Новини
България »
Асеновград обяви частично бедствено положение заради аварията на магистрален водопровод

Асеновград обяви частично бедствено положение заради аварията на магистрален водопровод

16 Януари, 2026 16:08 647 6

  • асеновград-
  • безводие-
  • водна авария-
  • водопровод-
  • авария-
  • частично бедствено положение

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК

Асеновград обяви частично бедствено положение заради аварията на магистрален водопровод - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод Ф300 на улица "Матей Преображенски", съобщиха от общинската администрация. Четвърти ден част от града е с нарушено или липсващо водоподаване.

Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението в града, каза Грудев. По думите му частичното бедствено положение дава възможност в кратки срокове да се предприемат действия за подмяна на водопорвода и преместването на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Пловдив, уточни БТА.

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК. Община Асеновград ще извърши изкопните действия. Ремонтите започват още днес, подчерта кметът.

Грудев припомни, че върху водопровода има изградена къща. Той съобщи, че днес администрацията ще сезира прокуратурата, която да установи кой е допуснал изграждането.

Кметът коментира, че в последните години, без водния цикъл, на територията на община Асеновград са инвестирани 13,2 млн. лева във водоснабдяването и канализацията в общината. Изграден е нов чугунен довеждащ водопровод до помпена станция "Катуница" до Асеновград, изградени са голяма част от водопровода и канализацията в новия квартал "Баделема", подменена е подземната инфраструктура по пътните артерии Асеновград-Кърджали и Асеновград-Първомай и е изградена дренажна помпена станция и водопровод до с. Червен.

Жители на града протестираха с искане за бързи действия при решаването на проблема.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иначе

    3 0 Отговор
    я какъв площад ли е , какво ли е , в ориенталски стил имат !

    16:21 16.01.2026

  • 3 Дончев оставката

    2 0 Отговор
    каза, че не му дреме

    16:28 16.01.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя кофтти ГЕНбългарски

    16:30 16.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ОБАДЕТЕ СЕ НА ЗАФЧО

    0 0 Отговор
    От БСП. Той каза през лето2025то. Никой няма да оставим без вода. Всички повреди са премахнати и българите вода ще имат.

    17:06 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове