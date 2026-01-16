Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

„През годините сме получавали многократни сигнали срещу предприятието „Кроношпан“ от кмета на Велико Търново и от проф. Костадин Ангелов за замърсяване с фини прахови частици и неприятни миризми, които създават сериозен дискомфорт за местните хора. Държавата няма да прави компромис със здравето на гражданите“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод решението на РИОСВ – Велико Търново за принудително спиране на производствената дейност на завода в града.
Премиерът подчерта, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда и гарантирането на правото на всеки български гражданин на чист въздух и здравословна жизнена среда. „Работата на контролните органи е именно тази – да налагат мерки и санкции тогава, когато има нарушения. Радвам се, че РИОСВ изпълни своя ангажимент“, посочи Желязков. Министър-председателят отбеляза, че подобни действия са в синхрон с европейските стандарти за екологична безопасност. „Гражданите на Велико Търново имат същото право на чист въздух, каквото имат и хората във всяка една европейска държава, в която функционират подобни производства“, заяви той.
Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че днес в 8:30 ч. актът на РИОСВ е бил заведен в деловодството на предприятието, като в срок до 24 часа фирмата трябва да представи план за безопасно спиране на производството на ПДЧ. След одобряването на плана ще започне поетапно и контролирано спиране на работния процес, с оглед предотвратяване на рискове, включително пожари и други опасности, свързани със сложността на производствената система. Кметът благодари на правителството за последователните действия и проведените регулярни проверки през последните години. „Предприетите мерки са законосъобразни и в интерес на всички великотърновци. Всеки оператор, който желае да осъществява дейност, следва да се съобразява както с предписанията на институциите и решенията на Общинския съвет, приети още през 2017 г., така и с мнението и здравето на гражданите“, категоричен бе Панов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 железзкоф
11:41 16.01.2026
2 Щом си плащат.
11:44 16.01.2026
3 Велико Търново
Това предприятие години наред системно замърсява въздуха над града и нетърпимо положението.
11:45 16.01.2026
4 Желязков
11:47 16.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13
11:50 16.01.2026
6 Хаяшито лъже
11:51 16.01.2026
7 Кретен
11:53 16.01.2026
8 Истината
Не знае дори какво е околна среда, пък говори за опазване и приоритет...смях
11:54 16.01.2026
9 Дориана
11:55 16.01.2026
10 хмммм
11:56 16.01.2026
11 Ъхъ!!!
Коментиран от #16
11:57 16.01.2026
12 Боруна Лом
11:57 16.01.2026
13 Озадачен
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ти откъде знаеш? Нали беше софиянец? Откъде знаеш, че точно това предприятие трови въздуха на великотърновци?
Коментиран от #18
11:59 16.01.2026
14 Абе
12:00 16.01.2026
15 Помним
Този филм сме го гледари вече с Божков преди години с хазарта
Номерата на Герб и свинекомплекса са едни и същи
Въобще не им пука за хората и околната среда...само рекетират
12:00 16.01.2026
16 Велико Търново
До коментар #11 от "Ъхъ!!!":може да коментираш дали е правилно да се закрие това производство, само ако си живущ в квартал Чолаковци или Бузлуджа на гр. Велико Търново.
Ако не живееш в тези квартали, просто четеш темата и не се месиш в нея.
12:01 16.01.2026
17 ахааа
12:02 16.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Озадачен":За Росен Желязков говоря.
12:08 16.01.2026
19 665
Коментиран от #21
12:19 16.01.2026
20 койдазнай
Защото правото на чист въздух е основно чошеко право!
12:22 16.01.2026
21 Велико Търново
До коментар #19 от "665":точно там е завода и жителите на града от години не могат да си отворят прозорците заради замърсяването.
А тези хитреци от завода почват да горят отпадъци най-вече след 23.00 часа през нощта, когато РИОСВ не работи и не може да им направи проверка
Коментиран от #22
12:27 16.01.2026
22 665
До коментар #21 от "Велико Търново":Е па ,че той си е бил за затваряне отдавна значи. Преди 10 и повече години, гравеха главния път там при Макдоналдса и съм запомнил че отзад по завоите , винаги смърди странно и силно.
12:30 16.01.2026