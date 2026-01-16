Любослав Костов: 5% увеличение на заплатите не стига до никъде

Увеличението на заплатите в бюджетната сфера от 5% няма да стигне доникъде. Това коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.
Вчера финансовото министерство обяви индексацията. Увеличението е заложено в удължителния закон за бюджета. Именно там, според Любослав Костов, се корени и проблемът. „Той не позволява кой знае каква политика по доходите. В него пише, че заплатите могат да се индексират най-много с размера на натрупаната инфлация за последната една година, такава каквато я измерва НСИ. А статистиката мери среден индекс на потребителските цени, който съдържа в себе си над хиляда стоки и услуги и заради недостатъка на средните величини се получават едни 5%, които абсолютно не стигат на хората. Стоките в магазина поскъпват значително повече”, коментира Костов.
Според него става въпрос за 580 млн. евро по-малко разходи за заплати, спрямо заложените в Бюджет 2026 г. и договорени с работодателите.
„Учудващо е, че след като се разбрахме, и политиците, и работодателите изведнъж се отрекоха от думите си и започнаха да не харесват бюджета. Подкрепиха обаче удължителния закон, който обрича държавата и работещите на свободно падане”, каза Костов.
Той посочи, че сега са по-малко парите за здравеопазване, за земеделие, за висшите училища, БАН, БДЖ, „Български пощи”, обществените медии. По думите му няма пари за инвестиции.
„Стоят на „трупчета" много политики, много пари, които така или иначе вървяха", заяви Костов.
От КНСБ ще настояват служебният кабинет първо да внесе бюджет за 2026 г.
