговор
    Браво на БСП! Едно полезно нещо свършиха.

    А къде е вАзраждане!? В американ ембаси...Коцко Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 отдавна не го канят нито в Русия, нито в Китай.

    09:40 05.09.2025

  • 24 Срам ме е

    1 0 Отговор
    Да ги гледам! Предатели до един, а сега се правят на социалисти!
    А дали наистина и ГЕРП е имала покана за парада в Китай, или Борисов лъже безобразно?
    Нека покаже тази покана!

    09:43 05.09.2025

  • 25 ФАКТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    От партия "Български слуги на Пеевски" ( БСП ) си правят реклама.

    09:43 05.09.2025

  • 26 А завода

    0 0 Отговор
    за фритюрници кога ще посетят ?

    09:44 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове