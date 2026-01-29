Новини
България »
Близо месец след въвеждането на еврото: Колко струват основните храни

29 Януари, 2026 13:15 1 205 31

  • хранителни продукти-
  • евро-
  • инфлация

Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента, което експертите определят като очаквано повишение

Близо месец след въвеждането на еврото: Колко струват основните храни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Месец след присъединяването на България към еврозоната цените на основните хранителни продукти продължават да бъдат под внимателно наблюдение.

Основният продукт в проверката е свинското месо – ключова част от традиционната българска трапеза. През последните месеци на старата година свинското печено е било на промоция и се е продавало за 4,85 евро за килограм. В момента обаче продуктът е на редовна цена от 8,18 евро, съобщава NOVA NEWS.

Въпреки повишението Ути Бъчваров отбеляза, че свинското месо остава сравнително достъпно и продължава да бъде сред предпочитаните продукти за семейни събирания и празнични поводи.

При картофите не се отчита промяна в цената спрямо предходните месеци. Статистиката показва, че доматите, краставиците и картофите са поскъпнали значително още от юни, но през последните два месеца цените им се задържат относително стабилни.

Според Бъчваров в сравнение с редица европейски държави цените на подобни продукти в българските магазини остават по-ниски.

При плодовете се наблюдават по-умерени изменения. Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента, което експертите определят като минимално и очаквано повишение за месец януари, когато транспортните и енергийните разходи традиционно са по-високи.

Мандарините пък се продават за 1,78 евро. Те са по-евтини спрямо ноември, но по-скъпи в сравнение с декември с около 16 процента.

Царската туршия е сред малкото продукти с отчетливо понижение в цената. Ако през ноември и декември килограм е струвал 6,64 евро, то през януари цената е спаднала с около 1,50 евро. Това поевтиняване е определено като „постновогодишен бонус“ за потребителите.

Сред продуктите за приготвяне на баница се отчита по-сериозно поскъпване. Сиренето е увеличило цената си с близо 13% за периода от ноември до януари. По думите на Ути Бъчваров традиционният български продукт вече се предлага основно в по-големи разфасовки, което допълнително натоварва семейния бюджет.

При яйцата също няма поевтиняване. Редовната цена за 10 броя е 3,37 евро както преди коледните празници, така и в момента. Изчисленията показват, че цената на едно яйце е нараснала от около 40 до над 60 стотинки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръчмар

    45 2 Отговор
    Важно е да има банани..... За маймуните!

    Коментиран от #4

    13:19 29.01.2026

  • 2 Чудничко е

    36 2 Отговор
    Всичко е безплатно, добре дошли в Клуба на Богатите.

    13:20 29.01.2026

  • 3 От БАНишора

    33 1 Отговор
    Ей омръзна ми да ме банват по Ай Пи, като покажа цените увеличени ТРИ пъти - 300% от 2020г. досега.

    13:20 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кръчмар":

    Аз варя шкембе-чорба за 5 евро купичката, в моето заведение.

    Коментиран от #7, #27

    13:21 29.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор
    При яйцата също няма ПОЕВТИНЯВАНЕ.
    . Изчисленията показват, че цената на едно яйце е нараснала от около 40 до над 60 стотинки."🤔

    сФанахтИ ли🤔❓
    Увеличение от 50% се обявява, като
    няма поевтиняване🤔

    Коментиран от #9

    13:26 29.01.2026

  • 6 провинциалист

    21 2 Отговор
    "Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента" - бананите знаете какво да ги направите, а цените ги гледайте как са в сравнение с година назад, откогато тръгна авансовото поскъпване, защото се знаеше накъде отиват нещата.

    13:27 29.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо като вместо
    "Този месец скъсаха Свето-с-лава от sex."
    да пише
    Този месец не е на сухо😉

    13:29 29.01.2026

  • 10 Жорко

    26 0 Отговор
    Значи аз живея в Испания -20години но поне два пъти годишно се връщам,прави ми впечатление че цените, хранителните стоки,техниката са много по-скъпи отколкото тука,за съжаление незнам как се оправят хората в Бг ,ако не е сивата икономика,дано да бъркам ама се съмнявам.

    13:31 29.01.2026

  • 11 Студопор

    24 1 Отговор
    Значи свинското от 4 и нещо става на 16 и нещо (в лева) и всичко е 6...? Бе вие нормални ли сте бе?

    13:33 29.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    20 1 Отговор
    Изкуствената тор е поне с 20% нагоре. Ел.енергията я дигнаха с 20% оня ден.
    Ще видите какво ще стане с земеделската продукция. А тука ми пишат за мандарина, банан....

    13:33 29.01.2026

  • 13 цццц

    7 2 Отговор
    Всичко е поскъпнало и са нагли слагат по 2 , 5 стинки отгоре навсичкото.

