Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

16 Януари, 2026 11:39 596 22

  • росен желязков-
  • велико търново-
  • чист въздух

Премиерът подчерта, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда

Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„През годините сме получавали многократни сигнали срещу предприятието „Кроношпан“ от кмета на Велико Търново и от проф. Костадин Ангелов за замърсяване с фини прахови частици и неприятни миризми, които създават сериозен дискомфорт за местните хора. Държавата няма да прави компромис със здравето на гражданите“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод решението на РИОСВ – Велико Търново за принудително спиране на производствената дейност на завода в града.

Премиерът подчерта, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда и гарантирането на правото на всеки български гражданин на чист въздух и здравословна жизнена среда. „Работата на контролните органи е именно тази – да налагат мерки и санкции тогава, когато има нарушения. Радвам се, че РИОСВ изпълни своя ангажимент“, посочи Желязков. Министър-председателят отбеляза, че подобни действия са в синхрон с европейските стандарти за екологична безопасност. „Гражданите на Велико Търново имат същото право на чист въздух, каквото имат и хората във всяка една европейска държава, в която функционират подобни производства“, заяви той.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че днес в 8:30 ч. актът на РИОСВ е бил заведен в деловодството на предприятието, като в срок до 24 часа фирмата трябва да представи план за безопасно спиране на производството на ПДЧ. След одобряването на плана ще започне поетапно и контролирано спиране на работния процес, с оглед предотвратяване на рискове, включително пожари и други опасности, свързани със сложността на производствената система. Кметът благодари на правителството за последователните действия и проведените регулярни проверки през последните години. „Предприетите мерки са законосъобразни и в интерес на всички великотърновци. Всеки оператор, който желае да осъществява дейност, следва да се съобразява както с предписанията на институциите и решенията на Общинския съвет, приети още през 2017 г., така и с мнението и здравето на гражданите“, категоричен бе Панов.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 железзкоф

    19 1 Отговор
    ГАРАНТИРАМЕ ДА СИ НАПЪЛНИМ ЧЕКМЕДЖЕТАТА

    11:41 16.01.2026

  • 2 Щом си плащат.

    15 1 Отговор
    Рекет от въздуха.

    11:44 16.01.2026

  • 3 Велико Търново

    4 6 Отговор
    Ако действително го затворят това предприятие, това ще е едно от много малките броящи се на пръстите на едната ръка правилни неща, които ще е направило това правителство.
    Това предприятие години наред системно замърсява въздуха над града и нетърпимо положението.

    11:45 16.01.2026

  • 4 Желязков

    8 1 Отговор
    Не му подхожда това име.

    11:47 16.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Много вони .Развали им въздуха на хората.

    Коментиран от #13

    11:50 16.01.2026

  • 6 Хаяшито лъже

    16 1 Отговор
    Изобщо не им пука за отровеняи въздух, просто Тиквата или Шишко са си харесали да откраднат още един бизнес.

    11:51 16.01.2026

  • 7 Кретен

    5 0 Отговор
    Евала на тоз гарант

    11:53 16.01.2026

  • 8 Истината

    12 1 Отговор
    Тоя е такъв палячо неземен...

    Не знае дори какво е околна среда, пък говори за опазване и приоритет...смях

    11:54 16.01.2026

  • 9 Дориана

    9 0 Отговор
    Желязков, провали се отвсякъде както във вътрешната политика така и във външната. За пари си готов на всичко. Дори да въведеш диктатура в България по заповед на Пеевски и Борисов Да не говорим, че си готов да вкараш България във война за да угодиш и се подмажеш на ЕС . Отвратително поведение. Рабополепничене пред всеки и всичко.

    11:55 16.01.2026

  • 10 хмммм

    2 6 Отговор
    все някой трябваше да се заеме

    11:56 16.01.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    9 0 Отговор
    Тиквениците закриват още едно производство. Безкрайното подред!!! Но не закриват администрация и бетонизация!

    Коментиран от #16

    11:57 16.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ЯВНО НЕ СА СИ ПЛАТИЛИ РЕКЕТА?

    11:57 16.01.2026

  • 13 Озадачен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти откъде знаеш? Нали беше софиянец? Откъде знаеш, че точно това предприятие трови въздуха на великотърновци?

    Коментиран от #18

    11:59 16.01.2026

  • 14 Абе

    2 0 Отговор
    Ходи си ееее гаранция Франция

    12:00 16.01.2026

  • 15 Помним

    6 0 Отговор
    Националта лотария епизод 2

    Този филм сме го гледари вече с Божков преди години с хазарта

    Номерата на Герб и свинекомплекса са едни и същи

    Въобще не им пука за хората и околната среда...само рекетират

    12:00 16.01.2026

  • 16 Велико Търново

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ъхъ!!!":

    може да коментираш дали е правилно да се закрие това производство, само ако си живущ в квартал Чолаковци или Бузлуджа на гр. Велико Търново.
    Ако не живееш в тези квартали, просто четеш темата и не се месиш в нея.

    12:01 16.01.2026

  • 17 ахааа

    6 0 Отговор
    стига сте показвали това измислено мекотело - той е никой и такъв и ще си остане - жалка душица

    12:02 16.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Озадачен":

    За Росен Желязков говоря.

    12:08 16.01.2026

  • 19 665

    1 0 Отговор
    Този завод да не е на заобиколния път покрай реката, когато главния София Варна е затворен? Там колко пъти съм минавал, винаги смърди на някви лепила и химикали.

    Коментиран от #21

    12:19 16.01.2026

  • 20 койдазнай

    2 0 Отговор
    Сега трябва да се закрие и Лукойл Нефтохим, Марица Изток, КЦМ Асеновград, Агрополихим, Неохим, Соловей Соди!
    Защото правото на чист въздух е основно чошеко право!

    12:22 16.01.2026

  • 21 Велико Търново

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "665":

    точно там е завода и жителите на града от години не могат да си отворят прозорците заради замърсяването.
    А тези хитреци от завода почват да горят отпадъци най-вече след 23.00 часа през нощта, когато РИОСВ не работи и не може да им направи проверка

    Коментиран от #22

    12:27 16.01.2026

  • 22 665

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Велико Търново":

    Е па ,че той си е бил за затваряне отдавна значи. Преди 10 и повече години, гравеха главния път там при Макдоналдса и съм запомнил че отзад по завоите , винаги смърди странно и силно.

    12:30 16.01.2026

