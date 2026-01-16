Новини
Любослав Костов: 5% увеличение на заплатите не стига до никъде

16 Януари, 2026 14:55 691 21

Значително по-малко е увеличението от плануваното в Бюджет 2026, заяви главният икономист на КНСБ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Увеличението на заплатите в бюджетната сфера от 5% няма да стигне доникъде. Това коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

Вчера финансовото министерство обяви индексацията. Увеличението е заложено в удължителния закон за бюджета. Именно там, според Любослав Костов, се корени и проблемът. „Той не позволява кой знае каква политика по доходите. В него пише, че заплатите могат да се индексират най-много с размера на натрупаната инфлация за последната една година, такава каквато я измерва НСИ. А статистиката мери среден индекс на потребителските цени, който съдържа в себе си над хиляда стоки и услуги и заради недостатъка на средните величини се получават едни 5%, които абсолютно не стигат на хората. Стоките в магазина поскъпват значително повече”, коментира Костов.

Според него става въпрос за 580 млн. евро по-малко разходи за заплати, спрямо заложените в Бюджет 2026 г. и договорени с работодателите.

„Учудващо е, че след като се разбрахме, и политиците, и работодателите изведнъж се отрекоха от думите си и започнаха да не харесват бюджета. Подкрепиха обаче удължителния закон, който обрича държавата и работещите на свободно падане”, каза Костов.

Той посочи, че сега са по-малко парите за здравеопазване, за земеделие, за висшите училища, БАН, БДЖ, „Български пощи”, обществените медии. По думите му няма пари за инвестиции.

„Стоят на „трупчета" много политики, много пари, които така или иначе вървяха", заяви Костов.

От КНСБ ще настояват служебният кабинет първо да внесе бюджет за 2026 г.


  • 1 Вярно и отгоре на това

    8 1 Отговор
    Днес тим,са каза че само за държавните сл.т.е.за другите д-р.прэст
    Не може така
    Няма никой да е доволен
    Резултата ще се види

    Коментиран от #5

    14:58 16.01.2026

  • 2 Софийски селянин,

    23 1 Отговор
    Ей лентяй и безделник на щат в Канесебето я кажи твоята колко е..?!
    Че с бати си Пламен за пет пари работа не вършите но и вие сте на държавната хранилка..

    15:01 16.01.2026

  • 3 Работещ

    18 2 Отговор
    Някой трябва да ги изработи тези пари, за да ги раздадете .

    Коментиран от #10

    15:03 16.01.2026

  • 4 Ма как бе?!

    14 4 Отговор
    Нали годишната инфлация по стъкмистиката на НСИ била само 5%!

    15:04 16.01.2026

  • 5 Избори идват

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно и отгоре на това":

    Некадърната администрация трябва да получи някой лев, за да гледа мизерията на останалите и да си вика, падне ли ГЕРБ, отиваме при мизерниците. Така ще закарат целия род да гласуват за партията която ги е вкарала на държавна хранилка.

    Коментиран от #17

    15:04 16.01.2026

  • 6 Ура,,Ура

    21 1 Отговор
    Вие от синдикатите само констатирате какво става. И аз го мога това. Защо не вдигнете хората и да блокирате държавата, както в Гърция го правят. И кое правителство сте свалили заради политиките му? Никое. И за какво сте ни тогава? Тунеядци.

    15:06 16.01.2026

  • 7 ЛОШО е

    11 1 Отговор
    5% били малко, а 5,2% били достатъчни

    15:06 16.01.2026

  • 8 От там е интереса

    12 0 Отговор
    Един много точно го каза - вдигат се заплатите -увеличава се и членският внос ...

    15:06 16.01.2026

  • 9 дядото

    7 1 Отговор
    защо бе,за тях ,на 15 - 20 000 евро заплата си е нещо.

    15:08 16.01.2026

  • 10 Никой не казва

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Работещ":

    А защо се оказаха толкова много нелегални пари. Данъци. Осигуровки. Под маса. Над маса. Викаш това не са пари, това е за бог да прости.

    15:08 16.01.2026

  • 11 Бат Венце Сикаджията

    5 2 Отговор
    Увеличаване на заплати, отпускане по проекти, усвояване по разни цели и подобни - такива като ги чуеш е равно само на едни ИНФЛАЦИЯ.

    15:08 16.01.2026

  • 12 Каменов

    11 1 Отговор
    ОТИДИ В ЧАСНИТЕ ФИРМИ МНОГОЗНАЙКО !

    15:11 16.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Нали няма инфлация?

    15:11 16.01.2026

  • 14 Никой

    3 0 Отговор
    Ако не съществува държавната администрация и да цоцате " задължителен членски внос + 2 дена към полагащия се годишен отпуск и сградите от които се блажите от наем, ще ходите гладни . Затова ходите да лижете на Дебелия ..... на неговите Национални конференции на ДПС-НН.

    15:16 16.01.2026

  • 15 тоз пък

    5 0 Отговор
    Какви 5% нали уж трябваше да са 3 само за да ни приемат в еврото? Нещо стъкмистиката взе да се обърква сама.

    15:19 16.01.2026

  • 16 пресолена

    2 0 Отговор
    тоя нали скача срещу бюджета и правителството? сега какво иска? лудост ги е обхванала .....

    15:20 16.01.2026

  • 17 Няма страшно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Избори идват":

    Те повечето вече се преориентираха, някои умряха, други се спасиха през втори терминал с парите си
    Споко

    15:24 16.01.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Тоя търтей що не работи, а само косур намира.
    Лошото е, че като него търтей са поне още милион и половина, да не кажа два, което е реалната цифра.
    На който не му стигат парите - да ходи да бачка, а не книжно-компютърен плъх в администрацията.
    Помним комунистическият лозунг - "Учи, за да не работиш". Сега берем плодовете на "другарите"... !!!

    15:27 16.01.2026

  • 19 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Най добре е синдикатите да се закрият, със закон !
    На никой не му трябват още едни пиявици, които обслужват ДС-КГБ мафията !

    15:32 16.01.2026

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Този с акнето ли е "главният икономист на КНСБ" 🤣🤣🤣🤣
    На бас, че няма нито ден трудов стаж на свободния пазар.

    15:34 16.01.2026

  • 21 Стигат! С юрошита инфлация НЯМА

    0 0 Отговор
    Само "копейките" страхуваха нормалните българи, че Спекулантите ще вдигнат цените. Ток от 145 лв. днес сметка 200 лв. И да, няма да вдигате заплати, ще докарате още инфлация.
    Нищо не произвеждате, искахте Юрошит, получихте си го.
    Да бяхте изкарали хората на протести.
    А колко производства затвориха враи и изритаха десетки хиляди на улицата, поради високи производствени разходи , ток, вода, Юрошит.

    15:37 16.01.2026

