Близо месец след въвеждането на еврото: Колко струват основните храни

Месец след присъединяването на България към еврозоната цените на основните хранителни продукти продължават да бъдат под внимателно наблюдение.
Основният продукт в проверката е свинското месо – ключова част от традиционната българска трапеза. През последните месеци на старата година свинското печено е било на промоция и се е продавало за 4,85 евро за килограм. В момента обаче продуктът е на редовна цена от 8,18 евро, съобщава NOVA NEWS.
Въпреки повишението Ути Бъчваров отбеляза, че свинското месо остава сравнително достъпно и продължава да бъде сред предпочитаните продукти за семейни събирания и празнични поводи.
При картофите не се отчита промяна в цената спрямо предходните месеци. Статистиката показва, че доматите, краставиците и картофите са поскъпнали значително още от юни, но през последните два месеца цените им се задържат относително стабилни.
Според Бъчваров в сравнение с редица европейски държави цените на подобни продукти в българските магазини остават по-ниски.
При плодовете се наблюдават по-умерени изменения. Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента, което експертите определят като минимално и очаквано повишение за месец януари, когато транспортните и енергийните разходи традиционно са по-високи.
Мандарините пък се продават за 1,78 евро. Те са по-евтини спрямо ноември, но по-скъпи в сравнение с декември с около 16 процента.
Царската туршия е сред малкото продукти с отчетливо понижение в цената. Ако през ноември и декември килограм е струвал 6,64 евро, то през януари цената е спаднала с около 1,50 евро. Това поевтиняване е определено като „постновогодишен бонус“ за потребителите.
Сред продуктите за приготвяне на баница се отчита по-сериозно поскъпване. Сиренето е увеличило цената си с близо 13% за периода от ноември до януари. По думите на Ути Бъчваров традиционният български продукт вече се предлага основно в по-големи разфасовки, което допълнително натоварва семейния бюджет.
При яйцата също няма поевтиняване. Редовната цена за 10 броя е 3,37 евро както преди коледните празници, така и в момента. Изчисленията показват, че цената на едно яйце е нараснала от около 40 до над 60 стотинки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кръчмар
Коментиран от #4
13:19 29.01.2026
2 Чудничко е
13:20 29.01.2026
3 От БАНишора
13:20 29.01.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Кръчмар":Аз варя шкембе-чорба за 5 евро купичката, в моето заведение.
Коментиран от #7, #27
13:21 29.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
. Изчисленията показват, че цената на едно яйце е нараснала от около 40 до над 60 стотинки."🤔
сФанахтИ ли🤔❓
Увеличение от 50% се обявява, като
няма поевтиняване🤔
Коментиран от #9
13:26 29.01.2026
6 провинциалист
13:27 29.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нещо като вместо
"Този месец скъсаха Свето-с-лава от sex."
да пише
Този месец не е на сухо😉
13:29 29.01.2026
10 Жорко
13:31 29.01.2026
11 Студопор
13:33 29.01.2026
12 Хасковски каунь
Ще видите какво ще стане с земеделската продукция. А тука ми пишат за мандарина, банан....
13:33 29.01.2026
13 цццц
13:34 29.01.2026
14 гост
13:38 29.01.2026
15 Емигрант
13:39 29.01.2026
16 000
13:40 29.01.2026
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩОТО В СИРЕНЕТО МЛЯКО НЯМА, А ВОДА 70 - 80 %.
13:41 29.01.2026
18 Алекс
Литър прясно мляко 3 дирхама,0.70 евро..
Краставици тяхно производство в оранжерии 2 дирхама,0,55 евро..
Да продължавам ли..
13:43 29.01.2026
19 Луд Скайуокър
А на тюфлека Бъчваров известно ли му е че и заплатите са по-ниски в сравнение с други европейски страни ?
13:53 29.01.2026
20 ганю
яжте михуя
докато важните храни от малката потребителска кошница
са поскъпнали за 4 месеца със над 40 % дреме ви
нали има банани за маймуните
дет гласуват с машини можете и кръсчета да слагате няма страшно
идете да гласувате а послер много ви здраве на всички
Коментиран от #24
14:03 29.01.2026
21 Тома
14:09 29.01.2026
22 799 шиткoинa
14:12 29.01.2026
23 Струват
14:13 29.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хаха
"През последните месеци на старата година свинското печено е било на промоция и се е продавало за 4,85 евро за килограм. В момента обаче продуктът е на редовна цена от 8,18 евро, съобщава NOVA NEWS."
Отдавна пиша, че цените са вдигнати от месеци в подготовка за еврото и проверките за "спекула". И какво казват от NOVA NEWS? Няма поскъпване, но е на почти двойна цена, защото с месеци е било с високата цена по ценоразпис, но е писано като "промоция" на 50%. Сега изведнъж според НСИ няма поскъпване, както е нямало и при отчета за края на 2025. И това е за почти всичко. От поне юни 2025 насам масово така вдигнаха цените и почнаха с "промоции".
Когато е удобно за отчета, се пише цената от "промоцията". След това се смята поскъпване спрямо без "промоция". Хем двойна цена, хем 0 инфлация. Да живей стъкмистиката!
14:18 29.01.2026
26 Про стачка
14:24 29.01.2026
27 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ЗАМЕНЯМ БИЛЕТ ЗА КОНЦЕРТ НА ПРИМАТА
СРЕЩУ КУПИЧКА ЧОРБА ОТ ШКЕМБЕ ШИШИ
14:27 29.01.2026
28 Стъкмистика
14:28 29.01.2026
29 Лост
14:32 29.01.2026
30 Злогош
Я ваще ядове ги немам, мазето ни е пуно до капата !
14:34 29.01.2026
31 ха ха
14:36 29.01.2026