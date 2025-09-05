Делегацията на БСП посети завода за електромобили на Xiaomi в Китай

В рамките на визитата си в Китай председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров, заедно с водената от него делегация, посети завода за електромобили на Xiaomi – един от най-бързоразвиващите се производители на автомобили и високотехнологични решения в света.

Заводът е един от най-големите автомобилни производствени центрове в света, където на всеки 76 секунди се произвежда по един автомобил. Почти всички компоненти в електромобилите са с китайски произход, което е доказателство за високото ниво на вертикална интеграция и индустриален капацитет на страната.

Посещението се вписва в усилията на БСП за насърчаване на сътрудничеството в сферите на иновациите и устойчивото индустриално развитие. Членовете на делегацията имаха възможност да се запознаят с последните постижения на китайската индустрия в разработката на електрически превозни средства, автономни технологии и батерийни системи от ново поколение.

Българската страна подчерта потенциала на страната ни да се превърне в платформа за технологичен трансфер, индустриално сътрудничество и логистична база за навлизане на китайски компании на европейските пазари.

„Посещението в завода на Xiaomi е силен сигнал, че страната ни може да бъде активен партньор в развитието на иновации и устойчива индустрия. Бъдещето принадлежи на технологиите, а България има всички предпоставки да бъде част от това“, посочи Атанас Зафиров.

Снимка: БСП

Заедно с него в делегацията бяха:

• заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов,

• заместник-председателят на БСП Калоян Паргов,

• кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на БСП Йордан Младенов,

• председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова,

• и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

Разговорите по време на посещението акцентираха върху възможностите за бъдещо партньорство в сектора на електрическата мобилност, включително потенциални инвестиции, създаване на монтажни бази, научноизследователска дейност и локализиране на компоненти в България.