    13:34 29.01.2026

  • 14 гост

    17 0 Отговор
    работя в тази свера ,и по тъпашки и манипулативен анализ не бях виждал

    13:38 29.01.2026

  • 15 Емигрант

    15 0 Отговор
    Никога не съм очаквал от Ути Бъчваров, че ще ви лъже за цените ! Имах този готвач за честен и почтен, уви и той бил "мазна Гана", явно за да печели трябва да лъже ?

    13:39 29.01.2026

  • 16 000

    6 3 Отговор
    Ще плащате и ще ревете - няма къде да мърдате, роби.

    13:40 29.01.2026

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    И ЗАЩО Е ПОСКЪПНАЛО СИРЕНЕТО НАПРИМЕР???? ЗАРАДИ ПОСКЪПВАНЕТО НА ВОДАТА ЛИ??
    ЩОТО В СИРЕНЕТО МЛЯКО НЯМА, А ВОДА 70 - 80 %.

    13:41 29.01.2026

  • 18 Алекс

    15 0 Отговор
    Много по скъпо дори от Дубай,най елеменарен пример кора 30 бели яйца 20 дирхама 5 евро..
    Литър прясно мляко 3 дирхама,0.70 евро..
    Краставици тяхно производство в оранжерии 2 дирхама,0,55 евро..
    Да продължавам ли..

    13:43 29.01.2026

  • 19 Луд Скайуокър

    8 0 Отговор
    Според Бъчваров в сравнение с редица европейски държави цените на подобни продукти в българските магазини остават по-ниски.

    А на тюфлека Бъчваров известно ли му е че и заплатите са по-ниски в сравнение с други европейски страни ?

    13:53 29.01.2026

  • 20 ганю

    7 3 Отговор
    Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента,и са на далавера
    яжте михуя
    докато важните храни от малката потребителска кошница
    са поскъпнали за 4 месеца със над 40 % дреме ви
    нали има банани за маймуните
    дет гласуват с машини можете и кръсчета да слагате няма страшно
    идете да гласувате а послер много ви здраве на всички

    Коментиран от #24

    14:03 29.01.2026

  • 21 Тома

    3 0 Отговор
    По добре е ути да си обърше лигите като говори а не да коментира цените

    14:09 29.01.2026

  • 22 799 шиткoинa

    3 0 Отговор
    за всеки африкански рoбуващ в клуба на рогатите били достатъчни

    14:12 29.01.2026

  • 23 Струват

    0 0 Отговор
    Много скъпо!

    14:13 29.01.2026

  • 25 хаха

    4 0 Отговор
    Ъхъ. Изобщо няма увеличаване на цени.
    "През последните месеци на старата година свинското печено е било на промоция и се е продавало за 4,85 евро за килограм. В момента обаче продуктът е на редовна цена от 8,18 евро, съобщава NOVA NEWS."
    Отдавна пиша, че цените са вдигнати от месеци в подготовка за еврото и проверките за "спекула". И какво казват от NOVA NEWS? Няма поскъпване, но е на почти двойна цена, защото с месеци е било с високата цена по ценоразпис, но е писано като "промоция" на 50%. Сега изведнъж според НСИ няма поскъпване, както е нямало и при отчета за края на 2025. И това е за почти всичко. От поне юни 2025 насам масово така вдигнаха цените и почнаха с "промоции".
    Когато е удобно за отчета, се пише цената от "промоцията". След това се смята поскъпване спрямо без "промоция". Хем двойна цена, хем 0 инфлация. Да живей стъкмистиката!

    14:18 29.01.2026

  • 26 Про стачка

    5 0 Отговор
    А бе заради такива изказвания като на Ути когато се прибирам в България си пазарувам за времето на пребиваването ни от Германия ! Излиза ни по-евтино , по- качествено отколкото в нашите магазин.

    14:24 29.01.2026

  • 27 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ЗАМЕНЯМ БИЛЕТ ЗА КОНЦЕРТ НА ПРИМАТА
    СРЕЩУ КУПИЧКА ЧОРБА ОТ ШКЕМБЕ ШИШИ

    14:27 29.01.2026

  • 28 Стъкмистика

    2 0 Отговор
    Негодниците от парламента да минат на минимална заплата,като 1/2 от работещите.

    14:28 29.01.2026

  • 29 Лост

    1 0 Отговор
    Къде продават свинско печено?

    14:32 29.01.2026

  • 30 Злогош

    1 0 Отговор
    . Оти се ненаучите сами да си произвеждате ? Много е лесно , копаш , садиш береш и ручаш , нема магазини нема търгаши нема боклуци .
    Я ваще ядове ги немам, мазето ни е пуно до капата !

    14:34 29.01.2026

  • 31 ха ха

    1 0 Отговор
    "капацитетите" се спотайват и са пуснали натренирани по холивудски алабалисти да ни убеждават колко е добре при евро фашизма

    14:36 29.01.2026

