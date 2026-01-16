Новини
България »
Иззеха 400 кг контрабандно пилешко месо и 8640 яйца в Любимец

Иззеха 400 кг контрабандно пилешко месо и 8640 яйца в Любимец

16 Януари, 2026 11:19 682 5

  • яйца-
  • любимецщ-
  • хранителни продукти

За случая е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково

Иззеха 400 кг контрабандно пилешко месо и 8640 яйца в Любимец - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хранителни продукти без документи за произход са иззети на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" и в Любимец, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и от Регионалния пресцентър на Областната дирекция на МВР в Хасково.

На пункта с Турция на 14 януари инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция „Митници“, са установили и иззели 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната. По-рано тази седмица на пункта е проверен и автобус с турска регистрация. При проверката е установено превозване на 400 кг овча лой без необходимите документи.

Служители на реда от Любимец са проверили вчера на булевард „Одрин“ товарен автомобил. В колата, управлявана от 38-годишен мъж от Свиленград, са намерени 400 кг пилешко месо и 8640 яйца, за които мъжът не е представил документи за произход. За случая е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Последният случай на конфискувани хранителни продукти без документи в региона бе на 18 ноември миналата година на "Капитан Андреево". Тогава при съвместна операция на полиция и митница бяха иззети пилешко месо, овча лой и яйца.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ту-туу

    4 0 Отговор
    Трябва да се намалява ИНФЛАЦИЯТА

    11:25 16.01.2026

  • 2 купуват турски по качествени

    4 0 Отговор
    стоки . и ги носят тук . обаче тук ги конфискуват . контрабандисти . браво на граничарите . в мексико на щатската граница е същото . носят чанти с лой, боб, ама им ги взимат . и съдя определя глоба . незаконни стоки . забранени . човека посъбрал евро . отишъл в турска . накупил стоко . и изгаря .

    11:40 16.01.2026

  • 3 В кауфланда са

    2 1 Отговор
    Утре на промоция!Като няма друго за крадене и стоката е нещо!😂

    11:52 16.01.2026

  • 4 Гръм и мълнии

    1 1 Отговор
    Тия кокошки, защо не дават бележки,че яйцата са им излезнали от г@за, да не се чудят на "неясният произход" митничарите 🤣

    12:18 16.01.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАЗИ ЛОЙ НЯМАШЕ ДА БЪДЕ ПРОДАВАНА САМО В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ, НАЛИ? ИМА И ТАКИВА, КОИТО СА ДИРЕКТНО ЗА ЗАТВОРА. ДОСТА ЗУЛУМИ В ТОЗИ РЕГИОН НЕ СА ОТ СЕГА. ПОСЛЕ НЯМА ПОТЪРПЕВШИ.☹️🤔🙄

    12:34 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове